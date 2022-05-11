Rutube заявил о «полном восстановлении повреждённой части инфраструктуры», но доступа к сервису по-прежнему нет Статьи редакции
Специалисты Positive Technologies выясняют, был ли причастен к взлому кто-то из сотрудников сервиса.
«Нам удалось частично оправиться после серьезнейшей атаки. Поврежденная часть инфраструктуры полностью восстановлена. Сейчас Rutube последовательно возобновляет работу сервиса», — заявил «Ведомостям» гендиректор Rutube Александр Моисеев вечером 10 мая.
Он добавил, что сначала восстановят функцию просмотра видео, в ночь с 10 на 11 мая — возобновят эфирное вещание и работу стриминговых сервисов. По данным на 8:55 мск 11 мая, Rutube по-прежнему не доступен.
Атакующие удалили ряд критических данных и выкачали информацию, чтобы публично подтвердить утечку, рассказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков.
Компания ведёт расследование инцидента. Оно займёт от полутора до трёх недель. После этого можно будет сказать, стоял ли за атакой кто-то из сотрудников Rutube, добавил Новиков.
После взлома в интернете появились скриншоты с данными учётной записи Владимира Соловьёва. Компрометацию «привилегированных учётных записей», подтвердил источник «Ъ» в сфере кибербезопасности.
Руководство Rutube знало об уязвимостях сервиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на внутреннюю записку от 25 октября 2021 года. На её основании прошла проверка поставки серверов и программ «дочкой» Group-IB. Компания должна была протестировать инфраструктуру, но согласно письму, поставила «неработоспособные» решения. Ущерб составил более 407 млн рублей.
Даже если у сервиса есть резервные копии, восстановление займёт от недели и будет стоить несколько десятков миллионов рублей, считает гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов.
Убытки из-за расходов на восстановление и потери дохода от рекламы могут составить 500 млн–1 млрд рублей, оценил директор департамента по продажам инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.
- Rutube не доступен с утра 9 мая. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что «полностью удален код сайта» и сервис «не подлежит восстановлению».
- Представители компании уточнили, что в результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, но отрицали уничтожение исходного кода.
Здоровья погибшим.
я больше удивляюсь, как мёртвого убили
и добейте выживших!
"Компания ведёт расследование инцидента. Оно займёт от полутора до трёх недель."
зачем так долго, можно же сразу сказать, что во всем виновата омерика
Не просто Америка, а конкретно YouTube. Избавляется от конкурентов!
Вроде украина же последнее время виновата?
Или баба Нюра, которая шваброй переноску зацепила пока мыла пол.
Восстановятся и сделают защиту помощнее, все будет збс! Удачи и успехов проекту!)))
Здоровья Ленину!
Спасибо! Выслали вам 15 рублей
Ты понимаешь что ты поехавший?
С wayback machine скачали все страницы?
С диска D :D
Я один считаю что до youtube нашему аналогу как до луны,восстановится,а пользоваться им все равно не вижу смысла
Все адекватный люди так считают.
1"У нас все работает, отрицательный рост и все такое"
2"Подождите, но вот же не работает"
1"хотелось бы позитивной повестки"
2 🤦
Пока рутуб нормально не заработает, есть шанс, что ютуб не блокнут. Иными словами, есть шанс, что ютуб не заблокируют никогда.
У них для рутуба тупо серверов нет, там же огромные массивы нужны. Если условно говоря ютуб завтра блокируют то огромная масса людей сама по себе положит этот рутуб, никакого дидоса не нать
Есть еще вк видео, мой мир. Говна всякого навалом, чтобы отказаться от ютуба.
Рутуб Шредингера
Безвести отсутсвующий сервис
Программисты RUTUBE сейчас такие
Старые видео Мэдисона и "Игры навынос" вернули?
Хех, мы всё починили, но ничего не работает. Оно и раньше не работало, просто некому было сказать об этом, так как никто к нам не заходил.
Для подобного случая есть хорошая поговорка:
«Лошадь сдохла — слезь».
1. Мы уговариваем себя, что есть ещё надежда.
2. Мы бьём дохлую лошадь сильнее.
3. Мы говорим: «мы всегда так скакали».
4. Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей.
5. Мы объясняем себе, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле.
6. Мы сидим возле лошади и уговариваем её не быть дохлой.
7. Мы покупаем средства, которые помогают быстрее скакать на дохлых лошадях.
8. Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей.
9. Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее.
10. Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям.
Но суть проста: ЛОШАДЬ СДОХЛА — СЛЕЗЬ!
Вы сами то хоть следуете этой поговорке?)
Есть те кто делает бэкапы, и те кто уже делает бэкапы. В их случае бэкапы бэкапов.
Будто что-то плохое.
И еще надо бы их проверять периодически )
Разрабов кто-то научил пользоваться GIT-ом? откатились то предыдущего коммита?
а вдруг там отечественная версия гита?)))
Классика. Всё знали и ничего не предприняли. 🤌
"Ущерб составил более 407 млн рублей." блЯстящие! Около 6 млн долларов, Карл! Теперь понятно че за атака.
ps: мы нашли предположительных виновных, кто атаковал их систему
Rutube заявил «всё всё брат мы восстанавливаемся», но доступа к сервису по-прежнему нет
Сообщение удалено
А зачем контент на своём же сайте хранить?
Для этого отдельные облачные решения и технические домены.
Rutube принадлежит "Газпром-Медиа"?
Пока да.
Ну вот, яжговорил, что это просто пиар
Возможно я скажу слишком наивную вещь, но разве бекапы не для этого созданы или ими пренебрегли?))
Хакеры заставили делать работу над ошибками)
При простое проекта ни один блогер не пострадал )
"Убытки из-за расходов на восстановление и потери дохода от рекламы могут составить 500 млн–1 млрд рублей"
Ну это же замечательно! А где ярд, там и два. А два - это только на похороны, значит 3 тоже хорошо. Сколько замечательных людей в столь тяжелое время смогут получить новые дома и машины.
It's Prussia, but it's YouTube. авление от конкурентов! https://smash-karts.io
Позорище конечно.
Вообще могли бы сделать неплохой аналог YouTube.
Контент более-менее есть, выступления comedy есть, а нормально запилить сервис не хотят. 🤷♀️
Теперь уже ничего нет