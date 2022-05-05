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Сервисы
Пермский корабль

Сервис для удалённого управления устройствами TeamViewer объявил об уходе из России и Беларуси Статьи редакции

Подписки продлевать не будут.

  • Немецкая компания сообщила на своём сайте, что прекращает «любую деловую активность» в России и Беларуси.
  • Кроме соблюдения всех международных санкций и отказа от новых проектов TeamViewer также отказывается от продления контрактов с клиентами из этих стран.
  • Существующие подписки, которые не попадают под действие санкций, продолжат работать до их окончания и продлеваться не будут.
  • TeamViewer также заблокировал все нелицензионные подключения в и из России и Беларуси.
  • Редактор vc.ru на момент написания заметки уже не смог подключиться к удалённому устройству.
Истории
Евгений Делюкин
Скрытность, простота и никаких внешних инвестиций: история превращения TeamViewer в компанию стоимостью $5,8 млрд Статьи редакции

Лень основателя, смена бизнес-модели и особенности немецкой глубинки помогли создать стабильно прибыльный сервис с 2 млрд установок.

Офис в Гёппингене

#новость #teamviewer

5532 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
124 комментария
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Ещё одно подтверждение что все эти SaaS полная параша и отключат вас в любой момент когда им захочется

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Иван Петров

Когда их государства введут санкции против вашего*

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14 комментариев
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Палантир

отключат вас в любой момент когда им захочется
 То же самое можно сказать про Андроид, IOS, Windows, интернет, электричество, воду... газ..?

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5 комментариев
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Nick

Звездочку забыл - * если вы живете в фашистско-террористическом государстве ведущем захватнические войны

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vitek112

Звёздный час AnyDesc

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Дежурный чувак

Уже давно.
Для всех, кого тимвьювер заблокировал за «злоупотребления» по беспределу.

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Рузаль Абдуллин

Они тоже немцы, однако

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Смутный цвет
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Nick

Где?

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William Rathburn

Понял, вычеркиваем

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Philip Poteryahin

Купите чернил дополнительных!

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4 комментария
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mexan

Давно сижу на AnyDesc. TeamViewer как по мне, в свое врем стал хуже.

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Artem Petrenkov

Есть гарантия, что они не прекратят работу в России и Беларуси?

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Sergey Khohlachev

Mikogo чем плох?

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Kir Lazare

Войны не длятся вечно. Ложечки найдутся, а вот осадочек останется.

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Иван Петров

Войны нет, а экономическая изоляция вполне может быть. Один раз мир поверил что Россия избавилась от тоталитарного прошлого и начала строить демократию, больше такого шанса не дадут

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20 комментариев
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leo krich

Холодная война длилась 45 лет.

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4 комментария
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Константин Смирнов

осадочек безусловно останется, только не тут, а там. тут не останется ничего.

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2 комментария
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Дежурный чувак

Я помогал родственникам удалённо периодически, и этот TeamViewer заблокировал нам все наши аккаунты, потому что мы якобы
«Использовали сервис на коммерческой основе».

Дали нам вариант, что мы должны написать им заверительные письма и гарантировать больше не «злоупотреблять». Что-а?!?

Плюнули на них и временно ушли в Anydesk.

А потом и Apple очень вовремя выкатили свой screen sharing в FaceTime на всех устройствах.

Не то чтобы я злорадствую, но они тогда были неправы, и было очень обидно что нас обвинили в коммерческом пользовании.

Но сам факт плохо конечно, особенно когда нужно помочь с чем то удалённо родне, а ты не можешь.

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Йонас Урбонас

Ammyy Admin?

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1 комментарий
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неформат

а сменить айди и дальше юзать не судьба? утилиика есть же меняет айди тима и дальше в путь, пригождалось не раз по работе, на лиц.жадничали а работать как то надо было

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1 комментарий
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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Yuriy Lisenkov

Тимвивер был лучшим средством для удаленного управления.
Это и возможность подключиться через двойной нат, и синхронизация параметров учётной записи (избранные устройства), нормальная поддержка всех основных платформ.
Ну и наконец это просто удобно как для админов, так и для юзеров.
Очень жаль, особенно тех, кто построил всю техподдержку на нем.

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Дежурный чувак

Звук не умел на маке транслировать нормально

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6 комментариев
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unsightly_nuisance

Не имеет права называться админом тот, кто пользует teamviewer.

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Семен Смирнов

Так они из России уходят, а не закрываются

Выстраивать серьезные процессы на западном сервисе с российского юрлица было спорным решением всегда

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Ами Варджа

Помнится как купил лицензию за 29900, и через год эти мудилы сделали подписку, приобретённой лицензией осталось подтереться. После этого никакого тимвьювера.

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Слава Филатов

А что с лицензией стало? у нас все ок

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Вачирангкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун

Я очень стесняюсь, а назовите хоть одну арабскую страну с демократическим укладом? Спасибо.

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Александр Саввин

Франция

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1 комментарий
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Виктор Налейкин

Ну крошка-картошка... Как теперь мамуле любимой через всю страну помогать с компутерой....

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Alexander Romanov

Ура теперь только Zoom

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Владислав Кузаев

Ок, но есть нюанс - Zoom может отключить пользователей в РФ в любой момент. Как он это уже частично сделал https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-06_zoom_zapretil_ispolzovanie

Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью…
Госорганы и госкомпании России останутся без полноценных версий всемирно известного сервиса…
www.cnews.ru
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Илья Политов

В Zoom тоже есть эти функции. Share screen и Give remote control. Может TeamViewer чем то продвинутее?

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2 комментария
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Igor Kowalski

Вот уроды :(

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Sergey Furtaev

Ну что, ленивые основатели в российской глубинке ещё есть?

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Артем П.

А я то думал что Dallas Lock блочит подключение. А это рубильник отключили...

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Пришелец

NotYourTeamViewer

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Valentin Dombrovsky

Radmin, настал твой звёздный час.

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Дмитрий Филиппов

Как хорошо что есть getscreen, после которого TV нафиг не нужен.

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Lukas Dexter

А для чего она нужна ?

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Дежурный чувак

Банковские смс с кодами подтверждения читать удалённо.

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Павел

and we condemn any form of violence and aggression.
 Ага, “any”.

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unsightly_nuisance

Зачем он нужен то? Вся ценность в том что из NAT работает? Типа для тех, кому так сложно RDP через ssh тоннель пустить?

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Евгений Лукьянов

Щас бабушке трубку передам, ей объясните пожалуйста еще раз че там нажать надо... Рдп.. Ссха..

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1 комментарий
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Сергей Я
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Денис Колокольцев

у меня иногда ощущение, что в советском союзе выпускали только эти обои, и крайне редко - какие либо другие. впрочем, скоро мы это узнаем......

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mysh

Непоправимый удар по экономике!

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Дмитрий

Только что прибалдел, хоть бы предупредили черти....
Хотел было писать новость, а вот она, уже как 11 минут....

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роман долгополов

А сахар у вас дома неожиданно не кончался месяц назад?

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1 комментарий
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maks pachino

Стесняюсь спросить, у меня везде впн - возможностей определить что я из России у них нет. Или я что-то не так понимаю?

Речь про free использование.

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Дежурный чувак

Каждому девайсу присваивается идентификатор (типа как imei, если грубо).

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3 комментария
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Я никто и звать меня никак

Да уже неинтересно новости читать :)

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Виктор Налейкин

А есть аналог от товарища майора?

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Евгений Анатольевич

Да ими пользоваться невозможно стало последние пару лет...
Бесплатно, разумеется

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Artem Borisenko

Да и пошли лесом со своей гребанутой политикой лицензирования и ценами!

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Ray Smith

Прямое подключение по IP пока работает.

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Pavel Belogurskiy

Ещё раз: что блин означит «пользователь из России»?

Находящийся на территории? Владеющий паспортом? Разговаривающий на русском? Все это крайне нечётко…

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Константин Докучаев

Вот вам 25 альтернатив https://blog.themarfa.name/25-altiernativ-teamviewer/

20+ альтернатив TeamViewer
В интернете уже на сегодня можно найти достойные варианты для замены. Такие утилиты не только…
blog.themarfa.name
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Антон Веселов

X2go

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