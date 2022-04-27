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Сервисы
Маша Цепелева

Spotify раскрыл количество пользователей с платной подпиской в России — 2,1 млн человек Статьи редакции

С апреля сервис не работает в стране.

  • 27 апреля Spotify опубликовал отчёт за первый квартал 2022 года и впервые раскрыла показатели в России.
  • Компания сообщила, что общее количество пользователей с премиум-подпиской выросло на 15% за год, до 182 млн, включая около 1,5 млн отключений из-за приостановки работы в России в марте. В апреле сервис отключил ещё 600 тысяч подписчиков.
  • Spotify планировал достичь за квартал 183 млн платных подписчиков, но не смог из-за ухода из России.
  • Общее число слушателей увеличилось за год на 19%, до 422 млн. В начале 2021-го у сервиса было 402 млн пользователей.
  • Сервис запустился в России 15 июля 2020 года, а остановил работу 11 апреля 2022 года.

#новость #spotify

3041 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
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55 комментариев
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Spotify наебало 2.1 млн человек

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За что нам это

Нет, можно перенести подписку в другую страну через vpn. Я вообще начал пользоваться вот недавно, также оплачиваю сменив страну.

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27 комментариев
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Владимир Кондратьев

а я наебал етот ваш Спотифай. Я просто не купил подписку. Азаза. Нахой он ненужон. Хотите музыку на событие?! Зовите гармониста!

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Комментарий удален модератором

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Царь Преисподни

это демократия, ты не понимаешь

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Комментарий удален модератором

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Пена Литрова

Моя самая большая боль от санкций на данный момент в бытовом плане. Жутко не нравится яндекс музыка (

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Глеб Шмаков

все ещё можно поставить апк с премиумом на андроид и премиум мод на пк, акк перевести на другую страну через впн и сидеть как раньше, только за бесплатно, раз они не хотят наших денег

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1 комментарий
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R-Globus

Доооо, подтянулись любители оцифровки жеваных магнитных лент. Не, я понимаю, ностальгия и все такое, но чтоб за такое качество платить...

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Сидор

Есть же варианты влиться в семью другой страны через посредников с новым акком.

Точно не выйдет дешевле, чем было, и точно есть риск.

Но от этого никуда не деться.
Сам сижу с новым, перенеся все плейлисты из российского.

Неочевидный плюс - Spotify в миксы даёт куда больше годной новой музыки, чем на старом )))

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D. Trump

Слез со Spotify когда они наелись какашек и отказались поддерживать Apple HomePod Mini, пересел на Apple Music, может система рекомендаций и не такая шикарная как у Спотифая, но нативная интеграция в яблочную экосистему творит чудеса.

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Привет

еще и долби атмос кайф

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5 комментариев
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Кипарис Барбос

дофига. Кто все эти люди?

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Valeratal Val

женщина, негр, женщина, негр, волосатый мужик, мужик, женщина

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1 комментарий
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Dmitry Kiselev

и почему все они слушают музыку с наушников только двух моделей)

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1 комментарий
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Valentin F

недолго музыка играла

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Татьяна Сухова

вот и число тех ,кто присоединится к коллективному иску озвучили

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Аккаунт заморожен

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margin

12вв3в2

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Леонид Фёдоров

Ищите в телеге канал "дай послушать" https://t.me/daispotify и будем вам спотифай без всякого гемора и vpn

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Андрей Середа

мне, кстати, нравится музыка в вк. точнее нравится алгоритм поиска музыки по недавно прослушанным

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Fred Han

Хуя сколько в России мамонтов! Срочно в Красную книгу 🐘🐘🐘

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