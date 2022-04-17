У сервиса доставки еды «Самокат» произошёл сбой — не работают приложение и сайт Статьи редакции
В компании говорят, что работают над восстановлением сервиса.
В «Самокате» сообщили о техническом сбое. Специалисты пытаются восстановить работу приложения.
Также пользователи пишут, что не могут получить заказы, которые были сделаны до сбоя. Приложения для курьеров тоже не работают.
В феврале участвовал в акции«Оплати покупки картой JCB АО «Россельхозбанк» и получи промокод на скидку в приложении Яндекс.Go». Получил промокод на скидку и применил его в приложении Яндекс.Go, но использовать не могу. Ведь согласно условиям акции мне нужно привязать именно карту JCB АО «Россельхозбанк», а по мнению сервиса Яндекс.Go "Оплачивать…
И загружать собственные звуки уведомлений.
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Собираем новости и события пятьдесят третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Можете им передать, что могут не заморачиваться.
Сам лишний раз схожу за "хлебушком" - привет физкультура)
Вот так и получаются "бабушки у подъезда", которым "нинада нам ентих энтернетов"
Конечно, пусть закроют к хуям
Так как им передать, приложение-то не работает, ало
Напиши им в соцсети. Не теряйся ))
Вот уж не думала,что есть противники «Самоката»,это же так удобно)))
Заказываю там обычно воду и творог, сегодня посчастливилось там сделать заказ и через 10 минут приложение упало.
Доставка всегда была быстрой, сейчас пришлось ждать 2 часа, ну хотя бы починили приложение, думал уже конец самокату
Доставка раньше была за 15 минут, потом за 30, теперь 45. Не понимаю, о какой быстроте речь.
Постоянно заказывал себе еду на завтрак, но теперь мне самому быстрее сходить, чем ждать курьера.
От склада зависит
Тестируем на проде
Зачем включили твит зетовца?
Показать, что он страдает
Не тупи. Зетовцы это твои соотечественники - друзья, родственники, кассиры в пятерочке. Предлагаешь всех отменить?
Почему в статье посты из запрещённого на территории РФ соц. сети?
Самокат сломался (колеса и рама разьебались, руль в хлам), несите новый.
P. S. Реальная история друга когда поехал на самокате (обычный самокат, не электро) чтобы купить 2 телефона, в итоге купил, ехал во дворе, сбило такси на скорости 90км. Очнулся через полтора месяца в больничке с трепанацией черепа, после комы.. Сейчас инвалид - помогаю как могу. А того пидора так и не нашли, знаю что чурка абдолбанная сидела за рулём. Но уверен что суку найдём и поговорим буз букв закона.
А вот был ли на VC пост о том какой Самокат офигенный? Почему-то для каждого факапа сразу же появляется сообщение "вот типа полюбуйтесь".