Повлияла ли «операция» на отношение местных к российским партнёрам и почему производить продукты в Китае дистанционно — целое приключение. Об этом порассуждал для vc.ru основатель агентства «Руки» Сергей Ночовный.

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Сооснователь проекта «Руки» Сергей Ночовный. Источник: «Руки»

В свете антироссийских санкций Китай — как поставщик и производитель — кажется одним из немногих выходов для компаний из России.

Раньше, чтобы поискать партнёров на местах, можно было съездить в КНР самостоятельно. Но сейчас смысла мало: власти постоянно закрывают города на карантины, из-за чего командировка рискует закончиться там, где началась, — в четырёх стенах арендованного жилья. Зато «прощупать» рынок можно удалённо — через русскоязычные агентства, которые работают из Китая. Ограничения сказываются и на них, но в силу опыта сориентируются они быстрее. А в моменты послаблений помогут найти нужных людей, составить ТЗ и проконтролировать производство.

Одно из таких агентств — проект «Руки», который уже помог российским стартапам произвести в Китае аналоговые камеры, «умные» системы для автомобилей, дыхательные тренажеры и электронные штангенциркули.

Основатель «Рук» Сергей Ночовный поговорил с vc.ru о том, больше ли заказов теперь получает от таких компаний Китай, о чём просят новые клиенты, какие продукты произвести трудно и лучшее ли вообще сейчас время, чтобы сотрудничать с КНР.

Как сейчас поживают «Руки»?

Как бизнес — достаточно стабильно для столь неспокойных времён. Но если спросите меня не как предпринимателя, а как человека, то лично мне вести дела сейчас непросто. Сложно думать о деньгах, когда вокруг творится такой ужас.

Из-за европейских и американских санкций клиентов не прибавилось?

Резкого прироста мы не заметили. Новые обращения есть, но при этом половины клиентов мы лишились. Часть партнёров из Украины приостановила работу, потому что операции в стране «встали». Некоторые украинцы отказались сотрудничать с нами по политическим соображениям — их я прекрасно понимаю.

Российские компании либо свернули подразделения, либо закрыли весь бизнес. Но тут важно понимать, что мы много работали с продуктами второстепенной необходимости — зачастую скорее экспериментальными. Компании инвестируют в них, когда есть свободные деньги, а в кризис замораживают. Так произошло с разработкой электрических зубных щеток, «умных» бутылок, портативных приборов для дерматологов.

Вот какой, например, сейчас реальный курс доллара? Лично я не знаю: на бирже один, в банковских приложениях другой, в обменниках третий, в Telegram-каналах — четвёртый. В начале марта так вообще прогнозировали, что доллар будут продавать за 200 рублей.

Строить бизнес в таких условиях нелегко.

А характер обращений не изменился?

Если раньше получали больше запросов на разработку конкретных продуктов, то теперь компании чаще просят помочь релоцировать в Китай производство (сейчас, например, работаем с косметическим брендом) или закупить компоненты, которые из Европы не завезти.

Правда, и тут всё не так просто. Недавно к нам пришёл клиент — агрегатор поставщиков промышленных деталей немецкого конгломерата Siemens. Спрос на эти компоненты есть, а вот в наличии у дистрибьюторов их нет. Думали приобрести продукцию у китайских производителей, однако поставка возможна лишь через три месяца — сейчас на складах пусто.

Какие продукты сейчас сложно производить?

Электронику, но дело тут не в «спецоперации» или санкциях. Мир ещё в пандемию столкнулся с кризисом поставок и дефицитом электронных компонентов. Многие из них просто недоступны, на часть очередь «расписана» на год-полтора вперёд. Из-за этого приходится пересматривать схематику плат, чтобы не тормозить запуск, но работает это не всегда.

Китаю в теории проще справляться со сбоями в глобальной экономике, поскольку он давно развивает внутренний рынок, чтобы меньше зависеть от других стран, и своих же потребителей у него почти 1,5 млрд.

Но всё осложняют продолжающиеся карантины: когда города с десятками миллионов жителей, множеством производств и логистических точек — разом закрывают на несколько недель.

Так было в середине марта с Шэньчжэнем, где мы раньше базировались, и с Шанхаем в конце марта — там ограничения начали ослаблять лишь в середине апреля и окончательно их не сняли до сих пор. У Китая нулевая толерантность к коронавирусу, поэтому любой рост заболеваемости— повод для изоляции.

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Чем вообще хорош Китай как партнёр — помимо того, что у нас он сейчас единственный и там дёшево?

На самом деле стереотипы о дешевизне — это пережиток девяностых-начала нулевых. Китай — машина полного цикла с достаточно низким порогом входа в производство и, возможно, единственная страна, оптимальная по соотношению цены и качества.

А ещё это идеальная площадка, чтобы изготовить новый продукт: есть и отлаженная логистика, и производства любого масштаба — от мелких цехов для создания прототипов до крупных заводов, чтобы изготовить сразу сотни тысяч товаров.

Создать мощную логистику в стране во многом помогла Alibaba — через маркетплейс Taobao, на котором аккаунт есть чуть ли не у каждого китайца. Компания собирает огромные массивы данных, которые передаёт логистическим фирмам. Те их анализируют и решают, где открыть склады, пункты вывоза и выдачи.

Так что сейчас вся страна «покрыта» эффективной сетью доставок. Один день — и образцы у тебя. Максимум два, если везти придётся через всю страну.

И да, работать с Китаем, конечно, дешевле, чем с Японией, Европой или США, но дешевле не всегда значит «дёшево».

А как не пропустить брак, если все заводы в Китае не именитые?

У крупных фабрик есть множество внутренних стандартов, так что с ними шанс получить на выходе продукт достойного качества в принципе выше.

Но небольшой стартап вряд ли сможет с такими сотрудничать. На первых порах он наверняка обратиться к партнёру скромнее, контролировать которого лучше на каждом этапе: заказывать образцы, исправлять их после каждой итерации, следить, чтобы готовые партии соответствовали утверждённому образцу.

До пандемии компании часто отправляли в Китай представителя — чтобы посмотреть на производство, пообщаться с сотрудниками, оценить качество производимой продукции. Иногда туда перевозили и инженеров. Но с 2020 года страна закрыта, что существенно усложнило запуск новых продуктов и ведение бизнеса с Китаем в целом. А для россиян теперь проблема кроется не только в карантинах.

Допустим, просит российский клиент переслать ему из Китая те самые образцы, а привычные раньше перевозчики вроде DHL и FedEx грузы в Россию больше не доставляют. Есть, конечно, серые схемы, железнодорожное сообщение через Казахстан, EMS от «Почты России», но сроки доставки там — минимум две-три недели.

Работать с Китаем дистанционно — целое приключение, и это подтвердит любой, кто пытался это делать. Вы получили ненадлежащего качества образец, составили список из пяти правок, а производитель три из них исправил, две проигнорировал и в процессе поломал что-нибудь ещё. Так было всегда.

Именно поэтому удобно обращаться к агентству на месте, которое возьмёт на себя менеджмент, проверку и тестирование образцов — всё, чтобы не пересылать образцы туда-обратно по несколько недель, а решать все проблемы на месте.

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«Спецоперация» как-то повлияла на отношения Китая к России?

Бытует мнение, что Россия справится и без Европы, потому что ей поможет Китай. Может быть, поможет, но не стоит забывать, что мы говорим о бизнесе. Почему кто-то должен улучшать для нас условия просто потому, что у нас проблемы?

Китай всегда славился прагматичностью: страна будет зарабатывать там, где можно, но черту, которую пересекать нельзя, не перейдёт. К тому же российская экономика не имеет того же веса для Китая, что США и Европа, которые значительно больше нас покупают и продают.

Китай в принципе пока что не спешит оказывать России публичную поддержку. Он не стал больше заказывать или сбывать, не перешёл повсеместно на расчёты в юанях. Местные банки так вообще, насколько мне известно, стали более настороженно относиться к российским контрагентам.

Какие-то подвижки, конечно, есть, но пока картина не самая радужная. Для всего нужно время.

Можно ли тогда сказать, что сейчас не лучшее время работать с Китаем?

Я бы сказал так: из-за продолжающейся пандемии последние два года оно не самое комфортное, но если в феврале ещё была альтернатива, то теперь выбирать не приходится.