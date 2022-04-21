Исследование: Zoom, Discord и другие сервисы видеоконференций собирают аудиоданные даже с выключенным микрофоном Статьи редакции
Большинство приложений не используют эти данные, но потенциально они могут определять, например, чем занят человек.
Группа учёных из Висконсинского и Чикагского университетов выяснили, что популярные приложения для аудио- и видеоконференций «подслушивают» за пользователями, даже если те нажимают кнопку отключения записи звука. В исследовании участвовали сервисы Zoom, Skype, Google Meet, Discord, Skype и другие — всего десять приложений.
Эксперты пришли к выводу, что кнопка отключения звука работает не так, как представляет большинство пользователей — микрофон не только не отключается, но и продолжает собирать аудиоданные. По сути, кнопка Mute в большинстве случаев лишь отключает передачу звука собеседникам.
Проблема с «ложным» отключением микрофона наблюдалась практически у всех сервисов. Большая часть из них собирает данные лишь какое-то время и, в отличие от основного режима работы, не передаёт информацию постоянно. Только одно приложение — Cisco Webex — даже после отключения микрофона собирало данные в том же объёме.
Компания Cisco признала, что непрерывно собирала аудиоданные даже при выключенном микрофоне, но отметила, что не записывала звуки или голоса — лишь информацию вроде громкости, чтобы улучшить пользовательский опыт. В январе 2022 года учёные связались с Cisco по поводу исследования, после чего разработчики отключили функцию.
Даже частичной записи оказалось достаточно, чтобы, например, определить, чем занимается пользователь. Учёные убедились, что при помощи фонового звука, записанного сервисами с «выключенным» микрофоном, и нейросети можно с точностью около 82% распознать один из сценариев — приём пищи, вождение, уборка, просмотр видео и так далее.
Несмотря на то, что большая часть компаний не использовала информацию, собранную во время отключения звука, авторы работы беспокоятся о рисках, связанных с конфиденциальностью. Эксперты предлагают решить проблему созданием программных переключателей, которые будут проще и доступнее, чем меню настроек системы, либо аппаратных выключателей микрофона на устройствах.
Подробный доклад об исследовании авторы представят на мероприятии Privacy Enhancing Technologies Symposium, которое состоится в июле 2022 года.
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
И перенёс русскоязычную модель с GitHub на свою платформу SmartMarket.
Это четвёртое гражданство основателя Telegram — после России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.
Привет, это команда Логомашины. Рассказываем и показываем, как с помощью одних метафор мы разработали название, логотип и фирменный стиль для производителя электронных сигарет.
В amoCRM есть базовая аналитика по продажам, но ее универсальность не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для вашей компании. Поэтому возникает потребность в более детализированной информации по сделкам, проходящим через воронки продаж. Необходим инструмент, который показывает, какой процент сделок попал…
Да неужели и на демократичном западе есть свои товарищи майоры? Или «это другое»?
Да скорее всего не майоры, а менеджеры продажи данных для рекламы
Я и сам своего рода ученый
На кдешной манджаре при активном использовании микрофона появляется соответствующий значок с возможностью замьютить на уровне ос. К примеру в тимсе даже после завершения звонка он остаётся активным, конечно мб всего лишь баг, но вряд ли