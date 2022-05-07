Российские и зарубежные, платные и бесплатные.

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Российские сервисы

Платформа: Windows

Стоимость: бесплатно 30 дней, дальше есть несколько типов лицензий — от 1500 рублей для одного компьютера, до 76200 рублей за 100. Есть также тарифы для 150 и 200 компьютеров — но для этого нужно связаться с компанией. Принимают карты, в том числе «Мир» и банковские переводы.

Возможности: от 1 до 200 компьютеров; адресная книжка; передача файлов; пять одновременных подключений; VPN и другое.

Платформа: Windows, macOS, Linux.

Стоимость: лицензии за 5453 рублей, 7063 рублей и 8393 рублей в год. Есть бесплатная версия — с ограничением в 17 часов и 20 удаленных связей в месяц. Принимает Visa, MasterCard и «Мир».

Возможности: файловый менеджер; контактная книга; отчеты о сессиях; поддержка нескольких мониторов; передача файлов; онлайн-совещания; удаленный мониторинг и другое.

Платформа: не уточняется.

Стоимость: от 5000 рублей, есть три бесплатных месяца для новых клиентов.

Возможности: передача файлов; удаленное выключение, перезапуск; чат с пользователем; запись текущей сессии; одновременное подключение оператора к нескольким компьютерам или нескольких операторов к одному устройству и другое.

Платформа: Windows, macOS, Linux, Android.

Стоимость: лицензии от 72 тысяч рублей до 880 тысяч рублей, есть бесплатная лицензия для физлиц.

Возможности: просмотр экранов удаленного компьютера; групповое подключение к удаленному компьютеру; обмен файлами; редактор реестра; диспетчер задач и устройств; командная строка; удалённая печать; Wake-оn-LAN — удалённое включение устройства и другое.

Платформы: Windows.

Стоимость: есть бесплатная версия для физлиц, лицензии от 1200 рублей до 1,3 млн рублей в зависимости от количества подключений. Срок лицензий — два года.

Возможности: контактная книга; обмен файлами; голосовой чат; просмотр журнала соединений; от одного до бесконечного числа соединений; от двух до бесконечного числа одновременных сессий и другие.

Платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Стоимость: бесплатная версия для физических и юридических лиц на 10 удалённых компьютеров, пожизненные лицензии от 350 рублей до 350 тысяч рублей.

Возможности: контактная книга; онлайн конфигуратор с цифровой подписью; передача файлов; удалённая печать; работа с неограниченным количеством компьютеров одновременно; текстовый, аудио- и видеочат и другие.

Зарубежные сервисы

Зарубежные сервисы не принимают российские карты Visa и MasterCard. Но у многих есть бесплатные версии для личного использования.

Платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, FreeBSD, Raspberry Pi, Chrome OS.

Стоимость: бесплатно для личного использования. Для профессионалов есть три варианта подписки — за €9,9, €19,9 и €29,9 в месяц. Но нужно платить сразу за год.

Компания принимает Visa, MasterCard, American Express, JCB и PayPal. Также возможны банковские переводы, выполненные на территории Германии, Австрии и Швейцарии.

Возможности: поддержка мобильных устройств; возможность управлять одним устройством при самом дешёвом тарифе и неограниченным количеством — при самом дорогом; удалённый доступ, перезагрузка и печать; собственный VPN; настройка TCP-туннелей, адресная книжка, Wake On LAN и другое.

Частота обновления — 60 кадров в секунду, задержка составляет меньше 16 мс в локальных сетях, использование пропускной способности — 100 Кб/с.

Платформы: Windows, Linux, Android, iOS, macOS и Mobile Assist.

Стоимость: бесплатно для личного использования. Для профессионалов есть тарифы за €8,17, €14,83 и €31,42 в месяц. Нужно купить на три месяца или год. Для оплаты принимаются Visa, MasterCard, PayPal и банковские переводы.

Возможности: поддержка мобильных устройств; возможность одновременного подключения к одному устройству при самом дешёвом тарифе и 100 — при самом дорогом; удалённая печать; чат и передача файлов; настройка паролей доступа, адресная книжка и другое.

Платформы: Windows, Linux, Android, iOS, macOS.

Стоимость: бесплатно, нужна учетная запись Google.

Возможности: поддержка мобильных устройств; удалённая поддержка, количество подключений — неизвестно.

Платформы: Windows, Linux, Android, iOS, macOS.

Стоимость: бесплатно для личного использования. Для профессионалов есть тарифы за €12, €18 и €29 в месяц. Принимает Visa, MasterCard, American Express и PayPal, а также банковские переводы при оплате за год.

Возможности: дистанционная поддержка, автоматический удалённый доступ, демонстрация экрана, голосовой и видеочат, передача файлов, мобильная поддержка, Wake On LAN, двухфакторная аутентификация и другое.

Платформы: Windows, iOS, macOS.

Стоимость: бесплатно для личного использования. Для команд есть ежемесячные тарифы за $9,99 и $19,99. Принимает Visa, MasterCard, American Express и PayPal, а также банковские переводы при оплате за год.

Возможности: дистанционная поддержка, неограниченное количество компьютеров и подключений, интеграция Spotlight для Mac, двухфакторная аутентификация и другое.

Платформы: подключение из браузера, Windows, macOS, Linux и Android.

Стоимость: бесплатно до двух устройств и одному клиенту в день. Если больше — 14 дней бесплатно и помесячная оплата. Есть тарифы за $4, $19 и $99. Для оплаты принимает карты Visa и MasterCard, а также PayPal.

Возможности: доступ от двух до бесконечного количества устройств в зависимости от тарифа; при платной версии есть запись подключений, Wake-on-LAN; простые интеграции и готовые плагины; расширение для Chrome и другое.

Платформа: Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi, iOS и Android.

Стоимость: бесплатно 30 дней. Подписки по $3,39, $4,82, $16,99 и $33,49 ежемесячно. Можно платить по карте.

Возможности: прямое и облачное подключение; передача файлов, печать и чат; онлайн-управление командой и другое.

Платформа: доступ из браузера, Windows, Linux, macOS, Raspberry, Wandboard, Pine64

Стоимость: есть бесплатная версия с максимальной пропускной способностью в 6 Мб/с. Подписка по $3, $6, $12, $30, $60 и $120 — влияет на пропускную способность.