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Сервисы
Ануш Алексанян

VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями Статьи редакции

Там можно будет проводить киберспортивные стримы и организовывать турниры.

2524 просмотров

Сейчас в каталоге VK Play представлены 80 платных и больше 12 тысяч бесплатных игр — от легких головоломок до хардкорного экшена, сообщили в компании. Играть в них можно на ПК или через технологии облачного гейминга.

Также через VK Play можно организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные. Компания планирует до конца 2022 года запустить дополнительные возможности для авторов контента, интеграцию с соцсетями и другое.

Интерес к играм постоянно растет: они становятся не только развлечением, но и профессией и инструментом для проявления своего потенциала. Именно поэтому мы запускаем VK Play — удобную и безопасную площадку, которая станет единой точкой доступа для всего игрового сообщества в стране.

Артем Черменин
директор по стратегическому развитию VK Play

В будущем VK планирует запустить на платформе собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить число киберспортивных мероприятий.

  • По данным My.Games, игрового подразделения VK, объём российского игрового рынка в 2021 году составил 177 млрд рублей. Аудитория геймеров насчитывает более 80 млн человек.

#новости #vk #гейминг

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VC60
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24 комментария
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Грустный блик

Как стремительно с колен встает страна. Часом назад VK плакались, что им серверов не хватает.

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D. Trump

Ныть и просить помощи никто не запрещает, даже если это и не сильно соответствует действительности :D Представьте, у вас все хорошо, а тут еще и помощь прилетает, вообще збс же.

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Карина Евгеньевна

Быстро подсуетились

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Иван Шеметов

Мистер Мэддисон передает привет

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Гальгомеж Тындербаев

Вы хотели сказать: «Дед Пердед передаёт привет»?

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Roberto Martinez

Произошло отрицательное падение штанов ?

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Maxim Navarski

выглядит как говно сервис

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Pavel Petel

Так бета. Но не взлетит так как есть стим.

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Yurii Bychkov

Мыло-ру раньше занималось локализаторством иностранных проектов и профессионально их хоронило из-за неуемной жажды наживы. Как бы мыло-ру не пряталось на новыми названиями, суть не меняется.

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Andrey Kulakov

Пока ещё есть))

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Pavel Petel

Не будет стим, будут диски с пиратской подборкой.

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Aleksey Bobkov

нэйминг в вк это какое то днище ебаное

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D. Trump

ВК в принципе днище само по себе.

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Кир Кондратьев

Хороший вариант на случай чебурнета. Нужно чекнуть

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Тимур Петров

Хороший вариант на случай чебурнета это иметь на каждого члена семьи по 10к баксов, авиабилеты и ВНЖ в другой стране.

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Pavel Petel

На случай чебурнета будет достаточное количество других вариантов.

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Rayskiy Nastroy

Как и Мейл Геймс. Будет одно инди-фуфло...
Даже платно в стоящие игры не сможешь поиграть.

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Анатолий Калугин

Только 10 минут читал что vk просит помощи минфин в поиске поставщика который сможет продать 10 тыс.серверов и тут ...

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Олег Павлов

от легких головоломок до хардкорного экшена
 Подходит всем, независимо от отношения к ситуации в стране?)

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Parkhat Tashmetov

Почините кабинет лучше! Даже заблокированным инстаграмом не можете конкурировать ((((

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D. Trump

Это они Twitch что-ли хотят импортозаместить?

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Mr Yellow

Zаигры )

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D. Trump

ZаИгры от Vконтакте :D

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Ivan Kuzikov

Как там WASD поживает от МТС. По мне все что попадает в mail ru груп превращается в унылое говно. Ну и это так не работает, площадка интересна когда она международная.

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