ТОП-7 антикризисных шагов для инновационного менеджера

В одном из предыдущих гайдов мы рассказывали о компаниях, которые продолжают работать с инновациями несмотря на текущую экономическую ситуацию. В нашем последнем гайде мы сделали обзор мероприятий, грантов и программ, которые могут поддержать МСП, для удобства собрали все в открытой базе.