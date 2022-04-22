Из App Store пропало приложение «Баланс Онлайн» — копия «ВТБ Онлайн» Статьи редакции
Оно пробыло в магазине приложений меньше трёх дней.
- Внимание на это обратил Telegram-канал «Айфон Джобса». Приложение «Баланс Онлайн» для iOS 19 апреля выпустил банк «Возрождение», контрольный пакет которого в 2018 году купил ВТБ.
- Оно полностью повторяло функции «ВТБ Онлайн», которое было удалено из App Store в конце марта 2022 года после попадания ВТБ под блокирующие санкции США.
- ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» находятся под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля.
- Их приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Уже установленные приложения работают. ВТБ предлагает скачать приложение для Android в обход магазина со своего сайта.
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ВТБ думали, что они хитрожопы. Не фартануло
ВТБ думали, что Эпл не настолько гниложопы, чтобы дубль удалять
Юридически ВТБ правы. Эппл по беспределу удалили приложение. И это хороший прецедент, чтобы задуматься, нужен ли только один магазин приложений или нужна конкуренция.
А то Эппл очень удобно банить всех, с кем у них контры (эпикам привет)
Если не нравится, когда один магазин приложений есть, то лучше не пользоваться продукцией Эппл.
Призывы аналогичные с "не нравится страна уезжай". Я всего лишь за конкуренцию, как двигатель прогресса. Или вы против прогресса? Или против конкуренции?
Да при чем тут за что я. Это технически невозможно реализовать, разве что через ужасные костыли.
Почему нельзя реализовать несколько магазинов приложений? Андроид же как то с этим живёт. И на яоси тоже раньше можно было поставить сторонний магазин при желании.
Не факт, что юридически ВТБ правы: санкции могли быть сформулированы так, что действуют не только на упомянутые организации, но и подконтрольные им. Просто для иностранных фирм, ну, не очень легко понять кто там в другой стране чем и на сколько сильно владеет, поэтому чем тише себя ведёт дочка, тем больше шансов, что пронесёт.
Могли, не могли.
То что Эппл не может что-то определить даёт им право банить? По этой логике они возьмут и запретят все приложения из РФ. "Потому что мы не можем определить, есть вероятность, что они сотрудничают с ВТБ"
Тут мы приходим к вопросу о том, в чьей юрисдикции находится Apple и App Store, чьему законодательству из-за этого обязаны подчиняться, указано ли это в лицензионных соглашениях и на сколько корректно, чтобы этому факту нечего было противопоставить законодательствам других стран. К сожалению, точных знаний у меня по этому вопросу нет, а углублённым диванным комментированием заниматься не хочу.
И вопрос юрисдикции плавно подводит нас к тому, что закон "о приземлении" был нужен, чтобы не было такого, что бабосы в РФ зарабатывают, но чуть что "мы не компания РФ и не обязаны подчиняться местным законам"
Apple одна из первых оформилась по требованиям этсамого закона о приземлении. На что же повлияло это? ;)
Это фанатская теория, но "честное" приложение от ВТБ перестало работать (выдавало ошибку при попытке зайти в учётную запись) почти сразу после пропажи из App Store. Видимо, в нём обнаружили, но не успели залатать, какую-то серьёзную уязвимость, поэтому сказать как Сбер и Альфа "пока не удалите скачанное приложение - получится им пользоваться" не удалось и понадобился такой финт, чтобы выпустить исправленную версию и дать её скачать. Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на то, что новое приложение останется в App Store надолго или вообще не будет тронуто.
Только явно не все клиенты втб узнали об этом приложении, как минимум втб мог разослать сообщения своим же клиентам, что вот приложение скачайте , сможете пользоваться мобильным банком
Конечно ВТБ не стал об этом трубить во всю глотку и был прав, а вот все кто широко разнёс эту новость по интернетам - они и правы (больше людей узнали и успели скачать) и нет (разнеслась на столько быстро и широко, что за 3 дня приложение снесли).
Скорее всего банки просто пойдут по пути развития PWA "приложений": нужно будет зайти на страницу онлайн-банка браузером и сделать ярлык на рабочий стол. Даже пуши , кажется (но не уверен) так получится организовать.
Ряд прилажек крымских банков и прочих иранских ребят под санкциями работают. Странно что это грохнули
Всё просто: из какого приложения делают такой новостной повод, что аж из давно выключенных радиоточек начинает мироточить - о таком и узнаёт аппле из открытых источников и удаляет.
Мы этим не пользовались (с) Патриоты
Всё пропало! И ВТБ пропал, и баланс пропал!
Сарказм. Ну кто верил, что эти невнятные клоны будут долго держаться?
купите любой смартфон Samsung и скачайте аутентичное приложение ВТБ Онлайн из Galaxy Store
Почему именно Samsung, а не Xiaomi или Honor? Почему качать именно из Galaxy store, а не apk с сайта ВТБ? Так много вопросов и так мало ответов
Проще банк поменять
иногда не проще
1. у меня 2 самса дома и так без дела валялись
2. мог бы и без минуса ответить, школота
Ну так это у вас. И кто вам сказал, что я школота? 🙈
😁😁😁😁
Эх, а ВТБ пытались обыграть систему 🌚
На какой итерации ВТБ поймет, что мобильную разработку можно уже сейчас увольнять в полном составе?
На веб переведут + есть андройд
Людей которые всю жизнь разрабатывали под iOS и знали все нюансы разработки под данную систему - проблематично перекинуть на Веб и Андройд, эти сеньоры превратятся в джунов. :( Причем из-за специфики работы это были одни из самых высокооплачиваемых программистов до 24 февраля.
А от чего бы разработке не побороться за втыкон Эпплу за несоблюдение санкций?:-) Опытным путем выяснилось что на неделю - другую простой смены названия приложения хватает. Далее могут и что-то хитрее придумать.
А клиенту вся эта ебатория зачем?
Мало ли кто новый айфон купил и является клиентом ВТБ.
Спалили ;)
В эту игру могут играть двое
ну кому надо - успели скачать. через пару месяцев акция повторится :)
на веб переведут - в смысле на вапоре и перфекте бак писать?
Они мертвы, но нет, на фронт с жыэссом
Странно, я mishka отвечал. Глюк сайта.
Вапор и перфект не мертвы.
Кто-то ж ушлый спалил сходство и сдал. Вот @#$%^!
Вообще странную проблему придумали
По сути просто создаётся репозиторий для приложений и добавляется в fdroid. И хоть гос реп будет , хоть личный у ВТБ. Минимально затрат по человекам часам на все это. Но нет, надо придумывать костыли
Совсем пропало?
Баланс Офлайн