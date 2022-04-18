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Облачный бизнес Alibaba потерял часть рынка из-за конфликта материнской компании с властями Китая — Bloomberg Статьи редакции

Клиенты предпочитают работать с сервисами, у которых хорошие отношения с властями.

  • Облачный сервис Aliyun (его также называют AliCloud), который мог стать Amazon Web Services в Китае, столкнулся с проблемами из-за «натянутых отношений» материнской Alibaba с местным правительством, выяснило Bloomberg.
  • По итогам последнего квартала продажи Aliyun не оправдали прогнозов аналитиков, а темпы роста оказались минимальными за более, чем пять лет. Конкертные цифры издание не приводит.
  • При этом конкурирующие облачные провайдеры вроде Huawei и China Telecom, у которых более тесные отношения с властями, всё чаще переманивают клиентов. В сегменте облачной инфраструктуры доля Aliyun снизилась до 37% в 2021 году с 46% в 2019-м, по данным аналитиков Canalys. Huawei удвоила свою долю за тот же период. Но пока Aliyun всё равно остаётся лидером.
  • Крупные клиенты в Китае вроде China Construction Bank также предпочли перейти к более близким государству провайдерам, утверждают источники. У Aliyun есть проблемы не только на внутреннем рынке: в 2021 году компания потеряла контракт с ByteDance (владелец TikTok).
  • По словам источников, из-за всех этих проблем в 2021 году Alibaba даже хотела выделить облачный бизнес в отдельное предприятие с предполагаемой оценкой в $100 млрд. Но в итоге компания передумала из-за «деловых и политических сложностей».
  • Alibaba отазалась от комментариев. China Construction Bank не ответил на запрос.
  • Проблемы Alibaba с властями Китая начались ещё в 2020 году, когда Дже Ма выступал на конференции в Шанхае и открыто критиковал финансовую политику страны. Тогда же власти приостановили IPO другой компании Ма — финтеха Ant Group. В 2021 году антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на рекордные $2,8 млрд.

#новость #alibaba

1578 просмотров
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7 комментариев
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Денис Ананьев

Пускай обратятся в поддержку Али. Они точно найдут потерянную часть ну или же промиков дадут.

😆

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Герман Воронов

Коротко о том, почему в долгосрочной перспективе Китай не сможет обойти США

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Крупный магнит

Не очень дальновидно критиковать политику дядюшки Си, полностью завися от него.

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Валентин Малиновски

Ну вообще то это миф распространяемый службами КНР,о том что он един вокруг дядюшки Xi.
На самом деле там минимум , есть две больших группы конкурирующих-это поднявшиеся на капитализме капиталистические гиганты типа Тенцент,Али,и многая,многая другая,они тесно завязаны на отношения с Дем Партией США,и вторая группа,но по значению первая-это старая партийная элита,выходцы из КПК,ставшие миллиардерами,в целом чиновныц класс,который всегда в Китае был стержнем их устройства.

Так то если наблюдать,эти две группы постоянно сруться и делят влияние между собой,первые завязаны больше на внешний рынок и видят в этом путь дальнейшего развития Китая,вторые,партократы,сторонники импортозамещения и т.д.

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Крупный магнит

Под «дядюшкой Си» я и подразумевал правящую элиту. Никто же не отрицает, что:
Проблемы Alibaba с властями Китая начались ещё в 2020 году, когда Дже Ма выступал на конференции в Шанхае и открыто критиковал финансовую политику страны.

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Валентин Малиновски

Так речь о том что правящая элита разделена на несколько частей ,я указал каких,и "битву" выигрывает первая,из за чего Си Дзинь Пин фактически провозглашен пожизненным правителем.

Проблемы так что были не только у Ма,просто он наиболее известентам годами идет борьба между тенцент и партократией,партия не хочет отдавать под единый контроль все потоки информации,а в Китае в них Тенцент монополист практически

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Валентин Колосов

лЯ. Любые (подчеркиваю двумя красными линиями) любые расуждения об экономике чайна-контор нельзя воспринимать всерьез. Потому шо есть ложь, есть наглая ложь, а есть отчетность китайских корпораций.

Уже доказано тыщи раз. Пруфы можно глянуть то ли у Солодина, то ли у Олейника на ютубе - они звали к себе на стримы китаеведов фондовых

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