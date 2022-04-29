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Airbnb перешла на полную удалёнку, а глава компании рассказал про её принципы Статьи редакции

Спустя два года после начала пандемии.

  • Airbnb разрешила постоянно работать на удалёнке, говорится в обращении основателя и главы компании Брайана Чески.
  • На удалёнку перейдёт абсолютное большинство сотрудников, но некоторым придётся посещать в офис для выполнения своих обязанностей.
  • Сотрудники могут жить в любой точке в стране, где они находятся, а с сентября также ещё в 170 странах — в каждой можно провести до 90 дней в году. Получить разрешение на работу в них нужно самостоятельно, но Airbnb также сотрудничает с властями этих стран.
  • Компания введёт единые уровни зарплаты внутри каждой страны, поэтому переезд не должен повлиять на её размер.
  • При этом сотрудники будут регулярно встречаться на собраниях и мероприятиях. Большинству придётся проводить в офисе около недели каждый квартал, руководители будут посещать его чаще.

#новость #airbnb

1631 просмотров
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17 комментариев
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RomanistHere

когда видишь в заголовке "рассказал про принципы", ожидаешь увидеть больше деталей: как процессы построены, как кто за что отчитывается, как в одном часовом поясе все будут работать, сколько часов в день и т.д. Забайтили на клик :(

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Вася Пражкин

Ну может у них не так много принципов ).

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Ware Wow

Причины?
И как контроль построен, есть ли камеры, hubstaff и т.д.?

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Дмитрий Филиппов

А смысл в контроле? Показатели выполняются, все ок. Нет - досвидания.

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Ware Wow

Ну так это и есть уже контроль, как минимум.
Вот про это интересно подробнее.

На складе Амазона понятнее ставить норматив.
А тут как? Как получить максимальную эффективность сравнимую с офисом, когда перед тобой весь день менеджер.

Делаются какие-то идеальные замеры? Но задачи разного типа, сложно применить.

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Can you not

Тоже задумался, если показатели не выполняются, то как определяется, что причина именно в удаленке.

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Ware Wow

Мне больше интересно другое.
Ну допустим даже показатели выполняются.
А как понять, что можно было выполнить в 2-3 раза больше?

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Bastard

По началу, сравнивая с показателями работы в офисе. В дальнейшем, сравнивая показатели других команд.

Если 2 команды делают Х, а третья в таких же условиях умудряется делать 3*Х, явно что-то не то. Либо условия, либо метрики, либо проблема в тех двух командах/их руководителях :)

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AstraN

Ну один из показателей отсутствие комментов в интернетах. У нас похоже гигантский резерв повышения эффективности.

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Ваня Самков

Зачем им сравнивать удаленку и офис? Просто смотрят на показатели, плохие - разбираются или увольняют, хорошие - дальше работают.

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Майк Найт

Оранжевая парадигма. Контроль не имеет смысла внутри бирюзовой парадигмы, погуглите, будет интересно

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Александр Добриневский

Контроль, серьезно?

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Саша Панина

Чот не увидела принципов, ну удаленка и удаленка )

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Вероника Самсонова

после ковида мир уже не будет прежним, постепенно большая часть компаний будут так работать

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Ваня Самков

Спасибо КЭП
(Всегда кажется подозрительным регистрация 24-го февраля)

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Sergyo

Скажите это какому нибудь Сбербанку

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Alexey Shabolkin

Зачем ограничивать тремя месяцами? Нахуевертили на пустом месте

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