Весной 2021 года компания заявила, что обяжет разработчиков сообщать об этом.

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У приложений в Google Play с 26 апреля появится раздел безопасности, объявила компания. В нём пользователи смогут посмотреть, доступ к каким данным они предоставляют приложению и делятся ли разработчики информацией с другими сервисами.

Также можно узнать, шифруется ли информация и можно ли её удалить, и проверить приложение на соответствие правилам Google Play.

Разработчики обязаны до 20 июля предоставить данные о том, какую информацию они собирают — даже если этого не делают. Если они будут вносить изменения в политику сбора данных — те также отразятся в разделе. В случае нарушения правил разработчикам могут запретить обновлять приложения или удалить их.

Как отмечает TechCrunch, раздел нужен в основном, чтобы пользователи понимали, для каких целей приложениям нужны их данные — например, для работы сервиса, связи с разработчиками — и обязательно ли ими делиться.