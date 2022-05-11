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Атаковали изнутри, об уязвимостях знали, но не исправили: Forbes выяснил, как взломали Rutube Статьи редакции
Главное из материала издания.
- По словам бывшего сотрудника Rutube, атаку зафиксировали 9 мая между 3 и 4 часами утра, но не среагировали оперативно, а через некоторое время «сервис попросту удалился». Сейчас компания планирует обратиться в правоохранительные органы для поиска злоумышленников, организовавших атаку, заявили в Rutube.
- Хакеры начали выводить Rutube из строя ещё в апреле, рассказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. Их главная цель — нарушить работу сервиса, поэтому они удалили ряд критических данных и точно знали, кого атаковали. При этом определить, кто стоит за атакой, невозможно, а Positive Technologies в основном занимается техническим анализом и противодействием атакующим.
- До 2021 года Group-IB проводила тестирования на проникновение для Rutube и предоставила отчёт с рекомендациями по усилению защиты, но неизвестно, выполнили ли их. Кроме того, аудит в 2021-м проводили Positive Technologies, Digital Security и «Ростелеком». Они обнаружили уязвимости в офисной инфраструктуре. Её можно было отрезать от сайта и защищать отдельно, но этого не сделали, говорит источник. А атаке подверглись те офисные ресурсы, что указаны в отчётах.
- Хакеры проникли в систему и модифицировали код так, чтобы он удалял данные из хранилища файлов. Для этого нужно было понимать, как работает инфраструктура — поэтому у атаковавших был либо источник в компании, либо доступ к отчётам по аудиту и техническим документам, говорит бывший сотрудник Rutube.
- Другой бывший сотрудник подтверждает атаку через инфраструктуру, но утверждает, что уязвимости устранили. Он предполагает наличие источника в компании и говорит, что код не удалили, но сервис потеряет часть контента.
- Около 19:55 мск Rutube вновь заработал. Компания до сих пор проводит расследование: пытается восстановить хронологию атаки и поиск причин, по которым её не остановили, и уязвимостей.
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Да ваще поебать, закройтесь уже, не позорьтесь.
«сервис попросту удалился»
Классная гифка
Последние дни только про взлом рутуба новости, серьезно кому то не насрать?
Пиарят как могут
Это какой-то антипиар получается
Сколько лет на него не заходил, а тут зашёл таки )
Антипиар – тоже пиар
Тоже такая мысль была. Вполне рабочая версия, кмк
если судить по комментариям, то всем есть дело
«Я что-то нажала и всё исчезло».
«А вы пробовали выключить и включить?» :)
Роутер перезагрузить надо. Говорят, помогает
https://youtu.be/SOuhTLeyVCE
Как было на самом деле 😁
Зы "Кремниевая долина" удаление данных. Старая классика))
Бывает ленишься читать письма мистера Гугла об усилении безопасности аккаунта... И это нормально
Но когда игнорируешь спецов из Positive Technologies, это уже диагноз.
—Доктор что у меня?
—У меня плохие новости для Вас, у Вас RuTube.
—О господи!
RipTube)
вот просто сплошное бу-га-га))
Знали и 15 лет не могли уязвимость починить у себя?
Сейчас Газпром медия голову чешет, что за хуйню они купили, и на долго ли.
Можете уже писать новость о восстановлении работы рутуба. Раз вы так любите новости о нём постить.
Написали
Во, теперь заебись, вся лента в рутубе.
Очевидно что инсайд тут, к бабке не ходи. Среди своих надо искать, недавно уволившихся.
Децимация спасёт рутуб. Посадят каждого 10 работавшего в компании. И резко всё улучшиться.
Если из руководства то может быть. А рядовые разработчики уволятся нафиг.
Где ответочка от "русских хакеров взломавших выборы сша" ?
Кто rutube'бовцев никто и не заметил, что сервис не работает
Зато почистили серваки под новый контент, железо нынче дефицит!
Rutube подождал победных заявлений от ит террористов о том, что положили навсегда, и поднялся, а кибертеррористам в очередной раз поводили по губам.
Уже пашет)
Такой уровень распиздяйства вообще бывает? Можно уже премию организовывать чисто на данных о российских компаниях и гос структурах.
Positive Technologies: *monkaS*
Digital Security: *monkaS*
«Ростелеком»: *monkaS*
...
// Positive Technologies, Digital Security, «Ростелеком» вышли из чата.
Тут два вопроса -
1. Откуда бывший сотрудник знает такие детали.
2. Он стал "бывшим" после 9 мая?
несколько вариантов:
1) знакомые работать остались,
2) просили помочь даже бывших сотрудников
Может Ютуб их безопасникам занес, чтоб дыры не устраняли.
Версия в порядке бреда.
ютубу на это глубоко насрать
Атакуны пробрались во чрево и атаковали изнутри, но удалось спасти. Это важный блять очень продукт для запада, отсекающий русских от всемирного ютуба. Чтобы мир не узнал, что россияне и русские на самом деле заебатые люди без всякой хуеты. Поэтому йельские GDмасоны ордена "череп и кости" отвалили дохуя бабла хакерам в России, чтобы те создали ебучий аналог ютуба. Но сразу спиздили дозуя с отката посредники российские GDмасоны в министерстве, потом в контролирующих огранах и по итогу разработчикам достались крохи от пирога как всегда. На выходе получилась залупа, стоимостью на те самые крохи, которая ни в чью пизду не впилась и вообще никак россиянам не приглянулась. Большинство на эту залупу даже не хочет смотреть и не раскрывал её своими руками в браузере.
По итогу как обычно дохуище бабла спиздили на ненужную никому поебень, которую было решено ёбнуть изнутри. И заказать новую за ещё больше бабла, чтобы хоть какой-то нормальный кусок достался разработчикам после спизженного всей нашей дремучей воровской шоблой псевдоправительства и прочих присосавшихся уебанов