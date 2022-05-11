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Сервисы
Дневной Даниль

Атаковали изнутри, об уязвимостях знали, но не исправили: Forbes выяснил, как взломали Rutube Статьи редакции

Главное из материала издания.

  • По словам бывшего сотрудника Rutube, атаку зафиксировали 9 мая между 3 и 4 часами утра, но не среагировали оперативно, а через некоторое время «сервис попросту удалился». Сейчас компания планирует обратиться в правоохранительные органы для поиска злоумышленников, организовавших атаку, заявили в Rutube.
  • Хакеры начали выводить Rutube из строя ещё в апреле, рассказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. Их главная цель — нарушить работу сервиса, поэтому они удалили ряд критических данных и точно знали, кого атаковали. При этом определить, кто стоит за атакой, невозможно, а Positive Technologies в основном занимается техническим анализом и противодействием атакующим.
  • До 2021 года Group-IB проводила тестирования на проникновение для Rutube и предоставила отчёт с рекомендациями по усилению защиты, но неизвестно, выполнили ли их. Кроме того, аудит в 2021-м проводили Positive Technologies, Digital Security и «Ростелеком». Они обнаружили уязвимости в офисной инфраструктуре. Её можно было отрезать от сайта и защищать отдельно, но этого не сделали, говорит источник. А атаке подверглись те офисные ресурсы, что указаны в отчётах.
  • Хакеры проникли в систему и модифицировали код так, чтобы он удалял данные из хранилища файлов. Для этого нужно было понимать, как работает инфраструктура — поэтому у атаковавших был либо источник в компании, либо доступ к отчётам по аудиту и техническим документам, говорит бывший сотрудник Rutube.
  • Другой бывший сотрудник подтверждает атаку через инфраструктуру, но утверждает, что уязвимости устранили. Он предполагает наличие источника в компании и говорит, что код не удалили, но сервис потеряет часть контента.
  • Около 19:55 мск Rutube вновь заработал. Компания до сих пор проводит расследование: пытается восстановить хронологию атаки и поиск причин, по которым её не остановили, и уязвимостей.

#новость #rutube

4055 просмотров
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36 комментариев
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Влад Борщ

Да ваще поебать, закройтесь уже, не позорьтесь.

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Влад

«сервис попросту удалился»

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Давний волк

Классная гифка

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Александр Чудный

Последние дни только про взлом рутуба новости, серьезно кому то не насрать?

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ur spam

Пиарят как могут

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Магомед Гасанов

Это какой-то антипиар получается

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Eugene Podosenov

Сколько лет на него не заходил, а тут зашёл таки )
Антипиар – тоже пиар

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Влажный динозавр

Тоже такая мысль была. Вполне рабочая версия, кмк

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Иван Шеметов

если судить по комментариям, то всем есть дело

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Alexey V

«Я что-то нажала и всё исчезло».

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Игорь Мазаев

«А вы пробовали выключить и включить?» :)

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Влажный динозавр

Роутер перезагрузить надо. Говорят, помогает

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Alex Shevchenko

https://youtu.be/SOuhTLeyVCE
Как было на самом деле 😁
Зы "Кремниевая долина" удаление данных. Старая классика))

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George Washington

Бывает ленишься читать письма мистера Гугла об усилении безопасности аккаунта... И это нормально
Но когда игнорируешь спецов из Positive Technologies, это уже диагноз.
—Доктор что у меня?
—У меня плохие новости для Вас, у Вас RuTube.
—О господи!

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badResistor

RipTube)

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Виктория Никанорова

вот просто сплошное бу-га-га))

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Sarkis Antonyan

Знали и 15 лет не могли уязвимость починить у себя?

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Игорь Крафт

Сейчас Газпром медия голову чешет, что за хуйню они купили, и на долго ли.

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Лысый из Квартал-95

Можете уже писать новость о восстановлении работы рутуба. Раз вы так любите новости о нём постить.

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Юрий Б.

Написали

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Лысый из Квартал-95

Во, теперь заебись, вся лента в рутубе.

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Влажный динозавр

Очевидно что инсайд тут, к бабке не ходи. Среди своих надо искать, недавно уволившихся.

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Roman Goncharenko

Децимация спасёт рутуб. Посадят каждого 10 работавшего в компании. И резко всё улучшиться.

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Политический Паша

Если из руководства то может быть. А рядовые разработчики уволятся нафиг.

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Павел Ро

Где ответочка от "русских хакеров взломавших выборы сша" ?

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Влад

Кто rutube'бовцев никто и не заметил, что сервис не работает

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Парень

Зато почистили серваки под новый контент, железо нынче дефицит!

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Александр

Rutube подождал победных заявлений от ит террористов о том, что положили навсегда, и поднялся, а кибертеррористам в очередной раз поводили по губам.

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Savr Araev

Уже пашет)

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Anna Smirnova

Такой уровень распиздяйства вообще бывает? Можно уже премию организовывать чисто на данных о российских компаниях и гос структурах.

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Сибирский колос
Для этого нужно было понимать, как работает инфраструктура — [...] либо доступ к отчётам по аудиту и техническим документам, говорит бывший сотрудник Rutube.

Positive Technologies: *monkaS*
Digital Security: *monkaS*
«Ростелеком»: *monkaS*
...
// Positive Technologies, Digital Security, «Ростелеком» вышли из чата.

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Chr Chr
По словам бывшего сотрудника Rutube, атаку зафиксировали 9 мая между 3 и 4 часами утра,

Тут два вопроса -
1. Откуда бывший сотрудник знает такие детали.
2. Он стал "бывшим" после 9 мая?

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badResistor

несколько вариантов:
1) знакомые работать остались,
2) просили помочь даже бывших сотрудников

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Цкуро Бесцветный

Может Ютуб их безопасникам занес, чтоб дыры не устраняли.
Версия в порядке бреда.

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Andrey Atmashkin

ютубу на это глубоко насрать

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C Ever

Атакуны пробрались во чрево и атаковали изнутри, но удалось спасти. Это важный блять очень продукт для запада, отсекающий русских от всемирного ютуба. Чтобы мир не узнал, что россияне и русские на самом деле заебатые люди без всякой хуеты. Поэтому йельские GDмасоны ордена "череп и кости" отвалили дохуя бабла хакерам в России, чтобы те создали ебучий аналог ютуба. Но сразу спиздили дозуя с отката посредники российские GDмасоны в министерстве, потом в контролирующих огранах и по итогу разработчикам достались крохи от пирога как всегда. На выходе получилась залупа, стоимостью на те самые крохи, которая ни в чью пизду не впилась и вообще никак россиянам не приглянулась. Большинство на эту залупу даже не хочет смотреть и не раскрывал её своими руками в браузере.
По итогу как обычно дохуище бабла спиздили на ненужную никому поебень, которую было решено ёбнуть изнутри. И заказать новую за ещё больше бабла, чтобы хоть какой-то нормальный кусок достался разработчикам после спизженного всей нашей дремучей воровской шоблой псевдоправительства и прочих присосавшихся уебанов

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