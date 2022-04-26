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Рая Хачатрян

VK возглавила разработку российского магазина приложений — его планируют выпустить в мае Статьи редакции

Проект реализуется не за бюджетные деньги, говорят в Минцифры.

  • О роли VK заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, разработка началась полтора месяца назад — в середине марта — когда возник риск, что российских разработчиков отключат от App Store и Google Play.

  • «VK взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе», — сказал министр.

  • В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что правительство выберет разработчика альтернативного магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK.

  • Шадаев отметил, что проект реализуется не за бюджетные деньги. «Нам кажется, это очень важно, для того, чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка», — заявил он.
  • В Минцифры надеются, что магазин начнёт работать уже к концу мая. Он будет доступен на Android — на iOS сторонние магазины приложений создавать нельзя.

#новость #vk

4049 просмотров
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95 комментариев
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Подобный чувак

Как-то хочется пошутить, но чёта сил нет. Посмотрим, что выйдет.

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Sergey Epihin

А чего тут шутить?

Совершенно очевидно должно быть всем, что централизованный магазин для дистрибуции приложений точно нужен. Сейчас выкинули банки, завтра выкинут Яндекс и государственные приложения, и что мы будем делать со своими смартфонами без всего этого?

APK-файлы приложений на Android с сайтов устанавливать это слишком сложно для среднестатистического пользователя. Нужны механизмы дистрибуции, обновления приложений, проведения платежей.

Так что да, централизованный магазин точно нужен. Будем надеяться, что все ведущие отечественные компании смогут скоординировать свои усилия, чтобы не получилось как всегда.

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12 комментариев
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ART

Вот ведь какой сын Кириенко молодец, за что не берется всё у него получается.

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Евгений Торанов

Атомный какой-то ребёнок получился

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Александр Лаптев

Это сарказм? Я чёт реального не понимаю.

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Александр Лаптев

Но vk же помойка. То есть люди которую развивают и поддерживают помойку в открытую говорят, что мы будем лидами. Вывод же очевиден.

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Александр Лаптев

P.s. Vk не обижайтесь, просто за столько лет вы уже утратили доверия. Кмк, все ваши продукты изначально мертворожденные

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15 комментариев
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Аполлон Степанов

Есть колоссальная проблема госкомпаний. Госкомпании развиваются вынужденно на импортозамещении, неизбежности и отсутствии конкуренции.

Нормальные же люди развиваются на инициативе и в конкурентной среде.

Помяните моё слово, как рынок откроется, многие проекты будут свёрнуты или начнут деградировать.

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Максим Шуралев

Вы пишете "когда рынок откроется". Может быть, вместо "когда" должно быть "если"?
Что-то мне подсказывает, история с санкциями не на один год.

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2 комментария
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Alexander Golubev

А с кем конкурирует Google Play? C VK Store?

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2 комментария
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умный человек

помянем

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ЯжПрограммист

Интересно почему Яндекс не выскочил с переоткрытием Яндекс.Store https://habr.com/ru/news/t/516940/

Яндекс объявил о закрытии «Яндекс.Store»
28 августа 2020 года Яндекс объявил, что магазин приложений «Яндекс.Store» закрывается 1 сентября…
habr.com
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Сергей Марков

Потому что они хорошо представляют, что значит "свой собственный стор " и больше туда лезть не хотят

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1 комментарий
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Никита Ильин

Не дали))

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Алексей

Сотрудники Яндекс заняты одной задачей, как свалить и при этом остаться, ну или наоборот

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Николай Щеклачев

Потому что они скорее всего сдуваются. Странно не участвовать в том, когда код уже написан

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k3rch

Интересно, а кто туда будет публиковать приложения, кроме тех 10-20 местных компаний-разработчиков?..

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Алексей

Все банки, доставки, соцсети РФ, тот же Яндекс и т.д.

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5 комментариев
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Павел

Для них и делается, но можно глянуть что происходит в сторах в Китае и поделить на n(который определят условия стора и перспективность рынка).

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Рэмбо Янг

Для андроида достаточно сделать сайт куда закинуть ссылки на apk файлы удаленных приложений и все.

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Re Mora

Проблематично следить за обновлениями, оставлять отзывы.

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1 комментарий
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Павел

Ога, ещё бы пушики прикрутить, инапы и прочие сервисы. Или есть ощущение, что у компаний под блокирующими все это работает?

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Решительный цвет

4pda уже есть

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High Stakes

Выпустить куда? И главное - кто его потом ловить будет?

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Артём К

Ахах ржомба

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Вячеслав Грачунов

Если будет только стор, то бесполезная фигня. Их до жопы. Apkpure, Aptoide, Aurora. Нужны сервисы, как сделал Huawei, иначе после того как Гугл уйдет или его уйдут - отвалятся все уведомления. Будет у VK такое или сделают фигню на коленке?

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Max Chirin

Такое будет, но на коленке )

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Решительный цвет

Поручено сделать магаз приложений, вот и делают. А что нужно чтоб всё хорошо работало никово не ипет

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Артём К

Купили бы просто Трахбокс, как раз отечественный продукт

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Максим Першин

Так если гугл уйдет, то телефоны на ведре в любом случае окажутся в полукирпичном состоянии и никакие VKсторы не помогут

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Ярослав

Почему? Насколько я знаю до такого никода не доходило, телефоны работаю и в Иране, Китае, Северной Корее и Сомали одинаково. Из за чего именно в России они должны превратится в кирпичь?

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3 комментария
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Sergey Nikitin

В Китае есть гугл? И как там андроид поживает?

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2 комментария
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Артём К

Яндекс.стор бы лучше восстановили, раз на то пошло.

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Артем Ким

Ох чую, овна будет будет там всякого корявого, как в рутубе

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Valentin G

У них соревнование будет.

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Edievsky

Пардон, за рулём не до конца прочёл)

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Максим Исаев

В статье написано: «В Минцифры надеются, что магазин начнёт работать уже к концу мая. Он будет доступен на Android — на iOS сторонние магазины приложений создавать нельзя»

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Anton Khomchenko

.

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Наглый Кот

👎🏻

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Щитпостер на зарплате

Лучше бы репы для F-Droid сделали

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Jiko

Ха

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Неизвестный Неизвестный

Назовут VK Store

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Султанов Андрей

😄

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RomanistHere

ВМагазине

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Султанов Андрей

О нет. Мы влипли

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Grigoriy Malyshev

пока без подробностей? просто, чем это будет - лист ПВАшек или андроид-онли?
*статью, очевидно, не осилил*

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Илья Волочков

Ну вот, даже ставить не хочется теперь. Лучше бы Яндексу доверили.

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Dennis Prochko

а как они его вкорячить в смартфоны планируют без соотв. рутовых прав доступа? или это что то типа applist от минцифры будет?

https://vc.ru/tech/281811-prilozhenie-ne-delaet-nichego-razbor-app-list-ot-mincifry-maloizvestnoy-programmy-predustanovlennoy-na-android

«Приложение не делает ничего»: разбор App List…
App List есть на смартфонах и планшетах, продаваемых в России с 1 апреля 2021 года. Минцифры…
vc.ru
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Вячеслав Грачунов

Сервисы и магазин Хуавей работают без рутовых прав, только автоматически обновлять приложения нельзя

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2 комментария
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Сергей Леопольдович

Вы же знаете ответ )))
Или делайте как сказали быстро-быстро или пока-пока навсегда или пока-пока через немного миллиардов справедливого штрафа на иголки и гвозди.
Быстро-быстро - дали root права такие же как у Play

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