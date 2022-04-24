За несколько дней до этого за блокировку ресурса выступил Сергей Карякин.

По требованию Генпрокуратуры от 23 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых материалов две ссылки на сайт chess.com, один из главных ресурсов для шахматистов, обратила внимание «Роскомсвобода». По ссылкам были русскоязычные статьи о конфликте на Украине, но из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.

С начала вооружённого конфликта на сайте появилось несколько материалов об украинских игроках, а в апреле администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку с одним из постов о ситуации на Украине. При этом большую часть пользователей из России и Белоруссии не заблокировали — только тех, кто попал под санкции.

17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин, который поддерживает «спецоперацию» с самого начала конфликта, призвал заблокировать сайт. Он похвалил платформу за их работу, но осудил их ограничения для российских игроков и бан своего аккаунта. Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com.

Платформа chess.com объединяет в себе соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.