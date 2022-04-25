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Сервисы
Маша Цепелева

МТС запустил бесплатный сервис для сбора документов при регистрации ООО и ИП Статьи редакции

Подать документы в налоговую тоже можно онлайн, перед этим приедет курьер сервиса, чтобы проверить данные.

  • МТС запустил сервис, который поможет оформить пакет документов для открытия ИП или ООО. Для этого надо заполнить анкету, в среднем это занимает 15 минут.
  • Нужен будет номер СНИЛС, паспорт, заявка на открытие расчетного счёта в одном из банков-партнёров: «Альфа-банке», «Тинькофф», «Сбере», «Открытии» и других.
  • Сервис сформирует пакет документов для подачи в налоговую службу. Их можно скачать и самостоятельно отвезти в налоговую или подать онлайн через сервис. Тогда приедет курьер, проверит корректность данных, поможет бесплатно выпустить электронную цифровую подпись, которой можно будет подписать документы перед отправкой в ФНС.
  • Бесплатная регистрация ООО есть у некоторых банков при открытии у них расчётного счёта. Например, у ВТБ, «Тинькофф» и других.

#новость #мтс

840 просмотров
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19 комментариев
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Балкон.Ру

Если вы получаете нечто бесплатно, помните:
вы не клиент, вы – товар.

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sles

про opensource Вы не слышали, верно? :-)

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Алексей Никитенко

Это явно не про МТС.

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sles

так не надо обобщать и вообще штампами писать.

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D. Trump

А, тот самый, который с началом всех известных событий показал свою ненадежность и даже опасность? Да, слышали конечно же.

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sles

"ненадежность и даже опасность?" а вот такого я не слышал.

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D. Trump

Когда авторы некоторых популярных библиотек которыми пользуются многие люди/компании начали встраивать деструктивный код в них, пропаганду (это самое мелкое) и прочие радости/гадости.

Самый последний яркий пример "node-ipc" либа использующаяся много где (в том числе в инсталляторе популярного фреймворка Vue.js), детектит IP и если машина имеет IP Беларуси/России, портит данные на этой машине затирая их.
Таких примеров не один.

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sles

это всё про js. ну и про отсутствие у хипстоты понятия об ИБ как таковом.

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D. Trump

Вы не правы, это не ограничивается только JS, и не только хипстотой.

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sles

прав :-)

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Vlad9ka

Ну не факт. Я создавал ИП в «мой бизнес» они не взяли ничего, правда мой номер утек и звонили и предлагали расчетный, но так везде

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Специализированный кубок

Лучше бы "один крупный федеральный оператор" МТС перестал мне звонить "случайно набирая номер" и предлагать домашний интернет. Был бы очень признателен. Ну или сервис бы сделал, где бы можно было от таких звонков отказаться.

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Настя Савельева

Не дай боже там засветить свои контактные данные, зная как мтс потом наявривает с предложениями разной степени пристойности

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D. Trump

Регистрируйте с левым номером телефона, пусть "наяривают" на пустышку, кто мешает.

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Koan

Ждём утечку в свободном доступе

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Вадим Д.

Всё написано, кроме того, как мтс будет использовать собранные данные. А использовать они их явно будут, просто вариантов довольно много.
А то, что сервис бесплатный - это хорошо.
Сарказм.

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Анатолий Калугин

Бесплатного в этой жизни нет ничего.Заплатите просто не сразу и дороже чем деньгами

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Алексей Дымов

Самое интересное, что МТС это не делает для МТС банка. Лебедь раком щуку

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Василий Степанофф

Самое время открывать в РФ ООО или ИП

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