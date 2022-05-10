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Сервисы
Слава Шегай

RuTube подвергся «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаке, он недоступен более суток Статьи редакции

The Village со ссылкой на источники писало, что «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению». Компания же утверждает, что код цел и сейчас восстанавливает сегменты файловой системы удаленных сред и баз видеохостинга.

  • Утром 9 мая хакеры атаковали видеохостинг, из-за чего сервис был недоступен. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что атака началась около пяти утра, и из-за кибератаки «полностью удален код сайта», сервис «не подлежит восстановлению».
  • Обычно на такой случай предусмотрены бэкапы, но в конкретной ситуации проблема, видимо, в том, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет, писало The Village.
  • Видеохостинг на утро 10 мая недоступен. Сама компания утверждает, что восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры.

Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования RUTUBE.

Важно понимать, что видеохостинг - это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов.

RuTube
  • Когда восстановится доступ к сервису, компания не сообщает.

#новость #rutube

4254 просмотров
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77 комментариев
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Zamir Saidov

Соловьёв там еще не кричит, что это атака против него и его стримов, чтобы его правду заткнуть?

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Denis Semenov

У вас Z на аватарке. Как вы можете такое говорить?!

*шутка*

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9 комментариев
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Vladislav S

Это были Бони и Клайд!

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Denis Semenov

Тот случай, когда искреннее хочешь, чтобы некоторые люди не делали бэкапы.

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Vladislav S

Надеюсь они никогда не восстановятся. Ватная помойка с регистрацией через госуслуги и ручной модерацией видео

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1 комментарий
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Неизвестный Неизвестный

В связи с угрозой блокировки Ютуба, рутуб подвергся рекордной ДДОС атаке в целых 100 новых регистраций, чего не происходило еще с 2010, и сервер, развернутый на коленке в подвале, повторил судьбу крейсера "Москва"

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Эдуард

напомнило

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Артём Палённый

Украинец?

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Mr Yellow

Беда пришла откуда не ждали. Я так и думал что регистрация на рутубе через госуслуги не доведет до хорошего

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Олег Арматоев

Думаешь, это положило сервис?)

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1 комментарий
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Дмитрий Карелин

Я не понимаю как в текущее время не делать бекапов? Что значит код не подлежит восстановлению? Звучит как какой-то сюр🤷‍♂️

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Denis Semenov

Только не говорите Яровой, что надо делать ещё и бэкапы.

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Штуки из труб

Почему вы решили, что код не подлежит восстановлению? Написано же - что подлежит.

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Александр Вербицкий
Что значит код не подлежит восстановлению

Например, админ инфры грохнул репозиторий гита и бэкапы. Конечно, многое останется в локальных репозиториях разработчиков, но не факт, что всё и в актуальном состоянии.

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1 комментарий
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Vadim Rybkin

Бред, не обрашайте внимание.

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Екатерина Продавцова

Давидыч там в @х*е сидит наверное, эксклюзив наснимал на говноплощадку, а она тю-тю.

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Щитпостер на зарплате

1000000 отжиманий.

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Герман Воронов

Ну вот собственно следствие того, когда экономишь на квалифицированном персонале и инфраструктуре 👌
Пока ты никому не нужен - все ок и складывается впечатление, что так будет всегда. А по факту стоило ткнуть палкой и все развалилось.

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Vladislav S

вот следствие того, когда все приличные люди свиливают из страны.
пусть пыня своих деточек отправит туда, вдруг починят

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1 комментарий
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Get Money

Ой... А эти на чём сэкономили? 😂

Кибератака на Colonial Pipeline (7 мая 2021 года) — атака вредоносного ПО на американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline. Атака остановила работу всех трубопроводов системы на пять дней. В результате атаки президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение. По оценкам прессы, это «крупнейшая успешная кибератака на нефтяную инфраструктуру в истории страны»
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1 комментарий
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Эчис Тюлюш

Закройте уже это говнище

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Озверевший Фукуяма

Разворовали бюджет, теперь «хакеры» стёрли сайт, нужен новый бюджет.
Классика 🎻

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Matt
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Ilya Voronov

Ребят, ну я желаю тех службе восстановить все. И сделать выводы. Для многих это станет новым местом работы. Нужно чтобы все было на уровне.

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Alexey Shabolkin

С пиаром у RuTube тоже пиздец.

«Зато существует большая команда, которая более 15 лет не может сделать нормальный сервис»

«Зато существует большая команда, которая более 15 лет получает большие зарплаты»

И так далее

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Игорь Мазаев

Предлагаю слоган:
"...просто нужно немного потерпеть" — RuTube

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1 комментарий
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Герман Воронов

На дурачка рассчитано. Кто не в курсе, какой расчетный downtime у подобного сервиса должен быть

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Кирилл Добряков

Как же мы без него вторые сутки то проживем

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Peter Pavlenko

Кому он нужен интересно

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Stanislav Kupriyanov

Ну как кому - украинцам

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3 комментария
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Герман Воронов

Вангую что "взлом" провел школьник-скрипткидди, просто прогнав эксплойты по списку устаревших версий ПО рутуба

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Вадим Д.

А может рутуб просто пришёл в оптимальное рабочее состояние? Или дошли все письма до дедушки Мороза с просьбой закрыть не очень качественный сервис? Или таки осознали, что в таком виде не могут конкурировать с другими сервисами?
Сарказм, всё сарказм.

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Давид Михайлов

Ну хоть хорошие новости )

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Сергей

Как видно, на рутубе в штате нет квалифицированных администраторов. Или идёт саботаж. Я не могу себе представить как можно за сутки не восстановить сайт.

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Мармиладовый Окунь

.

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Ars Bavian

Да и хуй с ним, лучше уж так чем дальше позориться

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SilanseR

🤣 да и похер

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Щитпостер на зарплате
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Jenya Metelskiy

Сильнейшей кибератаке Rutube подвергся уже очень давно, и самое главное ее оружие - кривые руки головотяпов, которые над этим «проектом» работают.

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NNM ASSN

Ну не хотят люди вступать в говно. Ну хоть как то надо внимание привлечь, но

сильнейшей за всю историю сервиса кибератаке

Чисто для дегродов каких то.
Сначала "источник" в компании говорит, что проект не подлежит восстановлению, ебнутые сми это печатают.
Затем появляются гениальные инженеры для которых не существует не решаемых проблем.
Короче почитать под пивасик в одноклассниках.

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Вася Пражкин
Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры.

Как же мне нравится эта фраза.. Уверен, было так:
- Вася, еманаврот, дуй в офис, главный звонил, у нас сайт удалили!
- Спокойно, у меня же есть бакапы, которые делались каждый час, сейчас все восстановим и будет даже лучше, чем было.

.. Прошло 3 часа ..

- Вася, еманаопятьврот, главный звонил, сказал, что на глобус тебя натянет, если сайт не подымешь через 10 минут.
- Ээээ.. чих-пых-хмык-пердык, тут такое дело.. вобщем, бакапы как бы есть, но как бы восстановить их не получится.. Можно с тестового сайта скопировать, там что-то осталось.
- Давай копируй, сливай с ютуба, еще откуда, хоть к самому Соловьеву езжай.
- Ну ты злой, конечно..

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Айрат Галиуллин

Не подготовились …

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Sergey Vasiliev
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Noblesse. tv

Ждем очередную статью, как в даркнете выложили все ролики с рутуба или базу пользователей?)

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Леонид Калмыков

ну все, задудосили рутуб

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X5G814

Сейчас все волшебным образом «восстановится», рутуб успешно пропиарится. Хорошая попытка, разрабы

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Sergey Dovzhenko

И в чем смысл такого пиара? Что все сразу побегут регаться там? Нет

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GanicusCsw

Рутуб, который столько лет хотел получить малую часть аудитории с ютуба, а когда это произошло, сайт начали дудосить:

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Федор Завитухин

Есть шанс что рутьюба не будет ?

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Stas dyakonov

Ну эту помойку в любом случае восстановавят, гораздо больше шансов что Ютуба в РФ скоро не будет.

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Vad Nilov

Ну вообще-то кибератакам сейчас подвергается много российских ресурсов с начала спецоперации. То есть это спланированные и подготовленные акции. Видел, что некоторые сайты банков и т.д. просто заблокировали зарубежный трафик.

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Volodya Agadzhanov

Просто закройте это говно!

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Максим Ефимов

Это ж каких размеров дыра была, что им файловые системы снесли

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Страховой американец

Мне кажется, это был ловкий способ закрыть мертвороженный проект. Отрубаем серверы, но не признаемся в провале и обсёре, а говорим, что это всё враги извне поломали.

Ну вы же знаете, сценарий стандартный и отработанный на государственном уровне.

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Артем Ким

Уходите с Ютуба говорили они. Вы можете потерять там свои данные, он небезопасен, говорили они)

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Михаил Шварц

Наверняка кто-то просто с двух компов прописал: -ping rutube.ru -t

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Anton Klinskih

Смотрю кремлеботы активизировались

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Oleg Zhuravlev

Просто админы уехали на шашлыки и рыбалку загород на майские ;))

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Независимый рубин
в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет
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