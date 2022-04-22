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Крохотный рак

Из App Store пропало приложение «Баланс Онлайн» — копия «ВТБ Онлайн» Статьи редакции

Оно пробыло в магазине приложений меньше трёх дней.

  • Внимание на это обратил Telegram-канал «Айфон Джобса». Приложение «Баланс Онлайн» для iOS 19 апреля выпустил банк «Возрождение», контрольный пакет которого в 2018 году купил ВТБ.
  • Оно полностью повторяло функции «ВТБ Онлайн», которое было удалено из App Store в конце марта 2022 года после попадания ВТБ под блокирующие санкции США.
  • ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» находятся под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля.
  • Их приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Уже установленные приложения работают. ВТБ предлагает скачать приложение для Android в обход магазина со своего сайта.

#новость #втб

2364 просмотров
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44 комментария
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Konstantin V

ВТБ думали, что они хитрожопы. Не фартануло

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умный человек

ВТБ думали, что Эпл не настолько гниложопы, чтобы дубль удалять

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Александр Озерцов

Юридически ВТБ правы. Эппл по беспределу удалили приложение. И это хороший прецедент, чтобы задуматься, нужен ли только один магазин приложений или нужна конкуренция.
А то Эппл очень удобно банить всех, с кем у них контры (эпикам привет)

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Влад Шушкевич

Если не нравится, когда один магазин приложений есть, то лучше не пользоваться продукцией Эппл.

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Александр Озерцов

Призывы аналогичные с "не нравится страна уезжай". Я всего лишь за конкуренцию, как двигатель прогресса. Или вы против прогресса? Или против конкуренции?

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Влад Шушкевич

Да при чем тут за что я. Это технически невозможно реализовать, разве что через ужасные костыли.

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Александр Озерцов

Почему нельзя реализовать несколько магазинов приложений? Андроид же как то с этим живёт. И на яоси тоже раньше можно было поставить сторонний магазин при желании.

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kemko desu

Не факт, что юридически ВТБ правы: санкции могли быть сформулированы так, что действуют не только на упомянутые организации, но и подконтрольные им. Просто для иностранных фирм, ну, не очень легко понять кто там в другой стране чем и на сколько сильно владеет, поэтому чем тише себя ведёт дочка, тем больше шансов, что пронесёт.

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Александр Озерцов

Могли, не могли.
То что Эппл не может что-то определить даёт им право банить? По этой логике они возьмут и запретят все приложения из РФ. "Потому что мы не можем определить, есть вероятность, что они сотрудничают с ВТБ"

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kemko desu

Тут мы приходим к вопросу о том, в чьей юрисдикции находится Apple и App Store, чьему законодательству из-за этого обязаны подчиняться, указано ли это в лицензионных соглашениях и на сколько корректно, чтобы этому факту нечего было противопоставить законодательствам других стран. К сожалению, точных знаний у меня по этому вопросу нет, а углублённым диванным комментированием заниматься не хочу.

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Александр Озерцов

И вопрос юрисдикции плавно подводит нас к тому, что закон "о приземлении" был нужен, чтобы не было такого, что бабосы в РФ зарабатывают, но чуть что "мы не компания РФ и не обязаны подчиняться местным законам"

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kemko desu

Apple одна из первых оформилась по требованиям этсамого закона о приземлении. На что же повлияло это? ;)

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kemko desu

Это фанатская теория, но "честное" приложение от ВТБ перестало работать (выдавало ошибку при попытке зайти в учётную запись) почти сразу после пропажи из App Store. Видимо, в нём обнаружили, но не успели залатать, какую-то серьёзную уязвимость, поэтому сказать как Сбер и Альфа "пока не удалите скачанное приложение - получится им пользоваться" не удалось и понадобился такой финт, чтобы выпустить исправленную версию и дать её скачать. Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на то, что новое приложение останется в App Store надолго или вообще не будет тронуто.

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Евгения

Только явно не все клиенты втб узнали об этом приложении, как минимум втб мог разослать сообщения своим же клиентам, что вот приложение скачайте , сможете пользоваться мобильным банком

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kemko desu

Конечно ВТБ не стал об этом трубить во всю глотку и был прав, а вот все кто широко разнёс эту новость по интернетам - они и правы (больше людей узнали и успели скачать) и нет (разнеслась на столько быстро и широко, что за 3 дня приложение снесли).

Скорее всего банки просто пойдут по пути развития PWA "приложений": нужно будет зайти на страницу онлайн-банка браузером и сделать ярлык на рабочий стол. Даже пуши , кажется (но не уверен) так получится организовать.

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Bublikov Anton

Ряд прилажек крымских банков и прочих иранских ребят под санкциями работают. Странно что это грохнули

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kemko desu

Всё просто: из какого приложения делают такой новостной повод, что аж из давно выключенных радиоточек начинает мироточить - о таком и узнаёт аппле из открытых источников и удаляет.

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Динар
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Tannim

Мы этим не пользовались (с) Патриоты

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Вадим Д.

Всё пропало! И ВТБ пропал, и баланс пропал!
Сарказм. Ну кто верил, что эти невнятные клоны будут долго держаться?

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Mike Notimportant

купите любой смартфон Samsung и скачайте аутентичное приложение ВТБ Онлайн из Galaxy Store

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Alexey Shabolkin

Почему именно Samsung, а не Xiaomi или Honor? Почему качать именно из Galaxy store, а не apk с сайта ВТБ? Так много вопросов и так мало ответов

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Злюк Бессон

Проще банк поменять

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Юрий Б.

иногда не проще

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Mike Notimportant

1. у меня 2 самса дома и так без дела валялись
2. мог бы и без минуса ответить, школота

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Злюк Бессон

Ну так это у вас. И кто вам сказал, что я школота? 🙈

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Александр Яковлев

😁😁😁😁

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Макс Смирнов

Эх, а ВТБ пытались обыграть систему 🌚

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Mishka

На какой итерации ВТБ поймет, что мобильную разработку можно уже сейчас увольнять в полном составе?

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Станислав Мокеев

На веб переведут + есть андройд

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Dmitry Kapustin

Людей которые всю жизнь разрабатывали под iOS и знали все нюансы разработки под данную систему - проблематично перекинуть на Веб и Андройд, эти сеньоры превратятся в джунов. :( Причем из-за специфики работы это были одни из самых высокооплачиваемых программистов до 24 февраля.

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Forgotten Games

А от чего бы разработке не побороться за втыкон Эпплу за несоблюдение санкций?:-) Опытным путем выяснилось что на неделю - другую простой смены названия приложения хватает. Далее могут и что-то хитрее придумать.

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Учебный динозавр

А клиенту вся эта ебатория зачем?

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Forgotten Games

Мало ли кто новый айфон купил и является клиентом ВТБ.

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Творческий Потанцевал

Спалили ;)

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Simon Кonst

В эту игру могут играть двое

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Рома Дмитриев

ну кому надо - успели скачать. через пару месяцев акция повторится :)

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Д Хб

на веб переведут - в смысле на вапоре и перфекте бак писать?

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Никита Арутюнов

Они мертвы, но нет, на фронт с жыэссом

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Д Хб

Странно, я mishka отвечал. Глюк сайта.
Вапор и перфект не мертвы.

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Artem Borisenko

Кто-то ж ушлый спалил сходство и сдал. Вот @#$%^!

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Evgeny Afanasev

Вообще странную проблему придумали
По сути просто создаётся репозиторий для приложений и добавляется в fdroid. И хоть гос реп будет , хоть личный у ВТБ. Минимально затрат по человекам часам на все это. Но нет, надо придумывать костыли

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Илья Попов

Совсем пропало?

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Иван Чепурнов

Баланс Офлайн

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