Что такое well-being в компании и зачем сохранять здоровье сотрудников

2022 год нанес удар, откуда не ждали — передача Елены Малышевой «Жить здорово» закрылась. После этого многие приняли единственное правильное решение — поддались панике. Ведь больше неясно, будем ли мы жить здóрово или хотя бы здорóво. На деле же оба этих критерия связаны и воздействуют друг на друга.