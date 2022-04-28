«Сбер» запустил сервис для поиска подрядчиков и получения кредитов на ремонт Статьи редакции
В личном кабинете сервиса отображаются все этапы с описанием и стоимостью.
- Через сервис «Ремонт со СберУслугами» можно найти подрядчиков, заключить с ними договор, получить кредит на оплату, застраховать сделку и контролировать работы, объявила компания. Пока сервис доступен в Москве и Петербурге, позже начнет работу в других регионах.
- Чтобы оценить предварительную стоимость, надо ответить на вопросы анкеты — указать площадь квартиры, тип ремонта и примерный бюджет. После с заказчиком свяжется специалист и предложит подрядчиков в рамках бюджета.
- Для оплаты сделок используется эскроу-счёт, на него можно положить собственные или кредитные деньги, исполнитель получит их, только если заказчик примет работу.
- Следить за процессом, принимать работы и оплачивать услуги можно в личном кабинете. Есть отдельный кабинет для компаний, чтобы следить за работами на нескольких объектах и общаться с клиентами.
- «СберУслуги»» работают с ноября 2020 года. Через сервис можно заказывать услуги у самозанятых с выставлением чека.
Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.
Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус предоставила всем желающим доступ к своим наиболее востребованным сервисам на выгодных условиях. Предложения для поддержки предпринимателей в новых условиях можно найти на сайте-агрегаторе спецпредложений и полезных материалов.
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Основная задача штурмана — это безопасная навигация. Восемь часов в день я несу вахту на ходовом мостике, управляя танкером. Но у меня есть и другие задачи. Например, проверять спасательное и противопожарное оборудование, расположенное по всему танкеру, или оформлять документы для таможни и бухгалтерии. Чтобы освободить голову и не потерять…
Даже сейчас. Об этом и о том, как бизнесу формировать запас прочности в стране, где кризис чуть ли не каждые два года, поговорили с vc.ru основатель компании Иван Боровиков и гендиректор Александр Горник.
Кто в итоге занимается ремонтом? Уже какие-то действующие парнёры Сбера, к которым не присоединиться? Или, например, я могу зарегать свою организацию и получать заказы через Ремонт со СберУслугами?
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Я оставил) Жду звонка
Явно будет аутсорсинг. Под разные бюджеты и задачи нужен разный уровень квалификации мастеров. Ну и количество заказов один партнер не осилит.