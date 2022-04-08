«Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать Google в поиске как нарушителя законов России Статьи редакции
Такое указание выдал Роскомнадзор.
В российских поисковиках при запросе о компании или её сервисах появляется плашка о том, что компания — «нарушитель законодательства Российской Федерации».
Поисковики обязаны помечать сервисы Google по требованию Роскомнадзора. «Яндекс» объяснил, что получил такое от ведомства. VK на момент написания заметки не ответила vc.ru, поступал ли компании запрос от Роскомнадзора.
«Яндекс» помечает ссылки на отдельные страницы, в «Поиске Mail.ru» плашка находится перед поисковой выдачей.
На сайте Роскомнадзора указано, что ограничения касаются поиска, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Но «Яндекс» при этом помечает и другие сервисы — например, «Google Документы».
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В частности, речь идет о мессенджерах, к которым и относится Slack.
Такой стыд.
Это же просто роспись со стороны РКН "мы считаем, что они нарушают законодательство, но сделать ничего не можем, будем тут погавкивать"
Блин, давно бы уже заблокировали этот Гугл!
Не ну а чё они сделают. Заблокировать не могут, отжать тоже. Есть крайняя мера, конечно... послать в гугол двух конкретных человечков, но это слишком даже для текущей ситуации
А что ты сделаешь? У них патронов больше чем у тебя
Лишний повод не пользоваться хуяндексом
Как там по свежей партийной идеологии? Кто не скачет [так высоко, как скажут], тот - национал-предатель?
Надеюсь, до уровня Украины в данном вопросе не дойдём.
Осталось только найти людей, которые в яндексе ищут гугл
Ты удивишься, если посмотришь статистику запроса слова "гугл" в яндексе
1. wordstat.yandex.ru
2. Вбиваем: "!гугл"
Смотрим, и пытаемся шутить смешнее
Кстати забавно, сколько было воплей от Медузы, когда её назвали иностранным агентом. Она еще не знала, что впереди )
Что забавного то?
Походу давно бы заблочили вместе с ютубом, если бы могли, надо почту переносить, вот что я думаю
Я думаю сейчас максимальная подготовка к блокировке YouTube идет, все максимально нагнетают и стимулируют к перекачке подписчиков на другие платформы. Потом когда многие перекочует или как типо резервно подпишутся, когда забанят быстро перейдут без большой боли.
Мне кажется это довольно лояльный подход, все же в свете текущих блокировок всех и вся на ютьюбе с "иными" мнениями сильно приближает к блокировке, которая скорее всего все же будет.
Нельзя!! 1! Гугл должен иметь право нарушать закон!1!!
Где ты тут законы увидел? Шайка бандитов сидящих в Госдуме законы не принимают
Закон и путинский режим не имеют ничего общего
Фашисты тоже людей расстреливали по законам. Своим.
Хватит пользоваться вражескими сервисами! Поддержим отечественного производителя.
Ой, иди, а
А потом мы удивляемся, а чего Яндекс не развивается? Чего он такой дырявый, и данные у них текут? Да потому, что вместо развития занимаются ерундой от роскомпозора.
В России сейчас три варианта:
1. Работать, подчиняясь требованиям «законодательства»
2. Релоцировать офисы и инфраструктуру, отказываться от выполнения требований РКН и прочих (теряя рынок, попадая на блокировки и прочую хуету)
3. Ехать в колонию
Что предлагаете?
Плохому танцору вечно что-то мешает: то куча бабла с с директа, то чебуреки с повозками
Ну или болт забивают на какой-нибудь Директ лет так на 10 ничего там не меняя, но бабки лопатой гребя. Ну, да, святые айти-компании.
Коротко о моем отношении к данному
Читаю эту историю и вспоминаю поисковую систему Bing. Где самый частый запрос в поиске - Google.
Интересно на кого это расчитано? В данный момент такие плашки, как и про иностранных агентов - это знак качества. Зачем они это делают? За что не возьмутся везде противоположный результат получают.
Кто-то еще пользуется поисковиком от Мэйла? Оо
Может google наконец отключит Яндекс от своих алгоритмов?
Будет ли Google таким же образом помечать свои ресурсы у себя?))
Гугл уже большой болт клал на весь российской рынок и только ждёт когда его забанят. Она даже приложения Навального в Гугл плей вернули.
Ещё бы начали помечать банки, Авито, ссылки на страницы депутатов... да легче уж перечислить тех, кто не нарушает
http://kremlin.ru/
Мне кажется неплохо будет, когда это все закончится помечать бывших сотрудников Яндекса, Роскомнадзора и прочих нашивками например на рукавах. Око за око, зуб за зуб
Взяли, значит, под козырек, чепушилы?
А че при поиске в подвале Яндекса делает ссылка на Google? Пускай и там делают пометку, либо убирают ссылку.
Ответные санкции выходят на новый уровень)))
Тогда весь мир пометьте, какого *** они не соблюдают наши законы мать его!!!!!!!!!!
Не правильно помечают, надо вот так "Яндекс Петух КОКО"
Для кого это? Зачем это? Для чего?! 🤦♂️
Пользователям сайта покуй!
В российских поисковиках при запросе о компании или её сервисах появляется плашка о том, что компания — «нарушитель законодательства Российской Федерации».
А почему только в российских? Раньше помниться, РКН мыслил шире и требования выкатывал всему миру, а тут как-то стушевался.
Ну а что еще можно было ожидать от этих двух помоек?
Я надеюсь это запомнят. Яндекс верный холоп режима и должен кануть в небытие вместе с ним.
Это первый шаг к блокировке ютуба походу
Видимо тут решили пойти мягче, чем с Метой* и начать с предупреждений и уведомлений гос. учереждений о переносе данных из Ютуба
*Запрещена в РФ
Теперь google если не дурак, то должен отключить Яндекс от их алгоритмов.
Судя по отмене санкции на телекоммуникационное оборудование, Гугл готовит ответную меру в виде своей релокации в Москву)
Печально, но не удивительно.
Google действительно очень часто игнорирует законодательные нормы стран в которых ведет свою деятельность. Те кто давно работает с Гугл знают, что компания придерживается внутренней политики и правил, а не местного законодательства и внутреннего устройства.