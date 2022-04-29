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Престижный Данила

Русская версия сервиса для отслеживания сбоев на сайтах Downdetector перестала работать Статьи редакции

Пользователей перенаправляют на международную версию.

Первыми на это обратили внимание издания Rozetked и «Код Дурова» и эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв.

При входе на русскую версию сайта пользователей автоматически перенаправляют на международную. Также Россия исчезла из списка версий сервиса. При этом в приложении Downdetector русские сайты пока отображаются.

Последнее сообщение в Twitter-аккаунте русскоязычного Downdetector опубликовано 29 апреля в 3:25 мск. Официально сервис не заявлял о прекращении работы в стране.

  • Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Он, в отличие от Downdetector, доступен.
  • 11 апреля Роскомнадзор потребовал от Ookla предоставить информацию о локализации персональных данных россиян. В противном случае компании грозит штраф до 6 млн рублей.

#новость #downdetector

1172 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
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VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
23 комментария
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Андрей

Бля, почему нельзя сделать русский аналог, ведь, по сути сайт то простой

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Ограниченный шмель

Давайте с гвоздями сначала разберёмся ))

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Вася Пражкин

А с сыром уже разобрались? Или предлагаете махнуть на новый уровень и сразу с гвоздей начать?

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Михаил Октябрьский

Сыр с гвоздями

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Вася Пражкин

Предлагаю тогда сыр назвать “Сыр с гвоздями DownDetector”. Трех зайцев одним сыром убьем.

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Ограниченный шмель

Там загвоздка, на выходе «сырный продукт» получается.

Возможно есть взаимосвязь? 🤔

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D. Trump

Эцих с гвоздями :D

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Николай Замотаев

Осталось разобраться - кому. И чьего производства будут гвозди.

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неформат

валька же уже разобралась

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D. Trump

Можно. Но пока всем лень.

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Степан Позняк

Да полным полно аналогов. Просто они менее популярны

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Sam Sam

Есть же ж - https://downradar.ru/ne-rabotaet/downdetector.ru

Downdetector.ru не работает сегодня февраль…
Сайт Downdetector.ru не работает сегодня февраль 2022? Не получается залогиниться? Не открывается…
downradar.ru
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example example

Как вы определили, что он простой?

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Степан Позняк

Учитывая количество аналогов - крайне простой

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Сергей Подливак

Да он кроме как для твиттера нахер не нужен, чтобы курс акций качнуть.

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Максим Першин

Их борьба

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D. Trump

Пусть борятся. Люди в нынешнее время вообще любят делать бессмысленные действия, которые делают поговорку "собака лает - караван идет" актуальной наилучшим образом.

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Alexey Shabolkin

Ещё и вот такое случилось на днях. Кстати данные о погоде в виджеты Samsung подгружаются оттуда без проблем, но вот при переходе с российского ip — blocked🥴

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Передний Макс

Теперь понятно, почему в конце апреля ночью под ноль градусов. И май будет холодным.

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Вадим Д.

Ждём импортозамещённых сервисов Скоромер и Падёжник.
Сарказм.

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Ограниченный шмель

Последнее сообщение в Twitter-аккаунте русскоязычного Downdetector опубликовано 29 апреля в 3:25 мск.
Совпадение?

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Николай Замотаев

А как же так - у нас же твиттер заблокирован, а они пользуются?! ;-)

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Paul Denisevich

Нужно проверить на сайте Downdetector, работает ли сайт Downdete… oh shit

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