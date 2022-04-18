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«Яндекс» убрал из поиска сайты Instagram*, Facebook* и заблокированных в России изданий Статьи редакции

Так же сделал и «Поиск Mail.ru».

  • Российские пользователи больше не могут перейти на официальные сайты Instagram* и Facebook*, убедился vc.ru. При поиске этих соцсетей в «Яндексе» появляется плашка о том, что некоторые ссылки отсутствуют в результатах по требованию российского законодательства. Компания ссылается на закон об информации.
  • В «Яндексе» пояснили ТАСС, что ссылки пропадают из поисковой выдачи, если они были добавлены в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. По законодательству, поисковики обязаны исключать ссылки на такие сайты и их «зеркала». В VK (владеет «Поиском Mail.ru») добавили, что компания действует в соответствии с законом и предписаниями регулятора.
  • Сайты Instagram* и Facebook* были внесены в реестр запрещённых сайтов в марте 2022 года.
  • 18 апреля из поисковой выдачи «Яндекса» и Mail.ru также пропали ссылки на сайты TJ, «Медузы», «Бумаги» и других медиа, заблокированных Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией на территории России.

#новость #facebook #instagram

1982 просмотров
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45 комментариев
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Oksana Robbit

А кто- то пользуется Яндекс - поиском?

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Илья Волочков

Нет, никто не пользуется. Вообще никто. 0 пользователей.

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RomanistHere

Интересно, автор комментария относится к продвинутым челам, которые пользуются гуглом и смотрят на пользователей яндекса как на говно, более продвинутым, которые перешли на дакдакго и смотрят на пользователей гугла как на говно, или самым продвинутым, которые ливнули с дакдакго после утраты доверия и перешли на стартпейдж и чё там ещё есть и смотрят на пользователей вообще всех остальных поисковиков как на говно?

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Волоцкой Дмитрий

Стартпейдж? Не знал о таком. Спасибо, левелапнусь в этой иерархии 😁

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Philipp Novikov

Самые продвинутые челы создают кастомный поисковик сами с нуля и пишут его на ассемблере.

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ATM-Tech

Инфа 100%

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Крупный магнит

Оксана, а почему вы не пользуетесь? Он у вас… не робит?

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Марина Кастрюлька

Яндекс - найдётся не все.

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Владислав Сластушевский

Ну вот, теперь люди, которые вбивают в Яндексе «вход Инстаграм» больше не зайдут 😕

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Александр Соколов

я как-то вживую видел бухгалтера, который открывал яндекс, там вбивал почта мейл и переходил по ссыке на мейл))))

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Сергей Леопольдович

Таких много очень. Слово Избранное для них ужас и страх в глазах

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Alexey

Я так на гугл почту хожу. 🤣

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Александр Соколов

вы избранный, мистер Андерсон!

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Никита Шультайс

Это чтобы отправить E-mail с doc файлом, который содержит скриншот.

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Petr Alekseev

Конституция Российской Федерации
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

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Алексей Зиновьев

Правильно сделал, закон нужно соблюдать.

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Сергей Леопольдович

Напиши на плакате и сходи на Красную площадь.
Потом через 15 лет расскажешь каково это было быть звездой на площади 1,5 секунды

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Максим Ростокин

Только если ты не чечен из личной охраны Рамзана Кадырова)

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Илья Волочков

Вот именно, соблюдать. Мету признали экстремистской, а WhatsUP — не запретили. То есть в России разрешён мессенджер от вражеской и экстремистской организации. Можно ещё много сказать про абсурдность законов. Когда кому-то не выгодно — можно законы немного не соблюдать. Так и живём.

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Творческий Потанцевал

Непонятно ;)

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Alex Suv

Самое время убрать Яндекс из аппстор и гугл плей. Думаю это будет справедливо.

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evilnw

В какой-то степени жаль yandex. Они столько лет делали ставку на российский рынок думая, что он продолжит развиваться и всё полетело в ж... из-за одного бункерного деда.

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Blackrock

А что у них были серьезные возможности занять большую долю в США или европе ? Да в Турции вроде неплохо идет, но все же

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Гена Фомин

Если бы они так в политику не лезли - то получилось бы. Другие ИТ бизнесы не имеют проблем с выходом в США и Европу.

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Revenant

Все это похоже на войну пчел против меда.

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ivan krapivin

пчел против деда

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Кривой кубок

Плеч против пледа.

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Dmitriy Dmitriev

Беда. Как теперь Бастрыкин найдёт вход в инстаграм для проведения расследования?

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Zamir Saidov

И по какой причине?

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Максим Неплох

Что-то случилось.

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Alexey Arhipov

Попробовал сейчас поискать в яндексе Инстаграм. Нашёл. Первую же ссылку выдал. Странно думаю, включил ВПН с российским ИП - всё равно выдаёт. Что я сделал не так?

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Андрей Коростелев

Тут наверное такой де принцип, что и у "закрытых глаз") Россия закрыла глазки - не видит предмета, но это не значит же что он этот предмет перестал существовать. Наверное поисковая система - это наши российские глазки)

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ляг, отдохни

ага

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ляг, отдохни

закроем, но одним глазком подсмотрим, всё как в детстве

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ляг, отдохни

королевство кривых зеркал, прости господи

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Leroy Kukushkin

Я юморист

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Alex Pochin

Ну что ж, ещё один шаг в сторону Чебурнета, то есть суверенного интернета.
Осталось только гугл заблокировать - и все, в принципе. Добро пожаловать домой, как пишут в аэропорту :)

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Vasiliy Balandin

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» не в вашем случае товарищ Яндекс

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Штуки из труб

Так уже давно убрали из поиска Яндекса эти запросы. Я проверял почти сразу после блокировки, и в выдаче не было моего блога в той соцсети, хотя раньше он был на первом месте.

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Артем Акулов

Почистили выдачу, хорошечно)

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Андрей Коростелев

Жаль "Медузу", я когда-то давно книжку покупал под их редакцией в подарок брату с полезными жизненными советами. Да и слог у них хороший был, чуть с юморцой. Даже не представляю что они у себя в газете такого напечатали, что их запретили. Куда не сунься сейчас наверное - везде политика, и всё, век не отмоешься. А вообще не пойму в чём смысл писать об одном и том же в разных газетах, попытка довести до читателя разные позиции наверное не самая умная вещь, ведь читатель думает сначала что-то чужое, потом говорит, потом меняет свою позицию, следственно газета - политический инструмент. Ну так сразу бы ещё в начале определились бы - вот полит медийный инструмент, тут - оппозиционный. Либо дуйте в унисон, либо набивай карман хлебом и иди за угол, чтобы не отсвечивать. Не вижу особого разнообразия в современных источниках получения "актуальной" информации, а уж про достоверность этой информации вообще молчу - уж при сегодняшних возможностях фальсификации и искажения данных газетам всё тяжелее доверять, ведь показывают то, что так или иначе хотят массы видеть, по сути ничего нового не предлагая в большинстве своём. Куда интереснее посты читать, там перлов полно подобных этому сообщению. Один плюс - газеты дают возможность самореализации отдельных лиц через слово и в основном создают рабочие места.

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Андрей Коростелев

Думаю если бы Яндекс решил не прогнуться, то многие бы потеряли работу и развитие. Ведь яндекс это не только поисковая строка и колонка новостей, яндекс сейчас это куча функций, а в будущем возможно система. Так что всё норм

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Гена Фомин

Думаю если бы Армия решила не воевать, то многие бы потеряли работу и развитие. Ведь Армия это не только разруха и убийства, армия это куча сопутствующих активностей, уже сейчас целая индустрия. Так что всё норм.

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Дима Романофф

Пропадут и на VC с такими экстремистскими словами в заголовке

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Lil Trump

Болт мой посмакуй лучше без комментариев

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