С технического на русский: техписатель Точки о том, как попасть в профессию и работать без выгорания

Продолжаем серию интервью с нашей командой, чтобы стать ближе и рассказать, как всё у нас устроено. Евгения Лаврик работает техническим писателем в Точке уже год. В нашем блоге она делится, как освоила профессию, которой не учат в вузах.