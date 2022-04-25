МТС запустил бесплатный сервис для сбора документов при регистрации ООО и ИП Статьи редакции
Подать документы в налоговую тоже можно онлайн, перед этим приедет курьер сервиса, чтобы проверить данные.
- МТС запустил сервис, который поможет оформить пакет документов для открытия ИП или ООО. Для этого надо заполнить анкету, в среднем это занимает 15 минут.
- Нужен будет номер СНИЛС, паспорт, заявка на открытие расчетного счёта в одном из банков-партнёров: «Альфа-банке», «Тинькофф», «Сбере», «Открытии» и других.
- Сервис сформирует пакет документов для подачи в налоговую службу. Их можно скачать и самостоятельно отвезти в налоговую или подать онлайн через сервис. Тогда приедет курьер, проверит корректность данных, поможет бесплатно выпустить электронную цифровую подпись, которой можно будет подписать документы перед отправкой в ФНС.
- Бесплатная регистрация ООО есть у некоторых банков при открытии у них расчётного счёта. Например, у ВТБ, «Тинькофф» и других.
И выплатить компенсацию за прекращение работы в стране, её размер пока не определён.
О том, как «Альфа-Банк» без предупреждения списывает немаленькие суммы в качестве комиссий, уже многие наслышаны (а кто-то еще и в полной мере испытал на себе), но полный игнор жалобы клиента и отказ сотрудников отвечать что-то, кроме "через 2-3 дня точно рассмотрим жалобу", на протяжении почти месяца - это уже вишенка на торте!
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Там можно будет проводить киберспортивные стримы и организовывать турниры.
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
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про opensource Вы не слышали, верно? :-)
Это явно не про МТС.
так не надо обобщать и вообще штампами писать.
А, тот самый, который с началом всех известных событий показал свою ненадежность и даже опасность? Да, слышали конечно же.
"ненадежность и даже опасность?" а вот такого я не слышал.
Когда авторы некоторых популярных библиотек которыми пользуются многие люди/компании начали встраивать деструктивный код в них, пропаганду (это самое мелкое) и прочие радости/гадости.
Самый последний яркий пример "node-ipc" либа использующаяся много где (в том числе в инсталляторе популярного фреймворка Vue.js), детектит IP и если машина имеет IP Беларуси/России, портит данные на этой машине затирая их.
Таких примеров не один.
это всё про js. ну и про отсутствие у хипстоты понятия об ИБ как таковом.
Вы не правы, это не ограничивается только JS, и не только хипстотой.
прав :-)
Ну не факт. Я создавал ИП в «мой бизнес» они не взяли ничего, правда мой номер утек и звонили и предлагали расчетный, но так везде
Лучше бы "один крупный федеральный оператор" МТС перестал мне звонить "случайно набирая номер" и предлагать домашний интернет. Был бы очень признателен. Ну или сервис бы сделал, где бы можно было от таких звонков отказаться.
Не дай боже там засветить свои контактные данные, зная как мтс потом наявривает с предложениями разной степени пристойности
Регистрируйте с левым номером телефона, пусть "наяривают" на пустышку, кто мешает.
Ждём утечку в свободном доступе
Всё написано, кроме того, как мтс будет использовать собранные данные. А использовать они их явно будут, просто вариантов довольно много.
А то, что сервис бесплатный - это хорошо.
Сарказм.
Бесплатного в этой жизни нет ничего.Заплатите просто не сразу и дороже чем деньгами
Самое интересное, что МТС это не делает для МТС банка. Лебедь раком щуку
Самое время открывать в РФ ООО или ИП