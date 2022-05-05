60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Отъезд сотрудников, проблемы с опционами и возможный раздел компании — как «спецоперация» повлияла на «Яндекс» Статьи редакции
Что происходит внутри компании — основные тезисы из материала «Медузы».
- В конце апреля «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена». Сервис и саму компанию критикуют с начала «спецоперации» из-за «дезинформации» пользователей. Например, из-за этого «Яндекс» покинула основательница The Question (сейчас — «Яндекс.Кью») Тоня Самсонова.
- В компании с февраля витала идея, что с «Новостями» надо «что-то сделать», а сотрудники спрашивали можно ли убрать их главной. Просто закрыть их «Яндекс» не мог из-за «страха национализации» и смены руководства. Вместе с «Новостями» компания решила избавиться и от «Дзена», который начал «вызывать раздражение» у властей.
- VK интересны «Дзен» и «Новости», так как холдинг сможет «формировать новостную картину» в России как монополист. Сервисы выйдут из состава «Яндекса» до 1 июля, а сотрудникам выплатят по три оклада, если они останутся. При этом убрать «Новости» с главной «Яндекса» после продажи не получится: они останутся там на несколько месяцев, пока их не «перевесят» VK.
- На фоне событий из России уехало около пяти тысяч сотрудников «Яндекса» из 18 тысяч. В компании говорят, что 10% людей уже вернулись в страну, но в восьми чатах по релокации с сотрудниками компании переезд в Грузию, Турцию, Израиль и Узбекистан обсуждают «тысячи людей». В самом большом, про Стамбул — около 1300 человек.
- Из топ-менеджмента компанию покинули бывший гендиректор Елена Бунина, глава поиска, рекламных и облачных сервисов Андрей Стыскин, бывший глава «Лавки» Илья Красильщик. Из «Яндекса» готовятся уйти продюсер блогеров «Дзена» Никита Белоголовцев и глава геосервисов Роман Чернин. Чернин находится в Израиле, туда же переехала директор по рекламным продуктам «Яндекса» Вера Лейзерович.
- Многие сотрудники компании считают себя «заложниками ситуации». Больше половины — 60% сотрудников — не могут получить опционы после приостановки торгов акциями на Nasdaq. Компания предлагает выплаты в рублях, но люди чувствуют себя «обманутыми», а многие не понимают, почему это происходит. «Яндекс» долго придерживался политики «просто делать бизнес» и не вмешиваться в политику, но сейчас сотрудникам сложно отделить эмоции.
- Из-за попадания Тиграна Худавердяна под санкции ЕС у «Яндекса» начались проблемы с закупкой техники. Также в апреле отключили электричество в финском дата-центре «Яндекса», который «отвечал за работу с зарубежными рынками»: сейчас он работает на генераторах, но в перспективе компания может его лишиться.
- Компания в «непонятной ситуации»: если следовать правилам России, она попадёт под санкции, чего боится руководство, если наоборот — «Яндексу» российские власти «перекроют кислород». Поэтому после продажи «Дзена» и «Новостей» компания может разделиться на две части и вывести как можно больше сервисов за границу. На международном рынке «Яндекс» планирует развивать «Облако» и беспилотники.
- У «Яндекса» есть проблемы с сотрудниками, которые находятся за границей и работают на компанию удалённо: они получают выплаты в рублях на заблокированные карты, а для «нормальной» работы нужны зарубежные юрлица. Некоторые сервисы уже и так работают за границей— например, Yango в Африке и в Европе. Отдельное юрлицо было также у «Яндекс.Такси», но работающий под ним сервис заблокировали Латвия и Эстония.
3788 просмотров
В компании с февраля витала идея, что с «Новостями» надо «что-то сделать», а сотрудники спрашивали можно ли убрать их главной. Просто закрыть их «Яндекс» не мог из-за «страха национализации» и смены руководства.
Ребята, это просто какой-то сюр. Бояться закрыть новости из-за риска национализации. Ну и времена.
Угу, при этом сам Волож раньше с гордостью рассказывал, что нельзя прийти и «отжать» Яндекс, потому что Яндекс это люди. Они просто встанут и уйдут. Собственно, что сейчас и происходит при потакании военщине.
Яиц нет ни у кого в Яндексе, прячутся друг за дружкой, страхами делятся на своих "хуралах".
Многие сотрудники компании считают себя «заложниками ситуации»
Так это в целом касается россиян, понимающих ситуацию. И непонимающих тоже.
Ну если "не вмешиваться в политику" означает "быть всегда лояльным власти", тогда всё верно - Яндекс в политику не вмешивался.
Почему не указываете, что Медуза иностранный агент?
Как вычислить кремлебота? Остальным плевать.
Потому что Медуза не иностранный агент.
Уже похуй ведь.
"люди чувствуют себя «обманутыми», а многие не понимают, почему это происходит" – вот это удивило. Не все сотрудники яндекса умеют читать или на слух воспринимать информацию?
Иронизирую, разумеется.
Ну они может думали, что являются элитой цифрового бизнеса страны, типа, их-то уж точно никто не тронет и их это не коснётся.
Так они информацию получают из Яндекс.Новостей, а там не пишут о причинах. Не иронизирую.
Яндекс вне политики - это враньё.
Украинский филиал в новостях как только ни отлизывал киевской власти!
Закрыли все равно.
А жаль.
Украинский филиал Яндекса был убыточным. Что-то вроде 1% доходов. Меньше чем доля России в мировом ВВП, когда точно так же международные компании закрывают подразделения в России.
Тинькофф, Яндекс. Не верится, что это происходит.
Нельзя вести высокоинтеллектуальный технологический бизнес при диктатуре, войне и атмосфере страха. Путин просто мастер обнуления всех достижений.
А в остальное, кроме яндекса и тинькофф, верится?
Дороговато нам обходится одна известная часовая историческая лекция...
Хорошая иллюстрация того, к чему приводит попытка быть вне политики.
Все еще считаю, что многие продукты карты-перводчик-музыка у них топовые и очень жалею, что приходится отказываться от этих сервисов, просто по причине какой-то минимальной брезгливости и опасений за свои данные.
Яндекс всё? Потому что теперь стал не нужен?
Тоня уехала в Лондон ещё до спец операции, лол
Текст вообще как-то сумбурно написан и в негативном ключе, будто завтра Яндекс закроется)
Автор не старался...
Как и Красильщик, но пофиг, ведь это же медуза написала
Так Красильщика попросили ещё в прошлом году и он по чуть-чуть искал работу. При чем здесь спецоперация?
По чуть-чуть — это значит обновил черновик резюме, но за зарплатой ходил исправно?
"У «Яндекса» есть проблемы с сотрудниками, которые находятся за границей и работают на компанию удалённо: они получают выплаты в рублях на заблокированные карты, а для «нормальной» работы нужны зарубежные юрлица".
Пусть обращаются, разблокируем карты и предоставим юр.лицо ))
С мэил уже было все понятно, но Яндекс жалко, где-то амбициозная была компания
Мда, Мейл ру своих новостей уже недостаточно, решили подмять под себя все агрегаторы для формирования партийно правильной картины у людей. А Яндекс, конечно, правильно делает, избавляясь от токсичных активов и медленно утекая из РФ.
афигеть
очень грустно читать такие новости
Могу сказать точно - повлияла херовенько
Я в шоке с количества ботов на vc
На других планетах лучше
Тоне Самсоновой видать стыдно стало, как они поднимали яндекс.знатоки и т.д. Когда фактически иллюзию народа на сервисе делали ассесоры.
Странно что люди уезжают, а не берут вилы и не идут на разборки с главным в компании. Хотя многие работали и поддерживали действия компании с государством, а теперь не верят, что сами сделали и до чего довели.
Она ещё 5 февраля писала что живет в Великобритании.
Давайте поможем Тоня Самсонова придумать ещё больше способов попиариться на уходе из Яндекса 🤷♂️🤣🤣🤣