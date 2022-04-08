Как разработать сервис онлайн-психотерапии в Англии и не поехать кукухой

На фоне пандемии мы в Purrweb разработали сервис по подбору психотерапевтов в Англии. К нам пришли за дизайном, а получили веб-сервис и мобильное приложение. Мы в свою очередь прошли многочасовой мастер-класс по работе с очень внимательным и требовательным заказчиком. Рассказываем, как все было.