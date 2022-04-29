Microsoft запустит свой VPN-сервис и встроит его в браузер Edge Статьи редакции
Самостоятельно выбрать сервер для смены геолокации нельзя — компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.
- Об этом пишут 9to5google и Techradar. На сайте компании есть страничка с описанием функции под названием Microsoft Edge Secure Network.
Она будет работать на платформе компании Cloudflare, у которой есть свой похожий сервис Cloudflare 1.1.1.1. Microsoft не называет новую функцию VPN, но в описании указывает, что она шифрует подключение пользователя к интернету, чтобы помочь защитить его данные.
- Сервис прячет IP-адрес пользователя, заменяя его адресом в том же регионе. Самостоятельно выбрать VPN-сервер для смены геолокации нельзя.
- Все данные перенаправляются из Edge на сервер через зашифрованный туннель — VPN-туннель. Edge Secure Network не позволит собирать данные о действиях пользователя даже провайдерам. Это усложнит таргетинг рекламы.
- Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц. Чтобы им воспользоваться, необходима учётная запись Microsoft.
- Компания отмечает, что Cloudflare собирает только «ограниченный объем диагностических и вспомогательных данных», которые удаляет каждые 25 часов.
- Пока сервис тестируют. Когда он будет доступен всем пользователям — неизвестно. Также Microsoft не сообщила, будет ли платная версия и какая у неё будет стоимость.
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Бил, в том же регионе не подойдет
а браузером Edge вообще кто-то пользуется?
А как иначе Вы свой Хром скачали?
curl
wget
По блютус
По IR-порту. Главное не трогать, пока передача идёт.
Internet Explorer
Хороший браузер, на самом деле, особенно хорошо показывает себя на старых ноутбуках с малым объемом оперативной памяти.
Да есть небольшая группа почитателей, либо просто не знающих о существовании других браузеров))
Это просто справка в винде и её же Новости открываются в Эдж, даже если по умолчанию Хром
я бы статистику сделал по времени сессии нахождения в браузере. Более, объективнее было б)
Ну да, нажал случайно в справке "Узнать больше", а тут открывается какая-то штука сбоку с сайтом Майкрософт с машинно переведённой статьей. Закрываешь окно через 0.6 сек со словами "Лучше сам погуглю"
я бы их хрома и эджа сейчас выбрал эдж (благо мне не надо выбирать) - он бодрее себя на тестах показывает
хороший браузер, движок тот же что и у хрома, но гуглу инфу не сливает.
Многие челы, которые парятся по поводу приватности предпочитают в хромиуме Эдж Брейву сейчас. Там вроде как много чего настраивается и отключается, что-то сендбоксится и выходит очень адекватно.
пользуются. В чем-то даже интересней хрома
компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.
Значит по сути это будет также как у Apple с их "Private Relay" фичей.
Только яблочный сервис платный (хотя и очень дешев), но очень хорошо встроен в систему и вроде не ограничивается только браузером.
Это да, и яблочный не во всех странах работает.
и ограничения по трафику нет.
Для пользования в РФ не подойдет. Только если для того, чтобы школьник из интернета "не вычислил по айпи"!
Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц. Чтобы им воспользоваться, необходима учётная запись Microsoft.
Ставит крест на сервисе, имхо
У всех впнов есть бесплатный тариф с ограничениями. Дальше платный. Такой же будет и у майков. Что не так?
1 гб мало
ну у касперского например 200мб в день, что не прям как-то сильно больше чем 1гб в месяц
В 6 раз это не как-то сильно? А сколько тогда сильно больше?
что можно сделать на 6 гб, чего нельзя сделать на 1? На 10 видосов больше на ютубе посмотреть за месяц? Вот это разница!
А 5 мб в месяц было бы тоже ок в целом с таким подходом
условно да. Если тебе реально надо - покупай впн и пользуйся сколько влезет. Я как-то потратил почти всю зп, чтобы купить впн на 2 или 3 года вперёд. Ни разу не пожалел об этом поступке.
Хотя бы слушать 40 часов заблокированной музыки в месяц, что достаточно большинству обывателей
так тут впн только внутри страны адрес меняет. Как ты заблокированную музыку то получишь?
Я бы скорее доверился впн от Мощиллы, чем от Майков, имхо. Но в России не робит. 😔
Делаем ставки: за сколько его заблокируют в РФ?
А нахрена если он выдает ip в твоей же стране? И лимит в 1ГБ ниочем - не представляю кто этим будет пользоваться
Вы наши власти не знаете? Заблокируют и даже разбираться не станут
Майкрософт?)
Будут целить в эдж, если он не уберет эту фичу для РФ, как в свое время сделала Опера. А куда попадут - посмотрим, могут и в весь МС)
"Экономия траффика" наш выбор. Встроено в Оперу и бесплатно без ограничений
Если кто не понял, это VPN по факту.
бесплатно и без ограничений - интересно, откуда у компании деньги на разработку и поддержание (плюс сервера)? Наверное они альтруисты просто (нет)
Этого мы жлали много лет
Очередной проект с плохим будущим
А почему вы так считаете? Просто интересно.