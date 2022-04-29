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Сервисы
Рая Хачатрян

Microsoft запустит свой VPN-сервис и встроит его в браузер Edge Статьи редакции

Самостоятельно выбрать сервер для смены геолокации нельзя — компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.

  • Об этом пишут 9to5google и Techradar. На сайте компании есть страничка с описанием функции под названием Microsoft Edge Secure Network.

  • Она будет работать на платформе компании Cloudflare, у которой есть свой похожий сервис Cloudflare 1.1.1.1. Microsoft не называет новую функцию VPN, но в описании указывает, что она шифрует подключение пользователя к интернету, чтобы помочь защитить его данные.

  • Сервис прячет IP-адрес пользователя, заменяя его адресом в том же регионе. Самостоятельно выбрать VPN-сервер для смены геолокации нельзя.
  • Все данные перенаправляются из Edge на сервер через зашифрованный туннель — VPN-туннель. Edge Secure Network не позволит собирать данные о действиях пользователя даже провайдерам. Это усложнит таргетинг рекламы.
  • Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц. Чтобы им воспользоваться, необходима учётная запись Microsoft.
  • Компания отмечает, что Cloudflare собирает только «ограниченный объем диагностических и вспомогательных данных», которые удаляет каждые 25 часов.
  • Пока сервис тестируют. Когда он будет доступен всем пользователям — неизвестно. Также Microsoft не сообщила, будет ли платная версия и какая у неё будет стоимость.

#новость #microsoft

1661 просмотров
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44 комментария
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ROME

Бил, в том же регионе не подойдет

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Hank Coffe

а браузером Edge вообще кто-то пользуется?

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Новорег здорового человека

А как иначе Вы свой Хром скачали?

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D. Trump

curl

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Павел Морозов

wget

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Саидакбар Убайдуллин

По блютус

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Павел Евграфович

По IR-порту. Главное не трогать, пока передача идёт.

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Передний Макс

Internet Explorer

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Отрицательный татарин

Хороший браузер, на самом деле, особенно хорошо показывает себя на старых ноутбуках с малым объемом оперативной памяти.

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TLGM x Event

Да есть небольшая группа почитателей, либо просто не знающих о существовании других браузеров))

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Юрий Б.

Это просто справка в винде и её же Новости открываются в Эдж, даже если по умолчанию Хром

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TLGM x Event

я бы статистику сделал по времени сессии нахождения в браузере. Более, объективнее было б)

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Юрий Б.

Ну да, нажал случайно в справке "Узнать больше", а тут открывается какая-то штука сбоку с сайтом Майкрософт с машинно переведённой статьей. Закрываешь окно через 0.6 сек со словами "Лучше сам погуглю"

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RomanistHere

я бы их хрома и эджа сейчас выбрал эдж (благо мне не надо выбирать) - он бодрее себя на тестах показывает

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Anton Vlasov

хороший браузер, движок тот же что и у хрома, но гуглу инфу не сливает.

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RomanistHere

Многие челы, которые парятся по поводу приватности предпочитают в хромиуме Эдж Брейву сейчас. Там вроде как много чего настраивается и отключается, что-то сендбоксится и выходит очень адекватно.

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Valeratal Val

пользуются. В чем-то даже интересней хрома

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Ограниченный шмель

компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.
 Значит по сути это будет также как у Apple с их "Private Relay" фичей.

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D. Trump

Только яблочный сервис платный (хотя и очень дешев), но очень хорошо встроен в систему и вроде не ограничивается только браузером.

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Ограниченный шмель

Это да, и яблочный не во всех странах работает.

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Anton Vlasov

и ограничения по трафику нет.

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Новорег здорового человека

Для пользования в РФ не подойдет. Только если для того, чтобы школьник из интернета "не вычислил по айпи"!

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Борис Вишневский

Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц. Чтобы им воспользоваться, необходима учётная запись Microsoft.
 Ставит крест на сервисе, имхо

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RomanistHere

У всех впнов есть бесплатный тариф с ограничениями. Дальше платный. Такой же будет и у майков. Что не так?

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Юрий Б.

1 гб мало

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RomanistHere

ну у касперского например 200мб в день, что не прям как-то сильно больше чем 1гб в месяц

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Maksim Khavanski

В 6 раз это не как-то сильно? А сколько тогда сильно больше?

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RomanistHere

что можно сделать на 6 гб, чего нельзя сделать на 1? На 10 видосов больше на ютубе посмотреть за месяц? Вот это разница!

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Юрий Б.

А 5 мб в месяц было бы тоже ок в целом с таким подходом

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RomanistHere

условно да. Если тебе реально надо - покупай впн и пользуйся сколько влезет. Я как-то потратил почти всю зп, чтобы купить впн на 2 или 3 года вперёд. Ни разу не пожалел об этом поступке.

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Maksim Khavanski

Хотя бы слушать 40 часов заблокированной музыки в месяц, что достаточно большинству обывателей

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RomanistHere

так тут впн только внутри страны адрес меняет. Как ты заблокированную музыку то получишь?

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Щитпостер на зарплате

Я бы скорее доверился впн от Мощиллы, чем от Майков, имхо. Но в России не робит. 😔

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Андрей Николаев

Делаем ставки: за сколько его заблокируют в РФ?

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Вячеслав Грачунов

А нахрена если он выдает ip в твоей же стране? И лимит в 1ГБ ниочем - не представляю кто этим будет пользоваться

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Андрей Николаев

Вы наши власти не знаете? Заблокируют и даже разбираться не станут

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Граф Монтекристо

Майкрософт?)

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Андрей Николаев

Будут целить в эдж, если он не уберет эту фичу для РФ, как в свое время сделала Опера. А куда попадут - посмотрим, могут и в весь МС)

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Передний Макс

"Экономия траффика" наш выбор. Встроено в Оперу и бесплатно без ограничений

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Передний Макс

Если кто не понял, это VPN по факту.

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RomanistHere

бесплатно и без ограничений - интересно, откуда у компании деньги на разработку и поддержание (плюс сервера)? Наверное они альтруисты просто (нет)

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Граф Монтекристо

Этого мы жлали много лет

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Саидакбар Убайдуллин

Очередной проект с плохим будущим

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Илья Попов

А почему вы так считаете? Просто интересно.

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