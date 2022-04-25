«Газпром-медиа» запустит собственную аудиоплатформу — с подкастами и радио Статьи редакции
Она должна стать «естественным выбором» для слушателей.
- О запуске сервиса объявил гендиректор холдинга Александр Жаров, пишут «РИА Новости». Рабочее название приложения — «АудиоКлуб».
- На платформе будет доступен «весь спектр аудиоконтента», который есть в стране: от подкастов до эфиров радиостанций. Кроме того, на ней будут представлены и сервисы самого холдинга, включая радиостанцию «ГПМ Радио».
- Жаров заявил, что «АудиоКлуб» должен стать «естественным выбором» для слушателей. Сервис дополнит линейку цифровых сервисов «Газпром-медиа»: в неё уже входят Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть с вертикальными видео Yappy.
- Также «Газпром-медиа» будет поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих и помогать им находить свою аудиторию. По данным «РИА Новости» запуск приложения состоится осенью 2022 года.
- В начале апреля «Газпром-медиа» перезапустила Rutube — добавила просмотр видео без регистрации и монетизацию контента. До этого компания обещала сделать платформу «не хуже YouTube».
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Жаров заявил, что «АудиоКлуб» должен стать «естественным выбором» для слушателей
должен стать «естественным выбором»
Иначе отключат газ?
Классика. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа, а если не будут брать, отключим газ.
иначе пустят гаz
Наоборот,пустят ...
Иначе отключат газ?
- Вы "Эхо Москвы" слушали чтобы Вам газ не отключили? И не надо оправдываться, Ваш ip уже в списке
Можно уже писать новости когда они что-то сделали, а не пообещали? Спасибо
Вообще шикарное предложение, причем для всех СМИ. Сколько пустого трепа в инфопространстве можно было бы отсеять.
Успехов!
типичные виси-комментаторы комментируют так ↑. Что вам еще искать на этой помойке?
а как бы вас устроило, чтобы виси-комментаторы комментировали? ну чтоб не было помойкой.
Gazify?
VGaze
Боюсь, что ничего они не запустят. Вот недавно сервис ЗВУК анонсировал, что артисту можно самостоятельно загружать и продвигать свое творчество. Даже VC новость выкатили. Я наивный, конечно попытался, и вот скриншот ответа техподдержки. Видимо они разрываются между звонками пенсионеров и прочих клиентов Сбера, что просто придумали новость и сами ее опровергли.
очередной соловьиный кисель фм
очередной соловьиный кисель фм
- то ли дело "Эхо Москвы"! Там всё круче было ...
На "Эхо Москвы" приходили разные люди с разными мнениями, туда приглашали и Навальных-Яшиных и Киселёвых-Соловьёвых одновременно и давали много прямой речи. Без манипуляций и пропаганды.
Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть с вертикальными видео Yappy... теперь еще Аудиоклуб - там, вообще, хоть кто-то сидит? Как туда, вообще, аудитория попадает? По ссылке от Бузовой?
По ссылке от Бузовой?
- откуда Вы узнали о Бузовой?
Вот чего не ожидал,того не ожидал
Если ожидать неожиданного, то ничто и никто не застанет нас врасплох.😊☝️
Может сначала сделать в Рутюбе систему рекомендаций, которая хоть как-то бы напоминала систему рекомендаций в Ютубе?
Может сначала сделать в Рутюбе
- простите, Вы сейчас с кем общаетесь?
Кто их целевая аудитория и как они собираются ее привлекать?
Ну наконец то
Сначала прочитал "единственным выбором" и не удивился. С нынешними тенденциями.
Дайте угадаю, контент будет загружаться только с премодерацией как на RuTube и авторизация через Госуслуги, чтобы не дай бох никакого свободомыслия и несогласованной информации?
Спасибо, что сообщили. Обязательно не буду пользоваться.)
Пускай наладят работу существующих сервисов чтобы без костылей работало. Потом вводят новые направления.
Пускай наладят работу существующих сервисов
- о чем речь вообще? Какие у «Газпром-медиа» есть сервисы? Я просто не в курсе
Там же написано, что рутьюб и пр.
Не удержался... «Газпром-медиа» запустит собственную аудиоплатформу — с блекджеком и онлифансом
Как там конкурент тик тока поживает?)