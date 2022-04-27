VK запустила единую рекламную платформу — пока для продвижения мобильных приложений Статьи редакции
В будущем «VK Реклама» объединит технологии myTarget и «ВКонтакте», улучшенные алгоритмы и новые инструменты для рекламы на всех площадках VK.
- Бета-версия «VK Рекламы» доступна для продвижения мобильных приложений, объявила компания. Позже возможности платформы увеличат, можно будет запускать кампании во «ВКонтакте», «Одноклассниках», на главной Mail.ru, в «Пульсе» и других проектах VK.
- Алгоритмы платформы сами подбирают аудиторию, которая вероятнее всего совершит целевое действие, например, установит приложение или закажет доставку.
- На платформе есть два вида рекламных кабинетов — для самостоятельного продвижения и для агентств. Каждая рекламная кампания делится на группы объявлений, а они — на отдельные креативы.
- В бета-версии продвижение можно разделить по установкам и событиям внутри приложения. От целевого действия будет зависеть оплата рекламы. Можно установить предельную или минимальную цены. Первая ограничит стоимость действия. Вторая — позволит получить максимальное количество действий при выбранном бюджете.
- В рекламный кабинет можно будет загрузить варианты заголовков, текстов, изображений или видеороликов, система сама адаптирует рекламу под все доступные площадки и создаст все возможные форматы объявлений.
- Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России 4 марта. Тогда же Роскомнадзор заблокировал Facebook в России за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов». На следующий день его материнская компания Meta (признана экстремистской в России) сообщила, что приостановила всю рекламу в стране и за её пределами на своих платформах — в Facebook, Instagram и Audience Network.
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
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Всем привет! В этот раз расскажу как защитить свои интересы в суде, если вам выполнили некачественную работу. По этому алгоритму это может сделать практически каждый, но только в том случае если работа на самом деле имеет недостатки. Алгоритм будет основан на примере моего дела, интересного в первую очередь суммами неустойки, а также тем, что…
Надеюсь, что они справятся с тем, что взяли на себя
Ой, какой радужный и розовый VC тут стал. Аж жир потек. Не научились еще мимикрировать под реальных местных обитателей.
Молодцы, сориентировались
Сегодня завел деньги в рекламный кабинет, буду тестить ;)
Ты большой молодец, Игорь! Только заведи денег побольше, чтобы наверняка сработало.
Оп, кабинет на фб похож
API к этому будет?
Ну пока ничего нового. Продвижение приложений в ВК уже было
Эта фича должна быть не только для продвижения мобильных приложений
Давно пора объединить кабинеты с Майтаргетом
Он не только визуально на ФБ похож, но и по степени сложности взаимодействия.
А вот и второй яндекс на рынке рекламы
😊
Круто. Надо свой поисковик им развивать и дать бесплатные сервисы облака для всех образовательных организаций Мира. И может гугл заменят в какой то части.