Индийцы недоверчивы, но любят кликбейт: что учесть перед выходом на индийский рынок Статьи редакции
Местные жители часто используют соцсети как книгу жалоб о сервисе, а расплачиваться за услуги в стране привыкли наличкой.
Своим опытом работы в стране поделились российские сервисы, которые давно вышли на этот рынок, — служба доставки Borzo, онлайн-школа SkillFactory и школа ИТ-профессий Rebotica.
Индийский рынок растёт за счёт финтеха и образования
Беспокоиться за развитие индийского рынка не приходится, говорит региональный менеджер Borzo в Индии Евгения Панфилова. В 2021 году индийские стартапы привлекли $23,5 млрд инвестиций — это почти вдвое больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. За последние несколько лет многие местные стартапы достигли размеров «единорогов» — это платформа обслуживания клиентов Freshworks, сервис доставки еды Zomato, рекрутинговая компания Apna и другие, и вышли на иностранные рынки или биржу.
В Индии развиты EdTech, финтех, Healthcare tech и HR tech — из-за большого кадрового голода в стране, говорит основатель школы данных SkillFactory Александр Турилин. По его мнению, любые проекты, работающие в b2c, в 2022 году интересны местным венчурным фондам.
Индийцы не любят рисковать, поэтому в первое время будет сложно вызвать доверие
Перед запуском в Индии стоит попробовать привлечь клиентов — запустить рекламу в соцсетях, настроить таргет, провести интервью с привлечёнными пользователями. Также можно посетить Индию и осмотреться на месте: как живут люди, что рекламируется, пообщаться с местными венчурными фондами или основателями компаний. Последние довольно открытые, включая гигантов, говорит Турилин. Это поможет лучше узнать основных конкурентов.
Перед запуском SkillFactory собрала сайт, привлекла трафик и нашла менеджера по продажам. В первый месяц работы в Индии продажи были на нуле, говорит Турилин. По его словам, причина в доверии, поскольку индийцы не склонны к риску. Опросы пользователей показали, что клиенты тревожатся по поводу надёжности компании и даже подозревают её в мошенничестве.
В Индии любят расплачиваться наличными
До пандемии большая часть населения Индии пользовалась наличкой, так как люди не доверяют платёжным сервисам, говорит Панфилова. Covid-19 ускорил переход на безналичный расчёт, и теперь многие сервисы перестали принимать наличные.
Для приёма платежей SkillFactory использует индийскую систему платежей Razorpay. Им пользуется и Rebotica, система работает со всеми местными банками и встраивается в любой сайт или приложение, говорит генеральный директор компании Александр Киселёв. В первое время работы в Индии его компания использовала PayPal, но платежи по индийским картам часто отклонялись, поэтому он советует использовать местный эквайринг.
Местные компании делают упор на громкие рекламные кампании, а не на их эффективность
В Индии работают те же рекламные каналы, что и в других странах, рассказывает Турилин. Самые очевидные — контекстная реклама в Google, таргетированная реклама в Facebook и Instagram, прероллы в YouTube.
В Индии распространена WOW-стратегия, говорит Киселёв. Местные пользователи быстро реагируют на рекламные сообщения и часто по-своему их воспринимают, не вчитываясь в то, что в них написано.
В Индии в порядке вещей заявить о своём выходе на рынок масштабной рекламной кампанией, говорит Панфилова. Для местных проектов громко заявить о бренде часто важнее, чем эффективность.
Индийцы часто оставляют отзывы в Twitter
В Индии любят Twitter, поэтому нередко можно встретить персональные похвалы или жалобы вашему менеджеру по продажам в соцсети, говорит Панфилова. Все комментарии, замечания, жалобы, похвалы можно использовать как индикаторы: если вы что-то делаете плохо, то довольно быстро пользователи напишут об этом в соцсетях.
Есть большое отличие от России в плане построения прямых продаж, отмечает Киселёв. Если в России компания будет настойчиво звонить и напоминать о себе, негатив от клиентов только навредит продажам. Но в Индии всё наоборот: клиентам надо постоянно и много напоминать о себе, звонить и предлагать — индийцам это нравится, добавляет он.
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