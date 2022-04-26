У международной компании, возможно, будет другой бренд и название.

{"id":410908,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":410908,"gtm":null} 4196 просмотров

«Среди сотрудников сейчас большой запрос на то, чтобы “Яндекс” предоставил бы возможность зарабатывать в других странах, а для этого нужно, чтобы появлялись иностранные юрлица», — рассказал «Медузе» источник в «Яндексе».

По словам источника издания в руководстве компании, «Яндекс» будет делиться на две половины. Одна — российский «Яндекс», который будет процветать в России, но это будет другой «Яндекс». Вторая — международный «Яндекс» с другим брендом и названием, построенный выходцами из компании.

«Есть разные сервисы, которые уже успешно развиваются в разных странах, и сейчас стало совершенно понятно, что развивать их так, как хотелось, просто невозможно», — говорит он. Компания останется в стране и продолжит развиваться в России.

По данным источника, близкого к компании, штаб-квартира новой структуры, отделившейся из «Яндекса», будет находиться в Ереване. По данным другого — рассматривается вариант с размещением в Тель-Авиве.

В «Яндексе» сообщили vc.ru, что у у компании планов по разделению на российскую и международную.

5 марта «Яндекс» приостановил испытания беспилотников в США, где тестировал автомобили с 2020 года. Роботов-курьеров, которые доставляли еду в студенческих городках в США, перевезли в другие страны.

15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. В тот же день он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании и после этого покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. Гендиректором «Яндекса» стал руководитель медиасервисов компании Артём Савиновский.

Также 15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен». 18 марта компания подтвердила, что изучает «разные варианты» для сервисов — в том числе продажу.