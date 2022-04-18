«Контур» запустил сервис видео- и аудиоконференций для бизнеса Статьи редакции
«Толк» внесёт в реестр российского ПО и поможет бизнесу заменить иностранные сервисы, рассчитывают в компании.
- Облачный сервис «Контур.Толк» позволяет проводить встречи до 200 человек одновременно, подключать внешних спикеров и запускать трансляции в YouTube, «ВКонтакте» и на других площадках, объявила компания.
- Сервис работает в приложении и браузере. Он фиксирует мероприятия из календарей сотрудников и может отправлять напоминания о них. В чате можно делиться файлами, ссылками и отправлять реакции.
- Встречи можно записывать и отправлять ссылку на запись тем, кто не смог присутствовать лично. Ограничений по времени нет. Если у участника нет доступа к видеосвязи, его можно подключить с помощью телефонного звонка. Также можно делить участников по разным «комнатам» во время звонка.
- Сервис в течение двух лет использовали сотрудники «Контура» — проводили собрания внутри команд и переговоры с партнёрами, рассказал руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса» Александр Голубев. Весь трафик между клиентом и сервером зашифрован, присоединиться к встрече можно по ссылке.
- У «Толка» есть бесплатная демо-версия на неделю и три тарифа: «Профи» для небольших компаний и частного пользования (9000 рублей в год или в 1100 рублей месяц), «Бизнес» для средних организаций (17 тысяч рублей в год или 2000 рублей в месяц), «Корпоративный» для крупного бизнеса (стоимость по запросу).
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За дополнительные 400 юаней (около 5000 рублей) в день.
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Основные тезисы из материала Frank Media.
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Ну конечно жеееее....цена особенно радует! 9 к всего за хрень эту...
Уже пробовали?
Дешевле зума получается)
Это сарказм?)
Посчитайте и определите
Вот что значит настоящий звериный оскал российского капитализма)
Без 40 божеских бесплатных минут не интересно
"Толк"!
Спасибо, что не "Лук"
а чего плохого в названии "Толк"? Отличный нейминг, легко обыгрывается как в аудиовизуальных материалах, так и в письменных. Какой-то у вас вышел пук.
И что в нем отличного?
Как "Толк" (если мы про русское слово) коррелирует с "видео- и аудиоконференции вашей организации"?
провести совещание с толком. Если мы соберемся и будет толк.
Плюс современный персонал давно использует сленговые слова кипиай, ланч, адженда, таск, офер...
так что сразу понятно, что это за сервис.
"так что сразу понятно, что это за сервис" - не могу согласиться.
Готов поспорить на деньги, что если спросить у тех, кто не читал новость, что по их предположению делает сервис "Толк", то вариант ответа про ВКС будет не в топе.
Если при нейминге обыграли Talk, то все портит сочетание с Контур
спросите у них про мету, инстаграм и линкедин заодно. Ну для чистоты эксперимента. В принципе уверен что люди которые живут без инета вам такое про Зум нафантазируют, что про тикток и спрашивтаь не захотите.
При чем тут "люди которые живут без инета"?
Я написал "спросить у тех, кто не читал новость".
К чему эти передергивания и отсылки к другим названиям, про которые я ничего не говорил?
Есть вот, например, Яндекс, который не стал извращаться и взял название "Телемост" - предположить, чего он делает, проще, чем "Контур.Толк", кмк
Этих платформ уже девать не куда , но все равно надо делать!
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Ванна толк эбаут зум