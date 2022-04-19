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Сталинский хичхакер

Разработчик ПО для бизнеса SAP объявил об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов Статьи редакции

Компания уже перестала продавать свои продукты в стране.

  • Немецкая компания объявила, что перестает работать с российскими клиентами и поддерживать локальные продукты. Она объяснила, что «скоординированные санкции» — это лучший способ закончить «военную операцию» на Украине.
  • Пользователи облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, смогут удалить свои данные, выгрузить их или перенести в центр обработки данных за пределами России. В последнем случае SAP не будет продлевать договор после истечения подписки.
  • Компания также прекращает поддержку и обслуживание локальных продуктов в России. Сейчас она рассматривает несколько вариантов, как это сделать, чтобы выполнить все свои обязательства. Клиенты смогут по-прежнему пользоваться продуктами.
  • SAP — один из крупнейших в мире поставщиков приложений для бизнеса. В России среди клиентов компании — «Сбербанк», «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса, писало РБК. В начале марта 2022 года компания «поставила на паузу все продажи, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС», говорил близкий к SAP источник.

#новость #днрилнр

4379 просмотров
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70 комментариев
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Саша Панина

Приплыли, у меня на калькуляторе нет столько цифр, сколько слили корпорации на внедрение этого сапа

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Александр Сергунов

SAP не saas продукт, будут поддерживать сами, в чем истерика-то?

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11 комментариев
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Павел Морозов

Sap нужен для автоматизации бизнес процессов

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4 комментария
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Эксперт во всем

-40 млрд из оборота для России… совсем скоро с Африкой сравняемся )

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Ярослав

Зато с Донбасом, и царь Путин впишет себя в историю

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2 комментария
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1 1

Эти 40 млрд не испаряются , их перенаправляют

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1 комментарий
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Формальный татарин

Ничего толкового эта САП все равно не умеет, любой нормальный софт для ерп/црм, которых в России несколько, сможет решить все задачи. Ну а то, что менеджмент и закупщики очень любили сапу и создавали под неё, так скажем, интеграционные процессы. Нужно отметить и нередкие требования аудиторов. В общем, не самая дешёвая система с немецкими паттернами и индийским саппортом. Абсолютно тупая, медленная, глючная, костыльная. Что касается масштабирования и возможности работать в больших предприятиях, то честно говоря, сегодня нет никакой проблемы обсчитать в той же 1с такие же данные. Если что, опыт реализации проектов на Sap довольно большой. И как практик скажу, ну нет там никакой магии, и математика, и аналитика на уровне студенческих лаб. Стоимость САП ничем не оправдана совершенно. И сегодня видим, что сап очень токсична и имеет стопроцентный риск в затратах на ИТ. Мы не променяем жизни русских людей на какой-то там софт. Это ещё один шаг на пути нашей свободы.

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Сергей Козлов

Как, например, Сургутнефтегаз без тебя такого умного не додумался что-то вместо сапа использовать.
Мучается уже не первый десяток лет

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QasaHigh

что за бред вы несёте? сап это не только ерп/срм. но даже если брать ерп - никто и близко не сделал того, что сделал сап. а настроить его можно так, что никакому 1с и не снилось. я на самом деле ничего против нашего софта не имею, но в компаниях где реально овер дофига сотрудников и одновременно в одной базе данных (но разных транзакцией, хоть и не обязательно) работают от бухгалтерии до закупщиков , сметчиков и тд - пока никто ничего подобного сделать не смог

и да, как вы в 1с будете например собирать бюджет (подразделений) холдинга в 30к плюс сотрудников? бредятину ничем не подкреплённую тут сочиняете, какая блин свобода )))) спец операция для вас - это свобода ?

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2 комментария
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Андрей Захаров

Абсолютно тупая, медленная, глючная, костыльная.
Всё верно.

У меня с SAPом была история в своё время.
Надо было мне в нем некий процесс запустить (условно называю), заполнить форму в браузере. Я миллион раз так делал, но пришлось сделать в миллион первый раз. Итак, я форму заполнил, нажал на кнопку, а ... всё зависло.

Ждал, ждал...

Потом умные люди подсказали. Форма зависла знаете из-за чего?

Из-за того, что у меня в браузере стояло увеличение 110%, а файлик 1x1.gif (которым масштабировались отступы в HTML - вот такой вот крутой САП) на сервере отсутствовал. Я вернул (по совету знающих людей) увеличение в браузере на 100% и, о чудо, всё заработало.

И чтобы вы понимали. Именно эта инсталяция/внедрение получило премию в конкурсе самого САПа (в некой номинации) как "лучшее внедрение в России" (или какая-то такая формулировка).

Поэтому САП очень сильно переоценен.

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Роман Ваничкин

Вакансия Junior 1C-разработчик. Условия: можно без опыта. ЗП: 300к. Оплата ГСМ, проживания, 5-разовое питание, ДМС, включающий 500к в год на зубы

З.ы. Ирония.

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Nik N

Ps джунам лучше проверить, вдруг не ирония, а вакансия!

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Сергей Комляков

И поделом! Своё надо делать , а не забугорное юзать!

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Павел Евграфович

Ага, 140 миллионов человек сделают за пару лет всё-всё своё. Всё то, что миллиард человек делали 30 последних лет. Точно. От процессоров до микробиологии.

Таким дебилам хочется предложить поехать в лес и за пару лет сделать себе с нуля генератор, трактор, бензопилу, калькулятор и инсулин. Всё это очень простые вещи.

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13 комментариев
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Re Mora

ВЫ написали этот комментарий со 100% своего устройства? :)

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Max Bernberg

Так 1С есть. То же самое по сути

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Павел Морозов

Все бабки слиты

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Знатный Тролль

Перейдут на 1С: такая же xpeнь, только с худшим дизайном.

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12 комментариев
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Игорь Крафт

Ну заработали только топ менеджеры. Остальные на подсосе.

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Таня С

Т.е. сначала эти фашисты поставляют на Украину оружие, а теперь хотят побыстрее "закончить"? Лицемеры и фашисты.

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Алексей Зиновьев

Уебки этот сап, что тут сказать, спец операция все равно будет выполнена.

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Mishka

«военную операцию»
 Так и написали? Voennuyu operaciyu?

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AikiDemon

нет, это "перевели" так
https://news.sap.com/2022/04/sap-plans-russia-exit/

SAP Plans Russia Exit | SAP News Center
SAP remains committed to supporting Ukraine and has announced further steps toward an orderly exit…
news.sap.com
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Onetwo Threefour

Back to 1C

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Ivan the Not So Terrible

Слово "спецоперация" употребляют только боты и пропагандоны.

PR SAP из каких?

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Он не впервые публично выступает на эту тему.

Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)!

Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?

Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

Олег Тиньков
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