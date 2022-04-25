VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями Статьи редакции
Там можно будет проводить киберспортивные стримы и организовывать турниры.
Сейчас в каталоге VK Play представлены 80 платных и больше 12 тысяч бесплатных игр — от легких головоломок до хардкорного экшена, сообщили в компании. Играть в них можно на ПК или через технологии облачного гейминга.
Также через VK Play можно организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные. Компания планирует до конца 2022 года запустить дополнительные возможности для авторов контента, интеграцию с соцсетями и другое.
В будущем VK планирует запустить на платформе собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить число киберспортивных мероприятий.
- По данным My.Games, игрового подразделения VK, объём российского игрового рынка в 2021 году составил 177 млрд рублей. Аудитория геймеров насчитывает более 80 млн человек.
И выплатить компенсацию за прекращение работы в стране, её размер пока не определён.
О том, как «Альфа-Банк» без предупреждения списывает немаленькие суммы в качестве комиссий, уже многие наслышаны (а кто-то еще и в полной мере испытал на себе), но полный игнор жалобы клиента и отказ сотрудников отвечать что-то, кроме "через 2-3 дня точно рассмотрим жалобу", на протяжении почти месяца - это уже вишенка на торте!
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
Как стремительно с колен встает страна. Часом назад VK плакались, что им серверов не хватает.
Ныть и просить помощи никто не запрещает, даже если это и не сильно соответствует действительности :D Представьте, у вас все хорошо, а тут еще и помощь прилетает, вообще збс же.
Быстро подсуетились
Мистер Мэддисон передает привет
Вы хотели сказать: «Дед Пердед передаёт привет»?
Произошло отрицательное падение штанов ?
выглядит как говно сервис
Так бета. Но не взлетит так как есть стим.
Мыло-ру раньше занималось локализаторством иностранных проектов и профессионально их хоронило из-за неуемной жажды наживы. Как бы мыло-ру не пряталось на новыми названиями, суть не меняется.
Пока ещё есть))
Не будет стим, будут диски с пиратской подборкой.
нэйминг в вк это какое то днище ебаное
ВК в принципе днище само по себе.
Хороший вариант на случай чебурнета. Нужно чекнуть
Хороший вариант на случай чебурнета это иметь на каждого члена семьи по 10к баксов, авиабилеты и ВНЖ в другой стране.
На случай чебурнета будет достаточное количество других вариантов.
Как и Мейл Геймс. Будет одно инди-фуфло...
Даже платно в стоящие игры не сможешь поиграть.
Только 10 минут читал что vk просит помощи минфин в поиске поставщика который сможет продать 10 тыс.серверов и тут ...
от легких головоломок до хардкорного экшена
Подходит всем, независимо от отношения к ситуации в стране?)
Почините кабинет лучше! Даже заблокированным инстаграмом не можете конкурировать ((((
Это они Twitch что-ли хотят импортозаместить?
Zаигры )
ZаИгры от Vконтакте :D
Как там WASD поживает от МТС. По мне все что попадает в mail ru груп превращается в унылое говно. Ну и это так не работает, площадка интересна когда она международная.