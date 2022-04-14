МТС купила контроль в компании-разработчике программ для «умного» дома «Гольфстрим» за 2 млрд рублей Статьи редакции
Компания выделит развитие систем для «умного» дома в отдельное направление бизнеса.
- МТС купила 58,38% акций российского провайдера услуг безопасности и «умного» дома «Гольфстрим». Сумма сделки — около 2 млрд рублей, объявила компания.
- «Гольфстрим» разработал собственную платформу с решениями для для защиты дома от проникновения, пожара, протечек и другими функциями.
- МТС ожидает быстрого роста рынка устройств и программ для «умного» дома в ближайшие годы, поэтому внутри компании выделит этот бизнес в отдельное направление. Компания развивает системы видеонаблюдения, аналитики данных, IoT-платформы и планирует работать с застройщиками и частными клиентами.
- «МТС обладает уникальными каналами продаж, финансовыми возможностями и большой технологической базой. Наша цель – объединив экспертизу и наработки двух компаний, стать лидером по "умному" дому в ближайшей время», — прокомментировал сделку гендиректор компании «Гольфстрим» Алексей Давыдов.
АО «Гольфстрим охранные системы» было основано в 1994 году. Сейчас компания работает более, чем в 200 городах под торговой маркой «Гольфстрим». Абонентская база — 85 тысяч клиентов.
- По данным «Конутр.Фокуса», выручка АО «Гольфстрим охранные системы» в 2020 году составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 200,5 млн рублей.
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Умные дороги...
-какой связью пользуешься?
-ну, Теле 2
-вы дверью ошиблись
- но это моя квартира!
-уже нет
В долларах это 200 баксов.
Шутка, не минусить.
Комментарий где приложат скрин с Форекса считается душнилой.
хорошо, не минусить так не минусить
Life goes on
Умнее многих хозяев)
дубль