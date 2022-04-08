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Сервисы
Звездный глобус

«Яндекс» и «Поиск Mail.ru» начали помечать Google в поиске как нарушителя законов России Статьи редакции

Такое указание выдал Роскомнадзор.

1798 просмотров

В российских поисковиках при запросе о компании или её сервисах появляется плашка о том, что компания — «нарушитель законодательства Российской Федерации».

Поисковики обязаны помечать сервисы Google по требованию Роскомнадзора. «Яндекс» объяснил, что получил такое от ведомства. VK на момент написания заметки не ответила vc.ru, поступал ли компании запрос от Роскомнадзора.

«Яндекс» помечает ссылки на отдельные страницы, в «Поиске Mail.ru» плашка находится перед поисковой выдачей.

«Яндекс»
«Поиск Mail.ru»

На сайте Роскомнадзора указано, что ограничения касаются поиска, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Но «Яндекс» при этом помечает и другие сервисы — например, «Google Документы».

#новость #google #яндекс #vk

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61 комментарий
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Andrey Dmitriev

Такой стыд.
Это же просто роспись со стороны РКН "мы считаем, что они нарушают законодательство, но сделать ничего не можем, будем тут погавкивать"

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Evil Pechenka

Блин, давно бы уже заблокировали этот Гугл!

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2 комментария
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jonewayne

Не ну а чё они сделают. Заблокировать не могут, отжать тоже. Есть крайняя мера, конечно... послать в гугол двух конкретных человечков, но это слишком даже для текущей ситуации

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2 комментария
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Игрок

А что ты сделаешь? У них патронов больше чем у тебя

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Генерал Ермолов

Лишний повод не пользоваться хуяндексом

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vic smirnoff

Как там по свежей партийной идеологии? Кто не скачет [так высоко, как скажут], тот - национал-предатель?

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Ivan Ivanov

Надеюсь, до уровня Украины в данном вопросе не дойдём.

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2 комментария
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Valeryi

Осталось только найти людей, которые в яндексе ищут гугл

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Волчара Wiseoldwolf

Ты удивишься, если посмотришь статистику запроса слова "гугл" в яндексе

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2 комментария
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Vladimir

1. wordstat.yandex.ru
2. Вбиваем: "!гугл"

Смотрим, и пытаемся шутить смешнее

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vic smirnoff

Кстати забавно, сколько было воплей от Медузы, когда её назвали иностранным агентом. Она еще не знала, что впереди )

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Alexey Shabolkin

Что забавного то?

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1 комментарий
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Костя Маслов

Походу давно бы заблочили вместе с ютубом, если бы могли, надо почту переносить, вот что я думаю

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Александр Антонов

Я думаю сейчас максимальная подготовка к блокировке YouTube идет, все максимально нагнетают и стимулируют к перекачке подписчиков на другие платформы. Потом когда многие перекочует или как типо резервно подпишутся, когда забанят быстро перейдут без большой боли.

Мне кажется это довольно лояльный подход, все же в свете текущих блокировок всех и вся на ютьюбе с "иными" мнениями сильно приближает к блокировке, которая скорее всего все же будет.

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Михаил Петров

Нельзя!! 1! Гугл должен иметь право нарушать закон!1!!

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Максим

Где ты тут законы увидел? Шайка бандитов сидящих в Госдуме законы не принимают

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Силовой волк

Закон и путинский режим не имеют ничего общего

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Trantor

Фашисты тоже людей расстреливали по законам. Своим.

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vic smirnoff

Хватит пользоваться вражескими сервисами! Поддержим отечественного производителя.

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Михаил Петров

Ой, иди, а

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Волчара Wiseoldwolf

А потом мы удивляемся, а чего Яндекс не развивается? Чего он такой дырявый, и данные у них текут? Да потому, что вместо развития занимаются ерундой от роскомпозора.

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Alexey Shabolkin

В России сейчас три варианта:

1. Работать, подчиняясь требованиям «законодательства»
2. Релоцировать офисы и инфраструктуру, отказываться от выполнения требований РКН и прочих (теряя рынок, попадая на блокировки и прочую хуету)
3. Ехать в колонию

Что предлагаете?

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1 комментарий
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Андрей Федоренко

Плохому танцору вечно что-то мешает: то куча бабла с с директа, то чебуреки с повозками

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Dmitry Voloshin

Ну или болт забивают на какой-нибудь Директ лет так на 10 ничего там не меняя, но бабки лопатой гребя. Ну, да, святые айти-компании.

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3 комментария
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Денис Ананьев

Коротко о моем отношении к данному

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Stas Vasilevskii

Читаю эту историю и вспоминаю поисковую систему Bing. Где самый частый запрос в поиске - Google.

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Max Krou

Интересно на кого это расчитано? В данный момент такие плашки, как и про иностранных агентов - это знак качества. Зачем они это делают? За что не возьмутся везде противоположный результат получают.

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Александр Соколов

Кто-то еще пользуется поисковиком от Мэйла? Оо

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Роман Мишин

Может google наконец отключит Яндекс от своих алгоритмов?

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Artur Kuramshin

Будет ли Google таким же образом помечать свои ресурсы у себя?))

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Dimitri

Гугл уже большой болт клал на весь российской рынок и только ждёт когда его забанят. Она даже приложения Навального в Гугл плей вернули.

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jonewayne

Ещё бы начали помечать банки, Авито, ссылки на страницы депутатов... да легче уж перечислить тех, кто не нарушает

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Павел Морозов

http://kremlin.ru/

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1 комментарий
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Силовой волк

Мне кажется неплохо будет, когда это все закончится помечать бывших сотрудников Яндекса, Роскомнадзора и прочих нашивками например на рукавах. Око за око, зуб за зуб

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Artem Borisenko

Взяли, значит, под козырек, чепушилы?

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Михаил Макаров

А че при поиске в подвале Яндекса делает ссылка на Google? Пускай и там делают пометку, либо убирают ссылку.

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ROME

Ответные санкции выходят на новый уровень)))
Тогда весь мир пометьте, какого *** они не соблюдают наши законы мать его!!!!!!!!!!

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Игрок

Не правильно помечают, надо вот так "Яндекс Петух КОКО"

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Аноним

Для кого это? Зачем это? Для чего?! 🤦‍♂️

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Аноним

Пользователям сайта покуй!

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Злой Полушубок

В российских поисковиках при запросе о компании или её сервисах появляется плашка о том, что компания — «нарушитель законодательства Российской Федерации».
 А почему только в российских? Раньше помниться, РКН мыслил шире и требования выкатывал всему миру, а тут как-то стушевался.

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Nomad from Mordor

Ну а что еще можно было ожидать от этих двух помоек?

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Силовой волк

Я надеюсь это запомнят. Яндекс верный холоп режима и должен кануть в небытие вместе с ним.

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Oblachnii boy

Это первый шаг к блокировке ютуба походу
Видимо тут решили пойти мягче, чем с Метой* и начать с предупреждений и уведомлений гос. учереждений о переносе данных из Ютуба

*Запрещена в РФ

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Роман Мишин

Теперь google если не дурак, то должен отключить Яндекс от их алгоритмов.

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Yaroslav m13

Судя по отмене санкции на телекоммуникационное оборудование, Гугл готовит ответную меру в виде своей релокации в Москву)

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White List

Печально, но не удивительно.

Google действительно очень часто игнорирует законодательные нормы стран в которых ведет свою деятельность. Те кто давно работает с Гугл знают, что компания придерживается внутренней политики и правил, а не местного законодательства и внутреннего устройства.

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