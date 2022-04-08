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DTF

Coub отключил всю рекламу после перехода к новой команде Статьи редакции

Планы по монетизации сервиса пока не раскрывают.

  • Команда Coub убрала рекламные баннеры как на десктопной версии сайта, так и в мобильном приложении. Представители сервиса написали в обращении к пользователям, что сделали это, чтобы просмотру роликов ничего не мешало.

Coub — живее всех живых. Для начала, мы отменили рекламу. Просто выключили все баннеры и на Coub.com, и в мобильном приложении. Чтобы ничто не отвлекало вас от просмотра свежачков и старых-добрых шедевров.

представитель Coub
  • Руководители сервиса также запустили Telegram-канал, в котором желающие могут обсуждать работу Coub. В нём команда сайта принимает предложения, связанные с ресурсом и отвечает на вопросы.
  • Представители Coub пока не рассказали, кто стал владельцем сервиса. В комментариях в Telegram они подчеркнули, что не относятся к холдингу «Газпром-медиа» или госструктурам. Сумму сделки также не раскрыли.
  • Сервис запустили в апреле 2012 года Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. В 2020 году он перешёл под контроль «Комитета» (владеет сайтами DTF, TJ и vc.ru). В марте 2022 года компания сообщила, что Coub закроется с 1 апреля. 5 апреля сервис сообщил, что перейдёт к новой команде и продолжит работу.

#новость #coub

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2 комментария
Feduard Klimkin

"Они подчеркнули, что не относятся к холдингу «Газпром-медиа» или госструктурам"

Судя по нынешним событиям слабо верится... Либо же пока не афишируют

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Evgeni Nabokov

Была шутка, что Маск купил его. 😁

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