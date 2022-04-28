Чтобы попросить удалить такую информацию из поисковой выдачи, нужно заполнить заявку. При этом компания сохранит доступ к данным, если они «представляют общественный интерес». Google отмечает, что удаление персональной информации из поиска не стирает её из интернета. Например, если вы попросили убрать ссылку на форум, где опубликовали ваш адрес, ссылка исчезнет из поиска, но останется на сайте — данные увидит любой, кто на него зайдёт.