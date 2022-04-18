Облачный бизнес Alibaba потерял часть рынка из-за конфликта материнской компании с властями Китая — Bloomberg Статьи редакции
Клиенты предпочитают работать с сервисами, у которых хорошие отношения с властями.
- Облачный сервис Aliyun (его также называют AliCloud), который мог стать Amazon Web Services в Китае, столкнулся с проблемами из-за «натянутых отношений» материнской Alibaba с местным правительством, выяснило Bloomberg.
- По итогам последнего квартала продажи Aliyun не оправдали прогнозов аналитиков, а темпы роста оказались минимальными за более, чем пять лет. Конкертные цифры издание не приводит.
- При этом конкурирующие облачные провайдеры вроде Huawei и China Telecom, у которых более тесные отношения с властями, всё чаще переманивают клиентов. В сегменте облачной инфраструктуры доля Aliyun снизилась до 37% в 2021 году с 46% в 2019-м, по данным аналитиков Canalys. Huawei удвоила свою долю за тот же период. Но пока Aliyun всё равно остаётся лидером.
- Крупные клиенты в Китае вроде China Construction Bank также предпочли перейти к более близким государству провайдерам, утверждают источники. У Aliyun есть проблемы не только на внутреннем рынке: в 2021 году компания потеряла контракт с ByteDance (владелец TikTok).
- По словам источников, из-за всех этих проблем в 2021 году Alibaba даже хотела выделить облачный бизнес в отдельное предприятие с предполагаемой оценкой в $100 млрд. Но в итоге компания передумала из-за «деловых и политических сложностей».
- Alibaba отазалась от комментариев. China Construction Bank не ответил на запрос.
- Проблемы Alibaba с властями Китая начались ещё в 2020 году, когда Дже Ма выступал на конференции в Шанхае и открыто критиковал финансовую политику страны. Тогда же власти приостановили IPO другой компании Ма — финтеха Ant Group. В 2021 году антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на рекордные $2,8 млрд.
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Пускай обратятся в поддержку Али. Они точно найдут потерянную часть ну или же промиков дадут.
😆
Коротко о том, почему в долгосрочной перспективе Китай не сможет обойти США
Не очень дальновидно критиковать политику дядюшки Си, полностью завися от него.
Ну вообще то это миф распространяемый службами КНР,о том что он един вокруг дядюшки Xi.
На самом деле там минимум , есть две больших группы конкурирующих-это поднявшиеся на капитализме капиталистические гиганты типа Тенцент,Али,и многая,многая другая,они тесно завязаны на отношения с Дем Партией США,и вторая группа,но по значению первая-это старая партийная элита,выходцы из КПК,ставшие миллиардерами,в целом чиновныц класс,который всегда в Китае был стержнем их устройства.
Так то если наблюдать,эти две группы постоянно сруться и делят влияние между собой,первые завязаны больше на внешний рынок и видят в этом путь дальнейшего развития Китая,вторые,партократы,сторонники импортозамещения и т.д.
Под «дядюшкой Си» я и подразумевал правящую элиту. Никто же не отрицает, что:
Проблемы Alibaba с властями Китая начались ещё в 2020 году, когда Дже Ма выступал на конференции в Шанхае и открыто критиковал финансовую политику страны.
Так речь о том что правящая элита разделена на несколько частей ,я указал каких,и "битву" выигрывает первая,из за чего Си Дзинь Пин фактически провозглашен пожизненным правителем.
Проблемы так что были не только у Ма,просто он наиболее известентам годами идет борьба между тенцент и партократией,партия не хочет отдавать под единый контроль все потоки информации,а в Китае в них Тенцент монополист практически
лЯ. Любые (подчеркиваю двумя красными линиями) любые расуждения об экономике чайна-контор нельзя воспринимать всерьез. Потому шо есть ложь, есть наглая ложь, а есть отчетность китайских корпораций.
Уже доказано тыщи раз. Пруфы можно глянуть то ли у Солодина, то ли у Олейника на ютубе - они звали к себе на стримы китаеведов фондовых