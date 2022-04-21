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Генетический ГОСТ

Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России Статьи редакции

Их можно продлить в магазине официального партнёра компании — Softline.

  • Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Softline — официального партнёра Adobe в России. Сделать это можно в онлайн-магазине Softline Store, там же можно обратиться в поддержку.
  • Продление доступно клиентам, которые приобретали лицензию ранее. Временно запрещены только новые покупки и расширение действующих контрактов. Softline рекомендовала заранее продлить лицензии, чтобы не потерять доступ к ним.
  • Adobe прекратила продажу новых продуктов и услуг в России в марте. Российские пользователи больше не могут купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также получить доступ к другим сервисам компании, в том числе облачным.

#новость #adobe

3001 просмотров
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54 комментария
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Alex Shokhin

На самом деле, позиция полностью ушедших компаний из РФ понятна. Оставшихся тоже. А вот эти попытки усидеть на всех стульях - выглядят, как чёрт знает что. Как в меме про открыть/закрыть ворота.

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RomanistHere

Да какая позиция? Они по закону должны уйти, а бабки то терять не хочется - вот и придумывают всякие лазейки как и закон соблюсти и деньги сохранить. Это типчная позиция любого бизнеса в любой ситуации

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6 комментариев
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ROME

По-моему это самая актуальная позиция с точки зрения бизнеса.

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2 комментария
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Светлана Куренкова

Спасибо adobe👋, неделю назад поддержка послала в продлении, ссылаясь на запрет. Установила пиратку👌

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AntropFedorov

YarrRRR!

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Василий Степанофф

раньше когда в российских компаниях ставили пиратку то звонили напрямую из офиса Адобе и просили так не делать

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Владимир Воловцев

Думаю, что это не секрет и многие пользуются пираткой без обновления программ.

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Airat Kafman

Спасибо нах..й большое. Моя компания досидит этот год на пиратках. Одну лицензию успели продлить в январе.

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Alexey Shabolkin

А последующие годы ̶г̶д̶е̶ на чем досидит?

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6 комментариев
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Луиджи Вампа

Разве лицензии не продлевают на rutracker.org?

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nochnoy.ru

Ну это же Адоб. Он очень любит деньги.

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Евгений Нуриш

Оплатить подписку все также нельзя.

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P P

Видимо, только через софтлайн

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Pavel Admex

Когда не смог продлить подписку, пришлось найти и поставить нулл-сборку всего пакета софта Adobe 2022. Я удивлен, но лагов меньше чем на лицензии - всё идеально работает, причем бесплатно) Так что спасибо за предложение, пока не нуждаемся)

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Андрей Рядькин

где?

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1 комментарий
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Слава Мак

Россия же 0,0001% от мирового рынка. Или бизнесу все-таки плевать, у кого какой процент, если он генерирует прибыль)

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Artem Petrenkov

Позанудствую, но учитывая, что у Adobe всего около 30 млн подписчиков, то по вашим словам получается, что в России у них только 30 подписчиков.

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1 комментарий
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Дарья Соболева

Надо же не прогнулись под общественным давление

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Роман Фурсов

Мне кажется уже все забили болт и пиратствуют

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Андрей Рядькин

не смог на M1 поставить.

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2 комментария
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Николай Шкрабков

Смешно.
Первоначальные высокопарные заявления об уходе с рынка, а спустя небольшой промежуток времени — желание быть "и вашим и нашим" угодными.

Тут нельзя говорить только с точки зрения бизнеса, потому что бизнес всегда (за частую) имеет прямое отражение на деятельность и жизнь общества (отдельных групп). Когда Adobe в массовой истерии на ровне со всеми громко заявлял об уходе с рынка — это, и еще ряд таких заявлений дали возможность вернуться пиратскому софту, хотя в России, культура пользоваться ПО и платить за него, по факту, только формировалась. Они сами это отрубили.

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Axel Denisenko

Мне кажется вы все в кучу сваливаете. Есть обязательства перед клиентами, на новых может быть пофигу, но с тем которые есть сейчас, подписаны договора. На мой взгляд так работает нормальный бизнес.

*у нас директор фанат экстремального отдыха, стабильно 3-4 раза в год туры в Антарктиду, дикие притоки Амазонки, Тибет без гидов, обнимашки с дикими племенами и пр. Вот, к примеру, вы у нас заказали ремонт для своей квартиры за 20 млн. рублей, мы его начали делать, а потом директор подох где-то там на перешейке Гималаев, его жена продает бизнес и контора закрывается. Мы разрываем с вами все договора и бросаем все как есть... Наверно это было бы по скотски и неправомерно. Мы обязаны будет выполнить все наши договора с действующими заказчиками, а уже новых, естественно, брать не будем.
**Так же сейчас поступает и McDonald's, у него есть около 400 компаний в которые он поставляет какие-то суб.продукты. Свои точки они закрыли, но им они что-то там отгружают.

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Денис Клименко

Только для юр лиц к сожалению

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unsightly_nuisance

Адоб, давай досвиданья. Жопу поднял - место потерял.
Открылась ещё одна перспективная ниша для замещения. Причём изначально с поддержкой linux, это вообще неосвоенный рынок.

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Хозяйственный фитиль

очередной горлопан...

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1 комментарий
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Можно Менять

Этот софтлайн кстати и Google Workspace (почту например) продлевает.

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Мимопрохожий

Тут в коментах вроде мелькало о том что подписку Адоб отменял активные.
Теперь обратно включит?

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Не придумала

Софтлайн-то каким боком???

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Мимопрохожий

тому шо дистрибьютор?

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Sergei Babenko

Пока непонятно, как продлить тот же "план фотографа" за 12 баксов/мес., который был у адоба. Написал запрос. Сами цены на сайте какие-то космические для частника.

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Светлана Куренкова

Интересно, многие вернуться на лицензию… Думаю- нет. Все нервы истрепали 😡

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Dmitry Protasov

Вообще это вполне себе антироссийский ход - все пересаживаются на пиратки, вероятность импортозамещения этого софта = 0 (никто не хочет оплачивать разработку), при любой попытке высунуться за пределы страны - судебный иск.

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Антон
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Speed Racer

Зато можно скачать ломанную и пользоваться 😁🤣

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Константин Пронин

А чо Эдоб это платный софт? Тоесть вот эти фотошопы иллюстраторы премьеры и афтерэффекты - за них платить надо было?

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