Разработчик ПО для бизнеса SAP объявил об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов Статьи редакции
Компания уже перестала продавать свои продукты в стране.
- Немецкая компания объявила, что перестает работать с российскими клиентами и поддерживать локальные продукты. Она объяснила, что «скоординированные санкции» — это лучший способ закончить «военную операцию» на Украине.
- Пользователи облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, смогут удалить свои данные, выгрузить их или перенести в центр обработки данных за пределами России. В последнем случае SAP не будет продлевать договор после истечения подписки.
- Компания также прекращает поддержку и обслуживание локальных продуктов в России. Сейчас она рассматривает несколько вариантов, как это сделать, чтобы выполнить все свои обязательства. Клиенты смогут по-прежнему пользоваться продуктами.
- SAP — один из крупнейших в мире поставщиков приложений для бизнеса. В России среди клиентов компании — «Сбербанк», «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса, писало РБК. В начале марта 2022 года компания «поставила на паузу все продажи, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС», говорил близкий к SAP источник.
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Приплыли, у меня на калькуляторе нет столько цифр, сколько слили корпорации на внедрение этого сапа
SAP не saas продукт, будут поддерживать сами, в чем истерика-то?
Sap нужен для автоматизации бизнес процессов
-40 млрд из оборота для России… совсем скоро с Африкой сравняемся )
Зато с Донбасом, и царь Путин впишет себя в историю
Эти 40 млрд не испаряются , их перенаправляют
Ничего толкового эта САП все равно не умеет, любой нормальный софт для ерп/црм, которых в России несколько, сможет решить все задачи. Ну а то, что менеджмент и закупщики очень любили сапу и создавали под неё, так скажем, интеграционные процессы. Нужно отметить и нередкие требования аудиторов. В общем, не самая дешёвая система с немецкими паттернами и индийским саппортом. Абсолютно тупая, медленная, глючная, костыльная. Что касается масштабирования и возможности работать в больших предприятиях, то честно говоря, сегодня нет никакой проблемы обсчитать в той же 1с такие же данные. Если что, опыт реализации проектов на Sap довольно большой. И как практик скажу, ну нет там никакой магии, и математика, и аналитика на уровне студенческих лаб. Стоимость САП ничем не оправдана совершенно. И сегодня видим, что сап очень токсична и имеет стопроцентный риск в затратах на ИТ. Мы не променяем жизни русских людей на какой-то там софт. Это ещё один шаг на пути нашей свободы.
Как, например, Сургутнефтегаз без тебя такого умного не додумался что-то вместо сапа использовать.
Мучается уже не первый десяток лет
что за бред вы несёте? сап это не только ерп/срм. но даже если брать ерп - никто и близко не сделал того, что сделал сап. а настроить его можно так, что никакому 1с и не снилось. я на самом деле ничего против нашего софта не имею, но в компаниях где реально овер дофига сотрудников и одновременно в одной базе данных (но разных транзакцией, хоть и не обязательно) работают от бухгалтерии до закупщиков , сметчиков и тд - пока никто ничего подобного сделать не смог
и да, как вы в 1с будете например собирать бюджет (подразделений) холдинга в 30к плюс сотрудников? бредятину ничем не подкреплённую тут сочиняете, какая блин свобода )))) спец операция для вас - это свобода ?
Абсолютно тупая, медленная, глючная, костыльная.
Всё верно.
У меня с SAPом была история в своё время.
Надо было мне в нем некий процесс запустить (условно называю), заполнить форму в браузере. Я миллион раз так делал, но пришлось сделать в миллион первый раз. Итак, я форму заполнил, нажал на кнопку, а ... всё зависло.
Ждал, ждал...
Потом умные люди подсказали. Форма зависла знаете из-за чего?
Из-за того, что у меня в браузере стояло увеличение 110%, а файлик 1x1.gif (которым масштабировались отступы в HTML - вот такой вот крутой САП) на сервере отсутствовал. Я вернул (по совету знающих людей) увеличение в браузере на 100% и, о чудо, всё заработало.
И чтобы вы понимали. Именно эта инсталяция/внедрение получило премию в конкурсе самого САПа (в некой номинации) как "лучшее внедрение в России" (или какая-то такая формулировка).
Поэтому САП очень сильно переоценен.
Вакансия Junior 1C-разработчик. Условия: можно без опыта. ЗП: 300к. Оплата ГСМ, проживания, 5-разовое питание, ДМС, включающий 500к в год на зубы
З.ы. Ирония.
Ps джунам лучше проверить, вдруг не ирония, а вакансия!
И поделом! Своё надо делать , а не забугорное юзать!
Ага, 140 миллионов человек сделают за пару лет всё-всё своё. Всё то, что миллиард человек делали 30 последних лет. Точно. От процессоров до микробиологии.
Таким дебилам хочется предложить поехать в лес и за пару лет сделать себе с нуля генератор, трактор, бензопилу, калькулятор и инсулин. Всё это очень простые вещи.
ВЫ написали этот комментарий со 100% своего устройства? :)
Так 1С есть. То же самое по сути
Все бабки слиты
Перейдут на 1С: такая же xpeнь, только с худшим дизайном.
Ну заработали только топ менеджеры. Остальные на подсосе.
Т.е. сначала эти фашисты поставляют на Украину оружие, а теперь хотят побыстрее "закончить"? Лицемеры и фашисты.
Уебки этот сап, что тут сказать, спец операция все равно будет выполнена.
«военную операцию»
Так и написали? Voennuyu operaciyu?
нет, это "перевели" так
https://news.sap.com/2022/04/sap-plans-russia-exit/
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Слово "спецоперация" употребляют только боты и пропагандоны.
PR SAP из каких?