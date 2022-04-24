Роскомнадзор заблокировал шахматный сайт chess.com — там рассказывали об игроках из Украины Статьи редакции
За несколько дней до этого за блокировку ресурса выступил Сергей Карякин.
По требованию Генпрокуратуры от 23 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых материалов две ссылки на сайт chess.com, один из главных ресурсов для шахматистов, обратила внимание «Роскомсвобода». По ссылкам были русскоязычные статьи о конфликте на Украине, но из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.
С начала вооружённого конфликта на сайте появилось несколько материалов об украинских игроках, а в апреле администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку с одним из постов о ситуации на Украине. При этом большую часть пользователей из России и Белоруссии не заблокировали — только тех, кто попал под санкции.
17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин, который поддерживает «спецоперацию» с самого начала конфликта, призвал заблокировать сайт. Он похвалил платформу за их работу, но осудил их ограничения для российских игроков и бан своего аккаунта. Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com.
Платформа chess.com объединяет в себе соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.
23 апреля Bloomberg написал, что он ушёл из компании, где работал с 2007 года.
История о том, как мы с партнёрами открыли бизнес по производству полезных снеков, столкнулись с трудностями в производстве сырья, получили предложения инвесторов — и никого не выбрали.
1.04.2022 я приобрела в ТРЦ «Лето» (г. Санкт-Петербург) посудомоечную машину в М. Видео и оплатила ее картой в полном размере. 4 апреля, в день назначенной доставки, мне позвонили курьеры и сказали, что из коробки с посудомоечной вывалилась сетевая вилка, она сломана и у нее нет штыря. Мы попросили прислать фото вилки, нам прислали, вилка…
Больше 15 лет Майкл и Бетси Файнберг собирали деньги на запуск продукта-конкурента Microsoft. Хвастались патентами, продавали акции и обещали доходность до 2268%. Правда, бумаги они не регистрировали, патент втайне продали, а сам продукт так никогда и не доработали.
Клоун карякин будет вечно не рукопожатый в шахматном мире. Полный ватный набор - путин тим, сима ленд , мерзкая улыбка, книга про идиотов
Спорт вне политики говорили они.
кто и когда так говорил? в 1948 когда германию и японию не пускали на ОИ? когда 12 лет их олимпийский комитет не признавали? или что? придумали себе повесточку и жалуются на нее, спорт никогда не был и не будет вне политики, и почему должен быть? так можно сказать и экономика вне политики, или что еще придумать?
А почему должен?
Капец, люди всю жизнь положили на спорт, и по сути у них забирают жизнь, там же окно возможностей очень маленькое.
Ну баньте хотя бы тех кто финансирует или поддерживает войну на крайняк, но всех то зачем. Большинство против, а страдают, по сути их настраивают наоборот против себя.
Могли бы и Эйнштейна забанить в 33 году, не пустить в США и так далее, хотя он тоже был жертвой и был против.
Лучшие годы своей жизни вложил в страну, у меня их мало того что на 0 умножили, так еще и окна возможностей не оставили. Только это не какие-то забугорные санкции, а действия одного вполне конкретного человека. Что я такого сделал лично нашему президенту, что он мою жизнь планомерно уничтожает?
Мне сразу в Спортлото писать?
Ну давайте тогда еще по ебалу вам дадим за то, что россиянин, справедливо же.
Так дают же. Прям на митингах и дают. По ебалу, по почкам, по печени. Свои же. Россияне.
Да-да, вы конечно же не поняли, что я написал.
А вы-то поняли, что я написал?
Жизнь у спортсменов забирает все тот же человек, а часть этих спортсменов еще и радуется "величию" и всячески поддерживает.
Здесь речь не про питуна.
А про другие страны и компании, которые ебут вас вместе с питуном на перегонки. Но вам это норм.
Причина почему нас ебут страны и компании - Путин. Нет, нам не норм, что из-за него нас решил выебать весь мир включая Китай. Тех, кто отрыто заявляет, что "не норм" свои же ебут в два раза активнее.
Вот такая правда жизни.
ага ага, а вы не поняли о чем написали вам
каждый спортсмен, выступавший за рф, финансировал войну, а выступающий сейчас - еще и поддерживает
Зеленский и Европа финансирует Путина в разы больше, но ты чего-то не кричишь об этом
Зеленский то чем? Если ты про транзит, то у него контракт с ЕС, прекратить транзит - угробить отношения с Европой. Если про Европу, они боятся что у них будет такая же жопа на производствах что у россии сейчас без санкций. На полное прекращение нужно время. Даже с германией торговали какое-то время во вторую мировую.
Вы сейчас пишите, что они финансируют войну, и это норм. Но спортсменам выступать нельзя, потому что они просто родились в России.
Они жертвы обстоятельств, контрактов, и многолетних планирований, которые за день не обрубишь. А спортсмены, которых банят, это быдлота, которая на лужниках с новой свастикой прыгает.
лол, я надеюсь, что это кто-то просто по жирному троллит на выходных, развлекается...
3 марта 22 года. Не троллит - работает.
ну может ты тогда экономист со стажем объяснишь, как за два месяца полностью перестроить энергетические планы государств, которые устаканивались и опирались на конкретные цифры в течение десятилетий? кто-то начинает, Польша, Литва, страны где меньше промышленности. Германии с машиностроением и хим. промышленностью и всем этим , понятно что нужно больше времени, чтоб не угробить свою страну, как Россия) я бы хотел чтоб было быстрее это, но надо быть реалистом
Ааа ну то есть я должен войти в их положение?
сейчас не повыступать с флагом рф
кто у них забирает жизнь? прыгай дальше в песке, катайся на лыжах в Мурманске, с такими же по разуму
так потому что он был против, и пустили. а если б махал бы на парадах нацистским флагом, а потом через годик захотел сбежать - сомневаюсь, что было бы так же радужно
так говорят только идиоты
Надеюсь, Карякина отовсюду выпиздят.
Он уже какие-то сугубо российские турниры лоббирует. Будет, как Остап Бендер кататься по Васюкам за кремлевские гранты.
Это успех, бюджетным подсососм обеспечил себя, дальше только депутатство,
Вот так, некто Карякин решил за всех шахматистов в России: chess.com не нужен.
Сам ресурс начал заниматься политикой, а не шахматами
Заниматься Политикой - это 2 статьи о Украинских шахматистах. Или бан Карякина ?
Причем я читал эти статьи. https://www.chess.com/ru/news/view/ukrainskie-shakhmatisty-vo-vremia-voiny . И там нет никаких оценочных суждений и даже осуждения. Просто рассказы о том, как поживают Украинские шахматисты в это время, многие из них важные члены сообщества и организаторы турниров на этих площадок.
Ясно понятно.
Так а блокировать-то за что?)
Самая главная угроза безопасности страны устранена, наконец-то!
Вспомнил мультик "Про власть", студия 420, вроде бы. Момент там такой был: во всём виноваты шахматисты!
@GanicusCsw Вот, кстати, подтверждение моей теории. Количество просмотров, оценок и комментариев за промежуток времени говорят сами за себя. Полезный дайджест от Раи Хачатрян и его цифры говорят за себя.
Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com.
Чёт поспешил с баном конкурента, пока запустит - всем похер станет на этот инфоповод.
🤦🏼♂️
поиграли блин
банить игроков на шахматном сайте клоунада, но и банить лучший сайт по обучению игры в шахматы такая же клоунада
В лиге элиты вышел на первое место, решил стату посмотреть, на сколько вперёд ушёл, так окно статы "вечно грузится" уже второй день :/ теперь понятно почему.
Шах и мат
Ситуация: луз-луз. Карякин —долбоеящер, chess — г***оны (с какого хрена вы заменяете мой флаг?), Роскомнадзор — удивил бы, если бы проявил благоразумие. Ипала, как то, жаба гадюку, как говорится....
Со мной периодически иностранцы здоровались по-украински, про славу.
А потом переставали играть :)
Блин, я там играл иногда. Хороший сайт. Правда после 24 февраля не заходил, не в курсе что там про политику было
был хороший, я начинал играть, мне сразу фигню писал какой-то американец.... а еще про наши зомбированные сми пишут или про агрессию
"Сергей Карякин похвалил платформу за их работу..."
А заблокированная платформа: