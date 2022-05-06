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Qiwi сообщила, что пользователи временно не могут пополнить балансы App Store и iTunes с помощью кодов Статьи редакции
Когда восстановят эту возможность, в компании не уточнили.
- Пополнить баланс App Store и iTunes с «Qiwi Кошелька» временно нельзя из-за решения поставщика услуги, рассказали «РИА Новости» в компании.
- Речь не о самой Apple, а о дистрибуторе кодов для пополнения в App Store и iTunes в России.
- Пополнение счёта с помощью «Qiwi Кошелька» было одним из немногих доступных способов для россиян после введения санкций. Пользователь мог купить код цифровой карты на нужную сумму, а затем активировать его — деньги зачислялись на счёт в App Store.
- В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир».
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Две подряд крутые новости для владельцев "яблок".
Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения 🤷♂️ 2:1 получается
да нет, пока на ровне идём.
Хорошо что на андроиде есть альтернативные магазины, в отличие от загончика для скота.
А какие способы остаются актуальными для пополнения? Может кто-нибудь поделится
https://www.aviasales.ru
Оплата со счета мобильного, но работает не везде
не понял...я в ваш интернет захожу, чтоб расстраиваться?
Емна, месяц уже не работает…
Ночью пополнял через QIWI.
тоже после уведомления о том, что "поторопитесь пока можно"?)
Не, я так менеджер паролей оплатил подписку)
Вчера работало.
Жду не дождусь новостей об отмене всех этих санкций
Когда нибудь внукам передадите эстафету ожидания, а те своим
На вряд ли скоро отменят
Санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц
Восстановят ли эту возможность, в компании не уточнили.
Если "временно" не могут пополнить, значит ожидается восстановление, не так ли? Это ведь и исходит из сути формулировки 🤔
Если "временно" не могут пополнить, значит ожидается восстановление, не так ли?
в эпоху постправды - нет. любое постоянное можно временно называть временным.
временно может тянуться и не один год... поэтому и не уточняют
на алиэкспресс тоже пропал киви
А вот это печаль-беда-огорчение.
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Вчера вечером покупал и активировал код через Киви и буквально полтора часа назад тоже.
Полтора часа назад уже нельзя было.
До окончания спецоперации
одним из немногих
Одним из двух
Только что активировал код
При чём здесь активация? Купить нельзя.
А, я чет подумал что активировать не могут уже купленные
Псс ток тихо, киви то взломали
"Временно".
Так и не купил этот Forest. Придётся взломанный качать