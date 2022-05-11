60 дней фильмов и сериалов по промокоду
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске по промокоду
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND. 18+
Сервисы
Дневной Даниль

Гендиректор Rutube заявил, что платформа возобновит работу 11 мая — она недоступна уже третий день Статьи редакции

Сначала доступ к платформе обещали возобновить в ночь с 10 на 11 мая.

  • По словам гендиректора Rutube Александра Моисеева, первый этап восстановления функциональности платформы уже завершён. Сейчас на ней проводят нагрузочное тестирование и дополнительную проверку на уязвимость.
  • В Rutube намерены запустить платформу уже 11 мая. Вечером 10 мая Моисеев рассказал «Ведомостям» о «полном восстановлении повреждённой части инфраструктуры». Видеохостинг планировал возобновить работу в ночь с 10 мая на 11 мая, но всё ещё недоступен.

  • По данным «Ведомостей», руководство Rutube знало об уязвимостях сервиса. Сейчас специалисты Positive Technologies выясняют, был ли причастен к взлому кто-то из сотрудников платформы.

  • Rutube недоступен с утра 9 мая. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что «полностью удален код сайта» и сервис «не подлежит восстановлению».
  • Представители компании уточнили, что в результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, но отрицали уничтожение исходного кода.

#новость #rutube

1768 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
35 комментариев
Написать комментарий...
Alex Shokhin

11 мая какого года?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов
Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Я бы уже в тайтл прописал "Видеохостинг Rutube. Смотрите видео онлайн, бесплатно, после 11 мая в любой день"

Ответить
Развернуть ветку
Castle Bravo

Сайт работает в отрицательном режиме, все хорошо! Небольшой хлопок был в сервере из за шторма

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Иванов

И высвободилось 5 Тб?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Морозов

Rutube за экологию и экономию электричества. Зелёные закрались откуда не ждали

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ермаков

Представляете, если потеряют базу с контентом и все видеоролики придётся модерировать и просматривать заново? :)

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Добро пожаловать в мир госмонополий.

Ответить
Развернуть ветку
Давний волк

Я слышал что у них ещё до крэша, модерация загруженного видео неделями шла.

Ответить
Развернуть ветку
R-Globus

Это не модерация. У них просто флэшек не хватает.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Дискет

Ответить
Развернуть ветку
Егор

Перфокарт

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Именно, полностью ручная модерация. Я даже не шучу.

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Lobachev

Заходил туда ~месяц назад, у всех "отобранных" видео на главной было 0-9 комментариев. А счётчика просмотров у них нет)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Там видео может в любой момент просто остановиться и больше не включиться. Хоть перезагружай, хоть кэш чисти. Просто не работает и всё.

Ответить
Развернуть ветку
Руссиано Цикорини

Ну наконец-то, а то без влога Хилькевич уже какая-то агрессия и зубы скрипят!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Делаем ставки, что произойдёт раньше - перезапуск рутуба, или запуск росграма

Ответить
Развернуть ветку
Kir Lazare
Гендиректор Rutube

Почему-то уверен, что у них есть еще завхоз и вахтер.

Ответить
Развернуть ветку
DeepFakescovery channel
Ответить
Развернуть ветку
Om a

Сайт не взломали, просто он ушел в запланированный отпуск!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Прост не выдержал нагрузки, когда зашли туда сразу 5 человек

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Без ранних видосов медового не нужно.

gg wp

Ответить
Развернуть ветку
Adam Arclight

White Power?

Ответить
Развернуть ветку
Moscow Customs

Triggered 🤯

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В нынешнее время ожидаешь заголовков типа: "Бывший гендиректор Rutube заявил, что платформа".
Сарказм.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Середа

ребята, открывайте шампанское, мы наконец-то дождались!

Ответить
Развернуть ветку
Итак, ты на vc.ru

Хм 🧐
А напишите те ка о себе в нашем подсайте.
Есть подозрения

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

А зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Mik Petrov

Туби точно знает, кто виноват )

Ответить
Развернуть ветку
Никитка Хархардинов

Не заметили потери бойца) ну или просто пох...

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

взяли пример с говна типа россграма, который вот вот скоро откроется.

санлайт на оборот

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Туманков

11 мая 2023 года*

Ответить
Развернуть ветку
Grigvik Fake

Когда же заработает уже, без видосиков сижу все выходные. Не могу уже.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Лаптев

https://vk.com/clips/rutube не благодарите

RUTUBE Клипы | ВКонтакте
Клипы сообщества RUTUBE. Смотрите Клипы ВКонтакте.
vk.com
Ответить
Развернуть ветку
Nick
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null