60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Сервисы
Бесплатный спрей

Правительство России запланировало перевести большинство госуслуг в онлайн-формат к концу 2023 года Статьи редакции

Россияне смогут подавать документы и получать результаты в режиме 24/7, но возможность обратиться лично останется.

  • Концепцию поэтапного перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Переход планируют завершить к концу 2023 года.
  • По плану, большинство госуслуг россияне смогут получить без личного присутствия, в том числе в МФЦ. Все этапы, от подачи документов до получения результата, можно будет проходить в онлайне.
  • Возможность обратиться в ведомство лично сохранится. Общение с представителями госорганов будет сконцентрировано в МФЦ.
  • Правительство определит перечень услуг, которые будут предоставляться без личного присутствия 24/7, во втором квартале 2022 года. Тогда же власти утвердят план оптимизации гос- и муниципальных услуг, во время которой госведомства формализуют и оцифруют их.
  • Пилот проведут в регионах в третьем квартале 2022 года, а позже масштабируют на всю Россию. Сейчас пилотный проект начали готовить в Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике. В рамках него подготовили больше 60 предложений об упрощении получения 20 услуг.
  • С 1 января 2023 года власти планируют запустить мониторинг качества предоставления услуг в новом формате. Детали в правительстве не сообщили. Сейчас россияне могут получить около 40 федеральных и примерно 60 региональных и муниципальных услуг в электронном формате в режиме 24/7.

#новость #госуслуги

1242 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
20 комментариев
Написать комментарий...
Игорь Мягков

Давно пора

А в мфц будут уже чисто старички ходить, для которых компьютер и телефон уже тяжеловато

Ответить
Развернуть ветку
Печенька

Получал недавно загран через госуслуги. Подал заявление, подождал, оплатил. Пригласили показать оригиналы. Дальше клоунада. Пришел, у паспортиста уже распечатано заяление (зачем?), и скриншот из системы паспортов что у меня есть действительный внутренний паспорт(зачем №2, вы мне его сами выдали и он на госуслугах проверку прошел), потом понесла сканировать мой внутренний паспорт(зачем №3) и попросила принести квитанцию об оплате госпошлины (зачем №4, на самой квитанции написано что работники должны сами всё проверять).
В итоге классная задумка для уменьшения телодвижений для всех рушится о тупую монолитную бюрократию, и чую так будет со всеми услугами

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Tishchenko

Очень странно, вам видимо не повезло. Так как я в 2017 году заполнил все онлайн через Гос Услуги. пришёл в назначенный день, где меня просто сфотографировали и выдали паспорт вуаля! (Пара ещё каких то формальностей, уже не помню) Процедура заняла ровно 15 мин.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Зачем зачем.
Их сотни тысяч по стране, носильщиков бумажек и "Приносите 2 копии паспорта, у нас ксерокс сломался".
Надо же им работу придумывать, не увольнять же монолит выборный...

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

Мишустин красавчик.

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

Оказавшись перед Мишустиным, что вы ему скажете?

Ответить
Развернуть ветку
Simon Кonst

Красавчик

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Неужели в Россию придут электронные госуслуги? И, как в развитых странах, можно будет получить паспорт и водительское удостоверение не выходя из дома?

Ответить
Развернуть ветку
X-Excrement-X

Да не, бред какой-то

Ответить
Развернуть ветку
Эльмира Косман

В Казахстане давно уже практикуют электронное государство. Можно открыть ИП с дома за 15 минут

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Можно паспорт или ВУ обновить из дома?

Ответить
Развернуть ветку
Bad Gateway

Эх ломанут, так все разом, давайте, грузите на все деньги!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Виртуальная реальность ближе, чем вы могли себе представить)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Кочергин

Оптимистично. С учётом что придется откуда-то взять на весть этот праздник сервера. Ибо нагрузка будет расти пропорционально количеству услуг.

Ответить
Развернуть ветку
Zerkalo

Да она не сильно и большая. Ну не ринутся же все 140 миллионов разом себе загран оформлять. А хоть бы и ринулись. Оптимизировать запросы - вот это нужно. С самими базами данных работы валом - там саму логику надо переделывать.
Так что, все решаемо.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Крафт

Интересно а сколько на содержание госуслуг бабла стоит?

Ответить
Развернуть ветку
krub

Хоть какая то польза от экономии бумаги

Ответить
Развернуть ветку
Russian lives matter

Мишустин занимается своим хобби - цифровизацией. Отлично, самое время в этой ситуации.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Klyuchnikov

Ну вообще да, не потехи ради. Дефицит бумаги же в смехдержаве.

Ответить
Развернуть ветку
sles

ну да, зато коньтухтеры вздешевели резко

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
Финансы
Рая Хачатрян
Клиенты «Тинькофф», заработавшие на обмене валют, подали на банк в суд за списание денег со счетов Статьи редакции

В «Тинькофф» планируют подавать встречные иски и отстаивать свою позицию в суде.

Финансы
Бесплатный спрей
Из-за трудностей с трансграничными переводами россияне стали использовать аналог иранской хавалы Статьи редакции

Основные тезисы из материала Frank Media.

Ясно
Личные границы на рабочем месте: как укрепить стены внутреннего «дома»

Сейчас многие разговоры, в том числе на работе, стали очень напряженными, и, к сожалению, не всегда получается выйти из них в комфортный для себя момент. Отчасти — дело в том, что собой представляют наши личные границы. Психолог «Ясно» Екатерина Шаповалова объясняет, как вообще они устроены и как их можно укрепить.

Разработка
Рая Хачатрян
Разработчик программ EPAM вывез несколько сотен сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан — Forbes Статьи редакции

В начале марта разработчик прекратил обслуживать клиентов в России.

Сервисы
Heads and Hands
Цифровые экосистемы: Alexa научилась заказывать товары с Amazon, а Klarna стала популярнее PayPal

Что еще случилось с экосистемами за две недели

Evrone
Пять вопросов о квизах Evrone

В начале 2022 года мы запустили новый проект — Evrone Quiz. Это серия небольших тестов для разработчиков по разным темам. Ниже расскажем, как это работает, в формате вопросов и ответов. А подробное описание того, как работают наши квизы, доступно здесь.

БКС Мир инвестиций
Вероятность рецессии в США — 35%
Будущее
Щитпостер на зарплате

В Москве спалили робота-доставщика, который забил болт на свою работу и слушал уличного музыканта.

Bookmate
Почему мы испытываем отвращение: кое-что про чувство, присущее только людям
Финансы
Analyst
Доллары продаете? Нет, только показываем. Покупка нала
Транспорт
Рая Хачатрян
Bloomberg: Tesla перезапустит производство в Шанхае — из-за пандемии сотрудникам придётся жить и спать на заводе Статьи редакции

За дополнительные 400 юаней (около 5000 рублей) в день.

ICU
Как оценивать дизайн: метод 3К, ч 2

Продолжаем гайд по формулировке вопросов для проверки своих дизайн решений.

Больше статей
null