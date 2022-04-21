Российский сервис поиска наставников в ИТ Solvery привлёк инвестиции от red_mad_robot Статьи редакции
Сейчас в сервисе зарегистрированы более 600 менторов из «Яндекса», «Райффайзенбанка», Ozon, X5 Group и других компаний.
- Сумму сделки стороны не раскрывают. В партнёрстве Solvery и red_mad_robot будут развивать b2b-сервис и технологическую платформу, объявила последняя. red_mad_robot занимается разработкой цифровых продуктов и сервисов, проводит рыночные исследования и так далее.
- Solvery основана в 2019 году. С помощью сервиса пользователи с базовыми профессиональными знаниями могут подобрать на платформе подходящего ментора. По собственным данным, услугами воспользовались 2300 учеников и более 100 компаний.
- Половина пользователей — начинающие специалисты, которые прошли курсы или обучались самостоятельно. 25% запросов приходит от разработчиков «джунов», которые уже работают в компаниях, ещё 25% — от «миддлов» и «сеньоров» и b2b-клиентов. Среди запросов корпоративных клиентов — помощь в построении ИТ-отделов, проведение собеседований и другие.
- Сооснователь и гендиректор Solvery Мария Конопелько отметила, что работа с red_mad_robot — это, в первую очередь, усиление команды и экспертизы в работе с корпоративными клиентами.
- В 2020 году Solvery привлёк инвестиции от коммерческого директора «Яндекса» Дмитрия Качмара. В компании уточнили, что вместе с Арамом Саргсяном, бывшим вице-президентом по стратегии «Яндекс Go», и вице-президентом банка «Санкт-Петербург» Михаилом Гавриловым он инвестировал $500 тысяч.
- По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году ООО «Солвери Эдьюкейшн» получило 8,3 млн рублей выручки и 1,8 млн рублей чистой прибыли. 53,01% юрлица принадлежит Конопелько, 12,26% — сооснователю Антону Волкову, 13,1% — Качмару, 9,98% — Гаврилову, 6,65% — Саргсяну и ещё 5% ООО «Метакортекс».
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Сначала прочитал "Российский сервис поиска наушников" и подумал - крутотень полезная, потом перечитал и понял что ошибся
Я вообще вначале прочитал как "Российский сервис поиска папиков"
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red_mad_robot название бота в телеге
Когда даже боты инвесторы
Все больше крупных компаний, где работают эти самые джуны, сами внедряют эту систему наставничества 😏
думаю им самим было бы неплохо воспользоваться своим же сервисом
Одни наставники, эксперты и коучи в стране. "А заводы стоят" .
Кто остановил заводы? Когда? Как посмели!