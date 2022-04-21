Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России Статьи редакции
Их можно продлить в магазине официального партнёра компании — Softline.
- Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Softline — официального партнёра Adobe в России. Сделать это можно в онлайн-магазине Softline Store, там же можно обратиться в поддержку.
- Продление доступно клиентам, которые приобретали лицензию ранее. Временно запрещены только новые покупки и расширение действующих контрактов. Softline рекомендовала заранее продлить лицензии, чтобы не потерять доступ к ним.
- Adobe прекратила продажу новых продуктов и услуг в России в марте. Российские пользователи больше не могут купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также получить доступ к другим сервисам компании, в том числе облачным.
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Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
На самом деле, позиция полностью ушедших компаний из РФ понятна. Оставшихся тоже. А вот эти попытки усидеть на всех стульях - выглядят, как чёрт знает что. Как в меме про открыть/закрыть ворота.
Да какая позиция? Они по закону должны уйти, а бабки то терять не хочется - вот и придумывают всякие лазейки как и закон соблюсти и деньги сохранить. Это типчная позиция любого бизнеса в любой ситуации
По-моему это самая актуальная позиция с точки зрения бизнеса.
Спасибо adobe👋, неделю назад поддержка послала в продлении, ссылаясь на запрет. Установила пиратку👌
YarrRRR!
раньше когда в российских компаниях ставили пиратку то звонили напрямую из офиса Адобе и просили так не делать
Думаю, что это не секрет и многие пользуются пираткой без обновления программ.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Спасибо нах..й большое. Моя компания досидит этот год на пиратках. Одну лицензию успели продлить в январе.
А последующие годы ̶г̶д̶е̶ на чем досидит?
Разве лицензии не продлевают на rutracker.org?
Ну это же Адоб. Он очень любит деньги.
Оплатить подписку все также нельзя.
Видимо, только через софтлайн
Когда не смог продлить подписку, пришлось найти и поставить нулл-сборку всего пакета софта Adobe 2022. Я удивлен, но лагов меньше чем на лицензии - всё идеально работает, причем бесплатно) Так что спасибо за предложение, пока не нуждаемся)
где?
Россия же 0,0001% от мирового рынка. Или бизнесу все-таки плевать, у кого какой процент, если он генерирует прибыль)
Позанудствую, но учитывая, что у Adobe всего около 30 млн подписчиков, то по вашим словам получается, что в России у них только 30 подписчиков.
Надо же не прогнулись под общественным давление
Мне кажется уже все забили болт и пиратствуют
не смог на M1 поставить.
Смешно.
Первоначальные высокопарные заявления об уходе с рынка, а спустя небольшой промежуток времени — желание быть "и вашим и нашим" угодными.
Тут нельзя говорить только с точки зрения бизнеса, потому что бизнес всегда (за частую) имеет прямое отражение на деятельность и жизнь общества (отдельных групп). Когда Adobe в массовой истерии на ровне со всеми громко заявлял об уходе с рынка — это, и еще ряд таких заявлений дали возможность вернуться пиратскому софту, хотя в России, культура пользоваться ПО и платить за него, по факту, только формировалась. Они сами это отрубили.
Мне кажется вы все в кучу сваливаете. Есть обязательства перед клиентами, на новых может быть пофигу, но с тем которые есть сейчас, подписаны договора. На мой взгляд так работает нормальный бизнес.
*у нас директор фанат экстремального отдыха, стабильно 3-4 раза в год туры в Антарктиду, дикие притоки Амазонки, Тибет без гидов, обнимашки с дикими племенами и пр. Вот, к примеру, вы у нас заказали ремонт для своей квартиры за 20 млн. рублей, мы его начали делать, а потом директор подох где-то там на перешейке Гималаев, его жена продает бизнес и контора закрывается. Мы разрываем с вами все договора и бросаем все как есть... Наверно это было бы по скотски и неправомерно. Мы обязаны будет выполнить все наши договора с действующими заказчиками, а уже новых, естественно, брать не будем.
**Так же сейчас поступает и McDonald's, у него есть около 400 компаний в которые он поставляет какие-то суб.продукты. Свои точки они закрыли, но им они что-то там отгружают.
Только для юр лиц к сожалению
Адоб, давай досвиданья. Жопу поднял - место потерял.
Открылась ещё одна перспективная ниша для замещения. Причём изначально с поддержкой linux, это вообще неосвоенный рынок.
очередной горлопан...
Этот софтлайн кстати и Google Workspace (почту например) продлевает.
Тут в коментах вроде мелькало о том что подписку Адоб отменял активные.
Теперь обратно включит?
Софтлайн-то каким боком???
тому шо дистрибьютор?
Пока непонятно, как продлить тот же "план фотографа" за 12 баксов/мес., который был у адоба. Написал запрос. Сами цены на сайте какие-то космические для частника.
Интересно, многие вернуться на лицензию… Думаю- нет. Все нервы истрепали 😡
Вообще это вполне себе антироссийский ход - все пересаживаются на пиратки, вероятность импортозамещения этого софта = 0 (никто не хочет оплачивать разработку), при любой попытке высунуться за пределы страны - судебный иск.
Зато можно скачать ломанную и пользоваться 😁🤣
А чо Эдоб это платный софт? Тоесть вот эти фотошопы иллюстраторы премьеры и афтерэффекты - за них платить надо было?