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TJ

Роскомнадзор заблокировал шахматный сайт chess.com — там рассказывали об игроках из Украины Статьи редакции

За несколько дней до этого за блокировку ресурса выступил Сергей Карякин.

По требованию Генпрокуратуры от 23 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых материалов две ссылки на сайт chess.com, один из главных ресурсов для шахматистов, обратила внимание «Роскомсвобода». По ссылкам были русскоязычные статьи о конфликте на Украине, но из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.

С начала вооружённого конфликта на сайте появилось несколько материалов об украинских игроках, а в апреле администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку с одним из постов о ситуации на Украине. При этом большую часть пользователей из России и Белоруссии не заблокировали — только тех, кто попал под санкции.

17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин, который поддерживает «спецоперацию» с самого начала конфликта, призвал заблокировать сайт. Он похвалил платформу за их работу, но осудил их ограничения для российских игроков и бан своего аккаунта. Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com.

Платформа chess.com объединяет в себе соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.

#новость

2258 просмотров
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47 комментариев
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Евгений Ларин

Клоун карякин будет вечно не рукопожатый в шахматном мире. Полный ватный набор - путин тим, сима ленд , мерзкая улыбка, книга про идиотов

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Павел Воронов
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Дмитрий Малыхин

Спорт вне политики говорили они.

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Неизвестный Неизвестный

кто и когда так говорил? в 1948 когда германию и японию не пускали на ОИ? когда 12 лет их олимпийский комитет не признавали? или что? придумали себе повесточку и жалуются на нее, спорт никогда не был и не будет вне политики, и почему должен быть? так можно сказать и экономика вне политики, или что еще придумать?

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Ware Wow

А почему должен?
Капец, люди всю жизнь положили на спорт, и по сути у них забирают жизнь, там же окно возможностей очень маленькое.

Ну баньте хотя бы тех кто финансирует или поддерживает войну на крайняк, но всех то зачем. Большинство против, а страдают, по сути их настраивают наоборот против себя.

Могли бы и Эйнштейна забанить в 33 году, не пустить в США и так далее, хотя он тоже был жертвой и был против.

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Константин Кузнецов

Лучшие годы своей жизни вложил в страну, у меня их мало того что на 0 умножили, так еще и окна возможностей не оставили. Только это не какие-то забугорные санкции, а действия одного вполне конкретного человека. Что я такого сделал лично нашему президенту, что он мою жизнь планомерно уничтожает?

Мне сразу в Спортлото писать?

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Ware Wow

Ну давайте тогда еще по ебалу вам дадим за то, что россиянин, справедливо же.

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Константин Кузнецов

Так дают же. Прям на митингах и дают. По ебалу, по почкам, по печени. Свои же. Россияне.

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Ware Wow

Да-да, вы конечно же не поняли, что я написал.

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Константин Кузнецов

А вы-то поняли, что я написал?
Жизнь у спортсменов забирает все тот же человек, а часть этих спортсменов еще и радуется "величию" и всячески поддерживает.

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Ware Wow

Здесь речь не про питуна.
А про другие страны и компании, которые ебут вас вместе с питуном на перегонки. Но вам это норм.

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Константин Кузнецов

Причина почему нас ебут страны и компании - Путин. Нет, нам не норм, что из-за него нас решил выебать весь мир включая Китай. Тех, кто отрыто заявляет, что "не норм" свои же ебут в два раза активнее.

Вот такая правда жизни.

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Илья Кофеман

ага ага, а вы не поняли о чем написали вам

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Неизвестный Неизвестный

каждый спортсмен, выступавший за рф, финансировал войну, а выступающий сейчас - еще и поддерживает

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No Name

Зеленский и Европа финансирует Путина в разы больше, но ты чего-то не кричишь об этом

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Неизвестный Неизвестный

Зеленский то чем? Если ты про транзит, то у него контракт с ЕС, прекратить транзит - угробить отношения с Европой. Если про Европу, они боятся что у них будет такая же жопа на производствах что у россии сейчас без санкций. На полное прекращение нужно время. Даже с германией торговали какое-то время во вторую мировую.

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Ware Wow

Вы сейчас пишите, что они финансируют войну, и это норм. Но спортсменам выступать нельзя, потому что они просто родились в России.

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Неизвестный Неизвестный

Они жертвы обстоятельств, контрактов, и многолетних планирований, которые за день не обрубишь. А спортсмены, которых банят, это быдлота, которая на лужниках с новой свастикой прыгает.

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Ware Wow

лол, я надеюсь, что это кто-то просто по жирному троллит на выходных, развлекается...

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Павел

3 марта 22 года. Не троллит - работает.

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Неизвестный Неизвестный

ну может ты тогда экономист со стажем объяснишь, как за два месяца полностью перестроить энергетические планы государств, которые устаканивались и опирались на конкретные цифры в течение десятилетий? кто-то начинает, Польша, Литва, страны где меньше промышленности. Германии с машиностроением и хим. промышленностью и всем этим , понятно что нужно больше времени, чтоб не угробить свою страну, как Россия) я бы хотел чтоб было быстрее это, но надо быть реалистом

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No Name

Ааа ну то есть я должен войти в их положение?

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Иван Шеметов

сейчас не повыступать с флагом рф

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madkliq

кто у них забирает жизнь? прыгай дальше в песке, катайся на лыжах в Мурманске, с такими же по разуму

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Неизвестный Неизвестный

так потому что он был против, и пустили. а если б махал бы на парадах нацистским флагом, а потом через годик захотел сбежать - сомневаюсь, что было бы так же радужно

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madkliq

так говорят только идиоты

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Aleksandr Makarov

Надеюсь, Карякина отовсюду выпиздят.

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Васисуалий Лоханкин

Он уже какие-то сугубо российские турниры лоббирует. Будет, как Остап Бендер кататься по Васюкам за кремлевские гранты.

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madkliq

Это успех, бюджетным подсососм обеспечил себя, дальше только депутатство,

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Vait Vait

Вот так, некто Карякин решил за всех шахматистов в России: chess.com не нужен.

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Ренат Зайдуллин

Сам ресурс начал заниматься политикой, а не шахматами

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Stas Vasilevskii

Заниматься Политикой - это 2 статьи о Украинских шахматистах. Или бан Карякина ?

Причем я читал эти статьи. https://www.chess.com/ru/news/view/ukrainskie-shakhmatisty-vo-vremia-voiny . И там нет никаких оценочных суждений и даже осуждения. Просто рассказы о том, как поживают Украинские шахматисты в это время, многие из них важные члены сообщества и организаторы турниров на этих площадок.

Ясно понятно.

Новости шахмат и репортажи с турниров
Следите за последними новостями из мира шахмат. Горячие репортажи о турнирах, соревнованиях…
www.chess.com
Украинские шахматисты во время войны
В четверг 24 февраля 2022 года 19-летний гроссмейстер Кирилл Шевченко и его семья проснулись от…
www.chess.com
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Vait Vait

Так а блокировать-то за что?)

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Isoprene

Самая главная угроза безопасности страны устранена, наконец-то!

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Вадим Д.

Вспомнил мультик "Про власть", студия 420, вроде бы. Момент там такой был: во всём виноваты шахматисты!

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Vait Vait

@GanicusCsw Вот, кстати, подтверждение моей теории. Количество просмотров, оценок и комментариев за промежуток времени говорят сами за себя. Полезный дайджест от Раи Хачатрян и его цифры говорят за себя.

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Павел

Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com.
 Чёт поспешил с баном конкурента, пока запустит - всем похер станет на этот инфоповод.

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Небесный томагавк_два

🤦🏼‍♂️

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Денис Султан

поиграли блин

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Иван Шеметов

банить игроков на шахматном сайте клоунада, но и банить лучший сайт по обучению игры в шахматы такая же клоунада

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Борис Хмелев

В лиге элиты вышел на первое место, решил стату посмотреть, на сколько вперёд ушёл, так окно статы "вечно грузится" уже второй день :/ теперь понятно почему.

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Алексей Светлов

Шах и мат

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Ashbringer

Ситуация: луз-луз. Карякин —долбоеящер, chess — г***оны (с какого хрена вы заменяете мой флаг?), Роскомнадзор — удивил бы, если бы проявил благоразумие. Ипала, как то, жаба гадюку, как говорится....

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A.A. Rayskiy

Со мной периодически иностранцы здоровались по-украински, про славу.
А потом переставали играть :)

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Лев Коптев

Блин, я там играл иногда. Хороший сайт. Правда после 24 февраля не заходил, не в курсе что там про политику было

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best planken

был хороший, я начинал играть, мне сразу фигню писал какой-то американец.... а еще про наши зомбированные сми пишут или про агрессию

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Людовед Душелюб

"Сергей Карякин похвалил платформу за их работу..."
А заблокированная платформа:

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