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Маша Цепелева

VK запустила единую рекламную платформу — пока для продвижения мобильных приложений Статьи редакции

В будущем «VK Реклама» объединит технологии myTarget и «ВКонтакте», улучшенные алгоритмы и новые инструменты для рекламы на всех площадках VK.

  • Бета-версия «VK Рекламы» доступна для продвижения мобильных приложений, объявила компания. Позже возможности платформы увеличат, можно будет запускать кампании во «ВКонтакте», «Одноклассниках», на главной Mail.ru, в «Пульсе» и других проектах VK.
  • Алгоритмы платформы сами подбирают аудиторию, которая вероятнее всего совершит целевое действие, например, установит приложение или закажет доставку.
  • На платформе есть два вида рекламных кабинетов — для самостоятельного продвижения и для агентств. Каждая рекламная кампания делится на группы объявлений, а они — на отдельные креативы.
  • В бета-версии продвижение можно разделить по установкам и событиям внутри приложения. От целевого действия будет зависеть оплата рекламы. Можно установить предельную или минимальную цены. Первая ограничит стоимость действия. Вторая — позволит получить максимальное количество действий при выбранном бюджете.
  • В рекламный кабинет можно будет загрузить варианты заголовков, текстов, изображений или видеороликов, система сама адаптирует рекламу под все доступные площадки и создаст все возможные форматы объявлений.
  • Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России 4 марта. Тогда же Роскомнадзор заблокировал Facebook в России за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов». На следующий день его материнская компания Meta (признана экстремистской в России) сообщила, что приостановила всю рекламу в стране и за её пределами на своих платформах — в Facebook, Instagram и Audience Network.

#новость #vk

2144 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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14 комментариев
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Клим Дёмин

Надеюсь, что они справятся с тем, что взяли на себя

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Airat Kafman

Ой, какой радужный и розовый VC тут стал. Аж жир потек. Не научились еще мимикрировать под реальных местных обитателей.

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Артем Федосов

Молодцы, сориентировались

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Igor Mylnikov

Сегодня завел деньги в рекламный кабинет, буду тестить ;)

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Johnny Vorony

Ты большой молодец, Игорь! Только заведи денег побольше, чтобы наверняка сработало.

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Fedor Omron

Оп, кабинет на фб похож

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Сергей Шмаков

API к этому будет?

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Evgeny Rost

Ну пока ничего нового. Продвижение приложений в ВК уже было

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Janie

Эта фича должна быть не только для продвижения мобильных приложений

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Александр Львов

Давно пора объединить кабинеты с Майтаргетом

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Паша Казаков

Он не только визуально на ФБ похож, но и по степени сложности взаимодействия.

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Maxim Grin

А вот и второй яндекс на рынке рекламы

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Максим Орлов

😊

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ART

Круто. Надо свой поисковик им развивать и дать бесплатные сервисы облака для всех образовательных организаций Мира. И может гугл заменят в какой то части.

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