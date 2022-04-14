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DTF

«Они обнажили своё лицемерие»: Apple раскритиковала Meta* за комиссию почти в 50% от продаж в метавселенной Статьи редакции

Ещё несколько месяцев назад в компании Марка Цукерберга жаловались на высокие сборы в App Store.

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14 апреля Meta сообщила, что комиссия для создателей контента от продажи товаров на виртуальной платформе Horizon Worlds составит 47,5%. Пользователи сети раскритиковали решение компании и вспомнили, как ещё в ноябре 2021 года Марк Цукерберг осуждал 30-процентный «налог на App Store».

На следующий день заявление Meta прокомментировали в самой Apple. Представитель компании Фред Сайнс сообщил изданию MarketWatch, что со стороны Meta такое решение выглядит лицемерным.

Meta неоднократно выступала против того, что Apple взимает с разработчиков комиссию в 30% от покупок приложений в App Store. Они постоянно использовали малый бизнес и создателей контента в качестве козла отпущения.

Теперь же Meta собирается брать с тех же авторов комиссию значительно больше, чем на других платформах. Этим объявлением Meta обнажила своё лицемерие. Оно показало, что с одной стороны они стремятся бесплатно использовать площадку Apple, а с другой — с удовольствием берут деньги с авторов контента и представителей малого бизнеса, использующих их платформу.

Фред Сайнс
представитель Apple

К критике Meta со стороны Apple присоединился и NFT-маркетплейс Blockparty. Глава компании Владислав Гинзбург заявил, что Meta продаёт маркетологам множество данных о пользователях, контролируя все загрузки на свои платформы. Однако вместо того, чтобы позволить людям зарабатывать, компания решила забирать половину от их продаж. «Нет уж, спасибо», — завершил Гинзбург.

Meta начала тестировать монетизацию в метавселенной Horizon Worlds в США и Канаде 11 апреля 2022 года. По словам руководителей компании, в будущем люди смогут «зарабатывать себе на жизнь», продавая предметы для виртуальной платформы.

Meta* будет брать комиссию в 47,5% от продаж в…
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
dtf.ru

*компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

#новость #метавселенная #apple #meta

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37 комментариев
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Alexey Buldakov
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Викториан

вот видите, не просто так их экстремистами обозначили. мы все знали наперёд!

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Володимир Зеленський

Борьба была равна — боролись два говна.

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Ким Чен Ын

Одна жадная компания упрекает другую жадную компанию в высокой наценке на продукт.
АХАХАХАХАХ, вот это сюр

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Владимир Викторович

*компания Meta признана жадной , лицемерной , экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

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Никита Чеканов

Apple, который берет 70% с разработчиков за монетизацию в приложении

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Михаил Тимофеев

15% с мелких разрабов и 30% с больших.

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Никита Чеканов

Принял, спасибо. Ошибся, извиняюсь

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John Doe

плюс со второго года - 15% и с больших + с некоторыми большими есть отдельные договоренности.

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Nikita Zubkov

С малых и средних берет 15%

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Nikita Zubkov

Ну и за что минусы?

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Михаил Желтухин

комиссия)

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Никита Чеканов

😂😂😂😂😂

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Никита Чеканов

15 с мелких, 30 с больших. Выше люди, знающее более меня, ответили

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Nikita Zubkov

А я о чем написал?

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Никита Чеканов

С малых и средних 15%. Тоже дезинформация, как и мой комментарий выше

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Nikita Zubkov

В каком месте? Малый и средний это критерии автора комментария. Эппл смотрит на доход. До миллиона в год дают право на 15%. Если ты зарабатываешь 900к, то ты явно не мелкий разработчик.

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Никита Чеканов

Перечитайте снова, что вы написали. Подумайте. Прочитайте снова. Опять подумайте… и так много раз

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Nikita Zubkov

Чел, я советую тебе самому перечитать все и осмыслить. Ты опять пишешь какую-то ерунду как в исходном комментарии.

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Никита Чеканов

Какую-то* 👆🏿

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Nikita Zubkov

Вау, оказывается существуют опечатки. По делу я так понимаю сказать нечего?

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Никита Чеканов

Никита, уже выше все сказал. Я написал дезинформацию. Михаил Тимофеев меня поправил. Я извинился и поблагодарил за то, что объективно показали на ошибку. Вы все пытаетесь до меня что-то донести и что-то сказать. Посмотрите выше, там есть комментарий по делу, признание ошибки и потом ваша ерунда (субъективно само собой, ведь это оценочное суждение). То, что я поправил ошибку, это «по делу» , ведь это объективная правда. Вы поправили меня за ошибку в процентах, я поправил вас за ошибку в написании. Сделали немного лучше друг друга) как мне кажется - это и есть ценность комментариев на vc. Надеюсь на прекращение нашей переписки в комментариях, чтобы не усложнять чтение «мнений» другим участникам платформы. Если вы хотите, чтобы я признал, что изначально я ошибся. Выше уже есть признание, но специально для вас признаюсь снова. Никита Зубков, я был неправ, когда написал про 70%. Спасибо, что поправили

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Павел Портной

Вроде 30? Или о чём идёт речь?

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Никита Чеканов

Да, уже поправили. Спасибо

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Oleg Veselov

¯\_(ツ)_/¯

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Revenant

Схватка двух якодзун.

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Комментарий удален модератором

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Медовар

Ржу

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Комментарий удален модератором

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Ulan Kamai

Кук сказал:
-Гонишь? Давай поставь 30%

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WAVEWITHME

А что если это какой-то ход конем? У всех потом снова 30% будет, 50% же слишком много

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Ware Wow

Этого не может быть!

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Петя Савинский

сами же не лучше)

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Александр Таргетолог

Такое ощущение, что просто пирог делят) Пирог - те самые разработчики.

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Анатолий Ерёмин

Маркуша 47,5%))

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Никита Чеканов

✊🏿

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Petr Petrov

Apple: «а что, так можно было?»

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Noblesse. tv

Есть маленький нюанс с этим Horizon Worlds и Meta(является экстремистской организацией на территории РФ.), который все почему то упускают- Horizon Worlds будет брать комиссию с продаж внутри виртуальных миров 17,5%, а Meta(является экстремистской организацией на территории РФ.) будет брать 30% с разрабов за то, что эти миры будут крутиться на их серверах. Apple берет 30% и сервера для приложений не предоставляет...

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George Washington

Apple be like:

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