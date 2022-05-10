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RuTube подвергся «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаке, он недоступен более суток Статьи редакции
The Village со ссылкой на источники писало, что «полностью удален код сайта», и теперь видеосервис «не подлежит восстановлению». Компания же утверждает, что код цел и сейчас восстанавливает сегменты файловой системы удаленных сред и баз видеохостинга.
- Утром 9 мая хакеры атаковали видеохостинг, из-за чего сервис был недоступен. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что атака началась около пяти утра, и из-за кибератаки «полностью удален код сайта», сервис «не подлежит восстановлению».
- Обычно на такой случай предусмотрены бэкапы, но в конкретной ситуации проблема, видимо, в том, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет, писало The Village.
- Видеохостинг на утро 10 мая недоступен. Сама компания утверждает, что восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры.
- Когда восстановится доступ к сервису, компания не сообщает.
4254 просмотров
Соловьёв там еще не кричит, что это атака против него и его стримов, чтобы его правду заткнуть?
У вас Z на аватарке. Как вы можете такое говорить?!
*шутка*
Это были Бони и Клайд!
Тот случай, когда искреннее хочешь, чтобы некоторые люди не делали бэкапы.
Надеюсь они никогда не восстановятся. Ватная помойка с регистрацией через госуслуги и ручной модерацией видео
В связи с угрозой блокировки Ютуба, рутуб подвергся рекордной ДДОС атаке в целых 100 новых регистраций, чего не происходило еще с 2010, и сервер, развернутый на коленке в подвале, повторил судьбу крейсера "Москва"
напомнило
Украинец?
Беда пришла откуда не ждали. Я так и думал что регистрация на рутубе через госуслуги не доведет до хорошего
Думаешь, это положило сервис?)
Я не понимаю как в текущее время не делать бекапов? Что значит код не подлежит восстановлению? Звучит как какой-то сюр🤷♂️
Только не говорите Яровой, что надо делать ещё и бэкапы.
Почему вы решили, что код не подлежит восстановлению? Написано же - что подлежит.
Например, админ инфры грохнул репозиторий гита и бэкапы. Конечно, многое останется в локальных репозиториях разработчиков, но не факт, что всё и в актуальном состоянии.
Бред, не обрашайте внимание.
Давидыч там в @х*е сидит наверное, эксклюзив наснимал на говноплощадку, а она тю-тю.
1000000 отжиманий.
Ну вот собственно следствие того, когда экономишь на квалифицированном персонале и инфраструктуре 👌
Пока ты никому не нужен - все ок и складывается впечатление, что так будет всегда. А по факту стоило ткнуть палкой и все развалилось.
вот следствие того, когда все приличные люди свиливают из страны.
пусть пыня своих деточек отправит туда, вдруг починят
Ой... А эти на чём сэкономили? 😂Кибератака на Colonial Pipeline (7 мая 2021 года) — атака вредоносного ПО на американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline. Атака остановила работу всех трубопроводов системы на пять дней. В результате атаки президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение. По оценкам прессы, это «крупнейшая успешная кибератака на нефтяную инфраструктуру в истории страны»
Закройте уже это говнище
Разворовали бюджет, теперь «хакеры» стёрли сайт, нужен новый бюджет.
Классика 🎻
Ребят, ну я желаю тех службе восстановить все. И сделать выводы. Для многих это станет новым местом работы. Нужно чтобы все было на уровне.
С пиаром у RuTube тоже пиздец.
«Зато существует большая команда, которая более 15 лет не может сделать нормальный сервис»
«Зато существует большая команда, которая более 15 лет получает большие зарплаты»
И так далее
Предлагаю слоган:
"...просто нужно немного потерпеть" — RuTube
На дурачка рассчитано. Кто не в курсе, какой расчетный downtime у подобного сервиса должен быть
Как же мы без него вторые сутки то проживем
Кому он нужен интересно
Ну как кому - украинцам
Вангую что "взлом" провел школьник-скрипткидди, просто прогнав эксплойты по списку устаревших версий ПО рутуба
А может рутуб просто пришёл в оптимальное рабочее состояние? Или дошли все письма до дедушки Мороза с просьбой закрыть не очень качественный сервис? Или таки осознали, что в таком виде не могут конкурировать с другими сервисами?
Сарказм, всё сарказм.
Ну хоть хорошие новости )
Как видно, на рутубе в штате нет квалифицированных администраторов. Или идёт саботаж. Я не могу себе представить как можно за сутки не восстановить сайт.
.
Да и хуй с ним, лучше уж так чем дальше позориться
🤣 да и похер
Сильнейшей кибератаке Rutube подвергся уже очень давно, и самое главное ее оружие - кривые руки головотяпов, которые над этим «проектом» работают.
Ну не хотят люди вступать в говно. Ну хоть как то надо внимание привлечь, носильнейшей за всю историю сервиса кибератаке
Чисто для дегродов каких то.
Сначала "источник" в компании говорит, что проект не подлежит восстановлению, ебнутые сми это печатают.
Затем появляются гениальные инженеры для которых не существует не решаемых проблем.
Короче почитать под пивасик в одноклассниках.
Как же мне нравится эта фраза.. Уверен, было так:
- Вася, еманаврот, дуй в офис, главный звонил, у нас сайт удалили!
- Спокойно, у меня же есть бакапы, которые делались каждый час, сейчас все восстановим и будет даже лучше, чем было.
.. Прошло 3 часа ..
- Вася, еманаопятьврот, главный звонил, сказал, что на глобус тебя натянет, если сайт не подымешь через 10 минут.
- Ээээ.. чих-пых-хмык-пердык, тут такое дело.. вобщем, бакапы как бы есть, но как бы восстановить их не получится.. Можно с тестового сайта скопировать, там что-то осталось.
- Давай копируй, сливай с ютуба, еще откуда, хоть к самому Соловьеву езжай.
- Ну ты злой, конечно..
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Не подготовились …
Ждем очередную статью, как в даркнете выложили все ролики с рутуба или базу пользователей?)
ну все, задудосили рутуб
Сейчас все волшебным образом «восстановится», рутуб успешно пропиарится. Хорошая попытка, разрабы
И в чем смысл такого пиара? Что все сразу побегут регаться там? Нет
Рутуб, который столько лет хотел получить малую часть аудитории с ютуба, а когда это произошло, сайт начали дудосить:
Есть шанс что рутьюба не будет ?
Ну эту помойку в любом случае восстановавят, гораздо больше шансов что Ютуба в РФ скоро не будет.
Ну вообще-то кибератакам сейчас подвергается много российских ресурсов с начала спецоперации. То есть это спланированные и подготовленные акции. Видел, что некоторые сайты банков и т.д. просто заблокировали зарубежный трафик.
Просто закройте это говно!
Это ж каких размеров дыра была, что им файловые системы снесли
Мне кажется, это был ловкий способ закрыть мертвороженный проект. Отрубаем серверы, но не признаемся в провале и обсёре, а говорим, что это всё враги извне поломали.
Ну вы же знаете, сценарий стандартный и отработанный на государственном уровне.
Уходите с Ютуба говорили они. Вы можете потерять там свои данные, он небезопасен, говорили они)
Наверняка кто-то просто с двух компов прописал: -ping rutube.ru -t
Смотрю кремлеботы активизировались
Просто админы уехали на шашлыки и рыбалку загород на майские ;))