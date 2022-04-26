VK возглавила разработку российского магазина приложений — его планируют выпустить в мае Статьи редакции
Проект реализуется не за бюджетные деньги, говорят в Минцифры.
- О роли VK заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, разработка началась полтора месяца назад — в середине марта — когда возник риск, что российских разработчиков отключат от App Store и Google Play.
«VK взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе», — сказал министр.
В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что правительство выберет разработчика альтернативного магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK.
- Шадаев отметил, что проект реализуется не за бюджетные деньги. «Нам кажется, это очень важно, для того, чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка», — заявил он.
- В Минцифры надеются, что магазин начнёт работать уже к концу мая. Он будет доступен на Android — на iOS сторонние магазины приложений создавать нельзя.
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К 11 мая откроются все магазины сети.
Как-то хочется пошутить, но чёта сил нет. Посмотрим, что выйдет.
А чего тут шутить?
Совершенно очевидно должно быть всем, что централизованный магазин для дистрибуции приложений точно нужен. Сейчас выкинули банки, завтра выкинут Яндекс и государственные приложения, и что мы будем делать со своими смартфонами без всего этого?
APK-файлы приложений на Android с сайтов устанавливать это слишком сложно для среднестатистического пользователя. Нужны механизмы дистрибуции, обновления приложений, проведения платежей.
Так что да, централизованный магазин точно нужен. Будем надеяться, что все ведущие отечественные компании смогут скоординировать свои усилия, чтобы не получилось как всегда.
Вот ведь какой сын Кириенко молодец, за что не берется всё у него получается.
Атомный какой-то ребёнок получился
Это сарказм? Я чёт реального не понимаю.
Но vk же помойка. То есть люди которую развивают и поддерживают помойку в открытую говорят, что мы будем лидами. Вывод же очевиден.
P.s. Vk не обижайтесь, просто за столько лет вы уже утратили доверия. Кмк, все ваши продукты изначально мертворожденные
Есть колоссальная проблема госкомпаний. Госкомпании развиваются вынужденно на импортозамещении, неизбежности и отсутствии конкуренции.
Нормальные же люди развиваются на инициативе и в конкурентной среде.
Помяните моё слово, как рынок откроется, многие проекты будут свёрнуты или начнут деградировать.
Вы пишете "когда рынок откроется". Может быть, вместо "когда" должно быть "если"?
Что-то мне подсказывает, история с санкциями не на один год.
А с кем конкурирует Google Play? C VK Store?
помянем
Интересно почему Яндекс не выскочил с переоткрытием Яндекс.Store https://habr.com/ru/news/t/516940/
Потому что они хорошо представляют, что значит "свой собственный стор " и больше туда лезть не хотят
Не дали))
Сотрудники Яндекс заняты одной задачей, как свалить и при этом остаться, ну или наоборот
Потому что они скорее всего сдуваются. Странно не участвовать в том, когда код уже написан
Интересно, а кто туда будет публиковать приложения, кроме тех 10-20 местных компаний-разработчиков?..
Все банки, доставки, соцсети РФ, тот же Яндекс и т.д.
Для них и делается, но можно глянуть что происходит в сторах в Китае и поделить на n(который определят условия стора и перспективность рынка).
Для андроида достаточно сделать сайт куда закинуть ссылки на apk файлы удаленных приложений и все.
Проблематично следить за обновлениями, оставлять отзывы.
Ога, ещё бы пушики прикрутить, инапы и прочие сервисы. Или есть ощущение, что у компаний под блокирующими все это работает?
4pda уже есть
Выпустить куда? И главное - кто его потом ловить будет?
Ахах ржомба
Если будет только стор, то бесполезная фигня. Их до жопы. Apkpure, Aptoide, Aurora. Нужны сервисы, как сделал Huawei, иначе после того как Гугл уйдет или его уйдут - отвалятся все уведомления. Будет у VK такое или сделают фигню на коленке?
Такое будет, но на коленке )
Поручено сделать магаз приложений, вот и делают. А что нужно чтоб всё хорошо работало никово не ипет
Купили бы просто Трахбокс, как раз отечественный продукт
Так если гугл уйдет, то телефоны на ведре в любом случае окажутся в полукирпичном состоянии и никакие VKсторы не помогут
Почему? Насколько я знаю до такого никода не доходило, телефоны работаю и в Иране, Китае, Северной Корее и Сомали одинаково. Из за чего именно в России они должны превратится в кирпичь?
В Китае есть гугл? И как там андроид поживает?
Яндекс.стор бы лучше восстановили, раз на то пошло.
Ох чую, овна будет будет там всякого корявого, как в рутубе
У них соревнование будет.
Пардон, за рулём не до конца прочёл)
В статье написано: «В Минцифры надеются, что магазин начнёт работать уже к концу мая. Он будет доступен на Android — на iOS сторонние магазины приложений создавать нельзя»
.
👎🏻
Лучше бы репы для F-Droid сделали
Ха
Назовут VK Store
😄
ВМагазине
О нет. Мы влипли
пока без подробностей? просто, чем это будет - лист ПВАшек или андроид-онли?
*статью, очевидно, не осилил*
Ну вот, даже ставить не хочется теперь. Лучше бы Яндексу доверили.
а как они его вкорячить в смартфоны планируют без соотв. рутовых прав доступа? или это что то типа applist от минцифры будет?
https://vc.ru/tech/281811-prilozhenie-ne-delaet-nichego-razbor-app-list-ot-mincifry-maloizvestnoy-programmy-predustanovlennoy-na-android
Сервисы и магазин Хуавей работают без рутовых прав, только автоматически обновлять приложения нельзя
Вы же знаете ответ )))
Или делайте как сказали быстро-быстро или пока-пока навсегда или пока-пока через немного миллиардов справедливого штрафа на иголки и гвозди.
Быстро-быстро - дали root права такие же как у Play