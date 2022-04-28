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Сервисы
Маша Цепелева

Avito добавил отправку видео в сообщениях — она работает через API Rutube Статьи редакции

Сервис добавил функцию, чтобы пользователи реже переходили в сторонние мессенджеры — это делает сделки безопаснее.

  • До запуска функцию два месяца тестировали, за это время пользователи отправили более 365 тысяч видео, рассказали в Avito.
  • Чаще всего пользователи обменивались видео при покупке или продаже квартир, электроники, одежды, запчастей, автомобилей и мотоциклов и животных.
  • Rutube предоставляет API для загрузки видео и iframe для его воспроизведения. Чтобы отправить видео, надо зайти в мессенджер Avito, нажать значок в виде плюса и затем «Отправить видео». Доступны форматы MP4, AVI, WMV, MOV, FLV и другие. Хронометраж —до пяти минут.
  • В апреле Rutube провёл большую презентацию сервиса, где представил редизайн платформы и другие изменения.

#новость #авито #rutube

1675 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
35 комментариев
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Ближний Женя

Перед просмотром видео придется посмотреть рекламу и ответить на пару вопросов?

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Данил Семёнов

и подождать 5-10 минут, пока видос прогрузится

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Ближний Женя

Если прогрузится

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Данный торшер

А после прогрузки вам снова покажут рекламу

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ЯжПрограммист

В случае неуспешной загрузки тоже покажут

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Пришелец

Сперва надо пройти верификацию на госуслугах, а потом сдать биометрию.

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Александр Рюмин

Ещё анализы не забудьте, свежие.

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Олег Павлов

Это теперь натощак только продавать?

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BLVCK SQUARE

после сдачи кала на яйцеглистов

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Вася Пражкин

Посмотреть рекламу непрерывно мотая головой )

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Павел Иванов

Или чем-нибудь ещё

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Щитпостер на зарплате

Вебкам на Авито 😱👍

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Павел Иванов

Было бы неплохо

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Игорь Крафт

Ну Авито от части стало полной помойкой...печаль

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Moscow Customs

Как и YouTube

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Сергей Низовцев

Занимает освободившуюся нишу OnlyFans.

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Олег Павлов

Не знаю, о чем вы. Оно и было помойкой, но хуже/сложнее продать не стало :)

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Oleg Zhuravlev

Теперь на Авито каждое второе размещение за деньги 💰 💸, сплошная монетизация ;))

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Илья Самойлов

А видео с рутуба могут смотреть не авторизованные на сервисе пользователи? Или добровольно-принудительная регистрация не за горами?

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Вадим Д.

Приходишь с паспортом в отделение почты, регаешься в рутубе, тебе ставят спецмонитор, пломбируют (поверка каждые 2 года, не забудь!) и сиди себе, наслаждайся видосами.

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TLGM x Event

камент подвергся backspacингу

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Вадим Д.

Но это уже строго в сберкассе!

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TLGM x Event

(o_o)

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Павел Иванов

А если прон смотришь, будет отдельная кабинка?

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BLVCK SQUARE

да, по талонам, в жкх с домовой книгой талоны получать

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Павел Иванов

Омг, так полдома будет знать как часто и на что я передёргиваю

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BLVCK SQUARE

синхронный фапинг можно устроить и попасть в книгу рекордов гиннесса РФ

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Комментарий удален модератором

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Павел Иванов

А прон как смотреть?

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Кирилл Качалов

Делюсь опытом "работы" с Avito: оплатили максимальный тариф на месяц и 100 размещений, настроили экспорт товаров с сайта, разместили порядка 50 объявлений. Ни одного заказа не получили. Причина - Авито не подтверждает номер телефона из опубликованных объявлений — робот сбрасывает звонок сразу после подъёма трубки, в ЛК появляется сообщение: для подтверждения номера напишем вам на почту в течение суток. Естественно, никто не пошевелился в течение суток и в течение 2х, и в течение 3х...
Дополнительные трудности создаёт то, что объявления с неподтверждённым номером нельзя редактировать!
Ни один из официальных номеров Авито (8 800 600-00-01, 8 800 511-01-11) НЕ РАБОТАЕТ - робот спрашивает тему обращения и на любую выбранную отвечает "голосовая поддержка недоступна". На текстовые обращения в суппорт робот отвечает "ответим на почту в течение 2х суток", что конечно же, оказалось ложью.
На сегодняшний день Авито выполняет только одну функцию — приём ваших денег, которые Вы не вернёте.

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Комментарий удален модератором

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Mark Borisov

Сторис еще добавьте

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Александр Рюмин

Авито уже не тот...

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Rax034

Мэд уже не торт

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Тимур Петров
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Alexey V

Теперь можно будет крутить головой перед камерой прямо в сообщениях?

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Ако Чавчавадзе

Рутуб висит постоянно, видео останавливается перед концом и нельзя досмотреть. Настройка качества видео неизменяется. В общем, продукт не юзабельный

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