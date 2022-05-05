60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Сервисы
Средневековый Паша

Отъезд сотрудников, проблемы с опционами и возможный раздел компании — как «спецоперация» повлияла на «Яндекс» Статьи редакции

Что происходит внутри компании — основные тезисы из материала «Медузы».

  • В конце апреля «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена». Сервис и саму компанию критикуют с начала «спецоперации» из-за «дезинформации» пользователей. Например, из-за этого «Яндекс» покинула основательница The Question (сейчас — «Яндекс.Кью») Тоня Самсонова.
  • В компании с февраля витала идея, что с «Новостями» надо «что-то сделать», а сотрудники спрашивали можно ли убрать их главной. Просто закрыть их «Яндекс» не мог из-за «страха национализации» и смены руководства. Вместе с «Новостями» компания решила избавиться и от «Дзена», который начал «вызывать раздражение» у властей.
  • VK интересны «Дзен» и «Новости», так как холдинг сможет «формировать новостную картину» в России как монополист. Сервисы выйдут из состава «Яндекса» до 1 июля, а сотрудникам выплатят по три оклада, если они останутся. При этом убрать «Новости» с главной «Яндекса» после продажи не получится: они останутся там на несколько месяцев, пока их не «перевесят» VK.
  • На фоне событий из России уехало около пяти тысяч сотрудников «Яндекса» из 18 тысяч. В компании говорят, что 10% людей уже вернулись в страну, но в восьми чатах по релокации с сотрудниками компании переезд в Грузию, Турцию, Израиль и Узбекистан обсуждают «тысячи людей». В самом большом, про Стамбул — около 1300 человек.
  • Из топ-менеджмента компанию покинули бывший гендиректор Елена Бунина, глава поиска, рекламных и облачных сервисов Андрей Стыскин, бывший глава «Лавки» Илья Красильщик. Из «Яндекса» готовятся уйти продюсер блогеров «Дзена» Никита Белоголовцев и глава геосервисов Роман Чернин. Чернин находится в Израиле, туда же переехала директор по рекламным продуктам «Яндекса» Вера Лейзерович.
  • Многие сотрудники компании считают себя «заложниками ситуации». Больше половины — 60% сотрудников — не могут получить опционы после приостановки торгов акциями на Nasdaq. Компания предлагает выплаты в рублях, но люди чувствуют себя «обманутыми», а многие не понимают, почему это происходит. «Яндекс» долго придерживался политики «просто делать бизнес» и не вмешиваться в политику, но сейчас сотрудникам сложно отделить эмоции.
  • Из-за попадания Тиграна Худавердяна под санкции ЕС у «Яндекса» начались проблемы с закупкой техники. Также в апреле отключили электричество в финском дата-центре «Яндекса», который «отвечал за работу с зарубежными рынками»: сейчас он работает на генераторах, но в перспективе компания может его лишиться.
  • Компания в «непонятной ситуации»: если следовать правилам России, она попадёт под санкции, чего боится руководство, если наоборот — «Яндексу» российские власти «перекроют кислород». Поэтому после продажи «Дзена» и «Новостей» компания может разделиться на две части и вывести как можно больше сервисов за границу. На международном рынке «Яндекс» планирует развивать «Облако» и беспилотники.
  • У «Яндекса» есть проблемы с сотрудниками, которые находятся за границей и работают на компанию удалённо: они получают выплаты в рублях на заблокированные карты, а для «нормальной» работы нужны зарубежные юрлица. Некоторые сервисы уже и так работают за границей— например, Yango в Африке и в Европе. Отдельное юрлицо было также у «Яндекс.Такси», но работающий под ним сервис заблокировали Латвия и Эстония.

#новость #яндекс

3788 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
70 комментариев
Написать комментарий...
Различный парфюмер

В компании с февраля витала идея, что с «Новостями» надо «что-то сделать», а сотрудники спрашивали можно ли убрать их главной. Просто закрыть их «Яндекс» не мог из-за «страха национализации» и смены руководства.

Ребята, это просто какой-то сюр. Бояться закрыть новости из-за риска национализации. Ну и времена.

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Угу, при этом сам Волож раньше с гордостью рассказывал, что нельзя прийти и «отжать» Яндекс, потому что Яндекс это люди. Они просто встанут и уйдут. Собственно, что сейчас и происходит при потакании военщине.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Sergey Furtaev

Яиц нет ни у кого в Яндексе, прячутся друг за дружкой, страхами делятся на своих "хуралах".

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Многие сотрудники компании считают себя «заложниками ситуации»
Так это в целом касается россиян, понимающих ситуацию. И непонимающих тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну если "не вмешиваться в политику" означает "быть всегда лояльным власти", тогда всё верно - Яндекс в политику не вмешивался.

Ответить
Развернуть ветку
Nk

Почему не указываете, что Медуза иностранный агент?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Как вычислить кремлебота? Остальным плевать.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Petr Petrov

Потому что Медуза не иностранный агент.

Ответить
13 комментариев
Развернуть ветку
Sergey Furtaev

Уже похуй ведь.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Вадим Д.

"люди чувствуют себя «обманутыми», а многие не понимают, почему это происходит" – вот это удивило. Не все сотрудники яндекса умеют читать или на слух воспринимать информацию?
Иронизирую, разумеется.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну они может думали, что являются элитой цифрового бизнеса страны, типа, их-то уж точно никто не тронет и их это не коснётся.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Ильдар Муртазен

Так они информацию получают из Яндекс.Новостей, а там не пишут о причинах. Не иронизирую.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Сергей Джомолунгма

Яндекс вне политики - это враньё.
Украинский филиал в новостях как только ни отлизывал киевской власти!
Закрыли все равно.
А жаль.

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Украинский филиал Яндекса был убыточным. Что-то вроде 1% доходов. Меньше чем доля России в мировом ВВП, когда точно так же международные компании закрывают подразделения в России.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Evgeniya Velikhova

Тинькофф, Яндекс. Не верится, что это происходит.

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Нельзя вести высокоинтеллектуальный технологический бизнес при диктатуре, войне и атмосфере страха. Путин просто мастер обнуления всех достижений.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А в остальное, кроме яндекса и тинькофф, верится?

Ответить
Развернуть ветку
Юный яд

Дороговато нам обходится одна известная часовая историческая лекция...

Ответить
Развернуть ветку
Petr Petrov

Хорошая иллюстрация того, к чему приводит попытка быть вне политики.

Ответить
Развернуть ветку
Федор Достоевский

Все еще считаю, что многие продукты карты-перводчик-музыка у них топовые и очень жалею, что приходится отказываться от этих сервисов, просто по причине какой-то минимальной брезгливости и опасений за свои данные.

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Яндекс всё? Потому что теперь стал не нужен?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин

Тоня уехала в Лондон ещё до спец операции, лол
Текст вообще как-то сумбурно написан и в негативном ключе, будто завтра Яндекс закроется)
Автор не старался...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Как и Красильщик, но пофиг, ведь это же медуза написала

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Так Красильщика попросили ещё в прошлом году и он по чуть-чуть искал работу. При чем здесь спецоперация?

Ответить
Развернуть ветку
ivan krapivin

По чуть-чуть — это значит обновил черновик резюме, но за зарплатой ходил исправно?

Ответить
Развернуть ветку
Sergio

"У «Яндекса» есть проблемы с сотрудниками, которые находятся за границей и работают на компанию удалённо: они получают выплаты в рублях на заблокированные карты, а для «нормальной» работы нужны зарубежные юрлица".

Пусть обращаются, разблокируем карты и предоставим юр.лицо ))

Ответить
Развернуть ветку
Renat

С мэил уже было все понятно, но Яндекс жалко, где-то амбициозная была компания

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Мда, Мейл ру своих новостей уже недостаточно, решили подмять под себя все агрегаторы для формирования партийно правильной картины у людей. А Яндекс, конечно, правильно делает, избавляясь от токсичных активов и медленно утекая из РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Артемьев

афигеть
очень грустно читать такие новости

Ответить
Развернуть ветку
Johnny Vorony

Могу сказать точно - повлияла херовенько

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ Майор

Я в шоке с количества ботов на vc

Ответить
Развернуть ветку
Анар FS

На других планетах лучше

Ответить
Развернуть ветку
Yan

Тоне Самсоновой видать стыдно стало, как они поднимали яндекс.знатоки и т.д. Когда фактически иллюзию народа на сервисе делали ассесоры.

Странно что люди уезжают, а не берут вилы и не идут на разборки с главным в компании. Хотя многие работали и поддерживали действия компании с государством, а теперь не верят, что сами сделали и до чего довели.

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Georgiev

Она ещё 5 февраля писала что живет в Великобритании.

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Georgiev

Давайте поможем Тоня Самсонова придумать ещё больше способов попиариться на уходе из Яндекса 🤷‍♂️🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 70 комментариев
null