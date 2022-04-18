Правительство России запланировало перевести большинство госуслуг в онлайн-формат к концу 2023 года Статьи редакции
Россияне смогут подавать документы и получать результаты в режиме 24/7, но возможность обратиться лично останется.
- Концепцию поэтапного перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Переход планируют завершить к концу 2023 года.
- По плану, большинство госуслуг россияне смогут получить без личного присутствия, в том числе в МФЦ. Все этапы, от подачи документов до получения результата, можно будет проходить в онлайне.
- Возможность обратиться в ведомство лично сохранится. Общение с представителями госорганов будет сконцентрировано в МФЦ.
- Правительство определит перечень услуг, которые будут предоставляться без личного присутствия 24/7, во втором квартале 2022 года. Тогда же власти утвердят план оптимизации гос- и муниципальных услуг, во время которой госведомства формализуют и оцифруют их.
- Пилот проведут в регионах в третьем квартале 2022 года, а позже масштабируют на всю Россию. Сейчас пилотный проект начали готовить в Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике. В рамках него подготовили больше 60 предложений об упрощении получения 20 услуг.
- С 1 января 2023 года власти планируют запустить мониторинг качества предоставления услуг в новом формате. Детали в правительстве не сообщили. Сейчас россияне могут получить около 40 федеральных и примерно 60 региональных и муниципальных услуг в электронном формате в режиме 24/7.
В «Тинькофф» планируют подавать встречные иски и отстаивать свою позицию в суде.
Основные тезисы из материала Frank Media.
Сейчас многие разговоры, в том числе на работе, стали очень напряженными, и, к сожалению, не всегда получается выйти из них в комфортный для себя момент. Отчасти — дело в том, что собой представляют наши личные границы. Психолог «Ясно» Екатерина Шаповалова объясняет, как вообще они устроены и как их можно укрепить.
В начале марта разработчик прекратил обслуживать клиентов в России.
В начале 2022 года мы запустили новый проект — Evrone Quiz. Это серия небольших тестов для разработчиков по разным темам. Ниже расскажем, как это работает, в формате вопросов и ответов. А подробное описание того, как работают наши квизы, доступно здесь.
За дополнительные 400 юаней (около 5000 рублей) в день.
Давно пора
А в мфц будут уже чисто старички ходить, для которых компьютер и телефон уже тяжеловато
Получал недавно загран через госуслуги. Подал заявление, подождал, оплатил. Пригласили показать оригиналы. Дальше клоунада. Пришел, у паспортиста уже распечатано заяление (зачем?), и скриншот из системы паспортов что у меня есть действительный внутренний паспорт(зачем №2, вы мне его сами выдали и он на госуслугах проверку прошел), потом понесла сканировать мой внутренний паспорт(зачем №3) и попросила принести квитанцию об оплате госпошлины (зачем №4, на самой квитанции написано что работники должны сами всё проверять).
В итоге классная задумка для уменьшения телодвижений для всех рушится о тупую монолитную бюрократию, и чую так будет со всеми услугами
Очень странно, вам видимо не повезло. Так как я в 2017 году заполнил все онлайн через Гос Услуги. пришёл в назначенный день, где меня просто сфотографировали и выдали паспорт вуаля! (Пара ещё каких то формальностей, уже не помню) Процедура заняла ровно 15 мин.
Зачем зачем.
Их сотни тысяч по стране, носильщиков бумажек и "Приносите 2 копии паспорта, у нас ксерокс сломался".
Надо же им работу придумывать, не увольнять же монолит выборный...
Мишустин красавчик.
Оказавшись перед Мишустиным, что вы ему скажете?
Красавчик
Неужели в Россию придут электронные госуслуги? И, как в развитых странах, можно будет получить паспорт и водительское удостоверение не выходя из дома?
Да не, бред какой-то
В Казахстане давно уже практикуют электронное государство. Можно открыть ИП с дома за 15 минут
Можно паспорт или ВУ обновить из дома?
Эх ломанут, так все разом, давайте, грузите на все деньги!
Виртуальная реальность ближе, чем вы могли себе представить)
Оптимистично. С учётом что придется откуда-то взять на весть этот праздник сервера. Ибо нагрузка будет расти пропорционально количеству услуг.
Да она не сильно и большая. Ну не ринутся же все 140 миллионов разом себе загран оформлять. А хоть бы и ринулись. Оптимизировать запросы - вот это нужно. С самими базами данных работы валом - там саму логику надо переделывать.
Так что, все решаемо.
Интересно а сколько на содержание госуслуг бабла стоит?
Хоть какая то польза от экономии бумаги
Мишустин занимается своим хобби - цифровизацией. Отлично, самое время в этой ситуации.
Ну вообще да, не потехи ради. Дефицит бумаги же в смехдержаве.
ну да, зато коньтухтеры вздешевели резко