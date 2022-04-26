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Славянский американец

«Медуза»: «Яндекс» собирается разделиться на две компании — российскую и международную Статьи редакции

У международной компании, возможно, будет другой бренд и название.

4196 просмотров

«Среди сотрудников сейчас большой запрос на то, чтобы “Яндекс” предоставил бы возможность зарабатывать в других странах, а для этого нужно, чтобы появлялись иностранные юрлица», — рассказал «Медузе» источник в «Яндексе».

По словам источника издания в руководстве компании, «Яндекс» будет делиться на две половины. Одна — российский «Яндекс», который будет процветать в России, но это будет другой «Яндекс». Вторая — международный «Яндекс» с другим брендом и названием, построенный выходцами из компании.

«Есть разные сервисы, которые уже успешно развиваются в разных странах, и сейчас стало совершенно понятно, что развивать их так, как хотелось, просто невозможно», — говорит он. Компания останется в стране и продолжит развиваться в России.

По данным источника, близкого к компании, штаб-квартира новой структуры, отделившейся из «Яндекса», будет находиться в Ереване. По данным другого — рассматривается вариант с размещением в Тель-Авиве.

В «Яндексе» сообщили vc.ru, что у у компании планов по разделению на российскую и международную.

  • 5 марта «Яндекс» приостановил испытания беспилотников в США, где тестировал автомобили с 2020 года. Роботов-курьеров, которые доставляли еду в студенческих городках в США, перевезли в другие страны.
  • 15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. В тот же день он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. Гендиректором «Яндекса» стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский.
  • Также 15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен». 18 марта компания подтвердила, что изучает «разные варианты» для сервисов — в том числе продажу.

#новость #яндекс

Статья дополняется
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59 комментариев
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Подобный чувак

На Ян и Декс

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Sergey Krygin

Жопой на два стула

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Новорег здорового человека

На какой сам (ООО "Яндекс") сядешь, на какой нидерландскую мать (Yandex N.V.) посадишь?

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1 комментарий
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hctrkkt

Ответ очевиден)

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Максим Кольцов

интересно, кому нафуй нужен этот международный яндекс?

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Mike Kosulin

А что, технологии обесценились вдруг?

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11 комментариев
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Valeryi

Скорей наоборот. А нужен ли будет кому-то из руководства и разработчиков российский яндекс?

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2 комментария
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Александр Медведь

Вот я тоже не понимаю)))

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Игорь Горшков

Опыт показал, что ты назовись хоть тушкой, хоть чушкой, хоть изображаешь из себя граждан любых других рукопожатных стран или национальностей, это не помогает. Хоть ты обложишься документами.

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Царь Преисподни

Щас бы воспринимать всерьёз то что «медуза» пишет)

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И животноводство

А когда надо будет? И кого сейчас всерьез воспринимать? RT? Первый канал?

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1 комментарий
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Roman Moskovskiy

Яндекс и Yango

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Новорег здорового человека

Yango - это для такси и каршеринга. Потому что Go. Для остальных сервисов не подойдет. Я думаю будет что-то вообще не связанное с Y

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3 комментария
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Mishka

процветать в России
 ^)))))))))))))))))))))))))))))))))

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Dmitriy Dmitriev

Юмореска видимо

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Andrei Apanasik
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Анатолий Герман

Новый конкурент гугла

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Кипарис Барбос

А Яндекс в курсе, что в Европе за фразу "я ни в чем не виноват, все вопросы к поставщику" можно и на штрафы нарваться?

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Диана Волкова

Не знаю будет ли востребована эта платформа в других странах. Лучше бы они укрепляли свои позиции на Российском рынке, а не стремились на международный.

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расслабленный пост-хипстер

Российский рынок маленький и конечный, яндексом уже завоеван. У компании нет будущего, если она не выходит в международное поле.

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Алексей Баринов

Не мешало бы. Учитывая, что многие все ещё пользуются и отдают предпочтение гуглу

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Pavel Petel

Будет процветать. Надо запомнить.

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Sergey Tischenko

А против второй структуры автоматически не применятся санкции?

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Oleg Sukhoveev

А миллионные штрафы?

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Blackrock

Ждем блокировку виси за то что не маркируют иноагента ещё и ссылку на их ресурс кидают )

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Александр Глушков

Написано же — «статья дополняется», сейчас добавят вставку

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VLAD

А ты уже стуканул?

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1 комментарий
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Рыбакова Екатерина

очень хитро придумали)) и как получается на половину экстремисткой будет??

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Милиса Никифорова

довольно логично

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Кирилл Загоскин

Даня Шулейко подбрасывал монетку в 2015 году, теперь монетку видимо за него внешние обстоятельства подбросили. Двум новым Яндексам удачи! Первому сохранить то, что осталось в заложниках, второму осваивать новые рынки и показывать пример, что из нынешней России может быть хорошая компания, пусть с штаб квартирой в Ереване.

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Подобный чувак

По словам источника издания в руководстве компании, «Яндекс» будет делиться на две половины. Одна — российский «Яндекс», который будет процветать в России. Вторая — международный «Яндекс».

Поправочка, если можно, исходя из текущих реалий:

Одна — стагнирующая на внутреннем рынке, вторая — попадёт сразу под санкции и загнётся.

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Victor Danikin

Посмотрим как на это отреагирует суд Москвы

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Alex Dem

Вопрос не в том, где этот другой Яндекс будет находится, и не в том, как он будет называться, а в том, кому реально он будет принадлежать...

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Кипарис Барбос

Доствке Yango Deliэто не особо помогло

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Василий Петров

Ну наконец-то Яндекс начнет процветать в России

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Хозяин

"Среди сотрудников сейчас большой запрос на то, чтобы “Яндекс” предоставил бы возможность зарабатывать в других странах"

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ?

Прямо вот так подходят программисты и говорят: "Кушать не могу хочу чтобы Яндекс предоставил возможность зарабатывать в других странах"?

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Хозяин

"Одна — российский «Яндекс», который будет процветать в России"

А точно будет процветать? Живи долго и процветай!

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Andrei Apanasik

В итоге вывезут всех оставшихся нормальных ру сотрудников, и местная компания загнётся постепенно.

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Evil Pechenka

У международной компании, возможно, будет другой бренд и название.
 Xednay?

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Ленинградский микроскоп

Пищеварительный процесс подходит к финалу, штаны сняты, стульчак опущен, сепарация неминуема.

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