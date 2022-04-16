Сервисы
Ануш Алексанян

Google Play удалила приложение маркетплейса «Сбермегамаркет» Статьи редакции

В магазине также не отображается приложение для продавцов «Сбермегамаркет PRO».

  • Уже установленные приложения продолжат работать, ограничений по их использованию нет, сообщили в компании.

  • Новые пользователи могут установить приложение на Android-устройства, скачав его на сайте маркетплейса. В ближайшее время такая возможность появится и у продавцов, уточнили в компании.

  • 13 апреля Google убрал мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» из Google Play. За день до этого мобильные приложения «Сбера» исчезли также из App Store.
  • В начале апреля «Сбербанк» попал под блокирующие cанкции США. Это означает заморозку всех активов банка в американской юрисдикции и запрет на транзакции с ним местным компаниям.

#сбермегамаркет #googleplay #новость

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31 комментарий
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GanicusCsw

Нужно было у mail ru учиться, они не приписывают имя своей компании ко всем сервисам, чтобы не позорить их. Люди пользуются и не знают, что это сервисы мыла.

А сбер как и яндекс решили везде приписку делать, чтобы потом все знали какие сервисы удалять. Доволен теперь, сбер?

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Ivan Boldyrev

Вы думаете, гугл определяет владельца по названию, а не по паблишеру?

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Александр Антонов

Не переживайте, скоро запустят отдельный стор со всеми российскими приложениями, блэкджеком и шл... Последние 2 пункта не запустят.

+ введут блокировку Apple из-за невозможности сделать свой стор (или в США и Европе продавят Apple, тогда все решится) когда подготовятся, перед этим заблокируют продажу Apple техники и ввоз ее влевую принципе, и будут страшить блокировкой полгода (как сейчас youtube) и в итоге заблокируют. А пока это все будет идти все плавно к телефону apple будут заводить телефоны с Android (или кто хочет поменять телефон будут серьезно рассматривать альтернативы телефонам apple), так как многие нужные приложения будут только на этой платформе.

Но мне кажется все же в Европе продавят Apple и все запустят свои сторы.

И все.

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Gosha Animeem

Вполне возможно. Аккаунты паблишера остались, я так понимаю

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Alexandr Gunich

Вы наверное не в курсе почему остальные приложения Сбера работают?
Потому что там разработчиками являются дочерние компании, а не сам Сбер. И блочат по дочеркам. К примеру есть приложение Сбер.Услуги, а разработчик ООО Сбер Услуги.

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Andrey Trubin

Ой, а где тогда приложение Домклик? разработчик ООО Центр недвижимости от Сбербанка

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Alexandr Gunich

Я и писал, что блочат по дочкам. Выяснили какие дочки Сбера - по тем и блок. Так это работает.

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Flashback FM

С таким то чсв они даже телевизоры называют Sber

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Alex Suv

Вы не понимаете. Это же всё часть ЭКОСИСТЕМЫ.:)

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Mishka

Сбермегамаркет - купи утюг, купи смартфон;
Сбермегамаркет - из Гугл Стора на**й вон.

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Известный пёс_анон

Реально, эта песня и эта женщина в рекламе бесила дичайше.

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Известный пёс_анон

Не успели удалить токсичную приставку СБЕР у сервиса. СБЕРтормоз.

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Евгений Ларин

Вот сейчас расцвет пойдет для ненастоящих приложений))))) с добавленной ценностью )))
Ватников не жалко, все что происходит - с их молчаливого согласия

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Хафизов Дамир

Наверное чтобы российские войска не заказывали еду на Украине. Или олигархи.

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Digital Age Electronik

Такими темпами они только через пару лет смогут удалить всё что хотят

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Анна Тополова

Да по сути уже всё почти готово, мне кажется)

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Егор Томин

Возможно я не прав, но если сейчас будут писать про удалённые российские приложения - вырастит интерес к ним...

Люди будут скачивать например на официальных сайтах (если они там есть) и в других местах 🤔
Чтобы просто посмотреть что это такое..

Грубо говоря «бесплатная» реклама

Хотя могу и ошибаться... Что думаете вы?

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Вадим Д.

Думаю, что Вы в слове "вырастет" аж 2 ошибки допустили.
А если серьёзно - штучное удаление приложений ни на что абсолютно не повлияет. Так или иначе те, кому эти приложения нужны, будут ими пользоваться. Те, кому не нужны - будут юзать сайты или найдут замену этим приложениям. Так или иначе запилят и выкатят нам наш магазин приложений.

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Егор Томин

Да, спасибо. Привык к Т9 и бывает что подсказывает не правильно... Как Т9 настроить? 🤔

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Алексей Чекуров

Такой ты «горячий сторонник». Прям мастер сглаживать углы, парень зря тебя исправлял, ведь написано было правильно.
У вас в слове «не правильно» ошибка, Правильно писать: «т9 подсказывает неправильно». НЕ ПРАВИЛЬНО, а ошибочно ты поступил, когда исправил «вырастет» на «вырастит». Мать вырастит дитя, а показатель вырастет, интерес вырастет, загрузка вырастет.

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Вадим Д.

Хз, не пользуюсь, сам достаточно грамотен.

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Vlad K

Но зачем это скачивать, чтобы посмотреть? Можно зайти на сайт

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Владимир Соколовский

тольковыиграли.jpg

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BLVCK SQUARE

Буква Ю

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Вынужденный Макс

Omg экосистема не экосистемится🤣🤣🤣🤣🤣

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Sergei Babenko

Хорошо, что не продал nokia e95

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Илья Волочков
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Nikolay Shcheklachev

Что мешало Гуглу выпустить в России отдельный маркет приложений и передать его сторонней организации, при этом осуществив плавный перенос данных приложений, чтобы пользователи не пострадали? Или они надеются что пользователи такой поступок забудут? Что это не станет в дальнейшем прецедентом для Индии и Китая? Прямо сейчас Гугл хоронит платформу, тем более речь уже идёт уже и про небанковские приложения. Этот жест не похож на действия компании добра.

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Игорь Маренков

Уроды

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Onetwo Threefour

Кем теперь будет работать отдел разработки мобильных приложений в сбертехе? Макдональдс же закрылся

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Renat Kocmo

Даже не качал это очко

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