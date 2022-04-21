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Проклятый космос

«Интеррос» купит 40% компании-разработчика ПО и информационных систем «Рексофт» Статьи редакции

Компании хотят создать «ведущего независимого игрока» на российском рынке цифрового консалтинга и разработки ПО.

  • «Интеррос» Владимира Потанина и «Рексофт» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.
  • «Интеррос» купит 40% «Рексофт», сумма сделки не раскрывается. Основатель «Рексофта» Александр Егоров будет управляющим партнёром, контролирующим вместе с менеджментом более 50% бизнеса.
  • Российский разработчик ПО и информационных систем «Рексофт» работает на рынке с 1991 года. Среди его клиентов — ВТБ, S7, «Окей», «Почта России» и другие крупные компании. Например, для Tele2 «Рексофт» оптимизировал интернет-трафик и увеличил скорость загрузки контента, говорится на сайте разработчика.
  • Также компания разрабатывает цифровые стратегии и проводит технический аудит бизнеса, оказывает услуги сопровождения и эксплуатации ИТ-систем и другие.

#новость #сделки

534 просмотров
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2 комментария
Андрей Мельник

Чего то Интеррос покупать все начал. В новый Сбер что ли превратиться хотят?

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Кирилл Макеев

перехаи никеля пристраивает
ну и может попросили социальную ответственность проявить

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