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Разработчик ПО Luxoft передал российские активы ИТ-группе IBS Статьи редакции

IBS продала свю долю в Luxoft американской DXC Technologies в 2019 году.

  • 20 апреля 2022 года основное юрлицо Luxoft в России, ООО «Люксофт профешнл», перешло во владение структур ИТ-группы IBS, следует из данных «Контур.Фокуса». Внимание на это обратил «Интерфакс».
  • Кипрская Luxoft International передала 100% российского юрлица компаниям ООО «ИБС Ит Услуги» и ООО «Информационные бизнес системы». Они получили 99% и 1% соответственно.
  • В IBS сообщили агентству, что по соглашению Luxoft передаёт ей российский сегмент бизнеса: ООО «Люксофт Профешнл» (Luxoft Professional) и АНО ДПО «Учебный центр Люксофт» (Luxoft Training).
  • Один из крупнейших в России интеграторов IBS основан в 1992 году Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким и специализируется на разработке комплексных ИТ-проектов для бизнеса и госсектора. В 2019 году IBS продала американской DXC Technologies дочернюю Luxoft за $2 млрд.
  • В апреле 2022 года Анатолий Карачинский, который также член наблюдательного совета подсанкционного банка «Открытие», попал под санкции США.
Истории
Евгений Делюкин
Краткая история российско-швейцарской аутсорс-компании Luxoft: от сотрудничества с Boeing до продажи за $2 млрд Статьи редакции

Как развивалась компания, почему её поглотила DXC Technology, и сколько на этом заработали основатели.

Servernews

#новость #luxoft

1008 просмотров
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1 комментарий
Константин Тишаков

А это был один из лучших вариантов работы на аутсорсе и аутстафе. Так же проводились хорошие тренинги.
Решение предсказуемое, однако от этого не менее печальное.

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