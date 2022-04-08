Coub отключил всю рекламу после перехода к новой команде Статьи редакции
Планы по монетизации сервиса пока не раскрывают.
- Команда Coub убрала рекламные баннеры как на десктопной версии сайта, так и в мобильном приложении. Представители сервиса написали в обращении к пользователям, что сделали это, чтобы просмотру роликов ничего не мешало.
- Руководители сервиса также запустили Telegram-канал, в котором желающие могут обсуждать работу Coub. В нём команда сайта принимает предложения, связанные с ресурсом и отвечает на вопросы.
- Представители Coub пока не рассказали, кто стал владельцем сервиса. В комментариях в Telegram они подчеркнули, что не относятся к холдингу «Газпром-медиа» или госструктурам. Сумму сделки также не раскрыли.
- Сервис запустили в апреле 2012 года Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. В 2020 году он перешёл под контроль «Комитета» (владеет сайтами DTF, TJ и vc.ru). В марте 2022 года компания сообщила, что Coub закроется с 1 апреля. 5 апреля сервис сообщил, что перейдёт к новой команде и продолжит работу.
Рассказываем, как работает центр по корпоративному обучению компании Humans — первого и единственного супераппа в Узбекистане. А сами сотрудники делятся своими впечатлениями о первых днях, новых знаниях и аттестации.
Оказывается, не все иностранные инвесторы хотят выйти из российских активов. Глава Balchug Capital Давид Амарян, в отличие от других иностранных инвесторов, делает ставку на рост российского фондового рынка. Еще в начале февраля он заявил агентству Bloomberg, что ценные бумаги российских компаний непременно покажут рост, из-за того, что…
Решение начнет действовать с 11 апреля.
Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.
Впервые компания запустила гражданский экипаж в космос в сентябре 2021 года — но без состыковки со станцией.
Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.
Робота анонсировали в августе 2021 года, рабочего прототипа пока не представляли.
"Они подчеркнули, что не относятся к холдингу «Газпром-медиа» или госструктурам"
Судя по нынешним событиям слабо верится... Либо же пока не афишируют
Была шутка, что Маск купил его. 😁