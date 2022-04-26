Google Play начал показывать, какие данные приложения собирают о пользователях Статьи редакции
Весной 2021 года компания заявила, что обяжет разработчиков сообщать об этом.
У приложений в Google Play с 26 апреля появится раздел безопасности, объявила компания. В нём пользователи смогут посмотреть, доступ к каким данным они предоставляют приложению и делятся ли разработчики информацией с другими сервисами.
Также можно узнать, шифруется ли информация и можно ли её удалить, и проверить приложение на соответствие правилам Google Play.
Разработчики обязаны до 20 июля предоставить данные о том, какую информацию они собирают — даже если этого не делают. Если они будут вносить изменения в политику сбора данных — те также отразятся в разделе. В случае нарушения правил разработчикам могут запретить обновлять приложения или удалить их.
Как отмечает TechCrunch, раздел нужен в основном, чтобы пользователи понимали, для каких целей приложениям нужны их данные — например, для работы сервиса, связи с разработчиками — и обязательно ли ими делиться.
- С декабря 2020 года Apple обязала разработчиков приложений сообщать, какие данные они собирают и запрашивать согласие на использование IDFA (идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики).
- В мае 2021 года Google объявила, что вслед за Apple обяжет разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают.
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что бы видеть кто переводит свою ру зп в доллары и кому ты хвастаешься этим ))
еще бы интерфейс нормальный сделали там у себя в гугл плее, где эти все нововведения надо вводить :-/
угу, я тоже сижу понять не могу, паникую
Гугл плей топ за свои деньги
доступ к каким данным они предоставляют приложению
К тем данным, на которые "разрешить" было нажато)
и делятся ли разработчики информацией с другими сервисами.
Да. Всегда да.
Я блокноту запретил выход в интернет. Но в трафике отражается что она всё-таки что-то отправляет
Не слушается тебя блокнотик...
Его никто не слушается
Даже по новым правилам он будет "что- то" отправлять. Статьи про безопасность на андроиде очень умиляют)
Как минимум во всех приложениях ga/ym)
Так это же хлеб с солью для "бесплатных" приложений)
Да уж, «Эппл всё у Гугл»
Все дороги ведут к дикпику Серёги Б.
Ну теперь то гораздо безопаснее себя чувствуешь, сперва соглашаешься на куки, потом на предоставление рекламного идентификатора, затем предоставляешь разрешения приложению и читаешь политику конфиденциальности, а теперь ещё и про каждые предоставленные данные почитать можно
У App Store эта функция уже как несколько лет есть
я по названию подумал, что они раскроют что само приложение гугл стора собирает (всё) и зачем (на продажу)
какая нахер разница, если там написать, что юзеры должны предоставить разработчику свои анусы для зондирования установок меньше не станет
Но не в России..)