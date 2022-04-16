Разработка сервиса. Как избежать провала

Cегодня я хочу рассказать про часто допускаемую ошибку при разработке стартапов, у которых есть интеграция со сторонними ресурсами. Например, товарных агрегаторов, в которых нужно выгружать данные раскрученные площадки, типа Ozon. В общем, всех тех стартапов, которые существуют не сами по себе, а вместе с некой IT-инфраструктурой, которой вы не…