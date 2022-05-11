60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Французский владелец сервиса доставки DPD передаст российский бизнес местному партнёру Статьи редакции
Это не отразится на работе компании, потому что все сервисы уже «независимы и локализованы».
- Французская компания GeoPost начала обсуждение вариантов передачи бизнеса DPD в России. Формат и сроки определят после «проработки всех юридических процедур».
- Российская компания продолжит работу и выполнит все обязательства перед сотрудниками, клиентами и подрядчиками. В DPD заверили, что все информационные системы компании, центры обработки данных, системы управления доставкой и другие структуры независимы и локализованы для работы в России.
- GeoPost работает в 230 странах. По собственным данным, холдинг занимает первое место во Франции и второе место в Европе по доле на рынке экспресс-доставки посылок. Служба доставки DPD работает в России более 30 лет.
1766 просмотров
На моем личном опыте это худший сервис доставки
Поддерживаю, они должны были мой груз доставить 25 декабря, а доставили только 14 января. Добился доставки груза только через обращения, еле-еле получил
Почти один в один моя история по датам. Но убило даже не это, а то как организована обратная связь, когда ты пытаешься с ними связаться. Почти каждый день они делали (если верить их сообщениям в приложении ) попытки привезти, но никого не заставали. Порядка 8 попыток в подмосковный город в 110 км от Москвы !!! Каждый раз я им пытался дозвониться и сообщить что дома не только я, но ещё 15 человек позвал и все спали посменно, чтобы их не упустить…короче они откровенно врали в смс и умышлено ставили дозвон на 25 мин ожидания, которые никогда не заканчивались. Я их мысленно расчленял в каждый их «приезд»!
подержи мое пиво.
была оплачена доставка с опцией выбор времени. (работаю)
везли 13(!) раз 65" телик. в 25км от мкад, прямая дорога от их склада-терминала. получил случайно - в будни чота у них случилось что они раньше чем обычно привезли.
говно полное
Отличное пивко!
Что вы заказали, то и принесли!
Я не уточнил, мне везли груз из Москвы на Дальний восток, в Хабаровск, 8300 км. Насколько я помню заказывал я числа 10 декабря
Мне ещё повезло, что поменял я на самовывоз, а то если бы курьером оставил... Груз наверное получил числа 24 января
А на моём - лучший. Без шуток.
Допускаю такое. Но я даже специально читал отзывы в сети и ооочень много отрицательных
Потому что французский?
Нормальный сервис , по крайней мере в ЕС .
Тут раз на раз не приходится, бывало, что DHL факапил, бывало что СДЭК, Пони и так далее.
Ооо, dhl не переплюнуть
Все бизнесы, переданные и проданные российским "партнёрам" будут стагнировать и разваливаться на глазах. Я бы хотел ошибаться. Но если не будет бесконечных дотаций от государства (а их теперь на всех не хватит), то будут постепенно скатываться в какашку.
Да полно вам, господа. «Передать бизнес» неравно «продать». По бумажкам передали, чтобы от них отвязались. Будут так же контролировать, только не афишировать.
Лучше стагнировать и разваливаться, чем 4 400чел останутся без работы. Не забываем, что часть прибыли любой компании идет в бюджет. В случае ДПД это более 1 млрд. налогов.
Блин, в первые 2-4 недели все, кто сильно хотел (или на кого сильнее давили), уже свинтили. Прошло 2,5 месяца, чего dpd-то заволновались? Или никак решиться не могли?
В Европе решения такого уровня всегда медленно принимаются. Если, конечно, их заранее не готовили.
Какие решения? Какого уровня? Получается, что те, кто ушёл самый первый, готовились заранее?
Согласен, но я про то, что остальные-то справились, т.е. успели. Да и пособий много было озвучено и показано - как быстро уйти/увести бизнес.
Соответственно, либо dpd не нужен "там" - их не предупредили (а остальные компании, получается, были предупреждены), либо всё же долго тележились и по каким-то причинам решили пойти только сейчас.
То есть всё станет ещё руснявее, скрепнее, и рускомирней чем уже было до этого, в русском подразделении?
За что вы так с русским языком ?!!
Вот такое образование на окраине
Бывает
Еще одни,кто следующие интересно
я заказал доставку из USA в первых числах февраля, заказ был в статусе отправка, а 6 марта вернули деньги(
В этот раз есть даже надежда что конкретно этому сервису передача дел пойдет на пользу
Здравствуйте, я официальный представитель DPD.
Если нужна помощь по доставке, пожалуйста, напишите мне, постараюсь помочь!
Кто ещё не имел европейцев