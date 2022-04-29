Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.

В даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к ушедшим из России сервисам, сообщает «Коммерсантъ». Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей и зависит в том числе от длительности «подписки»: месяц, полгода или год.

В 40% случаев такие объявления созданы мошенниками, которые дают доступ к украденным аккаунтам, оценил руководитель департамента исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Покупатель может потерять деньги и данные.

Часто в объявлениях предлагают присоединиться к зарубежным семейным аккаунтам — это настоящие учётные записи, которые были украдены, уточнил источник издания, близкий к одной из ИБ-компании.

Даже если обмана со стороны продавца нет, сам сервис, на который продаётся доступ, может в дальнейшем заблокировать пользователя за подозрительную активность. Например из-за того, что не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес, пишет издание.

Spotify перестал работать в России 11 апреля из-за «принятого закона, который накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей».

Netflix приостановил работу в России 6 марта. Пользователи подали два коллективных иска с требованием компенсации и возвращения доступа к сервису.