«Медуза»: «Яндекс» собирается разделиться на две компании — российскую и международную Статьи редакции
У международной компании, возможно, будет другой бренд и название.
«Среди сотрудников сейчас большой запрос на то, чтобы “Яндекс” предоставил бы возможность зарабатывать в других странах, а для этого нужно, чтобы появлялись иностранные юрлица», — рассказал «Медузе» источник в «Яндексе».
По словам источника издания в руководстве компании, «Яндекс» будет делиться на две половины. Одна — российский «Яндекс», который будет процветать в России, но это будет другой «Яндекс». Вторая — международный «Яндекс» с другим брендом и названием, построенный выходцами из компании.
«Есть разные сервисы, которые уже успешно развиваются в разных странах, и сейчас стало совершенно понятно, что развивать их так, как хотелось, просто невозможно», — говорит он. Компания останется в стране и продолжит развиваться в России.
По данным источника, близкого к компании, штаб-квартира новой структуры, отделившейся из «Яндекса», будет находиться в Ереване. По данным другого — рассматривается вариант с размещением в Тель-Авиве.
В «Яндексе» сообщили vc.ru, что у у компании планов по разделению на российскую и международную.
- 5 марта «Яндекс» приостановил испытания беспилотников в США, где тестировал автомобили с 2020 года. Роботов-курьеров, которые доставляли еду в студенческих городках в США, перевезли в другие страны.
- 15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. В тот же день он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. Гендиректором «Яндекса» стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский.
- Также 15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен». 18 марта компания подтвердила, что изучает «разные варианты» для сервисов — в том числе продажу.
Также под санкции попали Faberlic, «Лаборатория Касперского, «1С», КамАЗ и другие компании.
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На Ян и Декс
Жопой на два стула
На какой сам (ООО "Яндекс") сядешь, на какой нидерландскую мать (Yandex N.V.) посадишь?
Ответ очевиден)
интересно, кому нафуй нужен этот международный яндекс?
А что, технологии обесценились вдруг?
Скорей наоборот. А нужен ли будет кому-то из руководства и разработчиков российский яндекс?
Вот я тоже не понимаю)))
Опыт показал, что ты назовись хоть тушкой, хоть чушкой, хоть изображаешь из себя граждан любых других рукопожатных стран или национальностей, это не помогает. Хоть ты обложишься документами.
Щас бы воспринимать всерьёз то что «медуза» пишет)
А когда надо будет? И кого сейчас всерьез воспринимать? RT? Первый канал?
Яндекс и Yango
Yango - это для такси и каршеринга. Потому что Go. Для остальных сервисов не подойдет. Я думаю будет что-то вообще не связанное с Y
процветать в России
^)))))))))))))))))))))))))))))))))
Юмореска видимо
Новый конкурент гугла
А Яндекс в курсе, что в Европе за фразу "я ни в чем не виноват, все вопросы к поставщику" можно и на штрафы нарваться?
Не знаю будет ли востребована эта платформа в других странах. Лучше бы они укрепляли свои позиции на Российском рынке, а не стремились на международный.
Российский рынок маленький и конечный, яндексом уже завоеван. У компании нет будущего, если она не выходит в международное поле.
Не мешало бы. Учитывая, что многие все ещё пользуются и отдают предпочтение гуглу
Будет процветать. Надо запомнить.
А против второй структуры автоматически не применятся санкции?
А миллионные штрафы?
Ждем блокировку виси за то что не маркируют иноагента ещё и ссылку на их ресурс кидают )
Написано же — «статья дополняется», сейчас добавят вставку
А ты уже стуканул?
очень хитро придумали)) и как получается на половину экстремисткой будет??
довольно логично
Даня Шулейко подбрасывал монетку в 2015 году, теперь монетку видимо за него внешние обстоятельства подбросили. Двум новым Яндексам удачи! Первому сохранить то, что осталось в заложниках, второму осваивать новые рынки и показывать пример, что из нынешней России может быть хорошая компания, пусть с штаб квартирой в Ереване.
По словам источника издания в руководстве компании, «Яндекс» будет делиться на две половины. Одна — российский «Яндекс», который будет процветать в России. Вторая — международный «Яндекс».
Поправочка, если можно, исходя из текущих реалий:
Одна — стагнирующая на внутреннем рынке, вторая — попадёт сразу под санкции и загнётся.
Посмотрим как на это отреагирует суд Москвы
Вопрос не в том, где этот другой Яндекс будет находится, и не в том, как он будет называться, а в том, кому реально он будет принадлежать...
Доствке Yango Deliэто не особо помогло
Ну наконец-то Яндекс начнет процветать в России
"Среди сотрудников сейчас большой запрос на то, чтобы “Яндекс” предоставил бы возможность зарабатывать в других странах"
СРЕДИ СОТРУДНИКОВ?
Прямо вот так подходят программисты и говорят: "Кушать не могу хочу чтобы Яндекс предоставил возможность зарабатывать в других странах"?
"Одна — российский «Яндекс», который будет процветать в России"
А точно будет процветать? Живи долго и процветай!
В итоге вывезут всех оставшихся нормальных ру сотрудников, и местная компания загнётся постепенно.
У международной компании, возможно, будет другой бренд и название.
Xednay?
Пищеварительный процесс подходит к финалу, штаны сняты, стульчак опущен, сепарация неминуема.