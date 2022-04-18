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Сервисы
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«Контур» запустил сервис видео- и аудиоконференций для бизнеса Статьи редакции

«Толк» внесёт в реестр российского ПО и поможет бизнесу заменить иностранные сервисы, рассчитывают в компании.

  • Облачный сервис «Контур.Толк» позволяет проводить встречи до 200 человек одновременно, подключать внешних спикеров и запускать трансляции в YouTube, «ВКонтакте» и на других площадках, объявила компания.
  • Сервис работает в приложении и браузере. Он фиксирует мероприятия из календарей сотрудников и может отправлять напоминания о них. В чате можно делиться файлами, ссылками и отправлять реакции.
  • Встречи можно записывать и отправлять ссылку на запись тем, кто не смог присутствовать лично. Ограничений по времени нет. Если у участника нет доступа к видеосвязи, его можно подключить с помощью телефонного звонка. Также можно делить участников по разным «комнатам» во время звонка.
  • Сервис в течение двух лет использовали сотрудники «Контура» — проводили собрания внутри команд и переговоры с партнёрами, рассказал руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса» Александр Голубев. Весь трафик между клиентом и сервером зашифрован, присоединиться к встрече можно по ссылке.
  • У «Толка» есть бесплатная демо-версия на неделю и три тарифа: «Профи» для небольших компаний и частного пользования (9000 рублей в год или в 1100 рублей месяц), «Бизнес» для средних организаций (17 тысяч рублей в год или 2000 рублей в месяц), «Корпоративный» для крупного бизнеса (стоимость по запросу).

#новость #импортозамещение

1429 просмотров
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17 комментариев
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Игорь Крафт

Ну конечно жеееее....цена особенно радует! 9 к всего за хрень эту...

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Gorodecki Nekrasov

Уже пробовали?

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Юра Купин

Дешевле зума получается)

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Rudolf Boiars

Это сарказм?)

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Альберт Штерн

Посчитайте и определите

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Хакуна Матютя

Вот что значит настоящий звериный оскал российского капитализма)

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Bad Gateway

Без 40 божеских бесплатных минут не интересно

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Семейный жар

"Толк"!
Спасибо, что не "Лук"

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Константин Пронин

а чего плохого в названии "Толк"? Отличный нейминг, легко обыгрывается как в аудиовизуальных материалах, так и в письменных. Какой-то у вас вышел пук.

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Семейный жар

И что в нем отличного?
Как "Толк" (если мы про русское слово) коррелирует с "видео- и аудиоконференции вашей организации"?

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Константин Пронин

провести совещание с толком. Если мы соберемся и будет толк.

Плюс современный персонал давно использует сленговые слова кипиай, ланч, адженда, таск, офер...

так что сразу понятно, что это за сервис.

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Семейный жар

"так что сразу понятно, что это за сервис" - не могу согласиться.
Готов поспорить на деньги, что если спросить у тех, кто не читал новость, что по их предположению делает сервис "Толк", то вариант ответа про ВКС будет не в топе.
Если при нейминге обыграли Talk, то все портит сочетание с Контур

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Константин Пронин

спросите у них про мету, инстаграм и линкедин заодно. Ну для чистоты эксперимента. В принципе уверен что люди которые живут без инета вам такое про Зум нафантазируют, что про тикток и спрашивтаь не захотите.

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Семейный жар

При чем тут "люди которые живут без инета"?
Я написал "спросить у тех, кто не читал новость".
К чему эти передергивания и отсылки к другим названиям, про которые я ничего не говорил?
Есть вот, например, Яндекс, который не стал извращаться и взял название "Телемост" - предположить, чего он делает, проще, чем "Контур.Толк", кмк

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Игорь Крафт

Этих платформ уже девать не куда , но все равно надо делать!

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Семейный жар

.

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Сергей Леопольдович

Ванна толк эбаут зум

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