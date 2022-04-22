Разработчик ПО Luxoft передал российские активы ИТ-группе IBS Статьи редакции
IBS продала свю долю в Luxoft американской DXC Technologies в 2019 году.
- 20 апреля 2022 года основное юрлицо Luxoft в России, ООО «Люксофт профешнл», перешло во владение структур ИТ-группы IBS, следует из данных «Контур.Фокуса». Внимание на это обратил «Интерфакс».
- Кипрская Luxoft International передала 100% российского юрлица компаниям ООО «ИБС Ит Услуги» и ООО «Информационные бизнес системы». Они получили 99% и 1% соответственно.
- В IBS сообщили агентству, что по соглашению Luxoft передаёт ей российский сегмент бизнеса: ООО «Люксофт Профешнл» (Luxoft Professional) и АНО ДПО «Учебный центр Люксофт» (Luxoft Training).
- Один из крупнейших в России интеграторов IBS основан в 1992 году Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким и специализируется на разработке комплексных ИТ-проектов для бизнеса и госсектора. В 2019 году IBS продала американской DXC Technologies дочернюю Luxoft за $2 млрд.
- В апреле 2022 года Анатолий Карачинский, который также член наблюдательного совета подсанкционного банка «Открытие», попал под санкции США.
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