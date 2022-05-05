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Сервис для удалённого управления устройствами TeamViewer объявил об уходе из России и Беларуси Статьи редакции
Подписки продлевать не будут.
- Немецкая компания сообщила на своём сайте, что прекращает «любую деловую активность» в России и Беларуси.
- Кроме соблюдения всех международных санкций и отказа от новых проектов TeamViewer также отказывается от продления контрактов с клиентами из этих стран.
- Существующие подписки, которые не попадают под действие санкций, продолжат работать до их окончания и продлеваться не будут.
- TeamViewer также заблокировал все нелицензионные подключения в и из России и Беларуси.
- Редактор vc.ru на момент написания заметки уже не смог подключиться к удалённому устройству.
5532 просмотров
Ещё одно подтверждение что все эти SaaS полная параша и отключат вас в любой момент когда им захочется
Когда их государства введут санкции против вашего*
отключат вас в любой момент когда им захочется
То же самое можно сказать про Андроид, IOS, Windows, интернет, электричество, воду... газ..?
Звездочку забыл - * если вы живете в фашистско-террористическом государстве ведущем захватнические войны
Звёздный час AnyDesc
Уже давно.
Для всех, кого тимвьювер заблокировал за «злоупотребления» по беспределу.
Они тоже немцы, однако
Где?
Понял, вычеркиваем
Купите чернил дополнительных!
Давно сижу на AnyDesc. TeamViewer как по мне, в свое врем стал хуже.
Есть гарантия, что они не прекратят работу в России и Беларуси?
Mikogo чем плох?
Войны не длятся вечно. Ложечки найдутся, а вот осадочек останется.
Войны нет, а экономическая изоляция вполне может быть. Один раз мир поверил что Россия избавилась от тоталитарного прошлого и начала строить демократию, больше такого шанса не дадут
Холодная война длилась 45 лет.
осадочек безусловно останется, только не тут, а там. тут не останется ничего.
Я помогал родственникам удалённо периодически, и этот TeamViewer заблокировал нам все наши аккаунты, потому что мы якобы
«Использовали сервис на коммерческой основе».
Дали нам вариант, что мы должны написать им заверительные письма и гарантировать больше не «злоупотреблять». Что-а?!?
Плюнули на них и временно ушли в Anydesk.
А потом и Apple очень вовремя выкатили свой screen sharing в FaceTime на всех устройствах.
Не то чтобы я злорадствую, но они тогда были неправы, и было очень обидно что нас обвинили в коммерческом пользовании.
Но сам факт плохо конечно, особенно когда нужно помочь с чем то удалённо родне, а ты не можешь.
Ammyy Admin?
а сменить айди и дальше юзать не судьба? утилиика есть же меняет айди тима и дальше в путь, пригождалось не раз по работе, на лиц.жадничали а работать как то надо было
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Тимвивер был лучшим средством для удаленного управления.
Это и возможность подключиться через двойной нат, и синхронизация параметров учётной записи (избранные устройства), нормальная поддержка всех основных платформ.
Ну и наконец это просто удобно как для админов, так и для юзеров.
Очень жаль, особенно тех, кто построил всю техподдержку на нем.
Звук не умел на маке транслировать нормально
Не имеет права называться админом тот, кто пользует teamviewer.
Так они из России уходят, а не закрываются
Выстраивать серьезные процессы на западном сервисе с российского юрлица было спорным решением всегда
Помнится как купил лицензию за 29900, и через год эти мудилы сделали подписку, приобретённой лицензией осталось подтереться. После этого никакого тимвьювера.
А что с лицензией стало? у нас все ок
Я очень стесняюсь, а назовите хоть одну арабскую страну с демократическим укладом? Спасибо.
Франция
Ну крошка-картошка... Как теперь мамуле любимой через всю страну помогать с компутерой....
Ура теперь только Zoom
Ок, но есть нюанс - Zoom может отключить пользователей в РФ в любой момент. Как он это уже частично сделал https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-06_zoom_zapretil_ispolzovanie
В Zoom тоже есть эти функции. Share screen и Give remote control. Может TeamViewer чем то продвинутее?
Вот уроды :(
Ну что, ленивые основатели в российской глубинке ещё есть?
А я то думал что Dallas Lock блочит подключение. А это рубильник отключили...
NotYourTeamViewer
Radmin, настал твой звёздный час.
Как хорошо что есть getscreen, после которого TV нафиг не нужен.
А для чего она нужна ?
Банковские смс с кодами подтверждения читать удалённо.
and we condemn any form of violence and aggression.
Ага, “any”.
Зачем он нужен то? Вся ценность в том что из NAT работает? Типа для тех, кому так сложно RDP через ssh тоннель пустить?
Щас бабушке трубку передам, ей объясните пожалуйста еще раз че там нажать надо... Рдп.. Ссха..
у меня иногда ощущение, что в советском союзе выпускали только эти обои, и крайне редко - какие либо другие. впрочем, скоро мы это узнаем......
Непоправимый удар по экономике!
Только что прибалдел, хоть бы предупредили черти....
Хотел было писать новость, а вот она, уже как 11 минут....
А сахар у вас дома неожиданно не кончался месяц назад?
Стесняюсь спросить, у меня везде впн - возможностей определить что я из России у них нет. Или я что-то не так понимаю?
Речь про free использование.
Каждому девайсу присваивается идентификатор (типа как imei, если грубо).
Да уже неинтересно новости читать :)
А есть аналог от товарища майора?
Да ими пользоваться невозможно стало последние пару лет...
Бесплатно, разумеется
Да и пошли лесом со своей гребанутой политикой лицензирования и ценами!
Прямое подключение по IP пока работает.
Ещё раз: что блин означит «пользователь из России»?
Находящийся на территории? Владеющий паспортом? Разговаривающий на русском? Все это крайне нечётко…
Вот вам 25 альтернатив https://blog.themarfa.name/25-altiernativ-teamviewer/
X2go