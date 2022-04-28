Avito добавил отправку видео в сообщениях — она работает через API Rutube Статьи редакции
Сервис добавил функцию, чтобы пользователи реже переходили в сторонние мессенджеры — это делает сделки безопаснее.
- До запуска функцию два месяца тестировали, за это время пользователи отправили более 365 тысяч видео, рассказали в Avito.
- Чаще всего пользователи обменивались видео при покупке или продаже квартир, электроники, одежды, запчастей, автомобилей и мотоциклов и животных.
- Rutube предоставляет API для загрузки видео и iframe для его воспроизведения. Чтобы отправить видео, надо зайти в мессенджер Avito, нажать значок в виде плюса и затем «Отправить видео». Доступны форматы MP4, AVI, WMV, MOV, FLV и другие. Хронометраж —до пяти минут.
- В апреле Rutube провёл большую презентацию сервиса, где представил редизайн платформы и другие изменения.
Даже сейчас. Об этом и о том, как бизнесу формировать запас прочности в стране, где кризис чуть ли не каждые два года, поговорили с vc.ru основатель компании Иван Боровиков и гендиректор Александр Горник.
В первой части, я весьма подробно описала схемы мошенничества Султан Мебель. Если кратко, то: затягивание сроков, дезинформация, шантаж (да-да) не делать ничего пока не будут удалены негативные отзывы, нежелание возвращать ключи от квартиры и абсолютная уверенность в своей безнаказанности.
Период без процентов — до 14 дней, максимальный лимит — 90 тысяч рублей.
Онлайн реклама должна быть полезным инструментом, помогающим людям найти релевантные предложения и сделать правильный выбор. Сегодня технологии позволяют подбирать содержание и внешний вид рекламных объявлений индивидуально для каждого пользователя.
В кризисное время нужно мобилизоваться, перестраиваться и много работать. Мы провели 12 антикризисных сессий в сжатые сроки, чтобы запустить все эти процессы. Екатерина Гладкова, COO Go Ahead, рассказала, как мы это сделали и помогли ли сессии решить наши задачи.
Перед просмотром видео придется посмотреть рекламу и ответить на пару вопросов?
и подождать 5-10 минут, пока видос прогрузится
Если прогрузится
А после прогрузки вам снова покажут рекламу
В случае неуспешной загрузки тоже покажут
Сперва надо пройти верификацию на госуслугах, а потом сдать биометрию.
Ещё анализы не забудьте, свежие.
Это теперь натощак только продавать?
после сдачи кала на яйцеглистов
Посмотреть рекламу непрерывно мотая головой )
Или чем-нибудь ещё
Вебкам на Авито 😱👍
Было бы неплохо
Ну Авито от части стало полной помойкой...печаль
Как и YouTube
Занимает освободившуюся нишу OnlyFans.
Не знаю, о чем вы. Оно и было помойкой, но хуже/сложнее продать не стало :)
Теперь на Авито каждое второе размещение за деньги 💰 💸, сплошная монетизация ;))
А видео с рутуба могут смотреть не авторизованные на сервисе пользователи? Или добровольно-принудительная регистрация не за горами?
Приходишь с паспортом в отделение почты, регаешься в рутубе, тебе ставят спецмонитор, пломбируют (поверка каждые 2 года, не забудь!) и сиди себе, наслаждайся видосами.
камент подвергся backspacингу
Но это уже строго в сберкассе!
(o_o)
А если прон смотришь, будет отдельная кабинка?
да, по талонам, в жкх с домовой книгой талоны получать
Омг, так полдома будет знать как часто и на что я передёргиваю
синхронный фапинг можно устроить и попасть в книгу рекордов гиннесса РФ
Комментарий удален модератором
А прон как смотреть?
Делюсь опытом "работы" с Avito: оплатили максимальный тариф на месяц и 100 размещений, настроили экспорт товаров с сайта, разместили порядка 50 объявлений. Ни одного заказа не получили. Причина - Авито не подтверждает номер телефона из опубликованных объявлений — робот сбрасывает звонок сразу после подъёма трубки, в ЛК появляется сообщение: для подтверждения номера напишем вам на почту в течение суток. Естественно, никто не пошевелился в течение суток и в течение 2х, и в течение 3х...
Дополнительные трудности создаёт то, что объявления с неподтверждённым номером нельзя редактировать!
Ни один из официальных номеров Авито (8 800 600-00-01, 8 800 511-01-11) НЕ РАБОТАЕТ - робот спрашивает тему обращения и на любую выбранную отвечает "голосовая поддержка недоступна". На текстовые обращения в суппорт робот отвечает "ответим на почту в течение 2х суток", что конечно же, оказалось ложью.
На сегодняшний день Авито выполняет только одну функцию — приём ваших денег, которые Вы не вернёте.
Комментарий удален модератором
Сторис еще добавьте
Авито уже не тот...
Мэд уже не торт
Теперь можно будет крутить головой перед камерой прямо в сообщениях?
Рутуб висит постоянно, видео останавливается перед концом и нельзя досмотреть. Настройка качества видео неизменяется. В общем, продукт не юзабельный