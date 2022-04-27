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Рая Хачатрян

App Store удалил приложения «Аэрофлота» и Utair Статьи редакции

Все установленные продолжают работать.

  • «Просим вас не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в App Store», — написано в Telegram-канале «Аэрофлота». Приложение Utair тоже пропало из App Store.
  • В Google Play и в китайском AppGallery приложение «Аэрофлота» пока доступны. У Utair приложение в Google Play тоже работает.
  • 7 апреля США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота», Utair и Azur Air. Их лишили доступа к продукции производства США, а также реэкспорта американской продукции из других стран.
  • В начале марта страна также закрыла небо для российских самолетов, в том числе для «Аэрофлота». До этого, в конце февраля, своё небо закрыл Евросоюз.
  • В марте приложения банков, которые попали под блокирующие санкции — например, ВТБ и «Промсвязьбанка» — исчезли из App Store и Google Play. В апреле магазины удалили также приложения «Сбера» и «Альфа-банка».

#новость

1978 просмотров
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56 комментариев
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Никита Щетинин

Из этой статьи можно узнать, что у Аэрофлота было приложение в аппсторе

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AprVal

Неплохое, между прочим, я через него билеты покупаю, удобнее, чем через сайт.

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2 комментария
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Вадим Д.

Согласен, прочёл и удивился дважды.

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Вадим Д.

Не на чем будет летать – незачем и приложение.
Сарказм.

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Волшебный глобус

Скажем раньше летали в Израиль. А теперь туда зачем? Посмотреть на возникающий из ниоткуда благодатный огонь можно теперь на складах белгородской области.

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1 комментарий
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Василий Степанофф

на бомбардировщиках дальней авиации полетим

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3 комментария
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Ivan Zamorev

Я надеюсь увидеть здесь больше новых хороших российских компаний. Иначе зачем всё это... Мы большая прекрасная страна. Нам нужна внутреориентированность)

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Антон Аверьянов

Мне кажется, вы плоховато понимаете как работает глобальная экономика.

В 2022 году не может быть никакой "внутреориентированности", мы не в средневековье живем.

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20 комментариев
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Волшебный глобус

Настрочишь 1 млн комментариев, получишь 15 млн рублей и можешь на них открывать руzzкую компанию

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Иван Чепурнов

В этот момент Челябинский тракторный завод:
"Пересаживаемся на тракторы!"

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Всеволод Ярославович
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1 комментарий
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Алексей Дымов

Уверен, что теперь Украина точно победит. До этого победе мешало приложение Аэрофлота в эплсторе

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Вячеслав Ровный

Если Вы не заметилу Украина уже победила...

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3 комментария
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Maxim Petrukhin

Украина мгновенно капитулирует, как только мы выпустим вперёд Путина на лабрадоре.

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Hnorr

Да, все эти санкции выглядят тупо, но у запада логика, скорее всего, такая: нет приложения -> меньше денег заработает аэрофлот -> меньше денег пойдет от аэрофлота государству как налогов -> меньше денег на строительство танков.
На отдельных людей, которые пользуются этими приложениями, всем плевать.
С другой стороны Европа сама же и платит РФ за нефть и газ, и на эти деньги тоже можно строить танки, но тут уже интересы граждан Европы, поэтому резко отказаться от энергоносителей они не могут. Вот и пытаются усидеть на 2 стульях

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1 комментарий
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AIAIAI

Не удаление, а инверсивная загрузка.

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Lil Trump

в рамках специальной финансовой операции

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Кипарис Барбос

AppStore 2025

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Марк Анисонов

следующая новость будет про то, что аэрофлот подает иск на apple

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Пётр Агеев

ахах,да работы у московского суда в последние дни поприбавилось )

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Bublikov Anton

По ходу, надо сливать iPhone

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Maxim Demin

Приземлили аэрофлот, а акции так после пандемии и не взлетели

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неформат

интересно было бы взглянуть на продажи остатков айфонов их ещё берут по оверпрайсу для чего? чтобы однажды, возможно проснуться с айкирпичом

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Денис Колокольцев

"Владельцы техники Apple" не успевают уже исковые заявления заполнять.

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Mikhail Novikov

Произошло высвобождение приложения, все идет по плану

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