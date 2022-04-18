«Яндекс» убрал из поиска сайты Instagram*, Facebook* и заблокированных в России изданий Статьи редакции
Так же сделал и «Поиск Mail.ru».
- Российские пользователи больше не могут перейти на официальные сайты Instagram* и Facebook*, убедился vc.ru. При поиске этих соцсетей в «Яндексе» появляется плашка о том, что некоторые ссылки отсутствуют в результатах по требованию российского законодательства. Компания ссылается на закон об информации.
- В «Яндексе» пояснили ТАСС, что ссылки пропадают из поисковой выдачи, если они были добавлены в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. По законодательству, поисковики обязаны исключать ссылки на такие сайты и их «зеркала». В VK (владеет «Поиском Mail.ru») добавили, что компания действует в соответствии с законом и предписаниями регулятора.
- Сайты Instagram* и Facebook* были внесены в реестр запрещённых сайтов в марте 2022 года.
- 18 апреля из поисковой выдачи «Яндекса» и Mail.ru также пропали ссылки на сайты TJ, «Медузы», «Бумаги» и других медиа, заблокированных Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.
*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией на территории России.
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А кто- то пользуется Яндекс - поиском?
Нет, никто не пользуется. Вообще никто. 0 пользователей.
Интересно, автор комментария относится к продвинутым челам, которые пользуются гуглом и смотрят на пользователей яндекса как на говно, более продвинутым, которые перешли на дакдакго и смотрят на пользователей гугла как на говно, или самым продвинутым, которые ливнули с дакдакго после утраты доверия и перешли на стартпейдж и чё там ещё есть и смотрят на пользователей вообще всех остальных поисковиков как на говно?
Стартпейдж? Не знал о таком. Спасибо, левелапнусь в этой иерархии 😁
Самые продвинутые челы создают кастомный поисковик сами с нуля и пишут его на ассемблере.
Инфа 100%
Оксана, а почему вы не пользуетесь? Он у вас… не робит?
Яндекс - найдётся не все.
Ну вот, теперь люди, которые вбивают в Яндексе «вход Инстаграм» больше не зайдут 😕
я как-то вживую видел бухгалтера, который открывал яндекс, там вбивал почта мейл и переходил по ссыке на мейл))))
Таких много очень. Слово Избранное для них ужас и страх в глазах
Я так на гугл почту хожу. 🤣
вы избранный, мистер Андерсон!
Это чтобы отправить E-mail с doc файлом, который содержит скриншот.
Конституция Российской Федерации
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Правильно сделал, закон нужно соблюдать.
Напиши на плакате и сходи на Красную площадь.
Потом через 15 лет расскажешь каково это было быть звездой на площади 1,5 секунды
Только если ты не чечен из личной охраны Рамзана Кадырова)
Вот именно, соблюдать. Мету признали экстремистской, а WhatsUP — не запретили. То есть в России разрешён мессенджер от вражеской и экстремистской организации. Можно ещё много сказать про абсурдность законов. Когда кому-то не выгодно — можно законы немного не соблюдать. Так и живём.
Непонятно ;)
Самое время убрать Яндекс из аппстор и гугл плей. Думаю это будет справедливо.
В какой-то степени жаль yandex. Они столько лет делали ставку на российский рынок думая, что он продолжит развиваться и всё полетело в ж... из-за одного бункерного деда.
А что у них были серьезные возможности занять большую долю в США или европе ? Да в Турции вроде неплохо идет, но все же
Если бы они так в политику не лезли - то получилось бы. Другие ИТ бизнесы не имеют проблем с выходом в США и Европу.
Все это похоже на войну пчел против меда.
пчел против деда
Плеч против пледа.
Беда. Как теперь Бастрыкин найдёт вход в инстаграм для проведения расследования?
И по какой причине?
Что-то случилось.
Попробовал сейчас поискать в яндексе Инстаграм. Нашёл. Первую же ссылку выдал. Странно думаю, включил ВПН с российским ИП - всё равно выдаёт. Что я сделал не так?
Тут наверное такой де принцип, что и у "закрытых глаз") Россия закрыла глазки - не видит предмета, но это не значит же что он этот предмет перестал существовать. Наверное поисковая система - это наши российские глазки)
ага
закроем, но одним глазком подсмотрим, всё как в детстве
королевство кривых зеркал, прости господи
Я юморист
Ну что ж, ещё один шаг в сторону Чебурнета, то есть суверенного интернета.
Осталось только гугл заблокировать - и все, в принципе. Добро пожаловать домой, как пишут в аэропорту :)
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» не в вашем случае товарищ Яндекс
Так уже давно убрали из поиска Яндекса эти запросы. Я проверял почти сразу после блокировки, и в выдаче не было моего блога в той соцсети, хотя раньше он был на первом месте.
Почистили выдачу, хорошечно)
Жаль "Медузу", я когда-то давно книжку покупал под их редакцией в подарок брату с полезными жизненными советами. Да и слог у них хороший был, чуть с юморцой. Даже не представляю что они у себя в газете такого напечатали, что их запретили. Куда не сунься сейчас наверное - везде политика, и всё, век не отмоешься. А вообще не пойму в чём смысл писать об одном и том же в разных газетах, попытка довести до читателя разные позиции наверное не самая умная вещь, ведь читатель думает сначала что-то чужое, потом говорит, потом меняет свою позицию, следственно газета - политический инструмент. Ну так сразу бы ещё в начале определились бы - вот полит медийный инструмент, тут - оппозиционный. Либо дуйте в унисон, либо набивай карман хлебом и иди за угол, чтобы не отсвечивать. Не вижу особого разнообразия в современных источниках получения "актуальной" информации, а уж про достоверность этой информации вообще молчу - уж при сегодняшних возможностях фальсификации и искажения данных газетам всё тяжелее доверять, ведь показывают то, что так или иначе хотят массы видеть, по сути ничего нового не предлагая в большинстве своём. Куда интереснее посты читать, там перлов полно подобных этому сообщению. Один плюс - газеты дают возможность самореализации отдельных лиц через слово и в основном создают рабочие места.
Думаю если бы Яндекс решил не прогнуться, то многие бы потеряли работу и развитие. Ведь яндекс это не только поисковая строка и колонка новостей, яндекс сейчас это куча функций, а в будущем возможно система. Так что всё норм
Думаю если бы Армия решила не воевать, то многие бы потеряли работу и развитие. Ведь Армия это не только разруха и убийства, армия это куча сопутствующих активностей, уже сейчас целая индустрия. Так что всё норм.
Пропадут и на VC с такими экстремистскими словами в заголовке
Болт мой посмакуй лучше без комментариев