Как я сломал систему и смог заработать 220% годовых на безрисковой стратегии спортивных ставок

Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.