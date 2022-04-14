Meta неоднократно выступала против того, что Apple взимает с разработчиков комиссию в 30% от покупок приложений в App Store. Они постоянно использовали малый бизнес и создателей контента в качестве козла отпущения.

Теперь же Meta собирается брать с тех же авторов комиссию значительно больше, чем на других платформах. Этим объявлением Meta обнажила своё лицемерие. Оно показало, что с одной стороны они стремятся бесплатно использовать площадку Apple, а с другой — с удовольствием берут деньги с авторов контента и представителей малого бизнеса, использующих их платформу.