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Apple уведомила некоторых разработчиков, что удалит их приложения из App Store, если их давно не обновляли Статьи редакции

Это делается в рамках процесса «улучшения магазина приложений».

1872 просмотров

Письмом Apple поделились несколько разработчиков в Twitter. Компания заявила, что в рамках инициативы «улучшения магазина» она пересматривает приложения и помечает те, которые не обновлялись «уже значительное время». Их собираются удалить в течение 30 дней.

Чтобы предотвратить удаление, разработчики должны выпустить обновление. Что должно входить в него, не уточняется, поэтому неясно, будет ли достаточно самого факта релиза апдейта.

Судя по твитам, уведомление получают разработчики игр, которые не выпускали обновления два года или дольше.

emilia ✨ @lazerwalker
.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”

Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago.
Apple удаляет несколько моих старых игр, поскольку они «не обновлялись уже значительное время». Игры могут существовать как законченный продукт! Эти бесплатные проекты не подходят для постоянного обновления или сервисной модели, это законченные работы многолетней давности.

Сама Apple на своём сайте говорит, что инициатива должна упростить поиск работоспособных и актуальных приложений.

Мы начинаем постоянный процесс проверки и удаления приложений, которые больше не работают так, как задумывалось, не соответствуют нашим правилам или устарели.

Apple

Разработчики раскритиковали Apple за такой подход, из-за которого из магазина могут удалить полностью рабочие инди-игры.

#новость #apple

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10 комментариев
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Юрий Б.

Новые форматы экрана, новые политики отслеживания, иногда новая разрядность процессоров. Обновлять - надо.

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Влад

Ну вот разраб обновил игру род разрешение нового телефона и все. Дальше то что? Ему над обязательно еще чет делать, для чего?

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Юрий Б.

Так два года как не обновил. Зато в Твиттер пожаловался.

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Максим Першин

Можно же поступить по другому и старый софт сделать неподдерживаемым на новых версиях иос, если не обновляется приложение)
Зачем игру 2009 года оптимизировать под 13 айфон, кто захочет-поиграет на своем 3гс

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Ildarik

Это работает не совсем так 🤓

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Голубой кофе

Ага, сейчас, если не заставлять разрабов обновлять приложения - у пользователей старых телефонов будет что поставить на телефон из AppStore. И как тогда заставлять людей обновлять телефоны?

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Вадим Парамонов

Разрабы фонариков: ну да ну да, пошли мы нахер 😁

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Роман Анисимов

Вспоминается, как в камеди Воля рассказывал, что ему обновление Библии пришло

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Игорь Мягков

Главное чтоб не удалили из телефонов пользователей со своими санкциями мудреными

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Onetwo Threefour

Прием оплаты от русскоязычных юзеров эпл не хочет возобновить?

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