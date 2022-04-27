Spotify раскрыл количество пользователей с платной подпиской в России — 2,1 млн человек Статьи редакции
С апреля сервис не работает в стране.
- 27 апреля Spotify опубликовал отчёт за первый квартал 2022 года и впервые раскрыла показатели в России.
- Компания сообщила, что общее количество пользователей с премиум-подпиской выросло на 15% за год, до 182 млн, включая около 1,5 млн отключений из-за приостановки работы в России в марте. В апреле сервис отключил ещё 600 тысяч подписчиков.
- Spotify планировал достичь за квартал 183 млн платных подписчиков, но не смог из-за ухода из России.
- Общее число слушателей увеличилось за год на 19%, до 422 млн. В начале 2021-го у сервиса было 402 млн пользователей.
- Сервис запустился в России 15 июля 2020 года, а остановил работу 11 апреля 2022 года.
Они просят выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.
Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус предоставила всем желающим доступ к своим наиболее востребованным сервисам на выгодных условиях. Предложения для поддержки предпринимателей в новых условиях можно найти на сайте-агрегаторе спецпредложений и полезных материалов.
Всем привет! В этот раз расскажу как защитить свои интересы в суде, если вам выполнили некачественную работу. По этому алгоритму это может сделать практически каждый, но только в том случае если работа на самом деле имеет недостатки. Алгоритм будет основан на примере моего дела, интересного в первую очередь суммами неустойки, а также тем, что…
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
Больше половины выручки — не от рекламы.
В 2019–2021 мы сделали несколько смелых ходов и увеличили годовую выручку с 12 до 50 млн рублей. В 2022 планируем удвоиться. В статье разбираем, какие идеи по развитию агентства были успешными, а какие — не очень. Сейчас лучшее время, чтобы проанализировать результаты и решить, что делать дальше. Адаптируемся к кризису в режиме реального времени.
Spotify наебало 2.1 млн человек
Нет, можно перенести подписку в другую страну через vpn. Я вообще начал пользоваться вот недавно, также оплачиваю сменив страну.
а я наебал етот ваш Спотифай. Я просто не купил подписку. Азаза. Нахой он ненужон. Хотите музыку на событие?! Зовите гармониста!
Комментарий удален модератором
это демократия, ты не понимаешь
Комментарий удален модератором
Моя самая большая боль от санкций на данный момент в бытовом плане. Жутко не нравится яндекс музыка (
все ещё можно поставить апк с премиумом на андроид и премиум мод на пк, акк перевести на другую страну через впн и сидеть как раньше, только за бесплатно, раз они не хотят наших денег
Доооо, подтянулись любители оцифровки жеваных магнитных лент. Не, я понимаю, ностальгия и все такое, но чтоб за такое качество платить...
Есть же варианты влиться в семью другой страны через посредников с новым акком.
Точно не выйдет дешевле, чем было, и точно есть риск.
Но от этого никуда не деться.
Сам сижу с новым, перенеся все плейлисты из российского.
Неочевидный плюс - Spotify в миксы даёт куда больше годной новой музыки, чем на старом )))
Слез со Spotify когда они наелись какашек и отказались поддерживать Apple HomePod Mini, пересел на Apple Music, может система рекомендаций и не такая шикарная как у Спотифая, но нативная интеграция в яблочную экосистему творит чудеса.
еще и долби атмос кайф
дофига. Кто все эти люди?
женщина, негр, женщина, негр, волосатый мужик, мужик, женщина
и почему все они слушают музыку с наушников только двух моделей)
недолго музыка играла
вот и число тех ,кто присоединится к коллективному иску озвучили
Комментарий недоступен
12вв3в2
Ищите в телеге канал "дай послушать" https://t.me/daispotify и будем вам спотифай без всякого гемора и vpn
мне, кстати, нравится музыка в вк. точнее нравится алгоритм поиска музыки по недавно прослушанным
Хуя сколько в России мамонтов! Срочно в Красную книгу 🐘🐘🐘