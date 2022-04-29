40% объявлений о продаже доступа к Spotify и Netflix опубликованы мошенниками — «Ъ» Статьи редакции
Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.
В даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к ушедшим из России сервисам, сообщает «Коммерсантъ». Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей и зависит в том числе от длительности «подписки»: месяц, полгода или год.
В 40% случаев такие объявления созданы мошенниками, которые дают доступ к украденным аккаунтам, оценил руководитель департамента исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Покупатель может потерять деньги и данные.
Часто в объявлениях предлагают присоединиться к зарубежным семейным аккаунтам — это настоящие учётные записи, которые были украдены, уточнил источник издания, близкий к одной из ИБ-компании.
Даже если обмана со стороны продавца нет, сам сервис, на который продаётся доступ, может в дальнейшем заблокировать пользователя за подозрительную активность. Например из-за того, что не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес, пишет издание.
- Spotify перестал работать в России 11 апреля из-за «принятого закона, который накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей».
- Netflix приостановил работу в России 6 марта. Пользователи подали два коллективных иска с требованием компенсации и возвращения доступа к сервису.
Идею одобрил президент и ЦБ, говорят источники издания.
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А в чём новость? Всегда так было.
очень интересно кто ведется на такое
Одинокие и грустные люди
Во время любых запретов активизируются предприимчивые товарищи, которые ищут (и, что важно, находят) доверчивых, жаждущих слить саои деньги.
Представляю какой ад там творится в рекомендациях/подборках на сегодня в таких аккаунтах)
40% - оценил Игорь , как оценивал- интересно )
Spotify работает без vpn, если очень захотеть