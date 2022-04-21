«Интеррос» купит 40% компании-разработчика ПО и информационных систем «Рексофт» Статьи редакции
Компании хотят создать «ведущего независимого игрока» на российском рынке цифрового консалтинга и разработки ПО.
- «Интеррос» Владимира Потанина и «Рексофт» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.
- «Интеррос» купит 40% «Рексофт», сумма сделки не раскрывается. Основатель «Рексофта» Александр Егоров будет управляющим партнёром, контролирующим вместе с менеджментом более 50% бизнеса.
- Российский разработчик ПО и информационных систем «Рексофт» работает на рынке с 1991 года. Среди его клиентов — ВТБ, S7, «Окей», «Почта России» и другие крупные компании. Например, для Tele2 «Рексофт» оптимизировал интернет-трафик и увеличил скорость загрузки контента, говорится на сайте разработчика.
- Также компания разрабатывает цифровые стратегии и проводит технический аудит бизнеса, оказывает услуги сопровождения и эксплуатации ИТ-систем и другие.
Привет, это команда Логомашины. Рассказываем и показываем, как с помощью одних метафор мы разработали название, логотип и фирменный стиль для производителя электронных сигарет.
И перенёс русскоязычную модель с GitHub на свою платформу SmartMarket.
Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
В amoCRM есть базовая аналитика по продажам, но ее универсальность не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для вашей компании. Поэтому возникает потребность в более детализированной информации по сделкам, проходящим через воронки продаж. Необходим инструмент, который показывает, какой процент сделок попал…
Чего то Интеррос покупать все начал. В новый Сбер что ли превратиться хотят?
перехаи никеля пристраивает
ну и может попросили социальную ответственность проявить