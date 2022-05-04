Основатель такси-сервиса Gett Дэйв Вайсер ушёл c поста гендиректора компании для запуска нового бизнеса Статьи редакции
Его заменят топ-менеджеры Максим Красных и Маттео де Ренци.
- Gett объявила, что выручка и операционная прибыль в первом квартале 2022 года выросли на 33% и 69% соответственно. «Поскольку миссия компании ясна, а показатели высоки, это подходящий момент, чтобы сосредоточиться на создании нового бизнеса», — объяснил уход основатель Дэйв Вайсер, но не уточнил, с чем будет связан стартап.
- Согендиректорами Gett назначены операционный директор Максим Красных и управляющий директор подразделения наземного транспорта Маттео де Ренци. Вайсер станет главой консультационного отдела совета директоров и будет помогать со стратегией компании.
- В глобальный исполнительный комитет Gett также войдут финансовый директор Алексей Анейчик, управляющий директор Gett Israel Марк Оун и другие руководители.
- Акционеры рефинансировали весь долг компании и планируют вложить в Gett дополнительные деньги, чтобы достичь положительного денежного потока впервые в истории компании.
- Gett основал в 2010 году в Израиле выходец из России Шахар Вайсер (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис работает в России, Великобритании, США и Израиле. В ноябре 2021 года компания объявила, что сосредоточится на развитии платформы для корпоративных клиентов.
- На фоне «военной операции» России в Украине глобальный офис Gett решил реорганизовать российское подразделение. Это связано с тем, что «многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, это существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию».
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Всем привет! Этот материал предназначен для тех, кто уже имеет начальный уровень работы с GIT и BitBucket. Рассмотрю примеры в Git Bash version 2.33.0, API BitBucket 2.0, https://bitbucket.org
Продолжаю рубрику "Как эмигрировать заводчанину" и сегодня в выпуске Австрия и её Rot-Weiß-Rot-Karte. Получить такую резидентскую карту могут как высококвалифицированные рабочие, так и специалисты без высшего образования из списка дефицитных профессий (см. список ниже).
В общем, ясно. Останется один Яндекс, как бы другие не пыжились. Печаль😞
А я сейчас Вам покажу, откуда на Яндекс планировалось нападение и если бы не привентивный удар...)
А чем Яндекс не устраивает?
Может быть возможностью диктовать любые условия, если все конкуренты уйдут или их лишат возможности играть по рыночным и конкурирующим правилам?
Меня не устраивает, когда на рынке остаётся только один игрок. От этого хорошо только ему — он диктует условия, а вот работникам и клиентам плохо.
Монополия - это хуёво.
Такси Максим ещё. Как бы там ни было они тоже международники ещё и на собственных картах, софте и серверах.
Правда, они же и купили СитиМобил, поэтому будут конкурировать с Яндексом, только не понятно как будут развивать собственную экосистему.
Ситимобил купил Мейл ру - теперь ВК который
с тонущего корабля