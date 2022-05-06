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Qiwi сообщила, что пользователи временно не могут пополнить балансы App Store и iTunes с помощью кодов Статьи редакции

Когда восстановят эту возможность, в компании не уточнили.

  • Пополнить баланс App Store и iTunes с «Qiwi Кошелька» временно нельзя из-за решения поставщика услуги, рассказали «РИА Новости» в компании.
  • Речь не о самой Apple, а о дистрибуторе кодов для пополнения в App Store и iTunes в России.
  • Пополнение счёта с помощью «Qiwi Кошелька» было одним из немногих доступных способов для россиян после введения санкций. Пользователь мог купить код цифровой карты на нужную сумму, а затем активировать его — деньги зачислялись на счёт в App Store.
  • В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир».

#новость #apple #qiwi

2791 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
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34 комментария
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Rabbit Rabbin

Две подряд крутые новости для владельцев "яблок".

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Андрей

Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения 🤷‍♂️ 2:1 получается

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Артём К

да нет, пока на ровне идём.

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Лысый из Квартал-95

Хорошо что на андроиде есть альтернативные магазины, в отличие от загончика для скота.

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Олег Козлов

А какие способы остаются актуальными для пополнения? Может кто-нибудь поделится

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Vladislav S

https://www.aviasales.ru

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Балкон.Ру

Оплата со счета мобильного, но работает не везде

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Ярослав Бондарь

не понял...я в ваш интернет захожу, чтоб расстраиваться?

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Эрнест Горбовский

Емна, месяц уже не работает…

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Aleksandr

Ночью пополнял через QIWI.

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Artem Simonenkov

тоже после уведомления о том, что "поторопитесь пока можно"?)

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Aleksandr

Не, я так менеджер паролей оплатил подписку)

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selecadm

Вчера работало.

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Пётр Комментов

Жду не дождусь новостей об отмене всех этих санкций

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Max Krou

Когда нибудь внукам передадите эстафету ожидания, а те своим

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Dimitri

На вряд ли скоро отменят

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Мурад Муртазалиев

Санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц

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Александр Добриневский

Восстановят ли эту возможность, в компании не уточнили.

Если "временно" не могут пополнить, значит ожидается восстановление, не так ли? Это ведь и исходит из сути формулировки 🤔

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Виктор Ефимов

Если "временно" не могут пополнить, значит ожидается восстановление, не так ли?
в эпоху постправды - нет. любое постоянное можно временно называть временным.

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Sam Duke

временно может тянуться и не один год... поэтому и не уточняют

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Роман *******

на алиэкспресс тоже пропал киви

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color

А вот это печаль-беда-огорчение.

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Единственный алмаз

Нет ничего более постоянного, чем временное.

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Максим Борзов

Вчера вечером покупал и активировал код через Киви и буквально полтора часа назад тоже.

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selecadm

Полтора часа назад уже нельзя было.

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Павел Морозов

До окончания спецоперации

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Балкон.Ру

одним из немногих
 Одним из двух

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Magomed Magomedov

Только что активировал код

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Единственный алмаз
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selecadm

При чём здесь активация? Купить нельзя.

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Magomed Magomedov

А, я чет подумал что активировать не могут уже купленные

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GodStopMePliZ

Псс ток тихо, киви то взломали

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Ivan the Not So Terrible

"Временно".

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Артём К

Так и не купил этот Forest. Придётся взломанный качать

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