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«Сбер» может свернуть игровое подразделение SberGames — «Ъ» Статьи редакции
Проект был ориентирован на мобильные игры, но из-за санкций SberGames не может публиковать игры в магазинах приложений, говорят источники.
- «Сбер» рассматривает возможность свернуть проекты в области игровой разработки, рассказали «Коммерсанту» три источника в игровой индустрии. Сейчас в них задействовано около 200 разработчиков.
- По словам одного из источников, проблема в том, что структуры «Сбера» из-за санкций не смогут публиковать мобильные игры в магазинах приложений.
- SberGames хотела сделать ставку именно на мобильные игры, в том числе для зарубежных рынков, но теперь у нет возможности их продавать, говорит топ-менеджер из игровой студии. По его мнению, компания может попытаться скрыть связь со «Сбером» или свернуть разработку.
- Другой источник в игровой студии говорит, что сотрудники SberGames сейчас ищут работу. Источник в правительстве сообщил, что «всё финансируется по плану», а «Сбер» может проводить оптимизацию и сокращать ненужные функции. В самом банке на запрос издания не ответили.
- «Сбер» может попробовать разделить игровое подразделение на два бренда, один из которых будет ориентирован на российский рынок, а другой — на международный, считает продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичев.
- Дочерняя компания «Сбера», «Сберинтертейнмент» объявила о запуске собственного игрового направления SberGames в апреле 2021 года. В марте 2022 года с должности гендиректора SberGames ушла Алиса Чумаченко, которая возглавляла подразделение около года. Её место занял Александр Михеев, сооснователь и исполнительный директор компании.
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Даю подсказку топ-менеджерам Сбера: достаточно... сменить название!
Не поможет( ВТБ уже так пробовал
Ты своим каментом мешаешь мне устраиваться в Сбер. Удоли.
🤣🤣🤣
«Сбер» может попробовать разделить игровое подразделение на два бренда, один из которых будет ориентирован на российский рынок, а другой — на международный
Читаешь такие новости и ощущение складывается, будто примерно вся страна хочет разделиться на 2 бренда
ватники и нормальные? рабы и свободные?
Вот бы ещё на виси комментаторы разделились, на тех, что пишут по существу и ты
Ну, тут как раз в тему. Человек намекает на то, что рабы и свободные отличаются часто лишь названием, ярлыком.
Ага, как корабль назовёшь, так он и поплывёт
Ну, многие наши корабли и впрямь плывут так как назвали:)
И снова удивляюсь - были сберигры?
Что за игры они разработали/выпустили?
Сарказм.
Они сберегали Вас от своих игр
Ааа! Сберегающие игры? (-:
Я сперва и не понял, а теперь каааааак понял!
Ну может там какие-нибудь игры "три в ряд". Слышал, что такие примитивные игры довольно прибыльны.
Сбер купил алавар?!
Звучит как лекарство.
(-:
Ну как же: https://www.alawar.ru (не реклама!)
не не там простенькие ) у Алавар получше
Как то по требованию народа на Канале Технозон растреляли СберБокс , это такое говно , меня игры рассмешили - трезвый ежик (детская игра) и косынка
Вакансии у них были для дизайнеров изометрических рогалей.
У Сбера были игры ?
по-моему там были лажовые и простенькие игры с плей маркета
Рейтинг у их игр будет 1 звездочка
Хм. С каких побед он так повысится?
Товарищ майор, ну...
"SberGames хотела сделать ставку именно на мобильные игры" это ложная отмазка. Сбер пишет игры под свой телевизор. А у них там своя платформа.
Страсть какая, что за день открытий? 1 – Сберигры, 2 – Сбертелевизор, 3 – своя платформа. Банком-то они продолжат заниматься?
Сарказм.
Давно банком не занимаются — это правда, в общем-то
Это был скам был изначально! Некая "предпринемательница" впарила Хасису свой, абсолютно никому ненужный проект. Тема интерактивных развлечений имеет потенциал, особенно после PR Мета. Развела лохов из Сбер, сделали СП, получила в нем долю и обещание, что ее проект выкупят. Год тусила на зарплату, потом свалила, а доля в бизнесе то осталась. Чего делать с этим бизнесем, Сбер не знает, нанять кого-то не могут, т.е. не понятно почему вдруг госкомпания должна вкладываться в рос доли какой-то проходимки.
Проекты, которые Сбер купил для якобы своей экосистсемы, все в таком состоянии. Сбер необходимо все эти проекты закрыть, включая СберМаркет.
впарила Хасису
не удивлюсь, если он еще и откат снял
Ой
А что случилось?
<sarcasm>
О, нет! Только не СберИгры! Всевышний, за что ты так с нами?!
</sarcasm>
Настолько не смешно вышло, что даже теги не спасают, а скорее усугубляют.
"У нас нет времени для игр, мы должны воевать!" (с) Warcraft 3
Прочитал внимательно пост, но не понял, так как они хотят его вернуть??