Сервисы
Ануш Алексанян

У сервиса доставки еды «Самокат» произошёл сбой — не работают приложение и сайт Статьи редакции

В компании говорят, что работают над восстановлением сервиса.

1751 просмотров

В «Самокате» сообщили о техническом сбое. Специалисты пытаются восстановить работу приложения.

Zелевк 🇷🇺 @seleucus_sec
Почему самокат не грузит именно когда я хочу там заказать
Самокат @SamokatRu
@seleucus_sec Здравствуйте! У нас небольшой технический сбой, скоро починим. Увы, точных сроков, когда все поправим, не подскажем, но постараемся как можно скорее. Извините, пожалуйста, за неполадки 😔
Denis Larionov @Sodapoppinc
@SamokatRu @seleucus_sec "Небольшой" - это когда вы уже час лежите?
Самокат @SamokatRu
@Sodapoppinc @seleucus_sec Коллеги уже работают над тем, чтобы поскорее все урегулировать.

Также пользователи пишут, что не могут получить заказы, которые были сделаны до сбоя. Приложения для курьеров тоже не работают.

Обновлено в 13:24. Некоторые пользователи пишут, что приложение у них заработало.

#самокат #еда #новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
Даниил Романов

Можете им передать, что могут не заморачиваться.
Сам лишний раз схожу за "хлебушком" - привет физкультура)

Ответить
Развернуть ветку
Pixel Lens

Вот так и получаются "бабушки у подъезда", которым "нинада нам ентих энтернетов"

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Shabolkin

Конечно, пусть закроют к хуям

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Орлов

Так как им передать, приложение-то не работает, ало

Ответить
Развернуть ветку
Потенциальный кубок

Напиши им в соцсети. Не теряйся ))

Ответить
Развернуть ветку
Юлия

Вот уж не думала,что есть противники «Самоката»,это же так удобно)))

Ответить
Развернуть ветку
GanicusCsw

Заказываю там обычно воду и творог, сегодня посчастливилось там сделать заказ и через 10 минут приложение упало.

Доставка всегда была быстрой, сейчас пришлось ждать 2 часа, ну хотя бы починили приложение, думал уже конец самокату

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Доставка раньше была за 15 минут, потом за 30, теперь 45. Не понимаю, о какой быстроте речь.

Постоянно заказывал себе еду на завтрак, но теперь мне самому быстрее сходить, чем ждать курьера.

Ответить
Развернуть ветку
S.Z

От склада зависит

Ответить
Развернуть ветку
Denis

Тестируем на проде

Ответить
Развернуть ветку
Дима Анонимный

Зачем включили твит зетовца?

Ответить
Развернуть ветку
Толстой

Показать, что он страдает

Ответить
Развернуть ветку
Pixel Lens

Не тупи. Зетовцы это твои соотечественники - друзья, родственники, кассиры в пятерочке. Предлагаешь всех отменить?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков

Почему в статье посты из запрещённого на территории РФ соц. сети?

Ответить
Развернуть ветку
CUYS.ru

Самокат сломался (колеса и рама разьебались, руль в хлам), несите новый.

P. S. Реальная история друга когда поехал на самокате (обычный самокат, не электро) чтобы купить 2 телефона, в итоге купил, ехал во дворе, сбило такси на скорости 90км. Очнулся через полтора месяца в больничке с трепанацией черепа, после комы.. Сейчас инвалид - помогаю как могу. А того пидора так и не нашли, знаю что чурка абдолбанная сидела за рулём. Но уверен что суку найдём и поговорим буз букв закона.

Ответить
Развернуть ветку
Max Kuznetsov

А вот был ли на VC пост о том какой Самокат офигенный? Почему-то для каждого факапа сразу же появляется сообщение "вот типа полюбуйтесь".

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Приёмная
Theophane
Яндекс.Go не выполняет условия акции

В феврале участвовал в акции«Оплати покупки картой JCB АО «Россельхозбанк» и получи промокод на скидку в приложении Яндекс.Go». Получил промокод на скидку и применил его в приложении Яндекс.Go, но использовать не могу. Ведь согласно условиям акции мне нужно привязать именно карту JCB АО «Россельхозбанк», а по мнению сервиса Яндекс.Go "Оплачивать…

Группа Т1
Что поможет закрывать вакансии в ИТ — опыт T1

В Группе Т1 работают специалисты из разных направлений ИТ. Сегодня расскажем о нюансах, на которые мы обращаем внимание при найме.

Фото: @heylagostechie / unsplash.com
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Ануш Алексанян
Telegram разрешил создавать интерфейсы для ботов Статьи редакции

И загружать собственные звуки уведомлений.

Право
Екатерина Попонина
О чем стоит подумать, если вы покупаете логотип в «Студии Артемия Лебедева»

Студия в числе иных услуг предлагает заказать логотипы, которые создает искусственный интеллект Николай Иронов. Изучила оферту и информацию на сайте — готова поделиться своими наблюдениями. Кротко: есть критичные риски в части интеллектуальной собственности.

Сервисы
PR-CY блог
Подборка хороших VPN, не заблокированных в РФ

Собрали стабильно работающие в РФ сервисы с хорошими отзывами и возможностью использовать бесплатно или хотя бы недорого.

Торговля
Михаил Цветков
Как шальная идея превратилась в продажи на маркетплейсах

Букв будет много, как и фотографий и ЦИФР (знаю, что в подобных заметках – это одни из наиболее интересных данных). Как от простой идеи можно прийти к продажам на маркетплейсах продукта собственного производства? Тут я не касаюсь особенностей ведения ИП для всей этой деятельности. Оно у меня просто испокон веков существует, поэтому простите. Как…

Финансы
Ануш Алексанян
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 53: ЕС готовит новые санкции, в том числе против банков Статьи редакции

Собираем новости и события пятьдесят третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Больше статей
null