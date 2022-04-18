И планирует модернизировать оборудование для «суверенного рунета», чтобы лучше распознавать трафик с запрещённых сайтов.

{"id":404738,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":404738,"gtm":null} 1107 просмотров

Об этом Forbes рассказал источник, близкий к Роскомнадзору, и подтвердил источник, близкий к администрации президента.

Система может появиться осенью 2022 года: этому моменту ведомство намерено обновить оборудование для «суверенного рунета». Сейчас Роскомнадзор обсуждает детали проекта с его поставщиком.

По словам источника в администрации президента, в первые дни «операции» на Украине стало понятно, что ИТ-инфраструктура не готова к кибератакам: временно переставал работать даже сайт Кремля. Поэтому сейчас власти рассматривают разные способы защиты от «внешних угроз на национальном уровне».

Оборудование для «суверенного рунета» работает по технологии DPI, которая проверяет интернет-трафик и решает, пропустить его или заблокировать, и в нём уже есть защита от DDoS-атак, говорит источник Forbes. Но подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ пока разработал для него лишь несколько образцов видов атак, на которые должно среагировать оборудование, поэтому обеспечить качественную защиту не получается.

Кроме создания системы для защиты от DDoS-атак Роскомнадзор планирует модернизировать инфраструктуру для суверенного интернета — усилить пропускную способность DPI-оборудования, рассказал Forbes источник, близкий к сотовому оператору и подтвердил собеседник, близкий к ведомству.

Главная задача модернизации — чтобы в оборудовании поместилось больше сигнатур для распознавания трафика с заблокированных ресурсов, отметил источник. С помощью него Роскомнадзор, например, замедлял Twitter и блокирует доступ к Facebook и Instagram (соцсети принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Сейчас оборудование может одновременно фильтровать до 100 ГБ трафика в секунду, Роскомнадзор хочет увеличить пропускную способность в несколько раз.

При этом ведомство не хочет вкладывать дополнительные деньги в обновление оборудования, а хочет получить его «в рамках действующих контрактов». Но из-за санкций и проблем с логистикой стоимость производства такого оборудования выросла примерно на 40%.