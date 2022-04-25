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Гуманитарный диод

Директор по продукту «Юлы» Егор Данилов покинет свою должность Статьи редакции

Его место займёт управляющий директор «VK Работы» Алла Аршевская.

Об этом Данилов сообщил в своём Telegram-канале. Он написал, что впереди его ждёт саббатикал — неоплачиваемый отпуск с сохранением должности. В компании подтвердили, что Данилов находится в отпуске за свой счёт.

Я заканчиваю 3 прекрасных года, которые я провел в «Юле». Искренне люблю команду и продукт, я с огромным удовольствием провел каждый день в VK, начиная с «Одноклассников» и заканчивая «Юлой».

Егор Данилов
директор по продукту «Юлы»

До «Юлы» Данилов работал в «Одноклассниках» и занимался монетизацией, e-commerce и игровой платформой в соцсети. Также он шесть лет проработал директором по продукту в онлайн-кинотеатре ivi.

В «Юле» рассказали vc.ru, что Данилов покинет проект, чтобы «посвятить время поиску себя». Его место займёт Алла Аршевская, управляющий директор «VK Работы», о закрытии которой VK объявила 19 апреля. «Юла» при этом продолжит работу.

До этого Аршевская была директором по продукту в «Яндекс.Недвижимости» и около трёх лет проработала в «Циане».

#новость #юла

886 просмотров
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6 комментариев
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Nice Man

В смысле поиску себя посвятит. А до этого это что было?

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Andrei M

до этого в юлу играл.

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Andrei M

Хуже не будет. Некуда.

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Лаврентий Петренко

Бедолага, совсем себя потерял...

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Евгений Дроздов

Закрутился... Завертелся...

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Дмитрий Филиппов

Продуктового директора, сменили на операционного?

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