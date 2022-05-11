60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Сервисы
Маша Цепелева

Французский владелец сервиса доставки DPD передаст российский бизнес местному партнёру Статьи редакции

Это не отразится на работе компании, потому что все сервисы уже «независимы и локализованы».

  • Французская компания GeoPost начала обсуждение вариантов передачи бизнеса DPD в России. Формат и сроки определят после «проработки всех юридических процедур».
  • Российская компания продолжит работу и выполнит все обязательства перед сотрудниками, клиентами и подрядчиками. В DPD заверили, что все информационные системы компании, центры обработки данных, системы управления доставкой и другие структуры независимы и локализованы для работы в России.
  • GeoPost работает в 230 странах. По собственным данным, холдинг занимает первое место во Франции и второе место в Европе по доле на рынке экспресс-доставки посылок. Служба доставки DPD работает в России более 30 лет.

#новость #доставка

1766 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
32 комментария
Написать комментарий...
Дмитрий Корнеев

На моем личном опыте это худший сервис доставки

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Туманков

Поддерживаю, они должны были мой груз доставить 25 декабря, а доставили только 14 января. Добился доставки груза только через обращения, еле-еле получил

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Корнеев

Почти один в один моя история по датам. Но убило даже не это, а то как организована обратная связь, когда ты пытаешься с ними связаться. Почти каждый день они делали (если верить их сообщениям в приложении ) попытки привезти, но никого не заставали. Порядка 8 попыток в подмосковный город в 110 км от Москвы !!! Каждый раз я им пытался дозвониться и сообщить что дома не только я, но ещё 15 человек позвал и все спали посменно, чтобы их не упустить…короче они откровенно врали в смс и умышлено ставили дозвон на 25 мин ожидания, которые никогда не заканчивались. Я их мысленно расчленял в каждый их «приезд»!

Ответить
Развернуть ветку
krub

подержи мое пиво.
была оплачена доставка с опцией выбор времени. (работаю)
везли 13(!) раз 65" телик. в 25км от мкад, прямая дорога от их склада-терминала. получил случайно - в будни чота у них случилось что они раньше чем обычно привезли.
говно полное

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Корнеев

Отличное пивко!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Что вы заказали, то и принесли!

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Туманков

Я не уточнил, мне везли груз из Москвы на Дальний восток, в Хабаровск, 8300 км. Насколько я помню заказывал я числа 10 декабря

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Туманков

Мне ещё повезло, что поменял я на самовывоз, а то если бы курьером оставил... Груз наверное получил числа 24 января

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

А на моём - лучший. Без шуток.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Корнеев

Допускаю такое. Но я даже специально читал отзывы в сети и ооочень много отрицательных

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Потому что французский?

Ответить
Развернуть ветку
melkiyPadonok

Нормальный сервис , по крайней мере в ЕС .

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Тут раз на раз не приходится, бывало, что DHL факапил, бывало что СДЭК, Пони и так далее.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Алексеенко

Ооо, dhl не переплюнуть

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Все бизнесы, переданные и проданные российским "партнёрам" будут стагнировать и разваливаться на глазах. Я бы хотел ошибаться. Но если не будет бесконечных дотаций от государства (а их теперь на всех не хватит), то будут постепенно скатываться в какашку.

Ответить
Развернуть ветку
Местный кран

Да полно вам, господа. «Передать бизнес» неравно «продать». По бумажкам передали, чтобы от них отвязались. Будут так же контролировать, только не афишировать.

Ответить
Развернуть ветку
Елена Ш

Лучше стагнировать и разваливаться, чем 4 400чел останутся без работы. Не забываем, что часть прибыли любой компании идет в бюджет. В случае ДПД это более 1 млрд. налогов.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Потапов
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Блин, в первые 2-4 недели все, кто сильно хотел (или на кого сильнее давили), уже свинтили. Прошло 2,5 месяца, чего dpd-то заволновались? Или никак решиться не могли?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Denisov

В Европе решения такого уровня всегда медленно принимаются. Если, конечно, их заранее не готовили.

Ответить
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Какие решения? Какого уровня? Получается, что те, кто ушёл самый первый, готовились заранее?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Согласен, но я про то, что остальные-то справились, т.е. успели. Да и пособий много было озвучено и показано - как быстро уйти/увести бизнес.
Соответственно, либо dpd не нужен "там" - их не предупредили (а остальные компании, получается, были предупреждены), либо всё же долго тележились и по каким-то причинам решили пойти только сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
Келлер

То есть всё станет ещё руснявее, скрепнее, и рускомирней чем уже было до этого, в русском подразделении?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Корнеев

За что вы так с русским языком ?!!

Ответить
Развернуть ветку
DN

Вот такое образование на окраине

Ответить
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Бывает

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Spirin

Еще одни,кто следующие интересно

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Иванов

я заказал доставку из USA в первых числах февраля, заказ был в статусе отправка, а 6 марта вернули деньги(

Ответить
Развернуть ветку
Viktor C.

В этот раз есть даже надежда что конкретно этому сервису передача дел пойдет на пользу

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Романова

Здравствуйте, я официальный представитель DPD.
Если нужна помощь по доставке, пожалуйста, напишите мне, постараюсь помочь!

Ответить
Развернуть ветку
Ali Telysmel

Кто ещё не имел европейцев

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
null