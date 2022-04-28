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TJ

Google начнёт удалять из выдачи персональные данные по запросу пользователей Статьи редакции

Изображение паспорта, номер телефона и конфиденциальную учётную информацию.

Команда Google обновила политику конфиденциальности: пользователи могут попросить удалить из поиска их персональную информацию. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь пользователи смогут попросить убрать следующую информацию:

  • изображения документов, удостоверяющих личность;
  • личную контактную информацию (физический адрес, номер телефона, адрес электронной почты);
  • конфиденциальные учётные данные.

Чтобы попросить удалить такую информацию из поисковой выдачи, нужно заполнить заявку. При этом компания сохранит доступ к данным, если они «представляют общественный интерес». Google отмечает, что удаление персональной информации из поиска не стирает её из интернета. Например, если вы попросили убрать ссылку на форум, где опубликовали ваш адрес, ссылка исчезнет из поиска, но останется на сайте — данные увидит любой, кто на него зайдёт.

Ранее компания по запросу пользователей удаляла из поиска только номера документов, позволяющих идентифицировать пользователя (например, СНИЛС), изображение подписей, реквизиты банковских счетов и карт, медицинские записи, а также интимные фотографии или порно-дипфейки.

#новость #google

1488 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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20 комментариев
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Николай Большаков

А можно это автоматом не будет попадать в поисковую выдачу,без всяких просьб

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Revenant

То есть об этом ещё и просить нужно???

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Ближний Женя

С уважением

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Белл Звонович

Соро гугель в принципе начнет удалять всех русских пользователь за миллионные штрафы от РКН.

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Vacuum

Бедолагу бота опять занесло не туда. Хоть бы статью читал для начала)

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Белл Звонович

Сам ты Бот, клавиатуру тебе в рот! 🤖

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RomanistHere

Найс. Меня всегда немного беспокоило, что инфа моего ИП с местом регистрации гуглится через моё имя. Так хоть чуть-чуть сложнее будет - нужно будет воспользоваться другим поисковиком.

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RomanistHere

посмотрим как много времени им понадобится

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Комплексный коктейль

Наконец то смогу удалить из поиска свои данные с именем и номером телефона которые спарсили из базы Авито.

Ура 🥳

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RomanistHere

Я думал, что по запросу невероятного блондина на первый десяток страниц всё равно будет Баскова выдавать.

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Комплексный коктейль

Кошмар какой

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Данный торшер

За распространение персональных данных вообще бы на бутылку сажать. И не только гугл, а еще и владельцев сайтов.

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Noblesse. tv

Яндекс уже посадили... на 60к рублей...)

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Ближний Женя

Зачем убирать личную инфу, если скоро уберут сам Гугл?

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Максим

Зачем заливать персональную инфу в Интернет?

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Ближний Женя

Зачем вообще интернет?

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Юрий Климов

ага, очень классно, а потом в один прекрасный день произойдет утечка информации и все это будет в открытом доступе)

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Mr. Broker

себя Google удалит?)

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Andreevich Evgeni

Дайте нам всю вашу личную информацию, а потом мы ее удалим 🤷🏻‍♂️

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Gri

Просто надо в интернете сидеть аккуратно, чтобы твои конфиденциальные данные не гуляли по всему интернету

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