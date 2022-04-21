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Проклятый космос

Российский сервис поиска наставников в ИТ Solvery привлёк инвестиции от red_mad_robot Статьи редакции

Сейчас в сервисе зарегистрированы более 600 менторов из «Яндекса», «Райффайзенбанка», Ozon, X5 Group и других компаний.

  • Сумму сделки стороны не раскрывают. В партнёрстве Solvery и red_mad_robot будут развивать b2b-сервис и технологическую платформу, объявила последняя. red_mad_robot занимается разработкой цифровых продуктов и сервисов, проводит рыночные исследования и так далее.
  • Solvery основана в 2019 году. С помощью сервиса пользователи с базовыми профессиональными знаниями могут подобрать на платформе подходящего ментора. По собственным данным, услугами воспользовались 2300 учеников и более 100 компаний.
  • Половина пользователей — начинающие специалисты, которые прошли курсы или обучались самостоятельно. 25% запросов приходит от разработчиков «джунов», которые уже работают в компаниях, ещё 25% — от «миддлов» и «сеньоров» и b2b-клиентов. Среди запросов корпоративных клиентов — помощь в построении ИТ-отделов, проведение собеседований и другие.
  • Сооснователь и гендиректор Solvery Мария Конопелько отметила, что работа с red_mad_robot — это, в первую очередь, усиление команды и экспертизы в работе с корпоративными клиентами.
  • В 2020 году Solvery привлёк инвестиции от коммерческого директора «Яндекса» Дмитрия Качмара. В компании уточнили, что вместе с Арамом Саргсяном, бывшим вице-президентом по стратегии «Яндекс Go», и вице-президентом банка «Санкт-Петербург» Михаилом Гавриловым он инвестировал $500 тысяч.
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году ООО «Солвери Эдьюкейшн» получило 8,3 млн рублей выручки и 1,8 млн рублей чистой прибыли. 53,01% юрлица принадлежит Конопелько, 12,26% — сооснователю Антону Волкову, 13,1% — Качмару, 9,98% — Гаврилову, 6,65% — Саргсяну и ещё 5% ООО «Метакортекс».

#новость #solvery

1695 просмотров
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9 комментариев
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Philip Poteryahin

Сначала прочитал "Российский сервис поиска наушников" и подумал - крутотень полезная, потом перечитал и понял что ошибся

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Павел Иванов

Я вообще вначале прочитал как "Российский сервис поиска папиков"

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Павел Морозов

red_mad_robot название бота в телеге

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Robert Mkhitaryan

Когда даже боты инвесторы

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Нина Кузнецова

Все больше крупных компаний, где работают эти самые джуны, сами внедряют эту систему наставничества 😏

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dry9goincer

думаю им самим было бы неплохо воспользоваться своим же сервисом

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dry9goincer
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Alex Shokhin

Одни наставники, эксперты и коучи в стране. "А заводы стоят" .

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Pavel Pavel

Кто остановил заводы? Когда? Как посмели!

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