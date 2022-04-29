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TJ

40% объявлений о продаже доступа к Spotify и Netflix опубликованы мошенниками — «Ъ» Статьи редакции

Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.

В даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к ушедшим из России сервисам, сообщает «Коммерсантъ». Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей и зависит в том числе от длительности «подписки»: месяц, полгода или год.

В 40% случаев такие объявления созданы мошенниками, которые дают доступ к украденным аккаунтам, оценил руководитель департамента исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Покупатель может потерять деньги и данные.

Часто в объявлениях предлагают присоединиться к зарубежным семейным аккаунтам — это настоящие учётные записи, которые были украдены, уточнил источник издания, близкий к одной из ИБ-компании.

Даже если обмана со стороны продавца нет, сам сервис, на который продаётся доступ, может в дальнейшем заблокировать пользователя за подозрительную активность. Например из-за того, что не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес, пишет издание.

  • Spotify перестал работать в России 11 апреля из-за «принятого закона, который накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей».
  • Netflix приостановил работу в России 6 марта. Пользователи подали два коллективных иска с требованием компенсации и возвращения доступа к сервису.

#новость #spotify #netflix

883 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
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VC60
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7 комментариев
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Щитпостер на зарплате

А в чём новость? Всегда так было.

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От Себя Добавлю

очень интересно кто ведется на такое

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Ренат Хуснутдинов

Одинокие и грустные люди

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Вадим Д.

Во время любых запретов активизируются предприимчивые товарищи, которые ищут (и, что важно, находят) доверчивых, жаждущих слить саои деньги.

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Екатерина Продавцова

Представляю какой ад там творится в рекомендациях/подборках на сегодня в таких аккаунтах)

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Майк Найт

40% - оценил Игорь , как оценивал- интересно )

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Ivan Dobrusin

Spotify работает без vpn, если очень захотеть

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