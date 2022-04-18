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Агрессивный браслет

Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за границы — Forbes Статьи редакции

И планирует модернизировать оборудование для «суверенного рунета», чтобы лучше распознавать трафик с запрещённых сайтов.

1107 просмотров

Об этом Forbes рассказал источник, близкий к Роскомнадзору, и подтвердил источник, близкий к администрации президента.

Система может появиться осенью 2022 года: этому моменту ведомство намерено обновить оборудование для «суверенного рунета». Сейчас Роскомнадзор обсуждает детали проекта с его поставщиком.

По словам источника в администрации президента, в первые дни «операции» на Украине стало понятно, что ИТ-инфраструктура не готова к кибератакам: временно переставал работать даже сайт Кремля. Поэтому сейчас власти рассматривают разные способы защиты от «внешних угроз на национальном уровне».

Оборудование для «суверенного рунета» работает по технологии DPI, которая проверяет интернет-трафик и решает, пропустить его или заблокировать, и в нём уже есть защита от DDoS-атак, говорит источник Forbes. Но подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ пока разработал для него лишь несколько образцов видов атак, на которые должно среагировать оборудование, поэтому обеспечить качественную защиту не получается.

Кроме создания системы для защиты от DDoS-атак Роскомнадзор планирует модернизировать инфраструктуру для суверенного интернета — усилить пропускную способность DPI-оборудования, рассказал Forbes источник, близкий к сотовому оператору и подтвердил собеседник, близкий к ведомству.

Главная задача модернизации — чтобы в оборудовании поместилось больше сигнатур для распознавания трафика с заблокированных ресурсов, отметил источник. С помощью него Роскомнадзор, например, замедлял Twitter и блокирует доступ к Facebook и Instagram (соцсети принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Сейчас оборудование может одновременно фильтровать до 100 ГБ трафика в секунду, Роскомнадзор хочет увеличить пропускную способность в несколько раз.

При этом ведомство не хочет вкладывать дополнительные деньги в обновление оборудования, а хочет получить его «в рамках действующих контрактов». Но из-за санкций и проблем с логистикой стоимость производства такого оборудования выросла примерно на 40%.

  • Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года: он предполагает, что в России есть инфраструктура, которая обеспечивает бесперебойную работу российского сегмента интернета — даже в случае отключения страны от глобальной сети и кибератак.

#новость #роскомнадзор #ddos

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14 комментариев
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Артем Акшинцев

- У нас дыра в безопасности!
- Слава Богу, хоть что-то у нас в безопасности.

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Медовар

Пахнет железным интернет-занавесом )

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Евгений Ларин

Пахнет гавном, перегаром и распилом

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роман долгополов

Это типа- нам буквально в первые же дни стало ясно что наша пво не готова к авианалетам,об этом мы поняли увидев развалины спасской башни.

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Андрей Фролов

росгосантиddos

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Яна Ангелова

И метагудбай)

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Vasiliy Balandin

РКН может что-то создать а не запретить 🤔

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Re Mora

Ничего у них не получится. Хотят бесплатно получить оборудование, которое стало на вес золота. Удачи с этим.

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Вадим Д.

"Главная задача модернизации – ..."
А мне кажется, главная задача "модернизации" в самой модернизации – показать действия (нет, скорее некую готовность к ним) и оправдать своё существование. А в целом, под прикрытием этой инициативы, иметь возможность блокировать просто всё, что угодно, по первому хмурому взгляду властей на какой-либо ресурс. Опять же – новая отмазка есть: всё совершается в целях всеобщей защиты от страшных ддосов.

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vic smirnoff

Думаю, тут не будет ничего инновационного, просто будут тупо отрубать все не-российские айпишники в случае DDOS. Но несколько ярдов на этом, конечно, распилят.

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Andrey Kulakov

Никто не останется незащищённым))

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Егор Томин

Лучше бы скорее сделали гос или около гос, а лучше помогли частным Российским производителям «Железа»...
Полупроводников...

Есть хоть одна Российская мощная видеокарта... Жеский диск...?

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Евгений Ларин

Что ты хочешь от страны где большинство жителей сельской местности не знает что такое унитаз. Все деньги въебаны в ракеты.

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Сергей Комляков

Мне больше всего понравилась фраза в кавычках: «в рамках действующих проектов». Т.е. безопасность повысить хотим, но платить за это не хотим :)

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Трибуна
Stas Matushevich
Если ищете хорошего копирайтера, то можете прекратить поиск

Скорее всего, я смогу помочь вам с текстами.

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