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Гендиректор Rutube заявил, что платформа возобновит работу 11 мая — она недоступна уже третий день Статьи редакции
Сначала доступ к платформе обещали возобновить в ночь с 10 на 11 мая.
- По словам гендиректора Rutube Александра Моисеева, первый этап восстановления функциональности платформы уже завершён. Сейчас на ней проводят нагрузочное тестирование и дополнительную проверку на уязвимость.
- В Rutube намерены запустить платформу уже 11 мая. Вечером 10 мая Моисеев рассказал «Ведомостям» о «полном восстановлении повреждённой части инфраструктуры». Видеохостинг планировал возобновить работу в ночь с 10 мая на 11 мая, но всё ещё недоступен.
По данным «Ведомостей», руководство Rutube знало об уязвимостях сервиса. Сейчас специалисты Positive Technologies выясняют, был ли причастен к взлому кто-то из сотрудников платформы.
- Rutube недоступен с утра 9 мая. Издание The Village, ссылаясь на свой источник, писало, что «полностью удален код сайта» и сервис «не подлежит восстановлению».
- Представители компании уточнили, что в результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии сайта и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, но отрицали уничтожение исходного кода.
1768 просмотров
11 мая какого года?
Я бы уже в тайтл прописал "Видеохостинг Rutube. Смотрите видео онлайн, бесплатно, после 11 мая в любой день"
Сайт работает в отрицательном режиме, все хорошо! Небольшой хлопок был в сервере из за шторма
И высвободилось 5 Тб?
Rutube за экологию и экономию электричества. Зелёные закрались откуда не ждали
Представляете, если потеряют базу с контентом и все видеоролики придётся модерировать и просматривать заново? :)
Добро пожаловать в мир госмонополий.
Я слышал что у них ещё до крэша, модерация загруженного видео неделями шла.
Это не модерация. У них просто флэшек не хватает.
Дискет
Перфокарт
Именно, полностью ручная модерация. Я даже не шучу.
Заходил туда ~месяц назад, у всех "отобранных" видео на главной было 0-9 комментариев. А счётчика просмотров у них нет)
Там видео может в любой момент просто остановиться и больше не включиться. Хоть перезагружай, хоть кэш чисти. Просто не работает и всё.
Ну наконец-то, а то без влога Хилькевич уже какая-то агрессия и зубы скрипят!
Делаем ставки, что произойдёт раньше - перезапуск рутуба, или запуск росграма
Почему-то уверен, что у них есть еще завхоз и вахтер.
Сайт не взломали, просто он ушел в запланированный отпуск!
Прост не выдержал нагрузки, когда зашли туда сразу 5 человек
Без ранних видосов медового не нужно.
gg wp
White Power?
Triggered 🤯
В нынешнее время ожидаешь заголовков типа: "Бывший гендиректор Rutube заявил, что платформа".
Сарказм.
ребята, открывайте шампанское, мы наконец-то дождались!
Хм 🧐
А напишите те ка о себе в нашем подсайте.
Есть подозрения
А зачем?
Туби точно знает, кто виноват )
Не заметили потери бойца) ну или просто пох...
взяли пример с говна типа россграма, который вот вот скоро откроется.
санлайт на оборот
11 мая 2023 года*
Когда же заработает уже, без видосиков сижу все выходные. Не могу уже.
https://vk.com/clips/rutube не благодарите