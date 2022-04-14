«Они обнажили своё лицемерие»: Apple раскритиковала Meta* за комиссию почти в 50% от продаж в метавселенной Статьи редакции
Ещё несколько месяцев назад в компании Марка Цукерберга жаловались на высокие сборы в App Store.
14 апреля Meta сообщила, что комиссия для создателей контента от продажи товаров на виртуальной платформе Horizon Worlds составит 47,5%. Пользователи сети раскритиковали решение компании и вспомнили, как ещё в ноябре 2021 года Марк Цукерберг осуждал 30-процентный «налог на App Store».
На следующий день заявление Meta прокомментировали в самой Apple. Представитель компании Фред Сайнс сообщил изданию MarketWatch, что со стороны Meta такое решение выглядит лицемерным.
К критике Meta со стороны Apple присоединился и NFT-маркетплейс Blockparty. Глава компании Владислав Гинзбург заявил, что Meta продаёт маркетологам множество данных о пользователях, контролируя все загрузки на свои платформы. Однако вместо того, чтобы позволить людям зарабатывать, компания решила забирать половину от их продаж. «Нет уж, спасибо», — завершил Гинзбург.
Meta начала тестировать монетизацию в метавселенной Horizon Worlds в США и Канаде 11 апреля 2022 года. По словам руководителей компании, в будущем люди смогут «зарабатывать себе на жизнь», продавая предметы для виртуальной платформы.
*компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.
Предприниматели раскритиковали спикера за заявление, а в Минпромторге сказали, что гвоздей в стране делают достаточно.
Клиенты могут купить нужную вещь, даже если у них нет всей суммы сразу, а интернет-магазины — увеличить средний чек и продажи.
Продолжаем серию интервью с нашей командой, чтобы стать ближе и рассказать, как всё у нас устроено. Евгения Лаврик работает техническим писателем в Точке уже год. В нашем блоге она делится, как освоила профессию, которой не учат в вузах.
Привет, это команда «Логомашины». Рассказываем, что делать, если заблокированные шрифты были вашими фирменными, и все документы заполнялись Times New Roman или Arial.
В марте прошлого года «Азбука вкуса» первой в российском ритейле запустила собственную систему электронных чаевых в своих магазинах. С помощью сервиса покупатели могут отблагодарить сотрудников сети, оставив отзывы или чаевые, а компания — улучшить качество обратной связи с клиентами. Спустя год активной работы системы ритейлер делится…
Надо прийти в магазин и сказать консультанту секретную фразу.
Криптопредприниматель Сина Эстави рассчитывал получить за него около $50 млн.
вот видите, не просто так их экстремистами обозначили. мы все знали наперёд!
Борьба была равна — боролись два говна.
Одна жадная компания упрекает другую жадную компанию в высокой наценке на продукт.
АХАХАХАХАХ, вот это сюр
*компания Meta признана жадной , лицемерной , экстремистской организацией на территории Российской Федерации.
Apple, который берет 70% с разработчиков за монетизацию в приложении
15% с мелких разрабов и 30% с больших.
Принял, спасибо. Ошибся, извиняюсь
плюс со второго года - 15% и с больших + с некоторыми большими есть отдельные договоренности.
С малых и средних берет 15%
Ну и за что минусы?
комиссия)
😂😂😂😂😂
15 с мелких, 30 с больших. Выше люди, знающее более меня, ответили
А я о чем написал?
С малых и средних 15%. Тоже дезинформация, как и мой комментарий выше
В каком месте? Малый и средний это критерии автора комментария. Эппл смотрит на доход. До миллиона в год дают право на 15%. Если ты зарабатываешь 900к, то ты явно не мелкий разработчик.
Перечитайте снова, что вы написали. Подумайте. Прочитайте снова. Опять подумайте… и так много раз
Чел, я советую тебе самому перечитать все и осмыслить. Ты опять пишешь какую-то ерунду как в исходном комментарии.
Какую-то* 👆🏿
Вау, оказывается существуют опечатки. По делу я так понимаю сказать нечего?
Никита, уже выше все сказал. Я написал дезинформацию. Михаил Тимофеев меня поправил. Я извинился и поблагодарил за то, что объективно показали на ошибку. Вы все пытаетесь до меня что-то донести и что-то сказать. Посмотрите выше, там есть комментарий по делу, признание ошибки и потом ваша ерунда (субъективно само собой, ведь это оценочное суждение). То, что я поправил ошибку, это «по делу» , ведь это объективная правда. Вы поправили меня за ошибку в процентах, я поправил вас за ошибку в написании. Сделали немного лучше друг друга) как мне кажется - это и есть ценность комментариев на vc. Надеюсь на прекращение нашей переписки в комментариях, чтобы не усложнять чтение «мнений» другим участникам платформы. Если вы хотите, чтобы я признал, что изначально я ошибся. Выше уже есть признание, но специально для вас признаюсь снова. Никита Зубков, я был неправ, когда написал про 70%. Спасибо, что поправили
Вроде 30? Или о чём идёт речь?
Да, уже поправили. Спасибо
¯\_(ツ)_/¯
Схватка двух якодзун.
Комментарий удален модератором
Ржу
Комментарий удален модератором
Кук сказал:
-Гонишь? Давай поставь 30%
А что если это какой-то ход конем? У всех потом снова 30% будет, 50% же слишком много
Этого не может быть!
сами же не лучше)
Такое ощущение, что просто пирог делят) Пирог - те самые разработчики.
Маркуша 47,5%))
✊🏿
Apple: «а что, так можно было?»
Есть маленький нюанс с этим Horizon Worlds и Meta(является экстремистской организацией на территории РФ.), который все почему то упускают- Horizon Worlds будет брать комиссию с продаж внутри виртуальных миров 17,5%, а Meta(является экстремистской организацией на территории РФ.) будет брать 30% с разрабов за то, что эти миры будут крутиться на их серверах. Apple берет 30% и сервера для приложений не предоставляет...
Apple be like: