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Гуманитарный диод

«Газпром-медиа» запустит собственную аудиоплатформу — с подкастами и радио Статьи редакции

Она должна стать «естественным выбором» для слушателей.

  • О запуске сервиса объявил гендиректор холдинга Александр Жаров, пишут «РИА Новости». Рабочее название приложения — «АудиоКлуб».
  • На платформе будет доступен «весь спектр аудиоконтента», который есть в стране: от подкастов до эфиров радиостанций. Кроме того, на ней будут представлены и сервисы самого холдинга, включая радиостанцию «ГПМ Радио».
  • Жаров заявил, что «АудиоКлуб» должен стать «естественным выбором» для слушателей. Сервис дополнит линейку цифровых сервисов «Газпром-медиа»: в неё уже входят Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть с вертикальными видео Yappy.
  • Также «Газпром-медиа» будет поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих и помогать им находить свою аудиторию. По данным «РИА Новости» запуск приложения состоится осенью 2022 года.
  • В начале апреля «Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации и монетизацию контента. До этого компания обещала сделать платформу «не хуже YouTube».

#новость #газпроммедиа

1793 просмотров
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0
31 комментарий
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Руссиано Цикорини

Жаров заявил, что «АудиоКлуб» должен стать «естественным выбором» для слушателей
 должен стать «естественным выбором»
 Иначе отключат газ?

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а б

Классика. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа, а если не будут брать, отключим газ.

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Олег Саенов

иначе пустят гаz

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Дмитрий Леонов

Наоборот,пустят ...

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Михаил Качалов

Иначе отключат газ?
 - Вы "Эхо Москвы" слушали чтобы Вам газ не отключили? И не надо оправдываться, Ваш ip уже в списке

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Sergey Tischenko

Можно уже писать новости когда они что-то сделали, а не пообещали? Спасибо

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Dmitry Kiselev

Вообще шикарное предложение, причем для всех СМИ. Сколько пустого трепа в инфопространстве можно было бы отсеять.

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Evil Pechenka

Успехов!

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Anton Innokentievich

типичные виси-комментаторы комментируют так ↑. Что вам еще искать на этой помойке?

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Юрий Б.

а как бы вас устроило, чтобы виси-комментаторы комментировали? ну чтоб не было помойкой.

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Павел Родюков

Gazify?

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Евгений Пинчук

VGaze

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а б

Боюсь, что ничего они не запустят. Вот недавно сервис ЗВУК анонсировал, что артисту можно самостоятельно загружать и продвигать свое творчество. Даже VC новость выкатили. Я наивный, конечно попытался, и вот скриншот ответа техподдержки. Видимо они разрываются между звонками пенсионеров и прочих клиентов Сбера, что просто придумали новость и сами ее опровергли.

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неформат

очередной соловьиный кисель фм

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Михаил Качалов

очередной соловьиный кисель фм
 - то ли дело "Эхо Москвы"! Там всё круче было ...

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Абсолютный татарин

На "Эхо Москвы" приходили разные люди с разными мнениями, туда приглашали и Навальных-Яшиных и Киселёвых-Соловьёвых одновременно и давали много прямой речи. Без манипуляций и пропаганды.

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Нина Кузнецова

Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть с вертикальными видео Yappy... теперь еще Аудиоклуб - там, вообще, хоть кто-то сидит? Как туда, вообще, аудитория попадает? По ссылке от Бузовой?

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Михаил Качалов

По ссылке от Бузовой?
 - откуда Вы узнали о Бузовой?

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Илья Зубов

Вот чего не ожидал,того не ожидал

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Илья Попов

Если ожидать неожиданного, то ничто и никто не застанет нас врасплох.😊☝️

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Кремлебот

Может сначала сделать в Рутюбе систему рекомендаций, которая хоть как-то бы напоминала систему рекомендаций в Ютубе?

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Михаил Качалов

Может сначала сделать в Рутюбе
 - простите, Вы сейчас с кем общаетесь?

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D. Trump

Кто их целевая аудитория и как они собираются ее привлекать?

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Творческий Потанцевал

Ну наконец то

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Абсолютный татарин

Сначала прочитал "единственным выбором" и не удивился. С нынешними тенденциями.

Дайте угадаю, контент будет загружаться только с премодерацией как на RuTube и авторизация через Госуслуги, чтобы не дай бох никакого свободомыслия и несогласованной информации?

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Зайка

Спасибо, что сообщили. Обязательно не буду пользоваться.)

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Артем Порубаев

Пускай наладят работу существующих сервисов чтобы без костылей работало. Потом вводят новые направления.

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Михаил Качалов

Пускай наладят работу существующих сервисов
 - о чем речь вообще? Какие у «Газпром-медиа» есть сервисы? Я просто не в курсе

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Артем Порубаев

Там же написано, что рутьюб и пр.

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Dmitry Martemyanov

Не удержался... «Газпром-медиа» запустит собственную аудиоплатформу — с блекджеком и онлифансом

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Alex Alexeev

Как там конкурент тик тока поживает?)

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