Airbnb перешла на полную удалёнку, а глава компании рассказал про её принципы Статьи редакции
Спустя два года после начала пандемии.
- Airbnb разрешила постоянно работать на удалёнке, говорится в обращении основателя и главы компании Брайана Чески.
- На удалёнку перейдёт абсолютное большинство сотрудников, но некоторым придётся посещать в офис для выполнения своих обязанностей.
- Сотрудники могут жить в любой точке в стране, где они находятся, а с сентября также ещё в 170 странах — в каждой можно провести до 90 дней в году. Получить разрешение на работу в них нужно самостоятельно, но Airbnb также сотрудничает с властями этих стран.
- Компания введёт единые уровни зарплаты внутри каждой страны, поэтому переезд не должен повлиять на её размер.
- При этом сотрудники будут регулярно встречаться на собраниях и мероприятиях. Большинству придётся проводить в офисе около недели каждый квартал, руководители будут посещать его чаще.
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когда видишь в заголовке "рассказал про принципы", ожидаешь увидеть больше деталей: как процессы построены, как кто за что отчитывается, как в одном часовом поясе все будут работать, сколько часов в день и т.д. Забайтили на клик :(
Ну может у них не так много принципов ).
Причины?
И как контроль построен, есть ли камеры, hubstaff и т.д.?
А смысл в контроле? Показатели выполняются, все ок. Нет - досвидания.
Ну так это и есть уже контроль, как минимум.
Вот про это интересно подробнее.
На складе Амазона понятнее ставить норматив.
А тут как? Как получить максимальную эффективность сравнимую с офисом, когда перед тобой весь день менеджер.
Делаются какие-то идеальные замеры? Но задачи разного типа, сложно применить.
Тоже задумался, если показатели не выполняются, то как определяется, что причина именно в удаленке.
Мне больше интересно другое.
Ну допустим даже показатели выполняются.
А как понять, что можно было выполнить в 2-3 раза больше?
По началу, сравнивая с показателями работы в офисе. В дальнейшем, сравнивая показатели других команд.
Если 2 команды делают Х, а третья в таких же условиях умудряется делать 3*Х, явно что-то не то. Либо условия, либо метрики, либо проблема в тех двух командах/их руководителях :)
Ну один из показателей отсутствие комментов в интернетах. У нас похоже гигантский резерв повышения эффективности.
Зачем им сравнивать удаленку и офис? Просто смотрят на показатели, плохие - разбираются или увольняют, хорошие - дальше работают.
Оранжевая парадигма. Контроль не имеет смысла внутри бирюзовой парадигмы, погуглите, будет интересно
Контроль, серьезно?
Чот не увидела принципов, ну удаленка и удаленка )
после ковида мир уже не будет прежним, постепенно большая часть компаний будут так работать
Спасибо КЭП
(Всегда кажется подозрительным регистрация 24-го февраля)
Скажите это какому нибудь Сбербанку
Зачем ограничивать тремя месяцами? Нахуевертили на пустом месте