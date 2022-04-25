Директор по продукту «Юлы» Егор Данилов покинет свою должность Статьи редакции
Его место займёт управляющий директор «VK Работы» Алла Аршевская.
Об этом Данилов сообщил в своём Telegram-канале. Он написал, что впереди его ждёт саббатикал — неоплачиваемый отпуск с сохранением должности. В компании подтвердили, что Данилов находится в отпуске за свой счёт.
До «Юлы» Данилов работал в «Одноклассниках» и занимался монетизацией, e-commerce и игровой платформой в соцсети. Также он шесть лет проработал директором по продукту в онлайн-кинотеатре ivi.
В «Юле» рассказали vc.ru, что Данилов покинет проект, чтобы «посвятить время поиску себя». Его место займёт Алла Аршевская, управляющий директор «VK Работы», о закрытии которой VK объявила 19 апреля. «Юла» при этом продолжит работу.
До этого Аршевская была директором по продукту в «Яндекс.Недвижимости» и около трёх лет проработала в «Циане».
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