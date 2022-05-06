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«Сбер» может свернуть игровое подразделение SberGames — «Ъ» Статьи редакции

Проект был ориентирован на мобильные игры, но из-за санкций SberGames не может публиковать игры в магазинах приложений, говорят источники.

  • «Сбер» рассматривает возможность свернуть проекты в области игровой разработки, рассказали «Коммерсанту» три источника в игровой индустрии. Сейчас в них задействовано около 200 разработчиков.
  • По словам одного из источников, проблема в том, что структуры «Сбера» из-за санкций не смогут публиковать мобильные игры в магазинах приложений.
  • SberGames хотела сделать ставку именно на мобильные игры, в том числе для зарубежных рынков, но теперь у нет возможности их продавать, говорит топ-менеджер из игровой студии. По его мнению, компания может попытаться скрыть связь со «Сбером» или свернуть разработку.
  • Другой источник в игровой студии говорит, что сотрудники SberGames сейчас ищут работу. Источник в правительстве сообщил, что «всё финансируется по плану», а «Сбер» может проводить оптимизацию и сокращать ненужные функции. В самом банке на запрос издания не ответили.
  • «Сбер» может попробовать разделить игровое подразделение на два бренда, один из которых будет ориентирован на российский рынок, а другой — на международный, считает продюсер студии Owlcat Games Максим Фомичев.
  • Дочерняя компания «Сбера», «Сберинтертейнмент» объявила о запуске собственного игрового направления SberGames в апреле 2021 года. В марте 2022 года с должности гендиректора SberGames ушла Алиса Чумаченко, которая возглавляла подразделение около года. Её место занял Александр Михеев, сооснователь и исполнительный директор компании.
Истории
Евгений Делюкин
Хотят охватить всех игроков в России и открыть игровой магазин: глава «СберИгр» рассказала о планах на геймеров и студии Статьи редакции

Разговор с Алисой Чумаченко о новом бизнес-направлении «Сбера».

Алиса Чумаченко Фото с личной страницы на Facebook

#новость #сбер

1964 просмотров
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36 комментариев
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Слегка Придурковатый

Даю подсказку топ-менеджерам Сбера: достаточно... сменить название!

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Иришка Галыгина

Не поможет( ВТБ уже так пробовал

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Слегка Придурковатый

Ты своим каментом мешаешь мне устраиваться в Сбер. Удоли.

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Иришка Галыгина

🤣🤣🤣

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Adam Arclight

«Сбер» может попробовать разделить игровое подразделение на два бренда, один из которых будет ориентирован на российский рынок, а другой — на международный
Читаешь такие новости и ощущение складывается, будто примерно вся страна хочет разделиться на 2 бренда

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Неизбежный мангал

ватники и нормальные? рабы и свободные?

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Adam Arclight

Вот бы ещё на виси комментаторы разделились, на тех, что пишут по существу и ты

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Andrey Zykov

Ну, тут как раз в тему. Человек намекает на то, что рабы и свободные отличаются часто лишь названием, ярлыком.

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Andrey Zykov

Ага, как корабль назовёшь, так он и поплывёт

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Adam Arclight

Ну, многие наши корабли и впрямь плывут так как назвали:)

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Вадим Д.

И снова удивляюсь - были сберигры?
Что за игры они разработали/выпустили?
Сарказм.

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Пришелец

Они сберегали Вас от своих игр

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Вадим Д.

Ааа! Сберегающие игры? (-:
Я сперва и не понял, а теперь каааааак понял!

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Слегка Придурковатый

Ну может там какие-нибудь игры "три в ряд". Слышал, что такие примитивные игры довольно прибыльны.

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Вадим Д.

Сбер купил алавар?!

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Слегка Придурковатый

Звучит как лекарство.

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Вадим Д.

(-:
Ну как же: https://www.alawar.ru (не реклама!)

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Федя Хомяков

не не там простенькие ) у Алавар получше

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Федя Хомяков

Как то по требованию народа на Канале Технозон растреляли СберБокс , это такое говно , меня игры рассмешили - трезвый ежик (детская игра) и косынка

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Frozenmute

Вакансии у них были для дизайнеров изометрических рогалей.

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Nomad from Mordor

У Сбера были игры ?

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Федя Хомяков

по-моему там были лажовые и простенькие игры с плей маркета

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bloger

Рейтинг у их игр будет 1 звездочка

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Rabbit Rabbin

Хм. С каких побед он так повысится?

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Администратор Аккаунта

Товарищ майор, ну...

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Кипарис Барбос

"SberGames хотела сделать ставку именно на мобильные игры" это ложная отмазка. Сбер пишет игры под свой телевизор. А у них там своя платформа.

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Вадим Д.

Страсть какая, что за день открытий? 1 – Сберигры, 2 – Сбертелевизор, 3 – своя платформа. Банком-то они продолжат заниматься?
Сарказм.

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Speedwagon MMXXII

Давно банком не занимаются — это правда, в общем-то

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Кипарис Барбос

Это был скам был изначально! Некая "предпринемательница" впарила Хасису свой, абсолютно никому ненужный проект. Тема интерактивных развлечений имеет потенциал, особенно после PR Мета. Развела лохов из Сбер, сделали СП, получила в нем долю и обещание, что ее проект выкупят. Год тусила на зарплату, потом свалила, а доля в бизнесе то осталась. Чего делать с этим бизнесем, Сбер не знает, нанять кого-то не могут, т.е. не понятно почему вдруг госкомпания должна вкладываться в рос доли какой-то проходимки.

Проекты, которые Сбер купил для якобы своей экосистсемы, все в таком состоянии. Сбер необходимо все эти проекты закрыть, включая СберМаркет.

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fffggg gggfff

впарила Хасису
 не удивлюсь, если он еще и откат снял

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Абсолютный звук

Ой

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Неизбежный мангал

А что случилось?

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Evil Pechenka

<sarcasm>
О, нет! Только не СберИгры! Всевышний, за что ты так с нами?!
</sarcasm>

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Перспективный микрофон

Настолько не смешно вышло, что даже теги не спасают, а скорее усугубляют.

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SPS Fun

"У нас нет времени для игр, мы должны воевать!" (с) Warcraft 3

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Дмитрий Ковач

Прочитал внимательно пост, но не понял, так как они хотят его вернуть??

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