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Маша Цепелева

МТС купила контроль в компании-разработчике программ для «умного» дома «Гольфстрим» за 2 млрд рублей Статьи редакции

Компания выделит развитие систем для «умного» дома в отдельное направление бизнеса.

  • МТС купила 58,38% акций российского провайдера услуг безопасности и «умного» дома «Гольфстрим». Сумма сделки — около 2 млрд рублей, объявила компания.
  • «Гольфстрим» разработал собственную платформу с решениями для для защиты дома от проникновения, пожара, протечек и другими функциями.
  • МТС ожидает быстрого роста рынка устройств и программ для «умного» дома в ближайшие годы, поэтому внутри компании выделит этот бизнес в отдельное направление. Компания развивает системы видеонаблюдения, аналитики данных, IoT-платформы и планирует работать с застройщиками и частными клиентами.
  • «МТС обладает уникальными каналами продаж, финансовыми возможностями и большой технологической базой. Наша цель – объединив экспертизу и наработки двух компаний, стать лидером по "умному" дому в ближайшей время», ­— прокомментировал сделку гендиректор компании «Гольфстрим» Алексей Давыдов.

  • АО «Гольфстрим охранные системы» было основано в 1994 году. Сейчас компания работает более, чем в 200 городах под торговой маркой «Гольфстрим». Абонентская база — 85 тысяч клиентов.

  • По данным «Конутр.Фокуса», выручка АО «Гольфстрим охранные системы» в 2020 году составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 200,5 млн рублей.

#мтс #новость

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8 комментариев
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Nice Man

И дороги до умных домов ещё сделать, и хорошо станет. Ну и чтоб ещё было кому жить в этих умных домах.

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Bloody Kalash

Умные дороги...

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Владимир Степанов

-какой связью пользуешься?
-ну, Теле 2
-вы дверью ошиблись
- но это моя квартира!
-уже нет

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Екатерина Продавцова

В долларах это 200 баксов.

Шутка, не минусить.
Комментарий где приложат скрин с Форекса считается душнилой.

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Борис Макаров

хорошо, не минусить так не минусить

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Nice Man

Life goes on

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Mikhail Novikov

Умнее многих хозяев)

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Борис Макаров

дубль

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