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Славянский американец

Google Play начал показывать, какие данные приложения собирают о пользователях Статьи редакции

Весной 2021 года компания заявила, что обяжет разработчиков сообщать об этом.

2407 просмотров

У приложений в Google Play с 26 апреля появится раздел безопасности, объявила компания. В нём пользователи смогут посмотреть, доступ к каким данным они предоставляют приложению и делятся ли разработчики информацией с другими сервисами.

Также можно узнать, шифруется ли информация и можно ли её удалить, и проверить приложение на соответствие правилам Google Play.

Разработчики обязаны до 20 июля предоставить данные о том, какую информацию они собирают — даже если этого не делают. Если они будут вносить изменения в политику сбора данных — те также отразятся в разделе. В случае нарушения правил разработчикам могут запретить обновлять приложения или удалить их.

Как отмечает TechCrunch, раздел нужен в основном, чтобы пользователи понимали, для каких целей приложениям нужны их данные — например, для работы сервиса, связи с разработчиками — и обязательно ли ими делиться.

  • С декабря 2020 года Apple обязала разработчиков приложений сообщать, какие данные они собирают и запрашивать согласие на использование IDFA (идентификатор устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики).
  • В мае 2021 года Google объявила, что вслед за Apple обяжет разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают.

#новость #google #googleplay

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19 комментариев
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kennyotsu

Наконец узнаю, зачем калькулятору понадобились мои контакты, местоположение и доступ к камере

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Mr Yellow

что бы видеть кто переводит свою ру зп в доллары и кому ты хвастаешься этим ))

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Вел Колдин

еще бы интерфейс нормальный сделали там у себя в гугл плее, где эти все нововведения надо вводить :-/

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Mikhail Che

угу, я тоже сижу понять не могу, паникую

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Сергей Новиков

Гугл плей топ за свои деньги

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Vait Vait

доступ к каким данным они предоставляют приложению
 К тем данным, на которые "разрешить" было нажато)
и делятся ли разработчики информацией с другими сервисами.
 Да. Всегда да.

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Uali Sagun

Я блокноту запретил выход в интернет. Но в трафике отражается что она всё-таки что-то отправляет

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Evil Pechenka

Не слушается тебя блокнотик...

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Франсиско Пухольс

Его никто не слушается

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Vait Vait

Даже по новым правилам он будет "что- то" отправлять. Статьи про безопасность на андроиде очень умиляют)

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Jon Rembo

Как минимум во всех приложениях ga/ym)

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Vait Vait

Так это же хлеб с солью для "бесплатных" приложений)

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daddymedved

Да уж, «Эппл всё у Гугл»

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а б

Все дороги ведут к дикпику Серёги Б.

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Стас Мальков

Ну теперь то гораздо безопаснее себя чувствуешь, сперва соглашаешься на куки, потом на предоставление рекламного идентификатора, затем предоставляешь разрешения приложению и читаешь политику конфиденциальности, а теперь ещё и про каждые предоставленные данные почитать можно

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Mitya Brik

У App Store эта функция уже как несколько лет есть

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RomanistHere

я по названию подумал, что они раскроют что само приложение гугл стора собирает (всё) и зачем (на продажу)

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Mikhail Che

какая нахер разница, если там написать, что юзеры должны предоставить разработчику свои анусы для зондирования установок меньше не станет

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Alexey Denichenko

Но не в России..)

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