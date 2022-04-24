Это делается в рамках процесса «улучшения магазина приложений».

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Письмом Apple поделились несколько разработчиков в Twitter. Компания заявила, что в рамках инициативы «улучшения магазина» она пересматривает приложения и помечает те, которые не обновлялись «уже значительное время». Их собираются удалить в течение 30 дней.

Чтобы предотвратить удаление, разработчики должны выпустить обновление. Что должно входить в него, не уточняется, поэтому неясно, будет ли достаточно самого факта релиза апдейта.

Судя по твитам, уведомление получают разработчики игр, которые не выпускали обновления два года или дольше.

emilia ✨ @lazerwalker .@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”



Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. Apple удаляет несколько моих старых игр, поскольку они «не обновлялись уже значительное время». Игры могут существовать как законченный продукт! Эти бесплатные проекты не подходят для постоянного обновления или сервисной модели, это законченные работы многолетней давности.

Сама Apple на своём сайте говорит, что инициатива должна упростить поиск работоспособных и актуальных приложений.

Мы начинаем постоянный процесс проверки и удаления приложений, которые больше не работают так, как задумывалось, не соответствуют нашим правилам или устарели. Apple