Google Play удалила приложение маркетплейса «Сбермегамаркет» Статьи редакции
В магазине также не отображается приложение для продавцов «Сбермегамаркет PRO».
Уже установленные приложения продолжат работать, ограничений по их использованию нет, сообщили в компании.
Новые пользователи могут установить приложение на Android-устройства, скачав его на сайте маркетплейса. В ближайшее время такая возможность появится и у продавцов, уточнили в компании.
- 13 апреля Google убрал мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» из Google Play. За день до этого мобильные приложения «Сбера» исчезли также из App Store.
- В начале апреля «Сбербанк» попал под блокирующие cанкции США. Это означает заморозку всех активов банка в американской юрисдикции и запрет на транзакции с ним местным компаниям.
Собираем новости и события пятьдесят второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.
Cегодня я хочу рассказать про часто допускаемую ошибку при разработке стартапов, у которых есть интеграция со сторонними ресурсами. Например, товарных агрегаторов, в которых нужно выгружать данные раскрученные площадки, типа Ozon. В общем, всех тех стартапов, которые существуют не сами по себе, а вместе с некой IT-инфраструктурой, которой вы не…
Нужно было у mail ru учиться, они не приписывают имя своей компании ко всем сервисам, чтобы не позорить их. Люди пользуются и не знают, что это сервисы мыла.
А сбер как и яндекс решили везде приписку делать, чтобы потом все знали какие сервисы удалять. Доволен теперь, сбер?
Вы думаете, гугл определяет владельца по названию, а не по паблишеру?
Не переживайте, скоро запустят отдельный стор со всеми российскими приложениями, блэкджеком и шл... Последние 2 пункта не запустят.
+ введут блокировку Apple из-за невозможности сделать свой стор (или в США и Европе продавят Apple, тогда все решится) когда подготовятся, перед этим заблокируют продажу Apple техники и ввоз ее влевую принципе, и будут страшить блокировкой полгода (как сейчас youtube) и в итоге заблокируют. А пока это все будет идти все плавно к телефону apple будут заводить телефоны с Android (или кто хочет поменять телефон будут серьезно рассматривать альтернативы телефонам apple), так как многие нужные приложения будут только на этой платформе.
Но мне кажется все же в Европе продавят Apple и все запустят свои сторы.
И все.
Вполне возможно. Аккаунты паблишера остались, я так понимаю
Вы наверное не в курсе почему остальные приложения Сбера работают?
Потому что там разработчиками являются дочерние компании, а не сам Сбер. И блочат по дочеркам. К примеру есть приложение Сбер.Услуги, а разработчик ООО Сбер Услуги.
Ой, а где тогда приложение Домклик? разработчик ООО Центр недвижимости от Сбербанка
Я и писал, что блочат по дочкам. Выяснили какие дочки Сбера - по тем и блок. Так это работает.
С таким то чсв они даже телевизоры называют Sber
Вы не понимаете. Это же всё часть ЭКОСИСТЕМЫ.:)
Сбермегамаркет - купи утюг, купи смартфон;
Сбермегамаркет - из Гугл Стора на**й вон.
Реально, эта песня и эта женщина в рекламе бесила дичайше.
Не успели удалить токсичную приставку СБЕР у сервиса. СБЕРтормоз.
Вот сейчас расцвет пойдет для ненастоящих приложений))))) с добавленной ценностью )))
Ватников не жалко, все что происходит - с их молчаливого согласия
Наверное чтобы российские войска не заказывали еду на Украине. Или олигархи.
Такими темпами они только через пару лет смогут удалить всё что хотят
Да по сути уже всё почти готово, мне кажется)
Возможно я не прав, но если сейчас будут писать про удалённые российские приложения - вырастит интерес к ним...
Люди будут скачивать например на официальных сайтах (если они там есть) и в других местах 🤔
Чтобы просто посмотреть что это такое..
Грубо говоря «бесплатная» реклама
Хотя могу и ошибаться... Что думаете вы?
Думаю, что Вы в слове "вырастет" аж 2 ошибки допустили.
А если серьёзно - штучное удаление приложений ни на что абсолютно не повлияет. Так или иначе те, кому эти приложения нужны, будут ими пользоваться. Те, кому не нужны - будут юзать сайты или найдут замену этим приложениям. Так или иначе запилят и выкатят нам наш магазин приложений.
Да, спасибо. Привык к Т9 и бывает что подсказывает не правильно... Как Т9 настроить? 🤔
Такой ты «горячий сторонник». Прям мастер сглаживать углы, парень зря тебя исправлял, ведь написано было правильно.
У вас в слове «не правильно» ошибка, Правильно писать: «т9 подсказывает неправильно». НЕ ПРАВИЛЬНО, а ошибочно ты поступил, когда исправил «вырастет» на «вырастит». Мать вырастит дитя, а показатель вырастет, интерес вырастет, загрузка вырастет.
Хз, не пользуюсь, сам достаточно грамотен.
Но зачем это скачивать, чтобы посмотреть? Можно зайти на сайт
тольковыиграли.jpg
Буква Ю
Omg экосистема не экосистемится🤣🤣🤣🤣🤣
Хорошо, что не продал nokia e95
Что мешало Гуглу выпустить в России отдельный маркет приложений и передать его сторонней организации, при этом осуществив плавный перенос данных приложений, чтобы пользователи не пострадали? Или они надеются что пользователи такой поступок забудут? Что это не станет в дальнейшем прецедентом для Индии и Китая? Прямо сейчас Гугл хоронит платформу, тем более речь уже идёт уже и про небанковские приложения. Этот жест не похож на действия компании добра.
Уроды
Кем теперь будет работать отдел разработки мобильных приложений в сбертехе? Макдональдс же закрылся
Даже не качал это очко