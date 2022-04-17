Как шальная идея превратилась в продажи на маркетплейсах

Букв будет много, как и фотографий и ЦИФР (знаю, что в подобных заметках – это одни из наиболее интересных данных). Как от простой идеи можно прийти к продажам на маркетплейсах продукта собственного производства? Тут я не касаюсь особенностей ведения ИП для всей этой деятельности. Оно у меня просто испокон веков существует, поэтому простите. Как…