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Ануш Алексанян

Индийцы недоверчивы, но любят кликбейт: что учесть перед выходом на индийский рынок Статьи редакции

Местные жители часто используют соцсети как книгу жалоб о сервисе, а расплачиваться за услуги в стране привыкли наличкой.

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Своим опытом работы в стране поделились российские сервисы, которые давно вышли на этот рынок, — служба доставки Borzo, онлайн-школа SkillFactory и школа ИТ-профессий Rebotica.

Индийский рынок растёт за счёт финтеха и образования

Беспокоиться за развитие индийского рынка не приходится, говорит региональный менеджер Borzo в Индии Евгения Панфилова. В 2021 году индийские стартапы привлекли $23,5 млрд инвестиций — это почти вдвое больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. За последние несколько лет многие местные стартапы достигли размеров «единорогов» — это платформа обслуживания клиентов Freshworks, сервис доставки еды Zomato, рекрутинговая компания Apna и другие, и вышли на иностранные рынки или биржу.

В Индии развиты EdTech, финтех, Healthcare tech и HR tech — из-за большого кадрового голода в стране, говорит основатель школы данных SkillFactory Александр Турилин. По его мнению, любые проекты, работающие в b2c, в 2022 году интересны местным венчурным фондам.

Список самых популярных сегментов на рынке мобильных приложений Индии — данные App Magic. В тройку самых скачиваемых приложений входят сервисы аренды жилья, доставки еды и такси. В 2021 выручка всех приложений составила $325,5 млн

Индийцы не любят рисковать, поэтому в первое время будет сложно вызвать доверие

Перед запуском в Индии стоит попробовать привлечь клиентов — запустить рекламу в соцсетях, настроить таргет, провести интервью с привлечёнными пользователями. Также можно посетить Индию и осмотреться на месте: как живут люди, что рекламируется, пообщаться с местными венчурными фондами или основателями компаний. Последние довольно открытые, включая гигантов, говорит Турилин. Это поможет лучше узнать основных конкурентов.

Полезную информацию об индийском рынке можно искать у местных изданий, пишущих о стартапах — Youstory и Inc42. Там можно найти отчёты о рынке и срезы по отдельным сегментам.

Перед запуском SkillFactory собрала сайт, привлекла трафик и нашла менеджера по продажам. В первый месяц работы в Индии продажи были на нуле, говорит Турилин. По его словам, причина в доверии, поскольку индийцы не склонны к риску. Опросы пользователей показали, что клиенты тревожатся по поводу надёжности компании и даже подозревают её в мошенничестве.

Они проверяют отзывы о нас — их нет, смотрят соцсети — они пустые, пробивают по базе юрлицо — там другое название. В итоге нам пришлось потратить месяц на то, чтобы получить реальные отзывы от посетителей наших бесплатных мероприятий и начать вести соцсети. К слову, живые мероприятия, на которых потенциальные клиенты смогли нас увидеть и понять, что мы настоящие, тоже помогли создать это доверие.

Александр Турилин
основатель SkillFactory

В Индии любят расплачиваться наличными

До пандемии большая часть населения Индии пользовалась наличкой, так как люди не доверяют платёжным сервисам, говорит Панфилова. Covid-19 ускорил переход на безналичный расчёт, и теперь многие сервисы перестали принимать наличные.

При этом наличный расчёт пока никуда не исчез: в среднем он составляет больше 50% от оборота компаний. Но за последние несколько лет процесс отказа от наличных двигается фантастическими темпами.

Евгения Панфилова
региональный менеджер Borzo в Индии

Для приёма платежей SkillFactory использует индийскую систему платежей Razorpay. Им пользуется и Rebotica, система работает со всеми местными банками и встраивается в любой сайт или приложение, говорит генеральный директор компании Александр Киселёв. В первое время работы в Индии его компания использовала PayPal, но платежи по индийским картам часто отклонялись, поэтому он советует использовать местный эквайринг.

Интересно, что в Индии очень любят EMI — это способ покупки товара или услуги, при которой платёж разбивают на несколько частей. Аналог нашей рассрочки. Помимо RazorPay, оплачивать покупки таким способом позволяют, например, сервисы ZestMoney и EarlySalary.

Александр Киселёв
генеральный директор Rebotica

Местные компании делают упор на громкие рекламные кампании, а не на их эффективность

В Индии работают те же рекламные каналы, что и в других странах, рассказывает Турилин. Самые очевидные — контекстная реклама в Google, таргетированная реклама в Facebook и Instagram, прероллы в YouTube.

В Индии развит рынок SEO, трафика очень много. Основной особенностью индийского рынка я бы назвал исключительную важность реферальных покупок, так называемое сарафанное радио. Оно входит в топ-3 источника привлечения платящих клиентов для большинства онлайн-бизнесов.

Александр Турилин
основатель SkillFactory

В Индии распространена WOW-стратегия, говорит Киселёв. Местные пользователи быстро реагируют на рекламные сообщения и часто по-своему их воспринимают, не вчитываясь в то, что в них написано.

Например, мы говорим, что поможем ребенку заработать его первые деньги в ИТ. В Индии могут это воспринять так, будто мы сами раздаём детям деньги. Мы понимаем, что рекламу неверно поняли, когда звоним клиентам, чтобы подтвердить их заявку на пробный урок.

Александр Киселёв
генеральный директор Rebotica

В Индии в порядке вещей заявить о своём выходе на рынок масштабной рекламной кампанией, говорит Панфилова. Для местных проектов громко заявить о бренде часто важнее, чем эффективность.

Мы здесь выступили, скорее, как осторожный стартап, чем стандартная индийская компания. Мы больше ориентировались на метрики и эффективность.

Евгения Панфилова
региональный менеджер Borzo в Индии

Индийцы часто оставляют отзывы в Twitter

В Индии любят Twitter, поэтому нередко можно встретить персональные похвалы или жалобы вашему менеджеру по продажам в соцсети, говорит Панфилова. Все комментарии, замечания, жалобы, похвалы можно использовать как индикаторы: если вы что-то делаете плохо, то довольно быстро пользователи напишут об этом в соцсетях.

Мы используем стандартный набор исследований: общаемся с клиентами, курьерами, используем опросники внутри приложения, используем соцсети, конкурсы. Один из важных инструментов изучения реакции пользователей — это исследование реферального канала, потому что если продукт или сервис пришёлся по вкусу индийскому пользователю, то этот канал будет достаточно широким.

Евгения Панфилова
региональный менеджер Borzo в Индии

Есть большое отличие от России в плане построения прямых продаж, отмечает Киселёв. Если в России компания будет настойчиво звонить и напоминать о себе, негатив от клиентов только навредит продажам. Но в Индии всё наоборот: клиентам надо постоянно и много напоминать о себе, звонить и предлагать — индийцам это нравится, добавляет он.

#индия #приложения

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2 комментария
Mikhail Che

Что я знаю об Индии из своего опыта (миллиарды показов без преувеличения моей рекламы увидели индусы) так это что конверсия из заказа в оплату 10%)

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Leonid Sobchenko

а какой продукт?

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