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TJ

Исследование: Zoom, Discord и другие сервисы видеоконференций собирают аудиоданные даже с выключенным микрофоном Статьи редакции

Большинство приложений не используют эти данные, но потенциально они могут определять, например, чем занят человек.

574 просмотров

Группа учёных из Висконсинского и Чикагского университетов выяснили, что популярные приложения для аудио- и видеоконференций «подслушивают» за пользователями, даже если те нажимают кнопку отключения записи звука. В исследовании участвовали сервисы Zoom, Skype, Google Meet, Discord, Skype и другие — всего десять приложений.

Эксперты пришли к выводу, что кнопка отключения звука работает не так, как представляет большинство пользователей — микрофон не только не отключается, но и продолжает собирать аудиоданные. По сути, кнопка Mute в большинстве случаев лишь отключает передачу звука собеседникам.

Проблема с «ложным» отключением микрофона наблюдалась практически у всех сервисов. Большая часть из них собирает данные лишь какое-то время и, в отличие от основного режима работы, не передаёт информацию постоянно. Только одно приложение — Cisco Webex — даже после отключения микрофона собирало данные в том же объёме.

Компания Cisco признала, что непрерывно собирала аудиоданные даже при выключенном микрофоне, но отметила, что не записывала звуки или голоса — лишь информацию вроде громкости, чтобы улучшить пользовательский опыт. В январе 2022 года учёные связались с Cisco по поводу исследования, после чего разработчики отключили функцию.

Даже частичной записи оказалось достаточно, чтобы, например, определить, чем занимается пользователь. Учёные убедились, что при помощи фонового звука, записанного сервисами с «выключенным» микрофоном, и нейросети можно с точностью около 82% распознать один из сценариев — приём пищи, вождение, уборка, просмотр видео и так далее.

Несмотря на то, что большая часть компаний не использовала информацию, собранную во время отключения звука, авторы работы беспокоятся о рисках, связанных с конфиденциальностью. Эксперты предлагают решить проблему созданием программных переключателей, которые будут проще и доступнее, чем меню настроек системы, либо аппаратных выключателей микрофона на устройствах.

Веб-камеру можно выключить или, в конце концов, просто закрыть её рукой — что бы вы ни делали, вас никто не увидит. Не думаю, что такое возможно с микрофоном.

Касем Фаваз
доцент электротехники и вычислительной техники в Университете Висконсина

Подробный доклад об исследовании авторы представят на мероприятии Privacy Enhancing Technologies Symposium, которое состоится в июле 2022 года.

#исследования

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3 комментария
Zloy Sniper

Да неужели и на демократичном западе есть свои товарищи майоры? Или «это другое»?

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No Name

Да скорее всего не майоры, а менеджеры продажи данных для рекламы

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Хлоргексидин

Я и сам своего рода ученый
На кдешной манджаре при активном использовании микрофона появляется соответствующий значок с возможностью замьютить на уровне ос. К примеру в тимсе даже после завершения звонка он остаётся активным, конечно мб всего лишь баг, но вряд ли

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