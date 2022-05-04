60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Сервисы
Маша Цепелева

Основатель такси-сервиса Gett Дэйв Вайсер ушёл c поста гендиректора компании для запуска нового бизнеса Статьи редакции

Его заменят топ-менеджеры Максим Красных и Маттео де Ренци.

  • Gett объявила, что выручка и операционная прибыль в первом квартале 2022 года выросли на 33% и 69% соответственно. «Поскольку миссия компании ясна, а показатели высоки, это подходящий момент, чтобы сосредоточиться на создании нового бизнеса», — объяснил уход основатель Дэйв Вайсер, но не уточнил, с чем будет связан стартап.
  • Согендиректорами Gett назначены операционный директор Максим Красных и управляющий директор подразделения наземного транспорта Маттео де Ренци. Вайсер станет главой консультационного отдела совета директоров и будет помогать со стратегией компании.
  • В глобальный исполнительный комитет Gett также войдут финансовый директор Алексей Анейчик, управляющий директор Gett Israel Марк Оун и другие руководители.
  • Акционеры рефинансировали весь долг компании и планируют вложить в Gett дополнительные деньги, чтобы достичь положительного денежного потока впервые в истории компании.
  • Gett основал в 2010 году в Израиле выходец из России Шахар Вайсер (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис работает в России, Великобритании, США и Израиле. В ноябре 2021 года компания объявила, что сосредоточится на развитии платформы для корпоративных клиентов.
  • На фоне «военной операции» России в Украине глобальный офис Gett решил реорганизовать российское подразделение. Это связано с тем, что «многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, это существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию».
Дэйв Вайсер

#новость #gett

768 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
10 комментариев
Написать комментарий...
Рабочий ихтиандр

В общем, ясно. Останется один Яндекс, как бы другие не пыжились. Печаль😞

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Карпов

А я сейчас Вам покажу, откуда на Яндекс планировалось нападение и если бы не привентивный удар...)

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Gunich

А чем Яндекс не устраивает?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Карпов

Может быть возможностью диктовать любые условия, если все конкуренты уйдут или их лишат возможности играть по рыночным и конкурирующим правилам?

Ответить
Развернуть ветку
Рабочий ихтиандр

Меня не устраивает, когда на рынке остаётся только один игрок. От этого хорошо только ему — он диктует условия, а вот работникам и клиентам плохо.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Монополия - это хуёво.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Акшинцев

Такси Максим ещё. Как бы там ни было они тоже международники ещё и на собственных картах, софте и серверах.

Ответить
Развернуть ветку
Daniel Rivero-Padilla

Правда, они же и купили СитиМобил, поэтому будут конкурировать с Яндексом, только не понятно как будут развивать собственную экосистему.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Акшинцев

Ситимобил купил Мейл ру - теперь ВК который

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov

с тонущего корабля

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Evrone
Доклады Ruby meetup научат не бояться техдолга и проектов без ТЗ

Ruby meetup прошёл, но было бы неправильно пропасть такому полезному контенту. Поэтому мы бережно сохраняем все предписанные доклады, чтобы вы могли посмотреть их позже. В этот раз у нас доклады о Sidekiq, техдолге и плюсах подозрительных проектов.

Сервисы
Дмитрий Беговатов
Бот дня: Myself care

По данным свежих исследований каждый второй человек хотя бы раз в жизни сталкивается с психическими проблемами. Эту статистику еще больше подпортила пандемия COVID-19, которая за последние пару лет спровоцировала резкий рост спроса на психологическую поддержку. Последним гвоздем в крышку гроба наших нервов стало начало военной спецоперации на…

Офис
Аспро
Что такое well-being в компании и зачем сохранять здоровье сотрудников

2022 год нанес удар, откуда не ждали — передача Елены Малышевой «Жить здорово» закрылась. После этого многие приняли единственное правильное решение — поддались панике. Ведь больше неясно, будем ли мы жить здóрово или хотя бы здорóво. На деле же оба этих критерия связаны и воздействуют друг на друга.

Финансы
Часовой Петя
Новости и тексты на фоне 70 дня «операции»: ритейлерам могут снять лимит по доле рынка, авиадиспетчеры просят госпомощь Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Пинол
Как баня и Пинкит помогают в строительстве домов за 150 000 000 рублей

Где черпать классные идеи для развития бизнеса? Опросы, конкуренты, импортозамещение, проблемные интервью — это понятно... В Пинол часто идеи рождаются в ответ на запросы клиентов. Вот вам реальная история, как наш заказчик стал постоянным клиентом и "вырос" до вдохновителя на создание принципиально нового продута в линейке.

Право
Часовой Петя
Минпромторг предложил разрешить ритейлерам покупать иностранные сети без ограничений по доле рынка Статьи редакции

Например, это может позволить X5 Group приобрести супермаркеты Prisma в Петербурге, считает эксперт.

NTA
Создание собственных команд в Git

Всем привет! Этот материал предназначен для тех, кто уже имеет начальный уровень работы с GIT и BitBucket. Рассмотрю примеры в Git Bash version 2.33.0, API BitBucket 2.0, https://bitbucket.org

Миграция
Gumennikov Artem
Как электрику за 40 без высшего образования переехать в Австрию на основании редкой профессии

Продолжаю рубрику "Как эмигрировать заводчанину" и сегодня в выпуске Австрия и её Rot-Weiß-Rot-Karte. Получить такую резидентскую карту могут как высококвалифицированные рабочие, так и специалисты без высшего образования из списка дефицитных профессий (см. список ниже).

Больше статей
null