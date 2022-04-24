Apple уведомила некоторых разработчиков, что удалит их приложения из App Store, если их давно не обновляли Статьи редакции
Это делается в рамках процесса «улучшения магазина приложений».
Письмом Apple поделились несколько разработчиков в Twitter. Компания заявила, что в рамках инициативы «улучшения магазина» она пересматривает приложения и помечает те, которые не обновлялись «уже значительное время». Их собираются удалить в течение 30 дней.
Чтобы предотвратить удаление, разработчики должны выпустить обновление. Что должно входить в него, не уточняется, поэтому неясно, будет ли достаточно самого факта релиза апдейта.
Судя по твитам, уведомление получают разработчики игр, которые не выпускали обновления два года или дольше.
Сама Apple на своём сайте говорит, что инициатива должна упростить поиск работоспособных и актуальных приложений.
Разработчики раскритиковали Apple за такой подход, из-за которого из магазина могут удалить полностью рабочие инди-игры.
История о том, как мы с партнёрами открыли бизнес по производству полезных снеков, столкнулись с трудностями в производстве сырья, получили предложения инвесторов — и никого не выбрали.
За несколько дней до этого за блокировку ресурса выступил Сергей Карякин.
Всем привет пользовался я Avito достаточно давно не нарушал каких либо правил имел достаточно высокий рейтинг и положительные отзывы от покупателей. И в один прекрасный день решаю купить платное продвижения объявления в Avito все оплачиваю и через день вуаля мой профиль блокируют и мне приходит сообщения
Новые форматы экрана, новые политики отслеживания, иногда новая разрядность процессоров. Обновлять - надо.
Ну вот разраб обновил игру род разрешение нового телефона и все. Дальше то что? Ему над обязательно еще чет делать, для чего?
Так два года как не обновил. Зато в Твиттер пожаловался.
Можно же поступить по другому и старый софт сделать неподдерживаемым на новых версиях иос, если не обновляется приложение)
Зачем игру 2009 года оптимизировать под 13 айфон, кто захочет-поиграет на своем 3гс
Это работает не совсем так 🤓
Ага, сейчас, если не заставлять разрабов обновлять приложения - у пользователей старых телефонов будет что поставить на телефон из AppStore. И как тогда заставлять людей обновлять телефоны?
Разрабы фонариков: ну да ну да, пошли мы нахер 😁
Вспоминается, как в камеди Воля рассказывал, что ему обновление Библии пришло
Главное чтоб не удалили из телефонов пользователей со своими санкциями мудреными
Прием оплаты от русскоязычных юзеров эпл не хочет возобновить?