Google начнёт удалять из выдачи персональные данные по запросу пользователей Статьи редакции
Изображение паспорта, номер телефона и конфиденциальную учётную информацию.
Команда Google обновила политику конфиденциальности: пользователи могут попросить удалить из поиска их персональную информацию. Об этом сообщается в блоге компании.
Теперь пользователи смогут попросить убрать следующую информацию:
- изображения документов, удостоверяющих личность;
- личную контактную информацию (физический адрес, номер телефона, адрес электронной почты);
- конфиденциальные учётные данные.
Чтобы попросить удалить такую информацию из поисковой выдачи, нужно заполнить заявку. При этом компания сохранит доступ к данным, если они «представляют общественный интерес». Google отмечает, что удаление персональной информации из поиска не стирает её из интернета. Например, если вы попросили убрать ссылку на форум, где опубликовали ваш адрес, ссылка исчезнет из поиска, но останется на сайте — данные увидит любой, кто на него зайдёт.
Ранее компания по запросу пользователей удаляла из поиска только номера документов, позволяющих идентифицировать пользователя (например, СНИЛС), изображение подписей, реквизиты банковских счетов и карт, медицинские записи, а также интимные фотографии или порно-дипфейки.
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А можно это автоматом не будет попадать в поисковую выдачу,без всяких просьб
То есть об этом ещё и просить нужно???
С уважением
Соро гугель в принципе начнет удалять всех русских пользователь за миллионные штрафы от РКН.
Бедолагу бота опять занесло не туда. Хоть бы статью читал для начала)
Сам ты Бот, клавиатуру тебе в рот! 🤖
Найс. Меня всегда немного беспокоило, что инфа моего ИП с местом регистрации гуглится через моё имя. Так хоть чуть-чуть сложнее будет - нужно будет воспользоваться другим поисковиком.
посмотрим как много времени им понадобится
Наконец то смогу удалить из поиска свои данные с именем и номером телефона которые спарсили из базы Авито.
Ура 🥳
Я думал, что по запросу невероятного блондина на первый десяток страниц всё равно будет Баскова выдавать.
Кошмар какой
За распространение персональных данных вообще бы на бутылку сажать. И не только гугл, а еще и владельцев сайтов.
Яндекс уже посадили... на 60к рублей...)
Зачем убирать личную инфу, если скоро уберут сам Гугл?
Зачем заливать персональную инфу в Интернет?
Зачем вообще интернет?
ага, очень классно, а потом в один прекрасный день произойдет утечка информации и все это будет в открытом доступе)
себя Google удалит?)
Дайте нам всю вашу личную информацию, а потом мы ее удалим 🤷🏻♂️
Просто надо в интернете сидеть аккуратно, чтобы твои конфиденциальные данные не гуляли по всему интернету