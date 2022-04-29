Русская версия сервиса для отслеживания сбоев на сайтах Downdetector перестала работать Статьи редакции
Пользователей перенаправляют на международную версию.
Первыми на это обратили внимание издания Rozetked и «Код Дурова» и эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв.
При входе на русскую версию сайта пользователей автоматически перенаправляют на международную. Также Россия исчезла из списка версий сервиса. При этом в приложении Downdetector русские сайты пока отображаются.
Последнее сообщение в Twitter-аккаунте русскоязычного Downdetector опубликовано 29 апреля в 3:25 мск. Официально сервис не заявлял о прекращении работы в стране.
- Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Он, в отличие от Downdetector, доступен.
- 11 апреля Роскомнадзор потребовал от Ookla предоставить информацию о локализации персональных данных россиян. В противном случае компании грозит штраф до 6 млн рублей.
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Бля, почему нельзя сделать русский аналог, ведь, по сути сайт то простой
Давайте с гвоздями сначала разберёмся ))
А с сыром уже разобрались? Или предлагаете махнуть на новый уровень и сразу с гвоздей начать?
Сыр с гвоздями
Предлагаю тогда сыр назвать “Сыр с гвоздями DownDetector”. Трех зайцев одним сыром убьем.
Там загвоздка, на выходе «сырный продукт» получается.
Возможно есть взаимосвязь? 🤔
Эцих с гвоздями :D
Осталось разобраться - кому. И чьего производства будут гвозди.
валька же уже разобралась
Можно. Но пока всем лень.
Да полным полно аналогов. Просто они менее популярны
Есть же ж - https://downradar.ru/ne-rabotaet/downdetector.ru
Как вы определили, что он простой?
Учитывая количество аналогов - крайне простой
Да он кроме как для твиттера нахер не нужен, чтобы курс акций качнуть.
Их борьба
Пусть борятся. Люди в нынешнее время вообще любят делать бессмысленные действия, которые делают поговорку "собака лает - караван идет" актуальной наилучшим образом.
Ещё и вот такое случилось на днях. Кстати данные о погоде в виджеты Samsung подгружаются оттуда без проблем, но вот при переходе с российского ip — blocked🥴
Теперь понятно, почему в конце апреля ночью под ноль градусов. И май будет холодным.
Ждём импортозамещённых сервисов Скоромер и Падёжник.
Сарказм.
Последнее сообщение в Twitter-аккаунте русскоязычного Downdetector опубликовано 29 апреля в 3:25 мск.
Совпадение?
А как же так - у нас же твиттер заблокирован, а они пользуются?! ;-)
Нужно проверить на сайте Downdetector, работает ли сайт Downdete… oh shit