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Сервисы
Маша Цепелева

«Сбер» запустил сервис для поиска подрядчиков и получения кредитов на ремонт Статьи редакции

В личном кабинете сервиса отображаются все этапы с описанием и стоимостью.

  • Через сервис «Ремонт со СберУслугами» можно найти подрядчиков, заключить с ними договор, получить кредит на оплату, застраховать сделку и контролировать работы, объявила компания. Пока сервис доступен в Москве и Петербурге, позже начнет работу в других регионах.
  • Чтобы оценить предварительную стоимость, надо ответить на вопросы анкеты — указать площадь квартиры, тип ремонта и примерный бюджет. После с заказчиком свяжется специалист и предложит подрядчиков в рамках бюджета.
  • Для оплаты сделок используется эскроу-счёт, на него можно положить собственные или кредитные деньги, исполнитель получит их, только если заказчик примет работу.
  • Следить за процессом, принимать работы и оплачивать услуги можно в личном кабинете. Есть отдельный кабинет для компаний, чтобы следить за работами на нескольких объектах и общаться с клиентами.
  • «СберУслуги»» работают с ноября 2020 года. Через сервис можно заказывать услуги у самозанятых с выставлением чека.

#новость #сбер

1003 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
4 комментария
Стас Барабас

Кто в итоге занимается ремонтом? Уже какие-то действующие парнёры Сбера, к которым не присоединиться? Или, например, я могу зарегать свою организацию и получать заказы через Ремонт со СберУслугами?

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Сбер

Вы можете оставить заявку на консультацию здесь: https://remont.sberuslugi.ru/

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Илья Смирнов

Я оставил) Жду звонка

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Илья Смирнов

Явно будет аутсорсинг. Под разные бюджеты и задачи нужен разный уровень квалификации мастеров. Ну и количество заказов один партнер не осилит.

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